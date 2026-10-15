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По груби изчисления! Войната в Иран е струвала над 100 млрд. евро на ЕС
  Тема: Иранската криза

По груби изчисления! Войната в Иран е струвала над 100 млрд. евро на ЕС

15 Октомври, 2026 16:23 473 18

  • иран-
  • педро санчес-
  • европейски съюз-
  • енергийна криза-
  • европейски съвет

Педро Санчес свърза енергийната криза с конфликтите в Иран и Украйна, лидерите на ЕС обсъждат цените на енергията, миграцията и ситуацията в Близкия изток

По груби изчисления! Войната в Иран е струвала над 100 млрд. евро на ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Войната в Иран е струвала на държавите членки на Европейския съюз над 100 милиарда евро, заяви испанският премиер Педро Санчес при пристигането си за заседанието на Европейския съвет в Брюксел. По думите му финансовата тежест е свързана най-вече с последиците от енергийната криза.

Санчес предупреди, че нарастващите цени на енергията засилват натиска върху разходите за живот на европейските домакинства и подкопават конкурентоспособността на предприятията в ЕС.

„Незаконни и неоправдани“ войни, нарушаващи международното право, нарече той конфликтите в Украйна и Иран. Испанският премиер свърза с тях поскъпването на енергията и отражението му върху гражданите, бизнеса и публичните финанси.

Сравнение с разходите за селско стопанство

Санчес сравни сумата от над 100 милиарда евро с годишните разходи на Европейския съюз за селско стопанство. Така той подчерта мащаба на финансовите последици, които според него войната в Иран вече има за европейската икономика.

Данните, цитирани от испанския премиер, не бяха представени с допълнителна разбивка по държави или по отделни пера. От изявлението му не става ясно и каква част от сумата се отнася до по-високи разходи за енергия, а каква до други икономически ефекти.

Енергията и Близкият изток в дневния ред

Сред темите на заседанието на Европейския съвет са цените на енергията, миграцията, възобновяемата енергия и продължаващите конфликти. В официалния дневен ред е включена и ситуацията в Близкия изток, като специално внимание се отделя на свободата на корабоплаването и сигурността на енергийните доставки.

Европейските лидери трябва да обсъдят мерки за ограничаване на ефекта от високите енергийни цени върху гражданите и бизнеса, както и по-дългосрочни действия за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Разговорите се провеждат на фона на предупрежденията за натиск върху домакинствата и производството в страните от ЕС.

Източници: news.bg, europapress.es, apnews.com


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кина

    10 2 Отговор
    Първо ще фалират двете най големи банки във Франция и после ефекта на доминото..! Водачите на ЕС заличават системата а медиите мълчат..

    Коментиран от #11

    16:25 15.10.2026

  • 2 измишльотини

    4 4 Отговор
    и като е струвала - на кой ги е дала. Кой е забогателия? Аман от глупости за уж пропуснати ползи, ма изказани като загуби.

    Коментиран от #9

    16:27 15.10.2026

  • 3 Зевс

    8 0 Отговор
    Да пратят сметката на Дони и Биби ако им стиска.

    16:28 15.10.2026

  • 4 Възмутен

    6 1 Отговор
    Санчес в случая е прав. Войните в Украйна и Иран излизат скъпо на Европа. За тази в Украйна и Европа си е виновна, защото подкокоросваше майданите.

    16:30 15.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иван 1

    7 1 Отговор
    Въпросът е колко подариха на страна извън ЕС Украйна милиарди евро за да се снимат с един клоун.

    16:32 15.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "измишльотини":

    Не са ли те учили какво е "пропуснати ползи" и какво УВЕЛИЧЕНИ или ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ❓🤔❗
    Та представяш измишльотините си за мъдър анализ‼️

    16:36 15.10.2026

  • 10 Сатана Z

    4 1 Отговор
    Mashregh (Иран). „Международният валутен фонд (МВФ) прогнозира, че след спад през текущата календарна година, икономиката на Иран ще се върне към траектория на растеж до 2027 г., отбелязвайки ръст от 3,6%. Институцията също така предвижда понижаване на инфлацията, подобряване на салдото по текущата сметка и лек спад в равнището на безработица в Иран през следващата година. Последният доклад на МВФ посочва подобрение при три ключови икономически показателя за Иран: БВП, инфлация и платежен баланс. Тези данни подсказват, че икономиката на Иран е на път към значителен подем през 2027 г.“

    16:37 15.10.2026

  • 11 🦉🦉🦉🦉

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Фалитът на КТБ ще е като игра на Монополи❗

    16:38 15.10.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор
    А колко ли милиарда струва войната на ...Путин.

    16:42 15.10.2026

  • 13 Абе,

    2 0 Отговор
    фонлайнар подари 400 милиарда на зеленият шмъркач, тоя сега се вайка за стотина ...

    Коментиран от #15

    16:42 15.10.2026

  • 14 Анонимен

    2 1 Отговор
    ЕВРОПА ДА ИСКА ТЕЗИ ПАРИ ОТ ТРЪМП

    16:42 15.10.2026

  • 15 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Абе,":

    С тоя милиарди зеленски изби над милион руснаци и продължава да бомби Путин.

    16:47 15.10.2026

  • 16 Жалка

    0 1 Отговор
    Нищо работа за Европа, та ние на фашистите в Осрайна изтупахме двойно повече! Силни, богати и лашкани до откат!

    16:47 15.10.2026

  • 17 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Конгреса на САЩ дава милиарди
    Зеленски ги. оползотворява пълноценно
    Вече ПЕТА година.

    16:49 15.10.2026

  • 18 Реално

    0 0 Отговор
    Европа е спечелила 500 милиарда от войната, защото чрез инфлацията от войната е изчистала поне 600 милиарда частен и държавен дълг, а има преки загуби от 100 милиарда.

    16:53 15.10.2026

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