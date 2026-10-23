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„Филин“: руска ракета с обсег до 1200 км и двигател Р500
  Тема: Украйна

„Филин“: руска ракета с обсег до 1200 км и двигател Р500

23 Октомври, 2026 20:48 1 580 28

  • ракета филин-
  • русия-
  • украйна-
  • турбореактивен двигател-
  • противовъздушна отбрана

Данните за ракетата все още са представени основно чрез експертни оценки

„Филин“: руска ракета с обсег до 1200 км и двигател Р500 - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Новата руска крилата ракета „Филин“ е с обсег до 1200 км и може да развива скорост до 800 км/ч, твърди военният експерт Юрий Кнутов. По думите му най-важната особеност на системата е използването на турбореактивен двигател Р500 руско производство, което той определи като „голям технологичен пробив“.

Кнутов представи характеристиките на ракетата пред вестник „Взгляд“. Според него „Филин“ е дълга 3,5 метра, размахът на крилата ѝ е 3 метра, а конструкцията включва композитни материали. Това, по думите му, намалява радиолокационната ѝ видимост. Част от компонентите се изработват чрез 3D принтиране, което позволява промени в производството и по-ниски разходи.

Наземно изстрелване и нисък полет

Ракетата се изстрелва от наземна платформа с помощта на твърдогоривен ускорител. Кнутов посочва, че този начин на пуск затруднява откриването на стартовата позиция, тъй като установката може бързо да бъде преместена или укрита.

Според експерта височината на полета може да варира от няколко метра над земята до 6 км. Той определя това като фактор, който усложнява откриването на „Филин“ от зенитно-артилерийски системи, преносими зенитно-ракетни комплекси и системи за противовъздушна отбрана с малък обсег.

Ракетата може да бъде оборудвана с бойна глава от 50 или 100 кг. Посочените варианти са фугасно-фрагментационен, пробивен и термобаричен. Тези данни са представени като оценка на Кнутов, а не като официално обявена техническа спецификация.

Комбинирано насочване

Описаната система за управление съчетава инерциална навигация със сателитен навигационен модул „Комета“. Според Кнутов антенната решетка на модула е предназначена да ограничава възможността за заглушаване на сигналите на ГЛОНАСС чрез средства за радиоелектронна борба.

В последната фаза на полета ракетата използва система, наподобяваща машинно зрение. В бордовия компютър предварително се зареждат цифрова карта на терена, изображения на ориентири и данни за целта. „Когато ракетата наближи определения район, нейните сензори сканират терена и сравняват реалната картина с данните, съхранени в компютъра. Ако изображенията съвпадат, се извършва атака“, обясни експертът.

Поява на ракетата във войната

Снимки на „Филин“ се появиха след разбиването на ракета на неуточнено място в Украйна. Според украински източници използването на системата е започнало в края на лятото на 2026 г. Ракетата е разработена от АО „НПО „Молния“, дъщерно дружество на концерна „Калашников“.

Серхий Стерненко, бивш съветник на министъра на отбраната на Украйна, заяви, че масовото използване на подобни реактивни оръжия може да промени мащаба на въздушните атаки. Той предупреди, че при такова развитие дроновете „Геран“ с реактивни двигатели могат да изглеждат като по-малък проблем.

Към момента публично изложените данни за „Филин“ се основават основно на експертни оценки и сведения от украински източници. Няма посочено официално руско потвърждение за всички заявени параметри, включително обсега, бойната глава и серийното производство.

Източници: news.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тестовете са успешни

    11 11 Отговор
    на ракетата, има няколко направени в Украйна.

    Коментиран от #4

    20:52 23.10.2026

  • 2 приятен размер

    17 3 Отговор
    да му мислят посрещаците

    20:53 23.10.2026

  • 3 асенчо

    9 1 Отговор
    Щом не е от данъците ни, ЕК ще ни ги удържи.

    20:56 23.10.2026

  • 4 Абе

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Тестовете са успешни":

    Това е руска ракета. Не четеш ли?

    Коментиран от #6

    20:56 23.10.2026

  • 5 Дани

    17 2 Отговор
    Много интересна ситуация. Аз бях останал с убеждението, че Русия свърши ракетите още през 22-ра. И се разпадна под "тежестта на пакетите " (имам предвид пакетите от санкции.)
    Па се оказа, че пак са напред с технологиите. А уж не можеха да направят пирон.... ти да видиш.

    Коментиран от #10

    21:03 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Гошо

    2 9 Отговор
    между другото това е модернизирана версия на ракета от 58 г

    21:06 23.10.2026

  • 8 Пламен

    3 14 Отговор
    Новата руска литография Progress STP-350 ще работи с размер на транзистора 350 nm. Технологично тя ще произвежда Pentium от 1995-1996 г. :)
    Разликата със световните лидери е наистина унизителна (около 25–30 години изоставане).

    Коментиран от #9, #15, #19

    21:07 23.10.2026

  • 9 Костадин Костадинов

    1 9 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Русия винаги си е била изостанала...

    21:16 23.10.2026

  • 10 Костадин Костадинов

    2 9 Отговор

    До коментар #5 от "Дани":

    Колко хора утрепа Путин неска

    21:17 23.10.2026

  • 11 Браво

    9 1 Отговор
    значи спокойно може да достигне българския парламент.

    Коментиран от #13, #16

    21:17 23.10.2026

  • 12 оти да се лажеме?

    2 4 Отговор
    Абе колкото и да ни ги хвалите народа е казал: "Пилците се броят наесен!" Докато всичко не е свършило, нищо не е свършило.

    Коментиран от #14

    21:19 23.10.2026

  • 13 Костадин Костадинов

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "Браво":

    Там са се бивши комунисти дет неска са патриоти-демократи дет са верни на тъпътъ Русия,тъй чи няа ги целят

    21:20 23.10.2026

  • 14 Костадин Костадинов

    1 7 Отговор

    До коментар #12 от "оти да се лажеме?":

    Праялну!

    Коментиран от #22

    21:21 23.10.2026

  • 15 Големият размер не проблем

    3 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    за ракетостроенето..

    Коментиран от #18

    21:22 23.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Град Козлодуй

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    За военни цели е важна работа в екстремни условия, по големи транзистори означава по голяма надеждност.

    Коментиран от #20

    21:27 23.10.2026

  • 20 Костадин Костадинов

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "Град Козлодуй":

    Тва ли е оправданието за изостаналостта -кажи го на китайцити чи тря са с ,,големи транзистори " штот имащи ши са изостанали

    21:31 23.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 оти да се лажеме?

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Костадин Костадинов":

    Какво ми кикирдисваш? Не можеш да ми обориш мисълта ли? Ами изтрий я тогава, нали така правите?

    Коментиран от #24

    21:33 23.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Костадин Костадинов

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "оти да се лажеме?":

    Ко речи

    21:42 23.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

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