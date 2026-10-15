По груби изчисления! Войната в Иран е струвала над 100 млрд. евро на ЕС

Войната в Иран е струвала на държавите членки на Европейския съюз над 100 милиарда евро, заяви испанският премиер Педро Санчес при пристигането си за заседанието на Европейския съвет в Брюксел. По думите му финансовата тежест е свързана най-вече с последиците от енергийната криза.

Санчес предупреди, че нарастващите цени на енергията засилват натиска върху разходите за живот на европейските домакинства и подкопават конкурентоспособността на предприятията в ЕС.

„Незаконни и неоправдани“ войни, нарушаващи международното право, нарече той конфликтите в Украйна и Иран. Испанският премиер свърза с тях поскъпването на енергията и отражението му върху гражданите, бизнеса и публичните финанси.

Сравнение с разходите за селско стопанство

Санчес сравни сумата от над 100 милиарда евро с годишните разходи на Европейския съюз за селско стопанство. Така той подчерта мащаба на финансовите последици, които според него войната в Иран вече има за европейската икономика.

Данните, цитирани от испанския премиер, не бяха представени с допълнителна разбивка по държави или по отделни пера. От изявлението му не става ясно и каква част от сумата се отнася до по-високи разходи за енергия, а каква до други икономически ефекти.

Енергията и Близкият изток в дневния ред

Сред темите на заседанието на Европейския съвет са цените на енергията, миграцията, възобновяемата енергия и продължаващите конфликти. В официалния дневен ред е включена и ситуацията в Близкия изток, като специално внимание се отделя на свободата на корабоплаването и сигурността на енергийните доставки.

Европейските лидери трябва да обсъдят мерки за ограничаване на ефекта от високите енергийни цени върху гражданите и бизнеса, както и по-дългосрочни действия за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Разговорите се провеждат на фона на предупрежденията за натиск върху домакинствата и производството в страните от ЕС.

Източници: news.bg, europapress.es, apnews.com