Експерт: Руска елда може да влиза в Украйна под чужд произход

Руска елда може да достига до украинските супермаркети под етикети за произход от Казахстан или Полша. Това твърди Сергий Громови, изпълнителен директор на Международната асоциация за елда, в изказване пред УНИАН, цитирано от News.bg.

По думите му причините са рязкото поскъпване на елдата и слабата реколта в Украйна. Громови смята, че при вноса на практика става дума за руска продукция, която влиза през трети държави.

„Когато говорим за внос, на практика става въпрос за руска елда“, заявява експертът. Според него Русия е единствената държава, която остава значим износител на елда в световен мащаб.

Русия е основният износител

Громови посочва, че преди основните износители са били Русия, Китай и Украйна. По думите му Украйна вече е нетен вносител, което означава, че внася повече елда, отколкото изнася. Китай също е преминал към нетен внос.

Казахстан и Полша могат да отбелязват отделни колебания в износа през различните години, но според експерта не определят пазара в стратегически план. „Русия е доминиращата сила“, казва Громови.

Цената създава стимул за внос

Експертът допуска, че руска елда вече може да е била изпратена към Украйна под обозначение за казахстански произход или да предстои сключването на такива сделки. Той не посочва конкретни компании, пратки или документи, които да доказват подобен внос.

Според Громови икономическият стимул е значителен, тъй като цената на елдата в Русия е приблизително наполовина по-ниска. При ограничено предлагане и засилено търсене бизнесът би имал причина да търси по-евтини канали за доставки.

„При недостиг на предлагане и пазарна треска търсенето е гарантирано“, заявява той и допуска, че търговците ще се възползват от ситуацията.

В публикацията не се съобщава за официално установени случаи на подправен произход на елда, нито за предприети действия от украински контролни органи. Става дума за оценка и предположение на експерт, направени на фона на поскъпването и недостига на продукцията.

Източници: news.bg, unian.net