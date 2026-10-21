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Путин се срещна с китайския премиер Ли Цян в Санкт Петербург

Путин се срещна с китайския премиер Ли Цян в Санкт Петербург

21 Октомври, 2026 17:58, обновена 21 Октомври, 2026 17:59 854 23

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  • ли цян-
  • санкт петербург

Руският президент определи отношенията между Москва и Пекин като успешни и динамични. Междувременно Кремъл допусна възможността за тристранна среща с Доналд Тръмп и Си Цзинпин по време на форума на АТИС в Китай следващия месец.

Путин се срещна с китайския премиер Ли Цян в Санкт Петербург - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин провежда днес разговори с китайския премиер Ли Цян в Санкт Петербург, съобщава ТАСС, предава News.bg.

По време на срещата руският държавен глава заяви, че отношенията между Москва и Пекин се развиват успешно и динамично.

Разговорите се състоят в Константиновския дворец в Санкт Петербург, като в тях участват и високопоставени представители на двете държави, отбелязва руската информационна агенция.

Междувременно от Кремъл съобщиха, че е възможно да се проведе тристранна среща между Владимир Путин, американския президент Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин. Потенциалната среща може да се състои по време на форума на АТИС в Китай през следващия месец.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Христо Грозев реве

    9 5 Отговор
    Не е бил поканен.

    Коментиран от #17

    18:00 21.10.2026

  • 2 Последния Софиянец

    5 6 Отговор
    Възраждане и Меч като чуха за Детектор на лъжата избягаха с двеста от срещата за Обединение на кандидатите за президент.

    18:00 21.10.2026

  • 3 Докъде се докара бункерният плъх

    11 10 Отговор
    Да се моли на големите да го вадят от калта в, която пета година е затънал и войската му и страната му.

    Коментиран от #11

    18:04 21.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Казанлъшкия

    7 5 Отговор
    Малкият Путинчо слуша шефа Си .

    18:07 21.10.2026

  • 6 Няма такъв резил

    9 4 Отговор
    Дано Ли лично да е предал на Путин твърдата позиция на мекия Радев за мир в Украйна!

    18:07 21.10.2026

  • 7 Независима медия

    3 3 Отговор
    Ултрасите твърдят че протестите не са ефективни и не са чути от олигархията.. Цитирам. : Следващия път ще ударим по мощно и ще парализираме цяла Франция икономически и физически за неограничено време..! Протеста се пада в четвъртък..!

    18:08 21.10.2026

  • 8 ТЕЗИ СРЕЩИ СА

    4 3 Отговор
    Англосаксонския кошмар

    Коментиран от #9

    18:11 21.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Казанлъшкия

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Докъде се докара бункерният плъх":

    Остави ти тая работа. Ако бяха украинските войски в Москва, щеше да си прав. Но 4 години вече не могат да изгонят руснаците от териториите си и с всеки ден украинците губят по някой друг километър. Не прилича на победа нещо ,когато губиш от територията си и окупаторите бавно, но сигурно напредват. Случаят безспорно е такъв ( руснаците бавно, но сигурно напредват). Не мислите ли , предпочитате да си плямпате просто някакви щуротии ли , не знам ,но има факти. Колкото и да е трудно на Русия, очевидно е ,че тя взима превес. През д.довия са ми и едните,и другите, но нещата са очевидни.

    18:15 21.10.2026

  • 12 Зетя Витков

    6 1 Отговор
    И какво се промени след пет години срещи?

    18:16 21.10.2026

  • 13 Ами

    4 3 Отговор
    Както вървят нещата май ще излезе,
    че Тръмп търси среща с Путин през Китай.

    Коментиран от #19

    18:17 21.10.2026

  • 14 Сигурно

    3 3 Отговор
    показва и се оплаква от ударите на Зеленски!?

    18:17 21.10.2026

  • 15 И нафтата

    5 1 Отговор
    потече за САЩ!

    Коментиран от #21

    18:17 21.10.2026

  • 16 Китайците

    4 1 Отговор
    мразат службата на двама господари!

    18:18 21.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Ли Цян

    3 1 Отговор
    Знаем какво правиш!

    18:20 21.10.2026

  • 19 Смех с копейки

    3 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ами":

    Тръмп му се подпалила главата от това където надроби и му е изгоряло ушето да види путин.

    18:24 21.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "И нафтата":

    За какви ли пари? Те произвеждат 20 млн. т. на месец, а харчат 15!?!

    18:38 21.10.2026

  • 22 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Нафта от Путин за Тръмп
    Оръжия на Тръмп срещу Путин

    18:42 21.10.2026

  • 23 Пенка

    0 0 Отговор
    Кой дошъл,кой дошъл? А подарък ваза от династията Мин има ли?

    18:43 21.10.2026

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