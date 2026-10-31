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Революционна обстановка в Албания! Премиерът Еди Рама отново покани протестиращите на преговори

Революционна обстановка в Албания! Премиерът Еди Рама отново покани протестиращите на преговори

31 Октомври, 2026 17:46 768 5

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  • александър вучич

Студенти, преподаватели и граждани излязоха на мирен протест в Тирана, но отказаха поканата на премиера и настояха за оставката му

Революционна обстановка в Албания! Премиерът Еди Рама отново покани протестиращите на преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Студенти, преподаватели и граждани излязоха на мирен протест пред Министерството на образованието в Тирана, а премиерът Еди Рама за пореден път ги покани на диалог. Демонстрацията е част от протестите, които продължават вече 19 дни и постепенно се разшириха от искания за промени във висшето образование до призиви за оставка на правителството.

Протестиращите настояват за промяна на политическата класа, по-добри условия в университетите, по-достъпно образование, финансова подкрепа за студентите и мерки за решаване на проблемите с жилищното настаняване. Преподаватели бойкотират учебните занятия в подкрепа на студентите и също настояват за оставката на министър-председателя.

За разлика от демонстрациите през предишните дни, които прераснаха в сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и бизнеси, протестът пред образователното министерство протече мирно. В района бяха разположени полицейски служители, а край парламента имаше водно оръдие. Студентите заявиха, че ще продължат шествието си към сградата на Министерския съвет.

Премиерът отново предложи разговори

Еди Рама публикува снимки на каменна маса, поставена пред сградата на Министерския съвет, върху която е изписана думата „Диалог“. Той заяви, че протестиращите са добре дошли за разговори „когато и където пожелаете, без условия“.

Протестиращите обаче отказаха поканата и заявиха, че демонстрациите ще продължат, докато не бъде изпълнено основното им искане за оставката на премиера. Рама заяви в предишни изявления, че е готов да разгледа предложенията на студентите и преподавателите.

Албанското правителство подготвя пакет от мерки за семействата, обществените услуги и студентите. Според Рама бюджетът за 2027 г. предвижда допълнителна подкрепа за тези групи. Премиерът предупреди и че всеки, който подбужда към насилие, религиозно разделение или подкопаване на традициите на толерантност в Албания, ще бъде държан отговорен.

Опозицията свика национален протест

Лидерът на основната опозиционна сила Демократическата партия Сали Бериша свика национален протест в подкрепа на студентите. Така демонстрациите, започнали на 13 октомври заради лошите условия в университетите, високите разходи за висше образование и ограничените перспективи за работа след дипломирането, получиха и пряк политически фронт.

След началото на протестите в Тирана се стигна до сблъсъци с полицията, палежи и щети по обществени сгради и бизнеси. Стотици участници са били задържани. Представители на бизнеса оценяват щетите в столицата на 3,37 милиона евро, съобщи агенция АТА.

Източници: bta.bg, rtsh.al, euronews.al


Албания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 истина ти казвам

    6 2 Отговор
    Оооо,for sale сте! Скоро ще го разберете!

    Коментиран от #5

    17:52 31.10.2026

  • 2 осраински

    3 2 Отговор
    Споко ЕС ще ви приеме и после за вас на никой няма да му дреме

    17:57 31.10.2026

  • 3 Гориил

    3 1 Отговор
    Не бих посъветвал премиера да се обажда в руското посолство в Тирана. Те не вдигат телефона.

    18:01 31.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "истина ти казвам":

    началото на протестите беше предизвикано от предоставянето от правителството на защитени територии с фламинга на зетя на Тръмп за строеж на курорти, т.н. "революция на фламингите", премиерът ги неглижира, не очакваше ще се стигне до нарастване на протестите

    18:51 31.10.2026

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