Путин се срещна с китайския премиер Ли Цян в Санкт Петербург

Руският президент Владимир Путин провежда днес разговори с китайския премиер Ли Цян в Санкт Петербург, съобщава ТАСС, предава News.bg.
По време на срещата руският държавен глава заяви, че отношенията между Москва и Пекин се развиват успешно и динамично.
Разговорите се състоят в Константиновския дворец в Санкт Петербург, като в тях участват и високопоставени представители на двете държави, отбелязва руската информационна агенция.
Междувременно от Кремъл съобщиха, че е възможно да се проведе тристранна среща между Владимир Путин, американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. Потенциалната среща може да се състои по време на форума на АТИС в Китай през следващия месец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Христо Грозев реве
Коментиран от #17
18:00 21.10.2026
2 Последния Софиянец
18:00 21.10.2026
3 Докъде се докара бункерният плъх
Коментиран от #11
18:04 21.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Казанлъшкия
18:07 21.10.2026
6 Няма такъв резил
18:07 21.10.2026
7 Независима медия
18:08 21.10.2026
8 ТЕЗИ СРЕЩИ СА
Коментиран от #9
18:11 21.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Казанлъшкия
До коментар #3 от "Докъде се докара бункерният плъх":Остави ти тая работа. Ако бяха украинските войски в Москва, щеше да си прав. Но 4 години вече не могат да изгонят руснаците от териториите си и с всеки ден украинците губят по някой друг километър. Не прилича на победа нещо ,когато губиш от територията си и окупаторите бавно, но сигурно напредват. Случаят безспорно е такъв ( руснаците бавно, но сигурно напредват). Не мислите ли , предпочитате да си плямпате просто някакви щуротии ли , не знам ,но има факти. Колкото и да е трудно на Русия, очевидно е ,че тя взима превес. През д.довия са ми и едните,и другите, но нещата са очевидни.
18:15 21.10.2026
12 Зетя Витков
18:16 21.10.2026
13 Ами
че Тръмп търси среща с Путин през Китай.
Коментиран от #19
18:17 21.10.2026
14 Сигурно
18:17 21.10.2026
15 И нафтата
Коментиран от #21
18:17 21.10.2026
16 Китайците
18:18 21.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Ли Цян
18:20 21.10.2026
19 Смех с копейки
До коментар #13 от "Ами":Тръмп му се подпалила главата от това където надроби и му е изгоряло ушето да види путин.
18:24 21.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Интересно
До коментар #15 от "И нафтата":За какви ли пари? Те произвеждат 20 млн. т. на месец, а харчат 15!?!
18:38 21.10.2026
22 ГОЛЕМ СМЕХ
Оръжия на Тръмп срещу Путин
18:42 21.10.2026
23 Пенка
18:43 21.10.2026