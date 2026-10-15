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CNN: Украйна е изчерпала ракетите за системите Patriot
  Тема: Украйна

CNN: Украйна е изчерпала ракетите за системите Patriot

15 Октомври, 2026 22:40 1 100 49

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Недостигът оставя страната по-уязвима за руски балистични удари, Вашингтон е предупредил за възможно спиране на оръжейни доставки през европейския механизъм PURL

CNN: Украйна е изчерпала ракетите за системите Patriot - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
CNN CNN

Украйна е изчерпала ракетите-прехващачи за американските системи за противовъздушна отбрана Patriot, съобщава CNN, позовавайки се на източник, запознат със ситуацията. Това оставя страната по-уязвима за руски атаки с балистични ракети, срещу които Patriot е сред малкото налични отбранителни средства.

Според същия източник при руската атака през нощта на 14 октомври почти всички балистични ракети са достигнали целите си заради липсата на прехващачи. Поразени са били три топлоелектрически централи в района на Киев, както и енергийна инфраструктура в Харков.

„Почти всички балистични ракети при последната атака са достигнали целите си поради липса на ракети-прехващачи“, заявява източникът на CNN.

Твърдението за изчерпаните запаси е на анонимен източник, а не на официално украинско съобщение. То идва след месеци на предупреждения от президента Володимир Зеленски за намаляващите количества американски ракети за Patriot.

Украйна предупреди за недостига още през август

В интервю за CNN през август Зеленски каза, че Киев разполага с едва една десета от ракетите-прехващачи, от които спешно се нуждае. Той заяви, че пет процента от американския запас би бил достатъчен, за да премине Украйна през зимата, а една десета би позволила да бъдат спрени руските балистични атаки.

Украинският президент посочи още, че през 2026 г. страната разполага с два пъти и половина по-малко прехващачи в сравнение с 2025 г., докато Русия е увеличила броя на балистичните ракети, които използва месечно. Той описа опитите за осигуряване на нови доставки като ежедневни разговори и преговори със съюзниците.

Недостигът не е ограничен само до Украйна. Ракетите са скъпи, а запасите им са ограничени в световен мащаб. Други държави също попълват собствените си системи за противовъздушна отбрана на фона на войната в Близкия изток.

Източници: news.bg, krdo.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ан тъй де

    25 4 Отговор
    Да се приключва по-бързо

    Коментиран от #33

    22:42 15.10.2026

  • 2 Пич

    29 3 Отговор
    Можеше и да не ни осведомявате!!!
    Щом САЩ ги изчерпаха, Украйна няма как да има!!! Зелю проси по Германия и Франция, онези каквото имаха - дадоха!
    Вече и те нямат!!!

    22:44 15.10.2026

  • 3 Смърф

    22 6 Отговор
    Ай де бе ?!?!
    Не вервам аз .
    Шуто казва друго .
    Фламинга ,гарги ,врабчета ,щрауси всички летят към Москва .

    22:44 15.10.2026

  • 4 Кина

    18 5 Отговор
    Скоро зеления ще въоражи и децата...! Луд човек.

    22:44 15.10.2026

  • 5 Удри

    6 26 Отговор
    След изборите в САЩ идват пак демократите на власт и започва бангаранга е Русия.

    Коментиран от #11, #17

    22:44 15.10.2026

  • 6 Украйна е изчерпала ракетите-прехващачи

    17 4 Отговор
    веднага русофоборсуците джафкащи по Русия да кихнат по заплата и да не се ослушват кат гърмяни зайци а да дават
    ако не защита то поне за бункера на зелките да има нещо

    22:45 15.10.2026

  • 7 Хаха

    7 14 Отговор
    Украинците вече използват доста по-евтини аналози на патриот.

    Коментиран от #45

    22:45 15.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хаха

    3 9 Отговор
    Украинците хвърлят само перални и с отломки взривяват Яндекс, уайлдберис и рафинерии.

    22:47 15.10.2026

  • 11 Володимир

    5 2 Отговор

    До коментар #5 от "Удри":

    ИДВА - ТУТУРУТУ ..

    22:48 15.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Пропагандата за глупаци

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "да питам":

    е за забавление, а не за попиване като гъба.

    Коментиран от #18, #22, #25

    22:49 15.10.2026

  • 14 Patriot не е

    9 2 Отговор
    ракета-прехващач и никога нищо не е прихванала ..

    22:50 15.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 83565656

    6 1 Отговор
    Не думай ! Да залагат тикви-цигулки в оръдията , само по-прави да са !

    22:52 15.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 да питам

    3 4 Отговор

    До коментар #13 от "Пропагандата за глупаци":

    Коя пропаганда , "асвабадителю" ?

    Коментиран от #21, #30, #35, #43

    22:56 15.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Трай бе

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Пропагандата за глупаци":

    Кене.Фф

    Коментиран от #26, #28, #34

    22:59 15.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Така е

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "За всеки удар":

    В Украйна вече ни ток, ни вода има! И все по зле ще става за този народ, докато траят продажника зеленски, който ги унищожи заради чужди интереси и пари!

    23:00 15.10.2026

  • 25 Таваришч

    4 4 Отговор

    До коментар #13 от "Пропагандата за глупаци":

    Изпий самогона и лягай ... смяната ти свършва 😁

    Коментиран от #27

    23:00 15.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Е някой да те спира

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Таваришч":

    Хем ще се освободиш от мъките да се излагаш с показване на трагедията си и фашизма в Украйна опрял до гл...Само гл.. не разбира, че е жалък и продължава да показва трагедията си.

    23:04 15.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Много Известен Съветски Актьор

    3 4 Отговор
    Така се случва, когато разчиташ прекалено много на външни източници. Украинците имаха няколко програми за крилати, балистични и ракети за ПВО/ПРО, които започнаха по времето на Петро Порошенко и които бяха спрени по времето на Зеленски. Това е негова персонална отговорност. Сега се опитват да наваксват по време на войн със съответните последствия. За начало ще бъдат заменени със САМП/Т, а през 2027 ще се влезе на въоръжение и украинската "Фрея". Но, ако не намерят в скоро време ракети за комплексите "Пейтриът", независимо дали от САЩ или други страни с които водят преговори, зимата ще бъде изключително трудна за украинците.

    23:06 15.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Кво му плащаш ..

    5 2 Отговор
    струват около 4 милиона долара на ракета и ако удари нещо ще е вероятно комина на някой ТЕЦ Дали въобще е способна да прехваща крилати или балистични ракети е много спорно и не е доказано никога но пътнечески самолети би трябвало да може да свали със сигурност ...

    23:11 15.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Ами трай де

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Трай бе":

    Кой те спира, че се фалиш къв си и показваш отчаянията на фашизма в Украйна.

    Коментиран от #36

    23:17 15.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ачо от ПП

    3 1 Отговор
    Значи и даряването на заплати няма да помогне…

    23:21 15.10.2026

  • 39 Без име..

    4 2 Отговор
    Боли ме фара за окропите ..и за ракетите им .Те са обречени..на смърт от партньорите..Амин..

    23:23 15.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Онази в поста ти

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "да питам":

    Пропагандата за глупаци е за забавление, а не за попиване като гъба

    23:27 15.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Жалки сте

    0 0 Отговор

    До коментар #46 от "Без име..":

    Злюбилите ...

    23:34 15.10.2026

  • 49 И ква стана тя...

    1 0 Отговор
    Гръмнаха патроните и сега пушкалата да си ги врат къде слънце ги не грее....

    00:01 16.10.2026

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