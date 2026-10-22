Първият дипломат на ЕС: Атаките срещу кораби в Черно море застрашават храните

Засилващите се атаки на Русия срещу корабоплаването в Черно море застрашават регионалната и глобалната продоволствена сигурност. Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас след разговор с румънския министър на външните работи Дан Некулаеску.
Двамата са обсъдили засилената регионална позиция на НАТО и спешната необходимост от въвеждане в експлоатация на Хъба за морска сигурност на Черно море. Съоръжението се изгражда съвместно от Румъния и България с подкрепата на Европейския съюз.
Солидарните пътища са ключови за украинския износ
Калас е подчертала значението на Солидарните пътища за доставянето на украинското зърно до световните пазари. Те осигуряват алтернативни маршрути за износа, когато сигурността на корабоплаването в Черно море е застрашена.
Изявлението идва на фона на призив на Европейския парламент Европейският съюз да обмисли разполагането на военноморска операция в Черно море след последните атаки срещу кораби. Евродепутатите настояха и за по-добра защита на подводните телекомуникационни кабели, електрозахранването и кабелите за данни.
Резолюцията е приета с 432 гласа „за“, 52 „против“ и 88 „въздържал се“. В нея са осъдени последните смъртоносни атаки край бреговете на България и Румъния, както и многократните нарушения на румънското въздушно пространство от дронове.
Европейският парламент е призовал и НАТО да обсъди собствена инициатива за Черно море, включително възможна мониторингова мисия. Предложенията са свързани както със защитата на гражданското корабоплаване, така и с гарантирането на износа на украинско зърно към международните пазари.
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ДрайвингПлежър
19:00 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 САНДОКАН
19:07 22.10.2026
5 тая кокошка била дипломат ха ха
19:07 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Първия дипломат е напълно неадекватен
19:09 22.10.2026
10 ГОЛЯМ СМЯХ Е ТОЯ ЕС
Освен това, ЕС не е никакъв съюз, а една насилствена кошара в която вкарват такива шилета като нас, за да ги доят. Простичко казано, Кая е "господин НИ-КОЙ".
19:09 22.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 А ГДЕ
19:14 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хаха
19:22 22.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Имиотова
19:27 22.10.2026
17 Нефелница
19:27 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 " ... Застрашава храната ..." На рибите
19:34 22.10.2026
20 Жан Бойко
Храни , кви храни - печатите пари купувайте !
Ням нужди да произвеждате , освен зелени балони и пръжия
19:35 22.10.2026