По груби изчисления! Войната в Иран е струвала над 100 млрд. евро на ЕС

Войната в Иран е струвала на държавите членки на Европейския съюз над 100 милиарда евро, заяви испанският премиер Педро Санчес при пристигането си за заседанието на Европейския съвет в Брюксел. По думите му финансовата тежест е свързана най-вече с последиците от енергийната криза.
Санчес предупреди, че нарастващите цени на енергията засилват натиска върху разходите за живот на европейските домакинства и подкопават конкурентоспособността на предприятията в ЕС.
„Незаконни и неоправдани“ войни, нарушаващи международното право, нарече той конфликтите в Украйна и Иран. Испанският премиер свърза с тях поскъпването на енергията и отражението му върху гражданите, бизнеса и публичните финанси.
Сравнение с разходите за селско стопанство
Санчес сравни сумата от над 100 милиарда евро с годишните разходи на Европейския съюз за селско стопанство. Така той подчерта мащаба на финансовите последици, които според него войната в Иран вече има за европейската икономика.
Данните, цитирани от испанския премиер, не бяха представени с допълнителна разбивка по държави или по отделни пера. От изявлението му не става ясно и каква част от сумата се отнася до по-високи разходи за енергия, а каква до други икономически ефекти.
Енергията и Близкият изток в дневния ред
Сред темите на заседанието на Европейския съвет са цените на енергията, миграцията, възобновяемата енергия и продължаващите конфликти. В официалния дневен ред е включена и ситуацията в Близкия изток, като специално внимание се отделя на свободата на корабоплаването и сигурността на енергийните доставки.
Европейските лидери трябва да обсъдят мерки за ограничаване на ефекта от високите енергийни цени върху гражданите и бизнеса, както и по-дългосрочни действия за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Разговорите се провеждат на фона на предупрежденията за натиск върху домакинствата и производството в страните от ЕС.
Източници: news.bg, europapress.es, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кина
Коментиран от #11
16:25 15.10.2026
2 измишльотини
Коментиран от #9
16:27 15.10.2026
3 Зевс
16:28 15.10.2026
4 Възмутен
16:30 15.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Иван 1
16:32 15.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "измишльотини":Не са ли те учили какво е "пропуснати ползи" и какво УВЕЛИЧЕНИ или ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ❓🤔❗
Та представяш измишльотините си за мъдър анализ‼️
16:36 15.10.2026
10 Сатана Z
16:37 15.10.2026
11 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "Кина":Фалитът на КТБ ще е като игра на Монополи❗
16:38 15.10.2026
12 ГОЛЕМ СМЕХ
16:42 15.10.2026
13 Абе,
Коментиран от #15
16:42 15.10.2026
14 Анонимен
16:42 15.10.2026
15 ГОЛЕМ СМЕХ
До коментар #13 от "Абе,":С тоя милиарди зеленски изби над милион руснаци и продължава да бомби Путин.
16:47 15.10.2026
16 Жалка
16:47 15.10.2026
17 ГОЛЕМ СМЕХ
Зеленски ги. оползотворява пълноценно
Вече ПЕТА година.
16:49 15.10.2026
18 Реално
16:53 15.10.2026