Литва: Украйна трябва да участва в преговорите за мир

Украйна не трябва да бъде изключвана от преговорите за край на войната, заяви президентът на Литва Гитанас Науседа във Вилнюс. Той направи изказването на фона на възможна тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Китай през ноември.

„Самата Украйна задължително трябва да бъде включена в разговорите“, каза Науседа. По думите му форматите, предлагани от Москва, при които участват само Китай, САЩ и Русия, пораждат опасения, че може да се повтори сценарий, напомнящ разпределянето на сфери на влияние след Втората световна война.

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Възможна среща в Китай

Русия се стреми към среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Събитието е планирано за ноември в китайския град Шънчжън.

Доналд Тръмп е заявил, че е отворен за подобен разговор. Американският президент е посочил, че среща между трите най-големи ядрени сили по въпроса за ядреното разоръжаване би била „много добро нещо за света“. Той е добавил, че при евентуални разговори може да бъдат обсъдени и други теми, сред които войната в Украйна.

Засега става дума за възможен формат, а не за потвърдено споразумение за преговори или за конкретен мирен план. В предоставената информация не се посочва и окончателна дата за срещата.

Литва иска и европейско участие

Науседа заяви, че посредническите действия на Пекин не могат да бъдат приемани като напълно безпристрастни, докато Китай продължава да подкрепя войната на Русия срещу Украйна.

Според литовския президент в разговорите трябва да има и европейски представител. Той обаче подчерта, че преди това трябва да бъдат определени „много ясни критерии“ за европейското участие.

Като възможен представител на Европейския съюз Науседа посочи председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Така Вилнюс поставя два основни въпроса пред бъдещия дипломатически процес: Украйна да присъства на масата за преговори, а Европа да има ясно определена роля в него.

Източници: bta.bg, lrt.lt