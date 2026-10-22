Населението на Украйна е спаднало до 28,5 млн. души

Населението на Украйна е намаляло до 28,5 милиона души към средата на 2026 г. Това съобщи директорката на Института за демография и изследване на качеството на живот Ела Либанова по време на Десетия украински конгрес на жените.

„Само преди няколко дни приключихме оценката си за числеността на населението към средата на годината – 28,5 милиона души. Загубили сме половин милион души. Това се дължи не толкова на смъртните случаи, колкото на емиграцията“, заяви Либанова, цитирана от БТА.

Миграцията определя демографската картина

Според изследователката именно миграцията – както вътрешната, така и международната – остава основният фактор, който определя демографските тенденции в Украйна. Оценката за 28,5 милиона души е с около 500 000 по-ниска от предходната, посочена от Либанова.

Демографката предупреди и за възможна нова миграционна вълна след отмяната на военното положение. По думите ѝ това може да се случи, ако мъжете започнат да се присъединяват към семействата си, които вече живеят в чужбина.

Над 4,4 милиона украинци са под закрила в ЕС

Данните на Евростат показват, че към 30 юни 2026 г. 4,41 милиона души, напуснали Украйна вследствие на руската инвазия, са били под временна закрила в Европейския съюз. Към 31 юли броят им е достигнал 4,43 милиона.

Най-много украинци с временна закрила са регистрирани в Германия – 1 290 225 души, следвана от Полша с 953 060 и Чехия с 395 225 души. Временната закрила за хората, избягали от Украйна, е удължена от Европейския съюз до 4 март 2027 г.

За сравнение, на 1 ноември 2017 г. населението на Украйна е било 42 418 235 души според оценки на Държавната статистическа служба. Данните не представляват напълно съпоставими оценки, тъй като са изготвени за различни периоди и при различни демографски условия.

Източници: bta.bg