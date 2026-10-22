Кремъл: САЩ дават предимство на свои компании в Русия

Американските компании, които продължават да работят в Русия, се радват на по-добро отношение от европейските си конкуренти. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който свърза разликата с мирните инициативи на президента на САЩ Доналд Тръмп за войната в Украйна.
„Американското правителство прави много, за да помогне за постигането на мирно уреждане в Украйна; европейските държави не правят нищо в тази насока, а само още повече допринасят за продължаване на военните действия“, каза Песков.
Коментарът му беше направен по повод публикация на Ройтерс, според която Русия засилва натиска срещу европейски компании в отговор на подкрепата на Европа за Украйна. В същото време Москва толерира дейността на американски компании, докато се стреми да възстанови и развие бизнес връзките си с Вашингтон.
Москва обмисля поканата към Путин
Песков заяви още, че Русия ще разгледа поканата към президента Владимир Путин за участие в срещата на върха на Г-7 в Маями през декември. Решение по въпроса все още няма.
Поканата беше обявена през септември от американския държавен секретар Марко Рубио. Тогава той посочи, че Путин може да се срещне с Доналд Тръмп в рамките на форума.
Говорителят на Кремъл същевременно заяви, че Москва отчита по-активни действия от страна на някои европейски държави за постигане на мирно уреждане на войната в Украйна. По думите му това е положително развитие.
Няма решение за тристранна среща
На въпрос за възможна тристранна среща между Русия, САЩ и Украйна Песков каза, че Москва все още не е решила кой ще я представлява. Не е посочена и дата за подобни разговори.
Така Кремъл оставя отворени едновременно два канала за контакти със САЩ – чрез евентуалното участие на Путин в срещата в Маями и чрез възможни разговори за войната в Украйна. Засега обаче няма потвърдено решение за нито едното събитие.
Източници: bta.bg, investing.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 А как е бизнесът на Кобзон?
Коментиран от #5, #13
15:14 22.10.2026
2 Овчар
15:14 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Както винаги
Коментиран от #7
15:16 22.10.2026
5 Много добре върви
До коментар #1 от "А как е бизнесът на Кобзон?":5 милиона украинци под земята. Очакват се още покрай перемохата.
15:19 22.10.2026
6 Блатна действителност
15:19 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Удри копейката с лопатЕто!
Коментиран от #9
15:21 22.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Дон Корлеоне
15:27 22.10.2026
11 Шофьор на ТИР
До кога Лукойл ще ни обира ? Как така в Гърция нафтата на едро е 999€ на тон, а Лукойл го продава на 1116 € ?!
Радев, кога ще разбиете монопола на Лукойл на митническите складове да може да се внася евтина нафта ?
Коментиран от #15, #19
15:27 22.10.2026
12 ЕС в ролята
15:27 22.10.2026
13 Цеко
До коментар #1 от "А как е бизнесът на Кобзон?":Абе знам че много руска смрадт измре.Много нещо
15:30 22.10.2026
14 предпазливост
15:30 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Цвете
15:40 22.10.2026
18 КáПутин БОКЛУК
15:41 22.10.2026
19 2223
До коментар #11 от "Шофьор на ТИР":Зареждай в Гърция!
15:48 22.10.2026