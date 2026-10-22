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Първият дипломат на ЕС: Атаките срещу кораби в Черно море застрашават храните
  Тема: Украйна

Първият дипломат на ЕС: Атаките срещу кораби в Черно море застрашават храните

22 Октомври, 2026 18:54 505 20

  • кая калас-
  • черно море-
  • украинско зърно-
  • корабоплаване-
  • европейски парламент-
  • русия-
  • украйна

Върховният представител на ЕС настоява за бързо въвеждане в експлоатация на Хъба за морска сигурност и защита на износа на украинско зърно

Първият дипломат на ЕС: Атаките срещу кораби в Черно море застрашават храните - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Засилващите се атаки на Русия срещу корабоплаването в Черно море застрашават регионалната и глобалната продоволствена сигурност. Това заяви върховният представител на ЕС по външните работи и политиката на сигурност Кая Калас след разговор с румънския министър на външните работи Дан Некулаеску.

Двамата са обсъдили засилената регионална позиция на НАТО и спешната необходимост от въвеждане в експлоатация на Хъба за морска сигурност на Черно море. Съоръжението се изгражда съвместно от Румъния и България с подкрепата на Европейския съюз.

Солидарните пътища са ключови за украинския износ

Калас е подчертала значението на Солидарните пътища за доставянето на украинското зърно до световните пазари. Те осигуряват алтернативни маршрути за износа, когато сигурността на корабоплаването в Черно море е застрашена.

„Повдигнах ключовата роля на Солидарните пътища в доставянето на украинското зърно на световните пазари. Очаквам с нетърпение да работим заедно, за да подкрепяме Украйна и Молдова и да направим Европа по-силна“, заяви Кая Калас.

Изявлението идва на фона на призив на Европейския парламент Европейският съюз да обмисли разполагането на военноморска операция в Черно море след последните атаки срещу кораби. Евродепутатите настояха и за по-добра защита на подводните телекомуникационни кабели, електрозахранването и кабелите за данни.

Резолюцията е приета с 432 гласа „за“, 52 „против“ и 88 „въздържал се“. В нея са осъдени последните смъртоносни атаки край бреговете на България и Румъния, както и многократните нарушения на румънското въздушно пространство от дронове.

Европейският парламент е призовал и НАТО да обсъди собствена инициатива за Черно море, включително възможна мониторингова мисия. Предложенията са свързани както със защитата на гражданското корабоплаване, така и с гарантирането на износа на украинско зърно към международните пазари.

Източници: focus-news.net


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ДрайвингПлежър

    20 0 Отговор
    Беше ви кеф докато Украйна атакуваше черноморските пристанища на Русия - сега ви убивала обувката нещо. Ми Русия си има, подсмърчайте сега!

    19:00 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 САНДОКАН

    5 0 Отговор
    Ко Речи Ко

    19:07 22.10.2026

  • 5 тая кокошка била дипломат ха ха

    8 0 Отговор
    нито има образование за дипломат нито е първа по нещо си

    19:07 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Първия дипломат е напълно неадекватен

    5 0 Отговор
    Урсулите от феса са заплаха на ес и народите и Й .....трябва по скоро да се освободим от тях !!!!!

    19:09 22.10.2026

  • 10 ГОЛЯМ СМЯХ Е ТОЯ ЕС

    8 0 Отговор
    Първия дипломат на ЕС, първо не е дипломиран "дипломат". Казано простичко, не е никакъв дипломат.
    Освен това, ЕС не е никакъв съюз, а една насилствена кошара в която вкарват такива шилета като нас, за да ги доят. Простичко казано, Кая е "господин НИ-КОЙ".

    19:09 22.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 А ГДЕ

    2 0 Отговор
    Кая Калас ,постната балтийска шпрота ?

    19:14 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хаха

    4 0 Отговор
    Защо транспортирате гърмяща пшеница?

    19:22 22.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Имиотова

    1 0 Отговор
    само чака да я изберат "евентуално" заблудени бечита и тогава ще разгърне атлантическия си потенциал.А за Кюмюров какво?Той още отсега не крие реваншистките си мераци.Ще разположили военна операция-демек военни сили в Ч.море.Могат с всичкия си акъл да направят така,че и малкото кораби сега въобще ще спрат да циркулират.Докато не си го получат върховните комисари,няма да мирясат!

    19:27 22.10.2026

  • 17 Нефелница

    2 0 Отговор
    Природата се е изгаврила с това същество като е създала безмозъчно в "човешки" образ.

    19:27 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 " ... Застрашава храната ..." На рибите

    0 0 Отговор
    Че житото нещо е много взривоопасно и не става за ядене ...

    19:34 22.10.2026

  • 20 Жан Бойко

    0 0 Отговор
    Ами обявете война и без това я водите !
    Храни , кви храни - печатите пари купувайте !
    Ням нужди да произвеждате , освен зелени балони и пръжия

    19:35 22.10.2026

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