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Кремъл: САЩ дават предимство на свои компании в Русия
  Тема: Украйна

Кремъл: САЩ дават предимство на свои компании в Русия

22 Октомври, 2026 15:12 891 19

  • кремъл-
  • дмитрий песков-
  • американски компании-
  • европейски компании-
  • войната в украйна-
  • доналд тръмп-
  • украйна

Москва все още не е решила дали Владимир Путин ще участва в срещата на върха в Маями през декември

Кремъл: САЩ дават предимство на свои компании в Русия - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Американските компании, които продължават да работят в Русия, се радват на по-добро отношение от европейските си конкуренти. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който свърза разликата с мирните инициативи на президента на САЩ Доналд Тръмп за войната в Украйна.

„Американското правителство прави много, за да помогне за постигането на мирно уреждане в Украйна; европейските държави не правят нищо в тази насока, а само още повече допринасят за продължаване на военните действия“, каза Песков.

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Коментарът му беше направен по повод публикация на Ройтерс, според която Русия засилва натиска срещу европейски компании в отговор на подкрепата на Европа за Украйна. В същото време Москва толерира дейността на американски компании, докато се стреми да възстанови и развие бизнес връзките си с Вашингтон.

Москва обмисля поканата към Путин

Песков заяви още, че Русия ще разгледа поканата към президента Владимир Путин за участие в срещата на върха на Г-7 в Маями през декември. Решение по въпроса все още няма.

Поканата беше обявена през септември от американския държавен секретар Марко Рубио. Тогава той посочи, че Путин може да се срещне с Доналд Тръмп в рамките на форума.

Говорителят на Кремъл същевременно заяви, че Москва отчита по-активни действия от страна на някои европейски държави за постигане на мирно уреждане на войната в Украйна. По думите му това е положително развитие.

Няма решение за тристранна среща

На въпрос за възможна тристранна среща между Русия, САЩ и Украйна Песков каза, че Москва все още не е решила кой ще я представлява. Не е посочена и дата за подобни разговори.

Така Кремъл оставя отворени едновременно два канала за контакти със САЩ – чрез евентуалното участие на Путин в срещата в Маями и чрез възможни разговори за войната в Украйна. Засега обаче няма потвърдено решение за нито едното събитие.

Източници: bta.bg, investing.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А как е бизнесът на Кобзон?

    3 4 Отговор
    Върви ли кампанията по план?

    Коментиран от #5, #13

    15:14 22.10.2026

  • 2 Овчар

    3 2 Отговор
    Сащ нищо не дават , БРИКС има изисквания и скоро ще започнат да конфискуват незаконно заграбеното. .!

    15:14 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Както винаги

    2 1 Отговор
    Блатарите пак отговарят без някой да ги пита?

    Коментиран от #7

    15:16 22.10.2026

  • 5 Много добре върви

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "А как е бизнесът на Кобзон?":

    5 милиона украинци под земята. Очакват се още покрай перемохата.

    15:19 22.10.2026

  • 6 Блатна действителност

    4 6 Отговор
    В московското блато само гробарите правят бизнес !

    15:19 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Удри копейката с лопатЕто!

    2 4 Отговор
    Докато започне да ходи на зиг заг! После повтори!

    Коментиран от #9

    15:21 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Дон Корлеоне

    2 1 Отговор
    Нулевият пациент даде ли нафтата?

    15:27 22.10.2026

  • 11 Шофьор на ТИР

    4 4 Отговор
    А наш Мунча малко ли работи за вас ? Той друго не прави.
    До кога Лукойл ще ни обира ? Как така в Гърция нафтата на едро е 999€ на тон, а Лукойл го продава на 1116 € ?!
    Радев, кога ще разбиете монопола на Лукойл на митническите складове да може да се внася евтина нафта ?

    Коментиран от #15, #19

    15:27 22.10.2026

  • 12 ЕС в ролята

    4 2 Отговор
    на излъганто камилче.. ама как им дръпанха килимчето правят салто и падат на мотиката. Като се ударят на мотиката, пак салто и така.. от няколко години.

    15:27 22.10.2026

  • 13 Цеко

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "А как е бизнесът на Кобзон?":

    Абе знам че много руска смрадт измре.Много нещо

    15:30 22.10.2026

  • 14 предпазливост

    3 1 Отговор
    На негово място аз лично не бих участвал. Бих изпратил най-висока делегация, но лично - не. От тези може да се очаква всичко. Я инцидент, я арестуване, я нещо дурго. Сменят си мнението на 24 часа.

    15:30 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Цвете

    1 2 Отговор
    ОТНОВО НАМЕСВАТ ЕВРОПА. ЕВРОПА НЕ БИЛА ТАКА ,НЕ БИЛА ОНАКА ,А КАК ДА БЪДЕ, КАТО ДВАМАТА " ПРИЯТЕЛИ " СИ ДЕЛКАТ ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ БЕЗ НИКАКВА ПОКАНА КЪМ ЕВРОПА, ЗАЩО? АКО ИСКА ДА ХОДИ И ЗАД МАЯМИ ,НО ПОКАНЕТЕ БАШ ЕВРОПА, ЗАЩОТО КОНФЛИКТА СЕ РАЗИГРАВА НА ЕВРОПЕЙСКА ТЕРИТОРИЯ, А НЕ ЗАД ОКЕАНИ ,НАЛИ? ЗАЩО ИЗОБЩО ОТДАЛЕЧАВАТ ЕВРОПА.? НАТАНЯХУ ПОДМАМИ ТРЪМП И, КАКЪВ ЩЕ Е РЕЗУЛТАТА В ИРАН ? 🤥🫡✈️😠🤔🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺

    15:40 22.10.2026

  • 18 КáПутин БОКЛУК

    0 5 Отговор
    Българите мразим фашисткото джудже което стои в бункера под Кремъл. То е ясно че няма топки да излезе и иде на този форум. Пак ще прати арменеца който предаде страната си.

    15:41 22.10.2026

  • 19 2223

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Шофьор на ТИР":

    Зареждай в Гърция!

    15:48 22.10.2026

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