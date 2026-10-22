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Населението на Украйна е спаднало до 28,5 млн. души
  Тема: Украйна

Населението на Украйна е спаднало до 28,5 млн. души

22 Октомври, 2026 20:00 2 228 57

  • украйна-
  • население-
  • емиграция-
  • демография-
  • временна закрила

Над 4,4 милиона украинци са под временна закрила в ЕС

Населението на Украйна е спаднало до 28,5 млн. души - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Населението на Украйна е намаляло до 28,5 милиона души към средата на 2026 г. Това съобщи директорката на Института за демография и изследване на качеството на живот Ела Либанова по време на Десетия украински конгрес на жените.

„Само преди няколко дни приключихме оценката си за числеността на населението към средата на годината – 28,5 милиона души. Загубили сме половин милион души. Това се дължи не толкова на смъртните случаи, колкото на емиграцията“, заяви Либанова, цитирана от БТА.

Миграцията определя демографската картина

Според изследователката именно миграцията – както вътрешната, така и международната – остава основният фактор, който определя демографските тенденции в Украйна. Оценката за 28,5 милиона души е с около 500 000 по-ниска от предходната, посочена от Либанова.

Демографката предупреди и за възможна нова миграционна вълна след отмяната на военното положение. По думите ѝ това може да се случи, ако мъжете започнат да се присъединяват към семействата си, които вече живеят в чужбина.

Над 4,4 милиона украинци са под закрила в ЕС

Данните на Евростат показват, че към 30 юни 2026 г. 4,41 милиона души, напуснали Украйна вследствие на руската инвазия, са били под временна закрила в Европейския съюз. Към 31 юли броят им е достигнал 4,43 милиона.

Най-много украинци с временна закрила са регистрирани в Германия – 1 290 225 души, следвана от Полша с 953 060 и Чехия с 395 225 души. Временната закрила за хората, избягали от Украйна, е удължена от Европейския съюз до 4 март 2027 г.

За сравнение, на 1 ноември 2017 г. населението на Украйна е било 42 418 235 души според оценки на Държавната статистическа служба. Данните не представляват напълно съпоставими оценки, тъй като са изготвени за различни периоди и при различни демографски условия.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Kaлпазанин

    34 2 Отговор
    Въпроса е ,защо е спаднало ????? Имаше една дебела сви@@ отвъд океана още по клинтово време дето беше казала ,как може 50 мил да разполагат с толкова много ресурси и територия в Европа ???

    20:04 22.10.2026

  • 2 Кина

    35 1 Отговор
    Очевидно е че руските активи остават замразени също е очевидно че зеления няма да види и стотинка от тях.. Някой трябва да поеме отговорността за умрелите войници ако гарвана даде територии..! Руския капан е жесток..

    20:04 22.10.2026

  • 3 Слуга на народа

    40 1 Отговор
    Всички украинци искат да избягат от Зеленото.

    20:05 22.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гост

    2 60 Отговор
    Не я мислете Украйна , да му мисли Раша !! Щото в момента , в който Украйна влезе в ЕС , което ще стане до 3-4 години най-много , не само над половината избягали ще се върнат , а всеки втори руснак ще иска да емигрира в Украйна !! И не само ще иска , ами ще направи всичко необходимо да го направи , разбирай ще плати каквото трябва !! Даже Украйна може официално да обяви цена за руснаци за получаване на украинско гражданство !! И скоро след това населението на Украйна ще се окаже ПО-ГОЛЯМО от това на Раша !!

    Коментиран от #15, #46

    20:06 22.10.2026

  • 6 Глупости

    26 1 Отговор
    Скоро писахте, че са спаднали до 18 млн. Кога лъжете, кога казвате истината❓❓❓

    Коментиран от #56

    20:06 22.10.2026

  • 7 Исторически факти

    26 0 Отговор
    „Ние не подкрепяме Украйна, за да удължим тази война. Но капитулация на Украйна е изключена. В края на краищата това би означавало капитулация на всички нас“, каза Фридрих Мерц на форум в Берлин.

    Коментиран от #10, #16

    20:06 22.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Спаднало

    23 0 Отговор
    Без война !? Я кажи за България .

    20:07 22.10.2026

  • 10 Мишел от съпротивата

    21 1 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически факти":

    Краят им е близко. Усещат го-

    20:08 22.10.2026

  • 11 Анонимен

    15 1 Отговор
    Почти 15- 20 милиона краинци са извън крайна.

    20:08 22.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Русия

    24 0 Отговор
    Скоро територия 404 ще се казва Русия.

    20:08 22.10.2026

  • 14 Пич

    25 0 Отговор
    Наглост!!!
    Мога да се обзаложа, че в Украйна няма повече от двадесет милиона живи човека!!!
    Много избягаха, и много загинаха!!!
    Заради наркобандата на Зелю!!!

    Коментиран от #20, #24

    20:08 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Костадин Костадинов

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Че те са руснаци бе

    20:13 22.10.2026

  • 18 Нагласенко

    14 0 Отговор
    От 45 милиона, дали има 20

    20:13 22.10.2026

  • 19 Теслатъ

    16 1 Отговор
    Още 5 годинки и шъ паднат под 8 милионъ!!!! Както рече Борката Джонсън - До последния украинец....

    Коментиран от #25

    20:13 22.10.2026

  • 20 Костадин Костадинов

    0 15 Отговор

    До коментар #14 от "Пич":

    Не , просто Путин трепи руснаците

    Коментиран от #27

    20:13 22.10.2026

  • 21 Костадин Костадинов

    0 9 Отговор
    Някой знае ли защо Путин трепи руснаците

    20:14 22.10.2026

  • 22 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    5 0 Отговор
    РОССИ
    КАТО СВЪРШИ УКРАНСКИТЕ
    ЩЕ МИНЕ НА ПОЛСКО МЕНЮ

    Коментиран от #31

    20:14 22.10.2026

  • 23 Айляк

    14 0 Отговор
    Преброяването през 2001г. сочи, че населението на Украйна е било 48,5 млн. души, а сега - едва 28,5 млн. души.
    Или за 25 години населението на Украйна намалява с 20 млн. души.
    Чудовищно.

    20:14 22.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор

    До коментар #19 от "Теслатъ":

    Колко хора утрепа Путин неска

    Коментиран от #34

    20:15 22.10.2026

  • 26 Дани

    10 0 Отговор
    Това е така, защото имат само 20000 жертви и то предимно при трудови злополуки и пиянци сбивания. Инак на фронта не ги лови куршум. Безсмъртни са, че даже и се клонират.

    20:15 22.10.2026

  • 27 Пич

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "Костадин Костадинов":

    То в Украйна други нема!!! Украинците са руснаци!

    Коментиран от #40

    20:15 22.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 НАЙ ДОБРОТО Е

    14 0 Отговор
    ДА ЗАКРИВАТ ТАЗИ ДЪРЖАВА.

    20:16 22.10.2026

  • 30 Към средата на 2026 г. в Украйна

    8 0 Отговор
    остават 28,5 милиона души. На всеки около шест месеца населението намалява с още половин милион.

    Коментиран от #37

    20:17 22.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Софиянец

    8 0 Отговор
    Закривайте я тая съветска нива, то се е видяло, че от тва държава не става!

    20:19 22.10.2026

  • 33 факт

    7 0 Отговор
    БГ без война стана на половина!

    20:22 22.10.2026

  • 34 Теслатъ

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Костадин Костадинов":

    """""Колко хора утрепа Путин неска"""""" ------- Питай Борката Джонсън..., нъл той спря съглашението за мир през Април 2022 г. и рече "Война до последния украинец!"

    Коментиран от #36

    20:24 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #34 от "Теслатъ":

    Ай ся- да не забраами чи Путин нападна Украйна да га вземи

    Коментиран от #42, #49

    20:25 22.10.2026

  • 37 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #30 от "Към средата на 2026 г. в Украйна":

    Колко руснаци утрепа Путин

    20:26 22.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 0 Отговор
    РАДА
    Е БЪРСАЛКА НА
    СНАХАТА НА РОССИ
    ЧИИТО БАЩА
    ЕДИНСТВЕН
    СИ ПОЕ ВИНАТА
    БЕЗ МЕЗЕ

    20:26 22.10.2026

  • 40 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Пич":

    Именно,затва питам што Путин трепи руснаците

    20:26 22.10.2026

  • 41 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #35 от "Хм...":

    Ти знаш ли што Путин трепи руснаците

    20:27 22.10.2026

  • 42 Костадин Костадинов

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "Костадин Костадинов":

    Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Ахмед Али Агджа

    20:28 22.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Ну, погоди

    2 0 Отговор
    2021 около 41.40 милиона, 2026- 28.5 милиона. Заради войната напускат страната грубо около 6 милиона. Годишно украйна намаляваше с около 300000 души преди войната. Въпроса е къде са липсващите около 5 милиона ?

    Коментиран от #45

    20:33 22.10.2026

  • 45 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #44 от "Ну, погоди":

    Путин ги трепи,штот е у биец

    Коментиран от #50

    20:34 22.10.2026

  • 46 Бай той Толстой

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    Ти ще поставиш рекорд по неодобрение бе- даже и ти самият не се одобряваш.

    20:34 22.10.2026

  • 47 Горски

    3 0 Отговор
    Колко украинци останаха? 20 милиона? Какво остана за спасяване? Въпросът е какво ще последва. След 90-те милиарда още 70, а после още 90 и след тях още и още и още. А междувременно работещия европеец вече не само не може да си позволи жилише, но и за наем и храна е трудно. И до кога така? Генерал - премиерът се прави на независим, защото нищо не зависи от него. нали щеше да сваля цените? какво стана? А колко заеми изтегли? А кой ще ги плаща? Фирмите бягат от България, българските фалират и безработицата се увеличава. Ама, може ,да се реди на опашка за европейски пари, нали? Владимир Путин изрично и официално поиска възстановяване на руската сфера на влияние над бившите страни от социалистическия лагер.
    През декември 2021 г., три месеца преди инвазията в Украйна
    Русия постави писмени ултиматуми към САЩ и НАТО, с които настояваше:
    • Алиансът да изтегли всички свои войски и оръжия от държавите, присъединили се след 1997 г.
    • Това директно засягаше страни като България, Румъния, Полша и балтийските републики.
    • Москва поиска тези територии да останат извън обхвата на западната военна инфраструктура.
    Макар Кремъл да не използва термина „възстановяване на империята“, тези искания представляват ясен опит за връщане на руския контрол и влияние върху сигурността в Източна Европа. Зеленски капитулира войната свършва. Просто е !

    Коментиран от #48

    20:35 22.10.2026

  • 48 Костадин Костадинов

    0 2 Отговор

    До коментар #47 от "Горски":

    Колко много думи а пак нищо не каза ти си изключително просто момче

    Коментиран от #57

    20:36 22.10.2026

  • 49 Теслатъ

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Костадин Костадинов":

    Аха, взе ги..., Путин съ усети още през Март на 2022 г. и разбра накъде вървят нещата..., затуй побърза да съ споразумее с украинците за мирно решение, но беше късно, влезна във "Вълчия Капан" , дойде ро ша вия Наблюдаващ и рече - Никакъв мир, Война...!!!! Запада инвестира стотици Милиарди в тази война - в Кеш и Въоръжение, нема спиране дорде некой не к ле к не!!!!

    20:37 22.10.2026

  • 50 Костадин Костадинов

    4 0 Отговор

    До коментар #45 от "Костадин Костадинов":

    Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Ахмед Али Агджа

    20:37 22.10.2026

  • 51 БеГемот

    2 0 Отговор
    Цената на победата хахаха....

    20:39 22.10.2026

  • 52 Хмм

    1 0 Отговор
    а ние сме 6 милиона

    20:44 22.10.2026

  • 53 ХиХи

    1 0 Отговор
    Туй 28,5 извън Усраина ли?

    20:46 22.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Половината - фирА

    0 0 Отговор
    По времето на СССср
    По времето на СССР Украйна беше 45 милиона. До 2017г. изгониха над 3 милиона руснаци. След 2017г До 2017г изгониха още толкова. След 2022г.
    на изток изток останаха още 4-5 милиона. Над 4 милиона са в ЕС и още няколко милиона по целия свят.Като прибавим убитите то половината им население го няма на територията и продължава да се спасява.

    20:55 22.10.2026

  • 56 Нека ти отговори

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Глупости":

    ...Анатоли...

    21:03 22.10.2026

  • 57 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Костадин Костадинов":

    Като нямаш гънки в мозъка си няма как да го осмислиш. В главата ти е само джендърсство, лгбт и тем подобни. Просто елементарно човече.

    21:03 22.10.2026

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