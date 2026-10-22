Володимир Зеленски: Русия атакува Киев с касетъчни бойни глави

Русия е атакувала Киев през нощта с три балистични ракети с касетъчни бойни глави, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му общо 21 балистични ракети са били изстреляни срещу украинската столица в три вълни.
Ударите са засегнали жилищни сгради, енергийни съоръжения, железопътна гара, метрото, търговски центрове и бизнес обекти. Една от ракетите е поразила исторически район в близост до Киево-Печорската лавра. Един човек е загинал при атаката срещу Киев.
Зеленски каза, че касетъчните бойни глави са предназначени да се взривяват във въздуха и да разпръскват множество по-малки боеприпаси. Според него зоната на поражение може да достигне 400 метра в диаметър.
Жертви и щети в 12 области
Руските въздушни удари са засегнали 12 области на Украйна. Най-малко четирима души са загинали, а десетки са били ранени, включително пет деца, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на украински официални представители.
При удар по пазар в Лозова, в Харковска област, са загинали две жени на 50 и 60 години, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Олег Синегубов. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи за още един загинал при други удари по Харков.
Зеленски заяви, че Русия продължава да атакува украинската енергийна инфраструктура. По думите му от 11 октомври са нанесени 170 удара по ключови енергийни съоръжения.„Русия не е променила начина, по който води тази война, и не предприема стъпки, които да показват искрено желание да я прекрати“, каза Володимир Зеленски.
Москва съобщи за 808 прехванати дрона
Руското министерство на отбраната заяви, че руската противовъздушна отбрана е прехванала 808 украински дрона през нощта. Кметът на Москва Сергей Собянин каза, че 630 от тях са били насочени към руската столица. За кратко е бил ограничен въздушният трафик на московските летища.
Русия съобщи още, че е нанесла масиран удар по пристанищна инфраструктура в Одеска област и по плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили. Руското министерство на отбраната твърди, че са били поразени и обекти, свързани с производството и съхранението на дронове и крилати ракети, както и транспортна инфраструктура в Киев.
Мащабните удари са започнали само часове след като руският президент Владимир Путин се е съгласил „по принцип“ да бъдат възобновени тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ. За нов кръг разговори все още не е определена дата.
Източници: bta.bg, apnews.com, kyivpost.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гинкобилоба
Коментиран от #52, #57
19:20 22.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Блурей
19:22 22.10.2026
6 Кина
19:22 22.10.2026
7 Тоя.
19:22 22.10.2026
8 Пич
Коментиран от #60
19:22 22.10.2026
9 Летописец
19:23 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА
19:24 22.10.2026
12 Мишел
19:25 22.10.2026
13 Отец Герасим
19:26 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Кинг
Нали сапьорски лопатки имат само ?!?
До нова година ще има конец фильма .
19:29 22.10.2026
17 Дани
Коментиран от #42
19:29 22.10.2026
18 Наблюдател
Коментиран от #31, #36
19:30 22.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Паси
Коментиран от #47
19:32 22.10.2026
22 Лука
До коментар #15 от "Соломон":Браво на братята руснаци !
Коментиран от #32, #49
19:33 22.10.2026
23 Еми не се разбира с какво
19:33 22.10.2026
24 Софиянец
19:33 22.10.2026
25 Ами
19:34 22.10.2026
26 Кико
19:36 22.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ....
19:38 22.10.2026
30 Коментар
При първа възможност за всичко ще си платят с лихвите .
Коментиран от #41
19:40 22.10.2026
31 ШЕФА
До коментар #18 от "Наблюдател":Това бяха нац.предатели Тагаренко,онзи който вече е в Ада Зъби Зъбев,Запрянов и още много политически престъпници като Тулупа,Прасето,Киро Тъпото,Ася,Гномов и тн.
19:41 22.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Русия има всичко
19:48 22.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 За Убеднения уран си споменал
До коментар #18 от "Наблюдател":Но уран не се пише с У, а с О - Оран.
Коментиран от #58
19:51 22.10.2026
37 Любопитен
19:52 22.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
19:57 22.10.2026
40 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
КАКТО ВИНАГИ
ПОМАГАТ НА РОССИ
19:57 22.10.2026
41 блажени
До коментар #30 от "Коментар":са вярващите..сигурно вярват че Русия през 1945г..пуснала две атомни бомби над Хирошима и Нагасаки..Пък да вярваш на наркозовисим..тъжна картина..
19:58 22.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #35 от "Стоянчо Пуканката":СЪВСЕМ СКУРО С
ПОМОЩА НА ФАЩ
КИТАЙ И ИНДИЯ
ПЛАНЕТАТА ЩЕ Е
ОГРОООМНО АКО
НА РОССИ ЗА
РАДОСТ НА
ШЕСТТЕ МИЛИОНА
РУСКИ БЪЛГАРИ
В ОСТАТЪЧНА
БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #56
20:02 22.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Сесесере
20:04 22.10.2026
47 РОССИ СЕСЕСЕРЕ
До коментар #21 от "Паси":РОСИ СЕСЕСЕРЕ
20:04 22.10.2026
48 Маринов
20:05 22.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Хайо
20:17 22.10.2026
51 Радвайте се
20:19 22.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 интересно
20:33 22.10.2026
55 Бг гражданин
20:38 22.10.2026
56 Отвори
До коментар #44 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":си хубаво устенцрто и ще Ти седете в нега...
20:45 22.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Обеднелия Орбан
До коментар #36 от "За Убеднения уран си споменал":А не обеднен уран
20:51 22.10.2026
59 Така Така
20:53 22.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 АманДа
20:58 22.10.2026