Кремъл: САЩ дават предимство на свои компании в Русия

Американските компании, които продължават да работят в Русия, се радват на по-добро отношение от европейските си конкуренти. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който свърза разликата с мирните инициативи на президента на САЩ Доналд Тръмп за войната в Украйна.

„Американското правителство прави много, за да помогне за постигането на мирно уреждане в Украйна; европейските държави не правят нищо в тази насока, а само още повече допринасят за продължаване на военните действия“, каза Песков.

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Коментарът му беше направен по повод публикация на Ройтерс, според която Русия засилва натиска срещу европейски компании в отговор на подкрепата на Европа за Украйна. В същото време Москва толерира дейността на американски компании, докато се стреми да възстанови и развие бизнес връзките си с Вашингтон.

Москва обмисля поканата към Путин

Песков заяви още, че Русия ще разгледа поканата към президента Владимир Путин за участие в срещата на върха на Г-7 в Маями през декември. Решение по въпроса все още няма.

Поканата беше обявена през септември от американския държавен секретар Марко Рубио. Тогава той посочи, че Путин може да се срещне с Доналд Тръмп в рамките на форума.

Говорителят на Кремъл същевременно заяви, че Москва отчита по-активни действия от страна на някои европейски държави за постигане на мирно уреждане на войната в Украйна. По думите му това е положително развитие.

Няма решение за тристранна среща

На въпрос за възможна тристранна среща между Русия, САЩ и Украйна Песков каза, че Москва все още не е решила кой ще я представлява. Не е посочена и дата за подобни разговори.

Така Кремъл оставя отворени едновременно два канала за контакти със САЩ – чрез евентуалното участие на Путин в срещата в Маями и чрез възможни разговори за войната в Украйна. Засега обаче няма потвърдено решение за нито едното събитие.

Източници: bta.bg, investing.com