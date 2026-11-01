Новини
Свят »
Германия »
Германия: безредици и насилие във Франкфурт и Кьолн на фона на мирните протести

Германия: безредици и насилие във Франкфурт и Кьолн на фона на мирните протести

1 Ноември, 2026 17:34 710 8

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • алтернатива за германия-
  • мигранти-
  • франкфурт-
  • кьолн

В Германия десетки хиляди млади хора излязоха в над 30 града на протест за по-добро образование, срещу високите цени и срещу военната служба

Германия: безредици и насилие във Франкфурт и Кьолн на фона на мирните протести - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

За 31 октомври в Германия бяха обявени масови демонстрации, организирани от инициативата "Поколението Z решава" (от немски: Gen Z regelt). Протестите, в които се включиха десетки хиляди млади хора, започнаха мирно. През вечерните часове и през нощта обаче в някои градове се стигна до насилие и безредици – най-вече във Франкфурт на Майн.

Какво се случи във Франкфурт на Майн?

Германската обществена медия АРД съобщава, че в центъра на Франкфурт са били ограбени няколко магазина. Участниците в безредиците, част от които са били с маски, са разбивали витрините с удари и ритници и са хвърляли по тях табели или други предмети. Щетите са значителни. Откраднати са били обувки и други вещи. Нападнат е бил и магазин за оръжие - в тази връзка 30 души са били временно арестувани. След като полицията е отцепила зона в центъра на града, ситуацията се е успокоила.

Очевидно е, че безредиците през вечерта са нямали никаква връзка с целите на протестните акции от следобеда, пише АРД. Според репортер на медията нападенията в центъра на Франкфурт са били дело на "група извършители, за които все още не е напълно ясно кои са всъщност". Вероятно те не са били участници в демонстрационните шествия. Нападенията са били извършени от много на брой малки групи. Поради това за полицията е било трудно да овладее ситуацията.

Според данни на полицията във Франкфурт още преди безредиците във вечерните и нощни часове е имало сблъсъци между полицаи и участници в демонстрационните шествия. Полицаите са били замервани с пиратки, камъни и бутилки, а няколко служители са получили наранявания, съобщават от вътрешното министерство на федерална провинция Хесен. "Непрекъснато съм посочвал, че трябва да очакваме леви екстремисти с наклонности към насилие да се вмъкнат в тази демонстрация и точно това се случи", заяви снощи министърът на вътрешните работи на провинция Хесен Роман Позек. "Предполагаме, че става дума за около 100 насилници с леви екстремистки мотиви. Те са нападнали полицията, хвърляйки бутилки, камъни и пиротехника." Кои лица са участвали по-късно в безредиците в центъра на града все още се разследва.

Организаторите от инициативата "Поколението Z решава" бяха призовали изрично протестите да се проведат без никакво насилие. Репортери от няколко градове обаче съобщиха, че екстремисти и хулигани целенасочено са се смесили сред мирните демонстранти. Преди вечерните безредици равносметката на организаторите за младежките протести от следобеда беше положителна. "Нямахме никакво влияние върху това, което се случи след края на демонстрациите", заяви говорител от инициативата, който се представя публично само с първото си име – Амадео.

Безредици и в Кьолн. По-спокойно в Берлин.

И в Кьолн през вечерта избухнаха безредици - около катедралата и централната гара. Според репортажи на обществената медия ВДР, след официалното приключване на демонстрацията други групи, различни от демонстрантите от "Поколението Z решава" също са се отправили към квартала Южен град (Südstadt), за да предизвикат безредици. Началникът на полицията в Кьолн Йоханес Херманс заяви, че "е тъжно, че в протестите на младите хора, които са искали да демонстрират мирно за своето бъдеще, днес са се вмъкнали екстремисти, които нямаха нищо друго в ума си освен желание за насилие". И в други градове след мирните митинги избухнаха безредици - например в Хамбург.

В Берлин демонстрацията на инициативата "Поколението Z решава", в която са се включили около 5000 души, е преминала "почти без инциденти". Според данни на полицията обаче 27 полицаи са получили леки наранявания при сблъсъци след младежките протести. Късно вечерта говорител на полицията заяви, че по време на сбирка с до 3500 участници, започнала на площад "Розенталер", са били извършени "многобройни престъпления". Сред тях са повреждане на имущество, нанасяне на телесни повреди, както и нарушения на Закона за оръжията и взривните вещества. Йорн Ифландер, говорител на берлинската полиция, заяви вечерта пред АРД, че макар да е имало безредици, "сцените, за които се говореше предварително – грабежи или масивни сблъсъци – тук, в този град, ги няма".

Източник: www.dw.com


Германия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    19 3 Отговор
    Хората искат кинти власта и олигархията казва кинти няма изчезнаха..,! Всъщност протестите сега започват...! Това е само началото.

    Коментиран от #8

    17:38 01.11.2026

  • 2 Пич

    17 2 Отговор
    Ще изкажа нахално предположение на пук на всички дървени глави, които от сутрин до вечер реват като оплаквачки, как Русия и САЩ искат затрият Европа!!! Това не е вярно!!!
    Русия и САЩ ще положат усилия за за стабилизират Европа!!! А това минава през усилия да затрият Урсулианците!!!
    Но какво виждаме като централната манипулация на Урсулианците!!! Те оеднаквяват себе си с Европа!!! И врещят, че тяхната застрояване ще бъде затриването на Европа!!! А това ще бъде просто края на едно голямо зло!!!

    Коментиран от #3

    17:41 01.11.2026

  • 3 Пич

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Застрояване - затриване

    17:42 01.11.2026

  • 4 Русофил

    3 9 Отговор
    А крепостните влачат хомота и мрат в мизерия

    Коментиран от #7

    17:57 01.11.2026

  • 5 ЗЕЛЕНСКИ И УРСУЛА

    6 1 Отговор
    Ограбиха Европа.

    18:06 01.11.2026

  • 6 един там

    7 1 Отговор
    Не знам кой го беше казал, но санкциите работят! Европейските данъкоплатци обедняват с всеки изминал ден, но в Брюксел не им пука защото са избрани по офшорни сметки!

    18:07 01.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 стоян

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    До 1 ком - казваш хората искат кинти и са свободни да го кажат - и в масква искат кинти ама в масква много бият и ги е страх да го кажат

    18:11 01.11.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания