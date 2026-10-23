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Русия запазва авиационния си потенциал въпреки загубите
  Тема: Украйна

Русия запазва авиационния си потенциал въпреки загубите

23 Октомври, 2026 18:41 638 21

  • руска авиация-
  • украйна-
  • су-34-
  • су-35с-
  • су-57

Москва продължава производството на Су-34, Су-35С, Су-30СМ2 и Су-57, но старите бомбардировачи се поддържат само с ремонти и модернизации

Русия запазва авиационния си потенциал въпреки загубите - 1
Снимка: БГНЕС
УНИАН УНИАН

Руската бойна авиация запазва значителен потенциал за действия срещу Украйна, но числеността на наличния парк не съвпада с броя самолети, които могат едновременно да изпълняват бойни задачи. Част от машините са в ремонт, модернизация или с ограничен остатъчен ресурс, посочва Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната на Украйна в отговор на запитване на агенция УНИАН.

Към края на 2025 г. оценката е за около 125 самолета Су-34 и Су-34М, 140-145 машини Су-30М2, Су-30СМ и Су-30СМ2, 135-140 Су-35С и приблизително 20 Су-57. От ГУР уточняват, че „точният брой на наличните към момента летателни апарати зависи от доставките и загубите през 2026 г.“ Тези актуални данни не са публично оповестени.

Документирани загуби и повреди

Сред посочените от украинското разузнаване случаи са катастрофата на Ту-22М3 в Иркутска област на 15 юни и свалянето на Су-35 в източния сектор на 8 юли. За последния случай украинските военни са публикували кадри с отломки от самолета.

В авиобаза „Енгелс“ са повредени два стратегически бомбардировача Ту-95МС - на 17 юли и 28 август. За първата машина се посочват критични повреди по опашната част, а характерът на повредите по втората допуска тя да е напълно унищожена.

ГУР посочва още катастрофа на Су-57 в Московска област на 23 юли и сблъсък между два Су-35С над Курска област на 7 септември. За тези случаи няма изчерпателна официална информация. Съобщено е и за повреди по няколко Су-57 и един Су-34 в авиобаза „Шагол“ на 25 април, както и по Су-24 в Крим на 7 септември. Състоянието на тези самолети не е установено и те не могат да бъдат определени като окончателно унищожени.

Производството компенсира само част от загубите

Русия продължава серийното производство на съвременни тактически самолети. Доставките на Су-34 са нараснали от 8 машини през 2022 г. на 11 през 2023 г. и 12-14 през 2024 г. Украинското разузнаване оценява вероятния настоящ капацитет на около 10-15 самолета годишно, но подчертава, че това не е потвърден обем за 2026 г.

Средният темп на доставки на Су-35С през 2021-2025 г. е бил около 11-12 самолета годишно. Производството на Су-30СМ2 и Су-57 продължава, като няма достатъчно данни за точните му темпове. При Су-30СМ трябва да се прави разлика между производството на нови самолети и модернизацията на вече съществуващи машини.

Нови Су-24, Ту-95 и Ту-22М3 не се произвеждат серийно. Техният парк се поддържа чрез ремонт и модернизация, което означава, че всяка окончателна загуба намалява дългосрочните възможности на руската авиация.

Основни типове и въоръжение

Су-34 е основният руски самолет за използване на тежки управляеми авиобомби. Той може да носи ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000 с модули УМПК, както и ракети Х-29, Х-31П и Х-59. Су-30СМ и Су-35С използват ракети „въздух-въздух“ Р-73 и Р-77-1, а при Су-35С е посочена и възможност за употреба на Р-37М.

При Су-57 публично описаното въоръжение включва ракетите Р-74М2, Р-77М, Х-38М, Х-69 и Х-58УШК, управляеми авиобомби и 30-милиметрово оръдие. ГУР обаче уточнява, че не е потвърдено дали всички тези комбинации са напълно интегрирани във всеки сериен самолет.

Су-34 се произвежда в Новосибирския авиационен завод „В. Чкалов“, Су-30СМ и Су-30СМ2 - в Иркутския авиационен завод, а Су-35С и Су-57 - в авиационния завод „Ю. Гагарин“ в Комсомолск на Амур. Така Русия може да възстановява част от загубите при по-новите тактически самолети, докато при старите бомбардировачи разчита основно на наличния парк и неговото удължаване чрез ремонти.

Източници: news.bg, unian.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Факт

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "И копейките са така аахахаххаха":

    Путин е Бог, когато греши пак е прав.

    Коментиран от #9, #18

    18:43 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Срам и Позор

    12 2 Отговор
    Русия запазва авиационния си потенциал въпреки загубите,
    Докато въпреки Милиардите откраднати от хората,
    колективното НАТО, ЕС и Хамерика Останаха без боеприпаси и оръжия!

    18:45 23.10.2026

  • 5 С гуми по крилата

    2 4 Отговор
    Операция паяжина 🫣🫣🫣

    18:46 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Страшна работа са Руснаците

    1 9 Отговор
    Във лъжите са номер 1

    Във действията са пълен провал

    18:47 23.10.2026

  • 9 Атина

    2 7 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Пуслер е най-слабия и смешен президент на Русия от поне век.

    18:48 23.10.2026

  • 10 Примати

    2 3 Отговор
    По всеки един отделен показател , Русия може да воюва още между година и година и половина. Къде е уловката : след като свършат съветските резерви което е след по - малко от година , би трябвало руската армия да изпадне в глуха защита , защото няма да може да праща нови влакови композиции до фронта. Обаче ако всички възможни числа за наличности в складовете бяха вярно то Путин нямаше да нареди месните щурмове ( от меса ). Тоест на сателитните снимки не се вижда до каква степен танковете , артилерийските системи , бмп , бмд и бтр са вече използвани за части или ограбени пред годините . Според по - голямата част от войната е минала и Украйна ще победи…

    Коментиран от #16

    18:53 23.10.2026

  • 11 Ехааааааа

    4 3 Отговор
    Каква загуба на Руска авиация бе бунаци ????
    Затуй ли зеления парцал моли за мир защото ВЕЛИКА РУСИЯ е без авиация ????

    18:54 23.10.2026

  • 12 Перемогата превзе Владивосток

    3 0 Отговор
    Зеленски започна да напредва към САЩ и Китайската народна република.

    18:56 23.10.2026

  • 13 Зелю съм вкиснатото зеле

    3 0 Отговор
    Давам половин покрайна , на моите дугари РУСНАЦИ , само и само да ме оставят жив , че какво ще ги правят наследниците спестените от мен милиарди от бунаците на ес ????

    18:57 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Галина Събева

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Примати":

    Никой не се интересува на нарицателното което използват всичките ви съседи за цялата ви фамилия .

    19:00 23.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Клати Курти

    4 0 Отговор
    Сваляли хохохолите руски изтребители с буркани с кисели краставички 🤡.

    19:03 23.10.2026

  • 20 Урко фашистите отнасят боя това е важно

    3 0 Отговор
    Урки жалки ненормални смешници сте

    19:04 23.10.2026

  • 21 зИленски

    1 0 Отговор
    Кай честно

    19:05 23.10.2026

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