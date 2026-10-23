„Филин“: руска ракета с обсег до 1200 км и двигател Р500

Новата руска крилата ракета „Филин“ е с обсег до 1200 км и може да развива скорост до 800 км/ч, твърди военният експерт Юрий Кнутов. По думите му най-важната особеност на системата е използването на турбореактивен двигател Р500 руско производство, което той определи като „голям технологичен пробив“.

Кнутов представи характеристиките на ракетата пред вестник „Взгляд“. Според него „Филин“ е дълга 3,5 метра, размахът на крилата ѝ е 3 метра, а конструкцията включва композитни материали. Това, по думите му, намалява радиолокационната ѝ видимост. Част от компонентите се изработват чрез 3D принтиране, което позволява промени в производството и по-ниски разходи.

Наземно изстрелване и нисък полет

Ракетата се изстрелва от наземна платформа с помощта на твърдогоривен ускорител. Кнутов посочва, че този начин на пуск затруднява откриването на стартовата позиция, тъй като установката може бързо да бъде преместена или укрита.

Според експерта височината на полета може да варира от няколко метра над земята до 6 км. Той определя това като фактор, който усложнява откриването на „Филин“ от зенитно-артилерийски системи, преносими зенитно-ракетни комплекси и системи за противовъздушна отбрана с малък обсег.

Ракетата може да бъде оборудвана с бойна глава от 50 или 100 кг. Посочените варианти са фугасно-фрагментационен, пробивен и термобаричен. Тези данни са представени като оценка на Кнутов, а не като официално обявена техническа спецификация.

Комбинирано насочване

Описаната система за управление съчетава инерциална навигация със сателитен навигационен модул „Комета“. Според Кнутов антенната решетка на модула е предназначена да ограничава възможността за заглушаване на сигналите на ГЛОНАСС чрез средства за радиоелектронна борба.

В последната фаза на полета ракетата използва система, наподобяваща машинно зрение. В бордовия компютър предварително се зареждат цифрова карта на терена, изображения на ориентири и данни за целта. „Когато ракетата наближи определения район, нейните сензори сканират терена и сравняват реалната картина с данните, съхранени в компютъра. Ако изображенията съвпадат, се извършва атака“, обясни експертът.

Поява на ракетата във войната

Снимки на „Филин“ се появиха след разбиването на ракета на неуточнено място в Украйна. Според украински източници използването на системата е започнало в края на лятото на 2026 г. Ракетата е разработена от АО „НПО „Молния“, дъщерно дружество на концерна „Калашников“.

Серхий Стерненко, бивш съветник на министъра на отбраната на Украйна, заяви, че масовото използване на подобни реактивни оръжия може да промени мащаба на въздушните атаки. Той предупреди, че при такова развитие дроновете „Геран“ с реактивни двигатели могат да изглеждат като по-малък проблем.

Към момента публично изложените данни за „Филин“ се основават основно на експертни оценки и сведения от украински източници. Няма посочено официално руско потвърждение за всички заявени параметри, включително обсега, бойната глава и серийното производство.

Източници: news.bg