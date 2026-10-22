Представители на „Алтернатива за Германия“ заминават за Москва

Представители на партията „Алтернатива за Германия“ ще посетят Москва през декември, за да обсъдят подготовката на бизнес форум с участието на Русия, САЩ и Германия. Форумът е планиран за 2027 г., съобщи Кирил Дмитриев – специален представител на президента на Русия по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.
„Още през декември ще имаме среща с представители на партията „Алтернатива за Германия“, за да планираме подробно този форум за следващата година“, е заявил Дмитриев пред журналисти в кулоарите на Евразийския икономически форум във Верона.
„Те ще дойдат в Москва“, е добавил той.
Подготовката започна през септември
По думите на Дмитриев още през септември са били обсъдени възможностите за провеждане на бизнес форум между Русия, Германия и САЩ. В разговорите са участвали представители на „Алтернатива за Германия“ и Американската търговска камара, а идеята е получила подкрепа.
Предстоящата среща в Москва ще бъде посветена на детайлното планиране на форума, който трябва да се проведе през 2027 г. Към този момент не са посочени конкретни дати през декември, нито място и програма за самото бизнес събитие.
Източници: focus-news.net
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Карл Маркс
21:55 22.10.2026
2 Дърта кукундрела с мокра шUнд@
21:58 22.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #13, #20, #28
22:00 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хахааа!
22:01 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кел файда
22:01 22.10.2026
9 Айдеее
22:02 22.10.2026
10 Наблюдател
22:03 22.10.2026
11 не може да бъде
22:03 22.10.2026
12 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
КРАЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО НАБЛИЖАВА9576
22:07 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Много Известен Съветски Актьор
До коментар #13 от "Трътлю":Той и Волен, беше "крайно десен". Всеки, който се отчита пред Москва, е крайно ляв. Класическите десни движения и партии, винаги са били националистически и антируски. "Националист-русофил" е оксиморон, нещо като "дървено желязо".
22:14 22.10.2026
16 Мдаа
Аз съм от Неапол, Италия. В супермаркетите няма храна или вода. Бензинът също е свършил. Дори училищата вече провеждат занятия дистанционно. Ситуацията става непоносима, но никой не говори за това и няма признаци, че нещата ще се подобрят.
Коментиран от #31
22:16 22.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 123
22:21 22.10.2026
19 АзГ
22:21 22.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 ГрУЙО
22:25 22.10.2026
23 Ами
22:27 22.10.2026
24 Виктор Орбан
22:27 22.10.2026
25 ?????
И без тях има достатъчно посетители и просители в Москва.
Просто немците вече не са на първо, второ място.
А след другите.
22:36 22.10.2026
26 Отиват за инструктаж
22:44 22.10.2026
27 Мдаа
Мдаа...
22:45 22.10.2026
28 Амадор Ривас
До коментар #4 от "Много Известен Съветски Актьор":Ако минат от тук, да заберат Цончо и Костадинката с еднопосочен билет за Масква...цена няма да имат...😂😂😂
22:45 22.10.2026
29 Трабант турбо и други смехории
22:47 22.10.2026
30 Лама дьо Петрохански
1. Ръководството на ПП-ДБ е съставено от наследниците на тъмно-червената номенклатура на БКП
1.1. Ивайло Мирчев е син на платен партиен секретар от гр. Толбухин и областта, а също и доносник към 6-то отделение на ДС
1.2. Кметът на София Васил Терзиев произхожда от семейство, което потомствено е свързано с ръководството на ДС по времето на соца
1.3. Бившият председател на ДБ Христо Иванов е син на потомствени комунисти и борци против фашизма
2. Броят на избирателите на ПП-ДБ е равен на броя на личностите в България, които имат ТЕЛК-ове за психични заболявания.
22:49 22.10.2026
31 Мммне
До коментар #16 от "Мдаа":Един от малкото останали ботове от яндекс, след украинските удари....
22:52 22.10.2026