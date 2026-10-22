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Литва: Украйна трябва да участва в преговорите за мир
  Тема: Украйна

Литва: Украйна трябва да участва в преговорите за мир

22 Октомври, 2026 22:33 717 23

  • гитанас науседа-
  • украйна-
  • мирни преговори-
  • русия-
  • европейски съюз-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин

Гитанас Науседа предупреди, че формат без Киев може да доведе до ново разделяне на сфери на влияние

Литва: Украйна трябва да участва в преговорите за мир - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна не трябва да бъде изключвана от преговорите за край на войната, заяви президентът на Литва Гитанас Науседа във Вилнюс. Той направи изказването на фона на възможна тристранна среща между президентите на Русия, САЩ и Китай през ноември.

„Самата Украйна задължително трябва да бъде включена в разговорите“, каза Науседа. По думите му форматите, предлагани от Москва, при които участват само Китай, САЩ и Русия, пораждат опасения, че може да се повтори сценарий, напомнящ разпределянето на сфери на влияние след Втората световна война.

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Възможна среща в Китай

Русия се стреми към среща между Владимир Путин, Доналд Тръмп и Си Цзинпин в кулоарите на форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество. Събитието е планирано за ноември в китайския град Шънчжън.

Доналд Тръмп е заявил, че е отворен за подобен разговор. Американският президент е посочил, че среща между трите най-големи ядрени сили по въпроса за ядреното разоръжаване би била „много добро нещо за света“. Той е добавил, че при евентуални разговори може да бъдат обсъдени и други теми, сред които войната в Украйна.

Засега става дума за възможен формат, а не за потвърдено споразумение за преговори или за конкретен мирен план. В предоставената информация не се посочва и окончателна дата за срещата.

Литва иска и европейско участие

Науседа заяви, че посредническите действия на Пекин не могат да бъдат приемани като напълно безпристрастни, докато Китай продължава да подкрепя войната на Русия срещу Украйна.

Според литовския президент в разговорите трябва да има и европейски представител. Той обаче подчерта, че преди това трябва да бъдат определени „много ясни критерии“ за европейското участие.

Като възможен представител на Европейския съюз Науседа посочи председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Така Вилнюс поставя два основни въпроса пред бъдещия дипломатически процес: Украйна да присъства на масата за преговори, а Европа да има ясно определена роля в него.

Източници: bta.bg, lrt.lt


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Жан Клод ван дам

    21 1 Отговор
    Дони ще се ядоса и ще прати хеликоптерите към Украйна.! Операция Мадуро...

    22:36 22.10.2026

  • 3 Ами

    22 1 Отговор
    Това на този етап няма как да стане.
    В окраина със закон са забранени преговорите с Путин.

    Коментиран от #6

    22:38 22.10.2026

  • 4 Губещата

    24 1 Отговор
    страна няма думата във финалните решения. Исторически факт.

    22:39 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гробар

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    На зеления таракан му е писнало определено, но ако се откаже американците ще го ликвидират.

    22:51 22.10.2026

  • 7 Литовска шпинга

    10 1 Отговор
    Утре тръгваме към Москва!

    22:52 22.10.2026

  • 8 Пламен

    14 1 Отговор
    Каква снимка са му сложили на Зеленски от времето, когато играеше женски роли. Сега вече е с брада и играе ролята на мъж. Ха ха ха

    22:54 22.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 жик так

    14 1 Отговор
    Русия , Китай , Сащ са трите ВЕЛИКИ СИЛИ !
    Ес като какви се явяват ? Като мажоретки ?
    А великата сила Литва ??!!

    22:59 22.10.2026

  • 13 Литва е много малка

    13 1 Отговор
    Няма думата в световната политика. Големите могат случайно да я настъпят и смачкат.

    22:59 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Айде бе

    11 1 Отговор
    Зеленият наркоман е забранил с указ преговорите с Русия още преди 3 години.

    23:03 22.10.2026

  • 16 Кой

    7 1 Отговор
    ще ви пита. Наивници

    23:05 22.10.2026

  • 17 Инна

    5 1 Отговор
    „Литовският президент отбеляза, че ЕС трябва да установи „много ясни критерии“ за участие в преговорите за Украйна.“

    Какъв забавен президент има Литва!
    Единственото по-смешно нещо е Кая Калас, която „отбеляза необходимостта Европа да присъства на масата за преговори и постави „най-крайните искания“ към Русия.“

    Но нуждае ли се днешна Европа (или по-скоро европейските лидери) от край на конфликта? Очевидно не.

    Те все още имат какво да плячкосват.

    И така, за какво има да се говори с тях? Може би за времето.

    От новините:

    Според LRT Литва е подала заявление до Европейската комисия за първия транш от 1,06 милиарда евро, предназначен за нуждите на отбраната по програмата SAFE. РИА Новости съобщи това в сряда, 21 октомври.

    Програмата SAFE (Security Action for Europe) е инициатива на Европейската комисия, стартирана през май 2025 г. Нейната цел е да предостави на държавите-членки на ЕС преференциални дългосрочни заеми на конкурентни лихви за подкрепа на съвместните военни поръчки и укрепване на тяхната отбранителна индустриална база. Общият размер на фонда е 150 милиарда евро.

    Рейтингът на одобрение на Еманюел Макрон като френски президент е паднал до най-ниското си ниво от избирането му през 2017 г. насам, на 16%.

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    23:09 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Без име..

    3 1 Отговор
    Ко??

    23:32 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Борис Джонсън

    3 1 Отговор
    Ако ги бяхме оставили украинците да рашават в Истанбул, къде е далаверата за НАТО, ВПК и процентите за миротворци и политици?
    Мерлел и Оланд са на същото мнение за минските.
    Ако Русия не е повече враг, къде ще търсим друг, за да върви бизнеса?

    23:44 22.10.2026

  • 23 Ами естествено , че трябва

    1 1 Отговор
    Нали трябва да подпише капитулацията, репарациите...

    23:54 22.10.2026

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