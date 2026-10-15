CNN: Украйна е изчерпала ракетите за системите Patriot

Украйна е изчерпала ракетите-прехващачи за американските системи за противовъздушна отбрана Patriot, съобщава CNN, позовавайки се на източник, запознат със ситуацията. Това оставя страната по-уязвима за руски атаки с балистични ракети, срещу които Patriot е сред малкото налични отбранителни средства.
Според същия източник при руската атака през нощта на 14 октомври почти всички балистични ракети са достигнали целите си заради липсата на прехващачи. Поразени са били три топлоелектрически централи в района на Киев, както и енергийна инфраструктура в Харков.„Почти всички балистични ракети при последната атака са достигнали целите си поради липса на ракети-прехващачи“, заявява източникът на CNN.
Твърдението за изчерпаните запаси е на анонимен източник, а не на официално украинско съобщение. То идва след месеци на предупреждения от президента Володимир Зеленски за намаляващите количества американски ракети за Patriot.
Украйна предупреди за недостига още през август
В интервю за CNN през август Зеленски каза, че Киев разполага с едва една десета от ракетите-прехващачи, от които спешно се нуждае. Той заяви, че пет процента от американския запас би бил достатъчен, за да премине Украйна през зимата, а една десета би позволила да бъдат спрени руските балистични атаки.
Украинският президент посочи още, че през 2026 г. страната разполага с два пъти и половина по-малко прехващачи в сравнение с 2025 г., докато Русия е увеличила броя на балистичните ракети, които използва месечно. Той описа опитите за осигуряване на нови доставки като ежедневни разговори и преговори със съюзниците.
Недостигът не е ограничен само до Украйна. Ракетите са скъпи, а запасите им са ограничени в световен мащаб. Други държави също попълват собствените си системи за противовъздушна отбрана на фона на войната в Близкия изток.
Източници: news.bg, krdo.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ан тъй де
Коментиран от #33
22:42 15.10.2026
2 Пич
Щом САЩ ги изчерпаха, Украйна няма как да има!!! Зелю проси по Германия и Франция, онези каквото имаха - дадоха!
Вече и те нямат!!!
22:44 15.10.2026
3 Смърф
Не вервам аз .
Шуто казва друго .
Фламинга ,гарги ,врабчета ,щрауси всички летят към Москва .
22:44 15.10.2026
4 Кина
22:44 15.10.2026
5 Удри
Коментиран от #11, #17
22:44 15.10.2026
6 Украйна е изчерпала ракетите-прехващачи
ако не защита то поне за бункера на зелките да има нещо
22:45 15.10.2026
7 Хаха
Коментиран от #45
22:45 15.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хаха
22:47 15.10.2026
11 Володимир
До коментар #5 от "Удри":ИДВА - ТУТУРУТУ ..
22:48 15.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пропагандата за глупаци
До коментар #8 от "да питам":е за забавление, а не за попиване като гъба.
Коментиран от #18, #22, #25
22:49 15.10.2026
14 Patriot не е
22:50 15.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 83565656
22:52 15.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 да питам
До коментар #13 от "Пропагандата за глупаци":Коя пропаганда , "асвабадителю" ?
Коментиран от #21, #30, #35, #43
22:56 15.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Трай бе
До коментар #13 от "Пропагандата за глупаци":Кене.Фф
Коментиран от #26, #28, #34
22:59 15.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Така е
До коментар #19 от "За всеки удар":В Украйна вече ни ток, ни вода има! И все по зле ще става за този народ, докато траят продажника зеленски, който ги унищожи заради чужди интереси и пари!
23:00 15.10.2026
25 Таваришч
До коментар #13 от "Пропагандата за глупаци":Изпий самогона и лягай ... смяната ти свършва 😁
Коментиран от #27
23:00 15.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Е някой да те спира
До коментар #25 от "Таваришч":Хем ще се освободиш от мъките да се излагаш с показване на трагедията си и фашизма в Украйна опрял до гл...Само гл.. не разбира, че е жалък и продължава да показва трагедията си.
23:04 15.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Много Известен Съветски Актьор
23:06 15.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Кво му плащаш ..
23:11 15.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Ами трай де
До коментар #22 от "Трай бе":Кой те спира, че се фалиш къв си и показваш отчаянията на фашизма в Украйна.
Коментиран от #36
23:17 15.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Ачо от ПП
23:21 15.10.2026
39 Без име..
23:23 15.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Онази в поста ти
До коментар #18 от "да питам":Пропагандата за глупаци е за забавление, а не за попиване като гъба
23:27 15.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Жалки сте
До коментар #46 от "Без име..":Злюбилите ...
23:34 15.10.2026
49 И ква стана тя...
00:01 16.10.2026