Крал Чарлз III: Миналото не може да се промени, но трябва да се учим

Крал Чарлз III заяви, че миналото не може да бъде променено, но от него трябва да се извлекат поуки. Той говори при откриването на срещата на лидерите на Общността на нациите в Сейнт Джонс, Антигуа и Барбуда, на фона на дебатите дали Великобритания трябва да се извини за ролята си в трансатлантическата търговия с роби и да изплати репарации.

„Не можем да променим действията на онези, които са били преди нас. Можем обаче да се поучим от миналото“, каза кралят, цитиран от „Ройтерс“. Той допълни, че по-дълбокото му осъзнаване на ужасите на робството го е направило още по-решен да се справи с несправедливостите, останали от миналото.

Чарлз определи трансатлантическата търговия с поробени хора като „позорна глава от историята“ и заяви, че тя продължава да хвърля сянка върху карибските държави и други страни от Общността. По думите му тази история изпълва сърцето му с ужас и душата му с „най-дълбока лична скръб“.

Кралят призова вниманието да бъде насочено и към настоящите предизвикателства. Сред посочените възможности са по-добър достъп до образование, работни места и икономически възможности, развитие на търговията между държавите членки и устойчивост спрямо климатичните промени. „Злото не трябва непременно да има последната дума“, заяви Чарлз.

Лондон допуска извинение, но разговорът продължава

Общността на нациите обединява 56 държави, повечето от които са бивши британски колонии. В навечерието на срещата въпросът за историческата отговорност на Великобритания за робството зае централно място в разговорите между лидерите.

Министър-председателят Анди Бърнам заяви, че е отворен към идеята Великобритания да поднесе официално извинение. Представители на властта вече обсъждат с национални лидери каква форма би могло да приеме то. Въпросът за финансови репарации обаче остава предмет на отделен спор и не е получил конкретно решение.

Бърнам обяви и планове за обсъждане на възможности за преструктуриране на дълговете на по-малките държави от Общността. Той обеща инвестиция от 40 милиона паунда, или около 54 милиона долара, в критична инфраструктура в Карибския басейн през следващите три години.

Според историческите оценки между XV и XIX век около 12,5 милиона африканци са били отвлечени и продадени в робство. Призивите за репарации към Великобритания, Португалия и Франция се засилват през последните десетилетия, като държавите от Карибския регион настояват историческата отговорност да бъде свързана с реални мерки в настоящето.

Източници: news.bg, marketscreener.com, apnews.com