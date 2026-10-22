Володимир Зеленски: Русия атакува Киев с касетъчни бойни глави

Русия е атакувала Киев през нощта с три балистични ракети с касетъчни бойни глави, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му общо 21 балистични ракети са били изстреляни срещу украинската столица в три вълни.

Ударите са засегнали жилищни сгради, енергийни съоръжения, железопътна гара, метрото, търговски центрове и бизнес обекти. Една от ракетите е поразила исторически район в близост до Киево-Печорската лавра. Един човек е загинал при атаката срещу Киев.

Зеленски каза, че касетъчните бойни глави са предназначени да се взривяват във въздуха и да разпръскват множество по-малки боеприпаси. Според него зоната на поражение може да достигне 400 метра в диаметър.

Жертви и щети в 12 области

Руските въздушни удари са засегнали 12 области на Украйна. Най-малко четирима души са загинали, а десетки са били ранени, включително пет деца, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на украински официални представители.

При удар по пазар в Лозова, в Харковска област, са загинали две жени на 50 и 60 години, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Олег Синегубов. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи за още един загинал при други удари по Харков.

Зеленски заяви, че Русия продължава да атакува украинската енергийна инфраструктура. По думите му от 11 октомври са нанесени 170 удара по ключови енергийни съоръжения.

Москва съобщи за 808 прехванати дрона

„Русия не е променила начина, по който води тази война, и не предприема стъпки, които да показват искрено желание да я прекрати“, каза Володимир Зеленски.

Руското министерство на отбраната заяви, че руската противовъздушна отбрана е прехванала 808 украински дрона през нощта. Кметът на Москва Сергей Собянин каза, че 630 от тях са били насочени към руската столица. За кратко е бил ограничен въздушният трафик на московските летища.

Русия съобщи още, че е нанесла масиран удар по пристанищна инфраструктура в Одеска област и по плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили. Руското министерство на отбраната твърди, че са били поразени и обекти, свързани с производството и съхранението на дронове и крилати ракети, както и транспортна инфраструктура в Киев.

Мащабните удари са започнали само часове след като руският президент Владимир Путин се е съгласил „по принцип“ да бъдат възобновени тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ. За нов кръг разговори все още не е определена дата.

Източници: bta.bg, apnews.com, kyivpost.com