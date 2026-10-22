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Представители на „Алтернатива за Германия“ заминават за Москва
  Тема: Украйна

Представители на „Алтернатива за Германия“ заминават за Москва

22 Октомври, 2026 21:53 1 772 31

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Германската партия ще обсъди в Русия подготовката на бизнес форум с участието на Москва, Берлин и Вашингтон през 2027 г.

Представители на „Алтернатива за Германия“ заминават за Москва - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Представители на партията „Алтернатива за Германия“ ще посетят Москва през декември, за да обсъдят подготовката на бизнес форум с участието на Русия, САЩ и Германия. Форумът е планиран за 2027 г., съобщи Кирил Дмитриев – специален представител на президента на Русия по инвестиционно-икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Още през декември ще имаме среща с представители на партията „Алтернатива за Германия“, за да планираме подробно този форум за следващата година“, е заявил Дмитриев пред журналисти в кулоарите на Евразийския икономически форум във Верона.

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„Те ще дойдат в Москва“, е добавил той.

Подготовката започна през септември

По думите на Дмитриев още през септември са били обсъдени възможностите за провеждане на бизнес форум между Русия, Германия и САЩ. В разговорите са участвали представители на „Алтернатива за Германия“ и Американската търговска камара, а идеята е получила подкрепа.

Предстоящата среща в Москва ще бъде посветена на детайлното планиране на форума, който трябва да се проведе през 2027 г. Към този момент не са посочени конкретни дати през декември, нито място и програма за самото бизнес събитие.

Източници: focus-news.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карл Маркс

    20 14 Отговор
    Всички активи на олигархията трябва да бъдат конфискувани и народен съд..

    21:55 22.10.2026

  • 2 Дърта кукундрела с мокра шUнд@

    17 4 Отговор
    Почва се.

    21:58 22.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Много Известен Съветски Актьор

    11 32 Отговор
    Нищо ново под слънцето. Тази "алтернатива" се състои от разни наследници на бивши ченгета от Щази и Ком партията на ГДР. Та Германия лошо и се пише, ако тези руски подлоги се докопат стабилно до властта.

    Коментиран от #13, #20, #28

    22:00 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хахааа!

    8 26 Отговор
    Нацист при нацист отива. (Немска поговорка).

    22:01 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кел файда

    6 13 Отговор
    Нацизмът винаги е кауза пердута.

    22:01 22.10.2026

  • 9 Айдеее

    26 2 Отговор
    един по един на килимчето пред Путин - първо сащ сега германия..))

    22:02 22.10.2026

  • 10 Наблюдател

    30 2 Отговор
    Словаците също отиват на посещение в Кремъл за сключване на нови договори за торове, горива и суровини.

    22:03 22.10.2026

  • 11 не може да бъде

    28 1 Отговор
    Не беше лошо да се каже че в момента АфД води във всички проучвания на национално ниво с около 30 %ХДС са втори с около 17% -представяте ли си какво става ако утре в германия се проведат избори!?А трендът е -колкото повече време минава толкова се увеличава подкрепата за АФД!?И не трябва да пропускаме - с Марин льо Пен като президент на Франция и АфД като първа сила в Германия Европа и ЕС стават съвсем други!?

    22:03 22.10.2026

  • 12 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    4 16 Отговор
    ЧОВЕЧЕСТВОТО ЗАСЛУЖАВА СВОЯТА ГИБЕЛ ОТ ЧУМАТА НА ИМПЕРИЯТА НА ЗЛОТО
    КРАЯ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО НАБЛИЖАВА9576

    22:07 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Много Известен Съветски Актьор

    5 4 Отговор

    До коментар #13 от "Трътлю":

    Той и Волен, беше "крайно десен". Всеки, който се отчита пред Москва, е крайно ляв. Класическите десни движения и партии, винаги са били националистически и антируски. "Националист-русофил" е оксиморон, нещо като "дървено желязо".

    22:14 22.10.2026

  • 16 Мдаа

    11 3 Отговор
    ....от мрежата:
    Аз съм от Неапол, Италия. В супермаркетите няма храна или вода. Бензинът също е свършил. Дори училищата вече провеждат занятия дистанционно. Ситуацията става непоносима, но никой не говори за това и няма признаци, че нещата ще се подобрят.

    Коментиран от #31

    22:16 22.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 123

    11 2 Отговор
    Всички пътища водят към Москва

    22:21 22.10.2026

  • 19 АзГ

    2 7 Отговор
    АзГ отива в (чети на обратно) ха,ха.

    22:21 22.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ГрУЙО

    10 1 Отговор
    Правилната посока!

    22:25 22.10.2026

  • 23 Ами

    4 1 Отговор
    И тия хвърлиха кърпата.

    22:27 22.10.2026

  • 24 Виктор Орбан

    0 2 Отговор
    Значи е пътник.

    22:27 22.10.2026

  • 25 ?????

    4 0 Отговор
    Много важно.
    И без тях има достатъчно посетители и просители в Москва.
    Просто немците вече не са на първо, второ място.
    А след другите.

    22:36 22.10.2026

  • 26 Отиват за инструктаж

    0 1 Отговор
    при началниците си

    22:44 22.10.2026

  • 27 Мдаа

    1 0 Отговор
    Европа рискува да загуби влияние, ако не започне директни преговори с Русия — чешкият президент в интервю за Bild, Петр Павел призна, че Москва и Вашингтон не приемат Европа сериозно поради разединението на европейските страни и неспособността им да вземат бързи решения. „Те виждат колко сме разделени, колко сме слаби. Ако не променим това много бързо, ще престанем да имаме значение.“ Павел призова европейските страни да разработят единна позиция относно Украйна и да назначат преговарящи за директен диалог с Москва. Те не е задължително да са представители на ЕС или НАТО. Като стимул за прекратяване на бойните действия той предложи възстановяване на икономическите отношения, търговията и сътрудничеството с Русия.

    Мдаа...

    22:45 22.10.2026

  • 28 Амадор Ривас

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Ако минат от тук, да заберат Цончо и Костадинката с еднопосочен билет за Масква...цена няма да имат...😂​😂​😂​

    22:45 22.10.2026

  • 29 Трабант турбо и други смехории

    0 0 Отговор
    На който му липсва ГДР, може да погледа някой филм да види соц. Мизерията. Те ватенките печатат купони за храна, бизнес форум ще правят.

    22:47 22.10.2026

  • 30 Лама дьо Петрохански

    2 0 Отговор
    Има две големи съвпадения в партийните организации на ПП-ДБ и техните избиратели.

    1. Ръководството на ПП-ДБ е съставено от наследниците на тъмно-червената номенклатура на БКП
    1.1. Ивайло Мирчев е син на платен партиен секретар от гр. Толбухин и областта, а също и доносник към 6-то отделение на ДС
    1.2. Кметът на София Васил Терзиев произхожда от семейство, което потомствено е свързано с ръководството на ДС по времето на соца
    1.3. Бившият председател на ДБ Христо Иванов е син на потомствени комунисти и борци против фашизма

    2. Броят на избирателите на ПП-ДБ е равен на броя на личностите в България, които имат ТЕЛК-ове за психични заболявания.

    22:49 22.10.2026

  • 31 Мммне

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Мдаа":

    Един от малкото останали ботове от яндекс, след украинските удари....

    22:52 22.10.2026

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