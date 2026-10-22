Представители на „Алтернатива за Германия“ заминават за Москва

Представители на партията „Алтернатива за Германия“ ще посетят Москва през декември, за да обсъдят подготовката на бизнес форум с участието на Русия, САЩ и Германия. Форумът е планиран за 2027 г., съобщи Кирил Дмитриев – специален представител на президента на Русия по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Още през декември ще имаме среща с представители на партията „Алтернатива за Германия“, за да планираме подробно този форум за следващата година“, е заявил Дмитриев пред журналисти в кулоарите на Евразийския икономически форум във Верона.

Още новини от Украйна

„Те ще дойдат в Москва“, е добавил той.

Подготовката започна през септември

По думите на Дмитриев още през септември са били обсъдени възможностите за провеждане на бизнес форум между Русия, Германия и САЩ. В разговорите са участвали представители на „Алтернатива за Германия“ и Американската търговска камара, а идеята е получила подкрепа.

Предстоящата среща в Москва ще бъде посветена на детайлното планиране на форума, който трябва да се проведе през 2027 г. Към този момент не са посочени конкретни дати през декември, нито място и програма за самото бизнес събитие.

Източници: focus-news.net