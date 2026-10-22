Населението на Украйна е спаднало до 28,5 млн. души

Населението на Украйна е намаляло до 28,5 милиона души към средата на 2026 г. Това съобщи директорката на Института за демография и изследване на качеството на живот Ела Либанова по време на Десетия украински конгрес на жените.
„Само преди няколко дни приключихме оценката си за числеността на населението към средата на годината – 28,5 милиона души. Загубили сме половин милион души. Това се дължи не толкова на смъртните случаи, колкото на емиграцията“, заяви Либанова, цитирана от БТА.
Миграцията определя демографската картина
Според изследователката именно миграцията – както вътрешната, така и международната – остава основният фактор, който определя демографските тенденции в Украйна. Оценката за 28,5 милиона души е с около 500 000 по-ниска от предходната, посочена от Либанова.
Демографката предупреди и за възможна нова миграционна вълна след отмяната на военното положение. По думите ѝ това може да се случи, ако мъжете започнат да се присъединяват към семействата си, които вече живеят в чужбина.
Над 4,4 милиона украинци са под закрила в ЕС
Данните на Евростат показват, че към 30 юни 2026 г. 4,41 милиона души, напуснали Украйна вследствие на руската инвазия, са били под временна закрила в Европейския съюз. Към 31 юли броят им е достигнал 4,43 милиона.
Най-много украинци с временна закрила са регистрирани в Германия – 1 290 225 души, следвана от Полша с 953 060 и Чехия с 395 225 души. Временната закрила за хората, избягали от Украйна, е удължена от Европейския съюз до 4 март 2027 г.
За сравнение, на 1 ноември 2017 г. населението на Украйна е било 42 418 235 души според оценки на Държавната статистическа служба. Данните не представляват напълно съпоставими оценки, тъй като са изготвени за различни периоди и при различни демографски условия.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Kaлпазанин
20:04 22.10.2026
2 Кина
20:04 22.10.2026
3 Слуга на народа
20:05 22.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 гост
Коментиран от #15, #46
20:06 22.10.2026
6 Глупости
Коментиран от #56
20:06 22.10.2026
7 Исторически факти
Коментиран от #10, #16
20:06 22.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Спаднало
20:07 22.10.2026
10 Мишел от съпротивата
До коментар #7 от "Исторически факти":Краят им е близко. Усещат го-
20:08 22.10.2026
11 Анонимен
20:08 22.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Русия
20:08 22.10.2026
14 Пич
Мога да се обзаложа, че в Украйна няма повече от двадесет милиона живи човека!!!
Много избягаха, и много загинаха!!!
Заради наркобандата на Зелю!!!
Коментиран от #20, #24
20:08 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Костадин Костадинов
До коментар #16 от "Анонимен":Че те са руснаци бе
20:13 22.10.2026
18 Нагласенко
20:13 22.10.2026
19 Теслатъ
Коментиран от #25
20:13 22.10.2026
20 Костадин Костадинов
До коментар #14 от "Пич":Не , просто Путин трепи руснаците
Коментиран от #27
20:13 22.10.2026
21 Костадин Костадинов
20:14 22.10.2026
22 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
КАТО СВЪРШИ УКРАНСКИТЕ
ЩЕ МИНЕ НА ПОЛСКО МЕНЮ
Коментиран от #31
20:14 22.10.2026
23 Айляк
Или за 25 години населението на Украйна намалява с 20 млн. души.
Чудовищно.
20:14 22.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Костадин Костадинов
До коментар #19 от "Теслатъ":Колко хора утрепа Путин неска
Коментиран от #34
20:15 22.10.2026
26 Дани
20:15 22.10.2026
27 Пич
До коментар #20 от "Костадин Костадинов":То в Украйна други нема!!! Украинците са руснаци!
Коментиран от #40
20:15 22.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 НАЙ ДОБРОТО Е
20:16 22.10.2026
30 Към средата на 2026 г. в Украйна
Коментиран от #37
20:17 22.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Софиянец
20:19 22.10.2026
33 факт
20:22 22.10.2026
34 Теслатъ
До коментар #25 от "Костадин Костадинов":"""""Колко хора утрепа Путин неска"""""" ------- Питай Борката Джонсън..., нъл той спря съглашението за мир през Април 2022 г. и рече "Война до последния украинец!"
Коментиран от #36
20:24 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Костадин Костадинов
До коментар #34 от "Теслатъ":Ай ся- да не забраами чи Путин нападна Украйна да га вземи
Коментиран от #42, #49
20:25 22.10.2026
37 Костадин Костадинов
До коментар #30 от "Към средата на 2026 г. в Украйна":Колко руснаци утрепа Путин
20:26 22.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
Е БЪРСАЛКА НА
СНАХАТА НА РОССИ
ЧИИТО БАЩА
ЕДИНСТВЕН
СИ ПОЕ ВИНАТА
БЕЗ МЕЗЕ
20:26 22.10.2026
40 Костадин Костадинов
До коментар #27 от "Пич":Именно,затва питам што Путин трепи руснаците
20:26 22.10.2026
41 Костадин Костадинов
До коментар #35 от "Хм...":Ти знаш ли што Путин трепи руснаците
20:27 22.10.2026
42 Костадин Костадинов
До коментар #36 от "Костадин Костадинов":Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Ахмед Али Агджа
20:28 22.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Ну, погоди
Коментиран от #45
20:33 22.10.2026
45 Костадин Костадинов
До коментар #44 от "Ну, погоди":Путин ги трепи,штот е у биец
Коментиран от #50
20:34 22.10.2026
46 Бай той Толстой
До коментар #5 от "гост":Ти ще поставиш рекорд по неодобрение бе- даже и ти самият не се одобряваш.
20:34 22.10.2026
47 Горски
През декември 2021 г., три месеца преди инвазията в Украйна
Русия постави писмени ултиматуми към САЩ и НАТО, с които настояваше:
• Алиансът да изтегли всички свои войски и оръжия от държавите, присъединили се след 1997 г.
• Това директно засягаше страни като България, Румъния, Полша и балтийските републики.
• Москва поиска тези територии да останат извън обхвата на западната военна инфраструктура.
Макар Кремъл да не използва термина „възстановяване на империята“, тези искания представляват ясен опит за връщане на руския контрол и влияние върху сигурността в Източна Европа. Зеленски капитулира войната свършва. Просто е !
Коментиран от #48
20:35 22.10.2026
48 Костадин Костадинов
До коментар #47 от "Горски":Колко много думи а пак нищо не каза ти си изключително просто момче
Коментиран от #57
20:36 22.10.2026
49 Теслатъ
До коментар #36 от "Костадин Костадинов":Аха, взе ги..., Путин съ усети още през Март на 2022 г. и разбра накъде вървят нещата..., затуй побърза да съ споразумее с украинците за мирно решение, но беше късно, влезна във "Вълчия Капан" , дойде ро ша вия Наблюдаващ и рече - Никакъв мир, Война...!!!! Запада инвестира стотици Милиарди в тази война - в Кеш и Въоръжение, нема спиране дорде некой не к ле к не!!!!
20:37 22.10.2026
50 Костадин Костадинов
До коментар #45 от "Костадин Костадинов":Ако не беше Велика Русия ся штеши са казваш Ахмед Али Агджа
20:37 22.10.2026
51 БеГемот
20:39 22.10.2026
52 Хмм
20:44 22.10.2026
53 ХиХи
20:46 22.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Половината - фирА
По времето на СССР Украйна беше 45 милиона. До 2017г. изгониха над 3 милиона руснаци. След 2017г До 2017г изгониха още толкова. След 2022г.
на изток изток останаха още 4-5 милиона. Над 4 милиона са в ЕС и още няколко милиона по целия свят.Като прибавим убитите то половината им население го няма на територията и продължава да се спасява.
20:55 22.10.2026
56 Нека ти отговори
До коментар #6 от "Глупости":...Анатоли...
21:03 22.10.2026
57 Горски
До коментар #48 от "Костадин Костадинов":Като нямаш гънки в мозъка си няма как да го осмислиш. В главата ти е само джендърсство, лгбт и тем подобни. Просто елементарно човече.
21:03 22.10.2026