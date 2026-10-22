Първият дипломат на ЕС: Атаките срещу кораби в Черно море застрашават храните

Засилващите се атаки на Русия срещу корабоплаването в Черно море застрашават регионалната и глобалната продоволствена сигурност. Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас след разговор с румънския министър на външните работи Дан Некулаеску.

Двамата са обсъдили засилената регионална позиция на НАТО и спешната необходимост от въвеждане в експлоатация на Хъба за морска сигурност на Черно море. Съоръжението се изгражда съвместно от Румъния и България с подкрепата на Европейския съюз.

Солидарните пътища са ключови за украинския износ

Калас е подчертала значението на Солидарните пътища за доставянето на украинското зърно до световните пазари. Те осигуряват алтернативни маршрути за износа, когато сигурността на корабоплаването в Черно море е застрашена.

„Повдигнах ключовата роля на Солидарните пътища в доставянето на украинското зърно на световните пазари. Очаквам с нетърпение да работим заедно, за да подкрепяме Украйна и Молдова и да направим Европа по-силна“, заяви Кая Калас.

Изявлението идва на фона на призив на Европейския парламент Европейският съюз да обмисли разполагането на военноморска операция в Черно море след последните атаки срещу кораби. Евродепутатите настояха и за по-добра защита на подводните телекомуникационни кабели, електрозахранването и кабелите за данни.

Резолюцията е приета с 432 гласа „за“, 52 „против“ и 88 „въздържал се“. В нея са осъдени последните смъртоносни атаки край бреговете на България и Румъния, както и многократните нарушения на румънското въздушно пространство от дронове.

Европейският парламент е призовал и НАТО да обсъди собствена инициатива за Черно море, включително възможна мониторингова мисия. Предложенията са свързани както със защитата на гражданското корабоплаване, така и с гарантирането на износа на украинско зърно към международните пазари.

Източници: focus-news.net