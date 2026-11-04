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Крал Чарлз III: Миналото не може да се промени, но трябва да се учим
  Тема: Известни личности

Крал Чарлз III: Миналото не може да се промени, но трябва да се учим

4 Ноември, 2026 10:14 618 15

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  • робство-
  • общност на нациите-
  • великобритания

На срещата на Общността на нациите в Антигуа кралят определи трансатлантическата търговия с роби като позорна глава от историята

Крал Чарлз III: Миналото не може да се промени, но трябва да се учим - 1
Снимка: БГНЕС
Reuters Reuters

Крал Чарлз III заяви, че миналото не може да бъде променено, но от него трябва да се извлекат поуки. Той говори при откриването на срещата на лидерите на Общността на нациите в Сейнт Джонс, Антигуа и Барбуда, на фона на дебатите дали Великобритания трябва да се извини за ролята си в трансатлантическата търговия с роби и да изплати репарации.

„Не можем да променим действията на онези, които са били преди нас. Можем обаче да се поучим от миналото“, каза кралят, цитиран от „Ройтерс“. Той допълни, че по-дълбокото му осъзнаване на ужасите на робството го е направило още по-решен да се справи с несправедливостите, останали от миналото.

Чарлз определи трансатлантическата търговия с поробени хора като „позорна глава от историята“ и заяви, че тя продължава да хвърля сянка върху карибските държави и други страни от Общността. По думите му тази история изпълва сърцето му с ужас и душата му с „най-дълбока лична скръб“.

Кралят призова вниманието да бъде насочено и към настоящите предизвикателства. Сред посочените възможности са по-добър достъп до образование, работни места и икономически възможности, развитие на търговията между държавите членки и устойчивост спрямо климатичните промени. „Злото не трябва непременно да има последната дума“, заяви Чарлз.

Лондон допуска извинение, но разговорът продължава

Общността на нациите обединява 56 държави, повечето от които са бивши британски колонии. В навечерието на срещата въпросът за историческата отговорност на Великобритания за робството зае централно място в разговорите между лидерите.

Министър-председателят Анди Бърнам заяви, че е отворен към идеята Великобритания да поднесе официално извинение. Представители на властта вече обсъждат с национални лидери каква форма би могло да приеме то. Въпросът за финансови репарации обаче остава предмет на отделен спор и не е получил конкретно решение.

Бърнам обяви и планове за обсъждане на възможности за преструктуриране на дълговете на по-малките държави от Общността. Той обеща инвестиция от 40 милиона паунда, или около 54 милиона долара, в критична инфраструктура в Карибския басейн през следващите три години.

Според историческите оценки между XV и XIX век около 12,5 милиона африканци са били отвлечени и продадени в робство. Призивите за репарации към Великобритания, Португалия и Франция се засилват през последните десетилетия, като държавите от Карибския регион настояват историческата отговорност да бъде свързана с реални мерки в настоящето.

Източници: news.bg, marketscreener.com, apnews.com


Антигуа и Барбуда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т..А.К 🐱

    2 1 Отговор
    Тоя рептил уж имаше рак. Нищо му няма. Ама мене рака ме яде като червей.

    Коментиран от #2

    10:17 04.11.2026

  • 2 Да, рептил който

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Направо затри кралицата майка
    Явно камилата го е тренирала до безакъл

    10:20 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т..А.К 🐱

    0 9 Отговор
    между другото Велика Британия си остава най-голямата империя в света-Канада , Австралия ...са под кралско , английско влияние и преференции , докато РФ още е колониална държава с над 200 поробени народи в нея!! единственото което пречи на разпада е факта , че РФ правителите са тормозили крепостните без разлика , и понеже са тормозени еднакво , имат някакво съчувствие един към друг

    Коментиран от #6, #7, #12

    10:21 04.11.2026

  • 5 Пенчо

    3 2 Отговор
    Първи урок: Върнете всичко откраднато от колониите!

    Коментиран от #8

    10:31 04.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Няма

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Пенчо":

    да върнат нищо на бившите колонии, но колониите ще унищожат колонизаторите на собствената им територия.

    Коментиран от #15

    10:34 04.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Минувач

    4 0 Отговор
    Африканците защо не бойкотират всички спортни състезания с колонизаторите ? Ами колонизаторите на Канада дето сс изтребили индианците що не щат да играят хокей с Русия ?

    10:37 04.11.2026

  • 11 Друг

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Тъжната новина е че нацистите все още се фантазират че може да изплуват от пепелта като птицата Феникс ….

    Коментиран от #13

    10:41 04.11.2026

  • 12 Не знаем

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    Кои и под какво влияние са но знаем как се пердашеха помежду си европейските държави по време на войните и защо сега в много столици ври и кипи от протести и т.н. Щастливи граждани излезли по улиците … факти !

    10:47 04.11.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Яяяяяя

    1 0 Отговор
    И този откри топлата вода

    10:47 04.11.2026

  • 15 Така им се пада

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Няма":

    И сега се държат така.
    Унищожиха Ирак, Сирия, Либия.

    10:50 04.11.2026