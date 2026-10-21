Путин се срещна с китайския премиер Ли Цян в Санкт Петербург

Руският президент Владимир Путин провежда днес разговори с китайския премиер Ли Цян в Санкт Петербург, съобщава ТАСС, предава News.bg.

По време на срещата руският държавен глава заяви, че отношенията между Москва и Пекин се развиват успешно и динамично.

Разговорите се състоят в Константиновския дворец в Санкт Петербург, като в тях участват и високопоставени представители на двете държави, отбелязва руската информационна агенция.

Междувременно от Кремъл съобщиха, че е възможно да се проведе тристранна среща между Владимир Путин, американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. Потенциалната среща може да се състои по време на форума на АТИС в Китай през следващия месец.