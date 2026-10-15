CNN: Украйна е изчерпала ракетите за системите Patriot

Украйна е изчерпала ракетите-прехващачи за американските системи за противовъздушна отбрана Patriot, съобщава CNN, позовавайки се на източник, запознат със ситуацията. Това оставя страната по-уязвима за руски атаки с балистични ракети, срещу които Patriot е сред малкото налични отбранителни средства.

Според същия източник при руската атака през нощта на 14 октомври почти всички балистични ракети са достигнали целите си заради липсата на прехващачи. Поразени са били три топлоелектрически централи в района на Киев, както и енергийна инфраструктура в Харков.

„Почти всички балистични ракети при последната атака са достигнали целите си поради липса на ракети-прехващачи“, заявява източникът на CNN.

Твърдението за изчерпаните запаси е на анонимен източник, а не на официално украинско съобщение. То идва след месеци на предупреждения от президента Володимир Зеленски за намаляващите количества американски ракети за Patriot.

Украйна предупреди за недостига още през август

В интервю за CNN през август Зеленски каза, че Киев разполага с едва една десета от ракетите-прехващачи, от които спешно се нуждае. Той заяви, че пет процента от американския запас би бил достатъчен, за да премине Украйна през зимата, а една десета би позволила да бъдат спрени руските балистични атаки.

Украинският президент посочи още, че през 2026 г. страната разполага с два пъти и половина по-малко прехващачи в сравнение с 2025 г., докато Русия е увеличила броя на балистичните ракети, които използва месечно. Той описа опитите за осигуряване на нови доставки като ежедневни разговори и преговори със съюзниците.

Недостигът не е ограничен само до Украйна. Ракетите са скъпи, а запасите им са ограничени в световен мащаб. Други държави също попълват собствените си системи за противовъздушна отбрана на фона на войната в Близкия изток.

Източници: news.bg, krdo.com