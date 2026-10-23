Русия запазва авиационния си потенциал въпреки загубите,

Руската бойна авиация запазва значителен потенциал за действия срещу Украйна, но числеността на наличния парк не съвпада с броя самолети, които могат едновременно да изпълняват бойни задачи. Част от машините са в ремонт, модернизация или с ограничен остатъчен ресурс, посочва Главното разузнавателно управление към Министерството на отбраната на Украйна в отговор на запитване на агенция УНИАН.

Към края на 2025 г. оценката е за около 125 самолета Су-34 и Су-34М, 140-145 машини Су-30М2, Су-30СМ и Су-30СМ2, 135-140 Су-35С и приблизително 20 Су-57. От ГУР уточняват, че „точният брой на наличните към момента летателни апарати зависи от доставките и загубите през 2026 г.“ Тези актуални данни не са публично оповестени.

Документирани загуби и повреди

Сред посочените от украинското разузнаване случаи са катастрофата на Ту-22М3 в Иркутска област на 15 юни и свалянето на Су-35 в източния сектор на 8 юли. За последния случай украинските военни са публикували кадри с отломки от самолета.

В авиобаза „Енгелс“ са повредени два стратегически бомбардировача Ту-95МС - на 17 юли и 28 август. За първата машина се посочват критични повреди по опашната част, а характерът на повредите по втората допуска тя да е напълно унищожена.

ГУР посочва още катастрофа на Су-57 в Московска област на 23 юли и сблъсък между два Су-35С над Курска област на 7 септември. За тези случаи няма изчерпателна официална информация. Съобщено е и за повреди по няколко Су-57 и един Су-34 в авиобаза „Шагол“ на 25 април, както и по Су-24 в Крим на 7 септември. Състоянието на тези самолети не е установено и те не могат да бъдат определени като окончателно унищожени.

Производството компенсира само част от загубите

Русия продължава серийното производство на съвременни тактически самолети. Доставките на Су-34 са нараснали от 8 машини през 2022 г. на 11 през 2023 г. и 12-14 през 2024 г. Украинското разузнаване оценява вероятния настоящ капацитет на около 10-15 самолета годишно, но подчертава, че това не е потвърден обем за 2026 г.

Средният темп на доставки на Су-35С през 2021-2025 г. е бил около 11-12 самолета годишно. Производството на Су-30СМ2 и Су-57 продължава, като няма достатъчно данни за точните му темпове. При Су-30СМ трябва да се прави разлика между производството на нови самолети и модернизацията на вече съществуващи машини.

Нови Су-24, Ту-95 и Ту-22М3 не се произвеждат серийно. Техният парк се поддържа чрез ремонт и модернизация, което означава, че всяка окончателна загуба намалява дългосрочните възможности на руската авиация.

Основни типове и въоръжение

Су-34 е основният руски самолет за използване на тежки управляеми авиобомби. Той може да носи ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000 с модули УМПК, както и ракети Х-29, Х-31П и Х-59. Су-30СМ и Су-35С използват ракети „въздух-въздух“ Р-73 и Р-77-1, а при Су-35С е посочена и възможност за употреба на Р-37М.

При Су-57 публично описаното въоръжение включва ракетите Р-74М2, Р-77М, Х-38М, Х-69 и Х-58УШК, управляеми авиобомби и 30-милиметрово оръдие. ГУР обаче уточнява, че не е потвърдено дали всички тези комбинации са напълно интегрирани във всеки сериен самолет.

Су-34 се произвежда в Новосибирския авиационен завод „В. Чкалов“, Су-30СМ и Су-30СМ2 - в Иркутския авиационен завод, а Су-35С и Су-57 - в авиационния завод „Ю. Гагарин“ в Комсомолск на Амур. Така Русия може да възстановява част от загубите при по-новите тактически самолети, докато при старите бомбардировачи разчита основно на наличния парк и неговото удължаване чрез ремонти.

Източници: news.bg, unian.net