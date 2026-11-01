Германия: безредици и насилие във Франкфурт и Кьолн на фона на мирните протести

За 31 октомври в Германия бяха обявени масови демонстрации, организирани от инициативата "Поколението Z решава" (от немски: Gen Z regelt). Протестите, в които се включиха десетки хиляди млади хора, започнаха мирно. През вечерните часове и през нощта обаче в някои градове се стигна до насилие и безредици – най-вече във Франкфурт на Майн.

Какво се случи във Франкфурт на Майн?

Германската обществена медия АРД съобщава, че в центъра на Франкфурт са били ограбени няколко магазина. Участниците в безредиците, част от които са били с маски, са разбивали витрините с удари и ритници и са хвърляли по тях табели или други предмети. Щетите са значителни. Откраднати са били обувки и други вещи. Нападнат е бил и магазин за оръжие - в тази връзка 30 души са били временно арестувани. След като полицията е отцепила зона в центъра на града, ситуацията се е успокоила.

Очевидно е, че безредиците през вечерта са нямали никаква връзка с целите на протестните акции от следобеда, пише АРД. Според репортер на медията нападенията в центъра на Франкфурт са били дело на "група извършители, за които все още не е напълно ясно кои са всъщност". Вероятно те не са били участници в демонстрационните шествия. Нападенията са били извършени от много на брой малки групи. Поради това за полицията е било трудно да овладее ситуацията.

Според данни на полицията във Франкфурт още преди безредиците във вечерните и нощни часове е имало сблъсъци между полицаи и участници в демонстрационните шествия. Полицаите са били замервани с пиратки, камъни и бутилки, а няколко служители са получили наранявания, съобщават от вътрешното министерство на федерална провинция Хесен. "Непрекъснато съм посочвал, че трябва да очакваме леви екстремисти с наклонности към насилие да се вмъкнат в тази демонстрация и точно това се случи", заяви снощи министърът на вътрешните работи на провинция Хесен Роман Позек. "Предполагаме, че става дума за около 100 насилници с леви екстремистки мотиви. Те са нападнали полицията, хвърляйки бутилки, камъни и пиротехника." Кои лица са участвали по-късно в безредиците в центъра на града все още се разследва.

Организаторите от инициативата "Поколението Z решава" бяха призовали изрично протестите да се проведат без никакво насилие. Репортери от няколко градове обаче съобщиха, че екстремисти и хулигани целенасочено са се смесили сред мирните демонстранти. Преди вечерните безредици равносметката на организаторите за младежките протести от следобеда беше положителна. "Нямахме никакво влияние върху това, което се случи след края на демонстрациите", заяви говорител от инициативата, който се представя публично само с първото си име – Амадео.

Безредици и в Кьолн. По-спокойно в Берлин.

И в Кьолн през вечерта избухнаха безредици - около катедралата и централната гара. Според репортажи на обществената медия ВДР, след официалното приключване на демонстрацията други групи, различни от демонстрантите от "Поколението Z решава" също са се отправили към квартала Южен град (Südstadt), за да предизвикат безредици. Началникът на полицията в Кьолн Йоханес Херманс заяви, че "е тъжно, че в протестите на младите хора, които са искали да демонстрират мирно за своето бъдеще, днес са се вмъкнали екстремисти, които нямаха нищо друго в ума си освен желание за насилие". И в други градове след мирните митинги избухнаха безредици - например в Хамбург.

В Берлин демонстрацията на инициативата "Поколението Z решава", в която са се включили около 5000 души, е преминала "почти без инциденти". Според данни на полицията обаче 27 полицаи са получили леки наранявания при сблъсъци след младежките протести. Късно вечерта говорител на полицията заяви, че по време на сбирка с до 3500 участници, започнала на площад "Розенталер", са били извършени "многобройни престъпления". Сред тях са повреждане на имущество, нанасяне на телесни повреди, както и нарушения на Закона за оръжията и взривните вещества. Йорн Ифландер, говорител на берлинската полиция, заяви вечерта пред АРД, че макар да е имало безредици, "сцените, за които се говореше предварително – грабежи или масивни сблъсъци – тук, в този град, ги няма".

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