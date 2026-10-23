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Експерт: Руска елда може да влиза в Украйна под чужд произход
  Тема: Украйна

Експерт: Руска елда може да влиза в Украйна под чужд произход

23 Октомври, 2026 21:33 523 34

  • елда-
  • украйна-
  • русия-
  • внос-
  • цени на храните

Сергий Громови твърди, че недостигът и ценовият натиск създават стимул за доставки през Казахстан или Полша

Експерт: Руска елда може да влиза в Украйна под чужд произход - 1
Снимка: Shutterstock
УНИАН УНИАН

Руска елда може да достига до украинските супермаркети под етикети за произход от Казахстан или Полша. Това твърди Сергий Громови, изпълнителен директор на Международната асоциация за елда, в изказване пред УНИАН, цитирано от News.bg.

По думите му причините са рязкото поскъпване на елдата и слабата реколта в Украйна. Громови смята, че при вноса на практика става дума за руска продукция, която влиза през трети държави.

„Когато говорим за внос, на практика става въпрос за руска елда“, заявява експертът. Според него Русия е единствената държава, която остава значим износител на елда в световен мащаб.

Русия е основният износител

Громови посочва, че преди основните износители са били Русия, Китай и Украйна. По думите му Украйна вече е нетен вносител, което означава, че внася повече елда, отколкото изнася. Китай също е преминал към нетен внос.

Казахстан и Полша могат да отбелязват отделни колебания в износа през различните години, но според експерта не определят пазара в стратегически план. „Русия е доминиращата сила“, казва Громови.

Цената създава стимул за внос

Експертът допуска, че руска елда вече може да е била изпратена към Украйна под обозначение за казахстански произход или да предстои сключването на такива сделки. Той не посочва конкретни компании, пратки или документи, които да доказват подобен внос.

Според Громови икономическият стимул е значителен, тъй като цената на елдата в Русия е приблизително наполовина по-ниска. При ограничено предлагане и засилено търсене бизнесът би имал причина да търси по-евтини канали за доставки.

„При недостиг на предлагане и пазарна треска търсенето е гарантирано“, заявява той и допуска, че търговците ще се възползват от ситуацията.

В публикацията не се съобщава за официално установени случаи на подправен произход на елда, нито за предприети действия от украински контролни органи. Става дума за оценка и предположение на експерт, направени на фона на поскъпването и недостига на продукцията.

Източници: news.bg, unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 66666666

    4 1 Отговор
    Елдата е супер полезна - особено зелената , която не е печена предварително ( кафявата ) , вкъщи винаги има варена гречка !

    21:36 23.10.2026

  • 2 истина е

    7 0 Отговор
    Ама вие ползвате на 90% руско гориво !!

    21:37 23.10.2026

  • 3 Хранилка за мисирки

    1 0 Отговор
    Това е твърде конспиративна теория.

    21:37 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бълнуващ

    5 1 Отговор
    Експерт: Руски самогон може да влиза в Украйна под чужд произход
    за да се разгряват каките за настроение и игри

    21:40 23.10.2026

  • 7 Кличко купува руска елда

    6 0 Отговор
    От Грузия и трупа пачки

    21:40 23.10.2026

  • 8 бълнуващия експерт да отчете положителен

    7 1 Отговор
    факт че Русия не е им мащеха и мисли за урк да не стоят гладни
    щом Руска елда може да влиза в Украйна

    Коментиран от #9

    21:43 23.10.2026

  • 9 Костадин Костадинов

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "бълнуващия експерт да отчете положителен":

    Украинците са руснаци. И за тва питам што Путин трепи руснаците

    Коментиран от #27

    21:45 23.10.2026

  • 10 купува руска елда ама

    1 0 Отговор
    Естонската дестилерия Elda Distillery и произвежда с нея водка "M1 Coastal Vodka" и я продава на финландците

    21:45 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ауууу

    4 1 Отговор
    Ауу руска елда??? В Украйна?
    Плюйте веднага!

    21:46 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дзак

    1 0 Отговор
    Значи и тук си купуваме Руска Елда!

    21:48 23.10.2026

  • 15 Най-добре

    0 0 Отговор
    да внасят сварена елда ,защото..иначе ,няма да е вкусна

    21:56 23.10.2026

  • 16 дядо дръмпир

    0 2 Отговор
    Тези бо..ци се ядат в сибир ,защото няма какво друго да се яде там..сега стана модерно да се яде ,нещо като френско вино и трюфели.

    21:56 23.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 8814

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "1488":

    Много здраво си се накълвал. И то май не само с елда.

    22:06 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Семито

    0 0 Отговор
    Макарон ще внася пасти от Франция в Украйна. Трилентов цвят гарнирано до изобилие в бяло! Всичко платено от монахините в черно, централата в Брюксел!

    22:09 23.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 1488

    1 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:14 23.10.2026

  • 29 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:16 23.10.2026

  • 30 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:16 23.10.2026

  • 31 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:16 23.10.2026

  • 32 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:16 23.10.2026

  • 33 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:16 23.10.2026

  • 34 1488

    0 0 Отговор
    въпреки ежедневните платени помии с изключени коментари като тая долу, поръчани от РУСКИТЕ БОКЛУЦИ ПРИНЦА НА МАКСУДА, ВАГЕНИН И В0ЛГИН, ПРЕСТЪПНАТА ПАРТИЯ ПYВРЬЩАНЕ ОБЕЗАТЕЛНО ЗАГУБИХА президенските избори

    съответно фикции.ру следва да се закрие, а милен и венелина, допуснали тоя провал, линчувани и пратени на фронта (в този ред)

    22:16 23.10.2026

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