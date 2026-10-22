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Володимир Зеленски: Русия атакува Киев с касетъчни бойни глави
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Русия атакува Киев с касетъчни бойни глави

22 Октомври, 2026 19:19 2 188 61

  • русия-
  • украйна-
  • киев-
  • володимир зеленски-
  • балистични ракети-
  • виталий кличко

Украинският президент съобщи за 21 балистични ракети в три вълни и удари по жилищни и енергийни обекти, най-малко четирима души са загинали

Володимир Зеленски: Русия атакува Киев с касетъчни бойни глави - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия е атакувала Киев през нощта с три балистични ракети с касетъчни бойни глави, заяви украинският президент Володимир Зеленски. По думите му общо 21 балистични ракети са били изстреляни срещу украинската столица в три вълни.

Ударите са засегнали жилищни сгради, енергийни съоръжения, железопътна гара, метрото, търговски центрове и бизнес обекти. Една от ракетите е поразила исторически район в близост до Киево-Печорската лавра. Един човек е загинал при атаката срещу Киев.

Зеленски каза, че касетъчните бойни глави са предназначени да се взривяват във въздуха и да разпръскват множество по-малки боеприпаси. Според него зоната на поражение може да достигне 400 метра в диаметър.

Жертви и щети в 12 области

Руските въздушни удари са засегнали 12 области на Украйна. Най-малко четирима души са загинали, а десетки са били ранени, включително пет деца, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на украински официални представители.

При удар по пазар в Лозова, в Харковска област, са загинали две жени на 50 и 60 години, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Олег Синегубов. Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщи за още един загинал при други удари по Харков.

Зеленски заяви, че Русия продължава да атакува украинската енергийна инфраструктура. По думите му от 11 октомври са нанесени 170 удара по ключови енергийни съоръжения.

„Русия не е променила начина, по който води тази война, и не предприема стъпки, които да показват искрено желание да я прекрати“, каза Володимир Зеленски.

Москва съобщи за 808 прехванати дрона

Руското министерство на отбраната заяви, че руската противовъздушна отбрана е прехванала 808 украински дрона през нощта. Кметът на Москва Сергей Собянин каза, че 630 от тях са били насочени към руската столица. За кратко е бил ограничен въздушният трафик на московските летища.

Русия съобщи още, че е нанесла масиран удар по пристанищна инфраструктура в Одеска област и по плавателни съдове, използвани от украинските въоръжени сили. Руското министерство на отбраната твърди, че са били поразени и обекти, свързани с производството и съхранението на дронове и крилати ракети, както и транспортна инфраструктура в Киев.

Мащабните удари са започнали само часове след като руският президент Владимир Путин се е съгласил „по принцип“ да бъдат възобновени тристранните преговори между Русия, Украйна и САЩ. За нов кръг разговори все още не е определена дата.

Източници: bta.bg, apnews.com, kyivpost.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гинкобилоба

    93 6 Отговор
    А на плажа в крим преди 2г украйна кво фръгаше над главите на хората

    Коментиран от #52, #57

    19:20 22.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Блурей

    58 2 Отговор
    По-добре с касетъчни, вместо да ви флашнат набързо.

    19:22 22.10.2026

  • 6 Кина

    57 4 Отговор
    ЕС трябва да намери спешно пари и ракети на зелю в противен случай дългът му ще остане само на версия..! Умряла работа.....паткани.

    19:22 22.10.2026

  • 7 Тоя.

    63 2 Отговор
    Само коментира.вие като стреляйте с касетъчни боеприпаси беше ок.всичко се връща по две.

    19:22 22.10.2026

  • 8 Пич

    64 3 Отговор
    Зеленски пък съсипа Украйна с празна глава!!!

    Коментиран от #60

    19:22 22.10.2026

  • 9 Летописец

    67 2 Отговор
    Касетъчни бойни глави , доставени от Великобритания на Украинския режим . Зеленски ги използва отдавна .

    19:23 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 БРИТАНЦИТЕ ЕСКАЛИРАТ КОНФЛИКТА

    67 2 Отговор
    Зеления е просто слуга.

    19:24 22.10.2026

  • 12 Мишел

    62 2 Отговор
    Един загинал при масова ракетна атака на Киев с касетъчни бойни глави е фантазия.

    19:25 22.10.2026

  • 13 Отец Герасим

    48 3 Отговор
    Господ да ги богослови! Путин се събуди най после!

    19:26 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Кинг

    46 1 Отговор
    Ма от къде ракети бре !?!?
    Нали сапьорски лопатки имат само ?!?
    До нова година ще има конец фильма .

    19:29 22.10.2026

  • 17 Дани

    54 3 Отговор
    Опаааа. А когато на вас англичаните ви дадоха касетъчни боеприпаси и такива с обеднен уран, ти каза, че е нормално да ги ползвате?! Помниш ли?

    Коментиран от #42

    19:29 22.10.2026

  • 18 Наблюдател

    53 4 Отговор
    Спомням си неотдавна как нашите продажни евроатлантици аплодираха доставянето на бойни глави с убеднен уран за украинските нацисти!

    Коментиран от #31, #36

    19:30 22.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Паси

    29 2 Отговор
    Украйна е Русия и Русия е Украйна!

    Коментиран от #47

    19:32 22.10.2026

  • 22 Лука

    33 19 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Браво на братята руснаци !

    Коментиран от #32, #49

    19:33 22.10.2026

  • 23 Еми не се разбира с какво

    19 25 Отговор
    оръжие иска Зеленски да го атакува Москва. С каквото е останало с това другото оръжие сигурно е свършило. За 21 балистични ракети в три вълни само 3-ма загинали, а 1 ракета струва няколко млн. $

    19:33 22.10.2026

  • 24 Софиянец

    17 19 Отговор
    И кво?

    19:33 22.10.2026

  • 25 Ами

    30 20 Отговор
    "Който сее ветрове, жъне урагани".

    19:34 22.10.2026

  • 26 Кико

    36 12 Отговор
    Ми сдавай ся, клоун!

    19:36 22.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ....

    31 14 Отговор
    Зеления гном да ходи да плачка в полите на доня ваксилиня и кая мозъка.

    19:38 22.10.2026

  • 30 Коментар

    22 33 Отговор
    Явно фашистките ypoди са тотално отчаяни и неадекватни за да използват касетъчни бойни глави срещу Киев .
    При първа възможност за всичко ще си платят с лихвите .

    Коментиран от #41

    19:40 22.10.2026

  • 31 ШЕФА

    32 12 Отговор

    До коментар #18 от "Наблюдател":

    Това бяха нац.предатели Тагаренко,онзи който вече е в Ада Зъби Зъбев,Запрянов и още много политически престъпници като Тулупа,Прасето,Киро Тъпото,Ася,Гномов и тн.

    19:41 22.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Русия има всичко

    29 1 Отговор
    Касетъчни заряди, вакуумни бомби, химическо и бактериологично оръжие, ядрени заряди. Може да изравни Украйна със земята.

    19:48 22.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 За Убеднения уран си споменал

    2 7 Отговор

    До коментар #18 от "Наблюдател":

    Но уран не се пише с У, а с О - Оран.

    Коментиран от #58

    19:51 22.10.2026

  • 37 Любопитен

    16 1 Отговор
    Кой натовец беше настанен там , надрусаняка защо мълчи ?????

    19:52 22.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    19 0 Отговор
    Аз рева постоянно , я за милиарди които да гепя , я за неразбиране от моите партньори , я за коли , я за вили ,къщи , жени , я за Сибир на почивка .....!!!!!

    19:57 22.10.2026

  • 40 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 10 Отговор
    ФАЩ И ПРАСЕДЕНТА И
    КАКТО ВИНАГИ
    ПОМАГАТ НА РОССИ

    19:57 22.10.2026

  • 41 блажени

    20 0 Отговор

    До коментар #30 от "Коментар":

    са вярващите..сигурно вярват че Русия през 1945г..пуснала две атомни бомби над Хирошима и Нагасаки..Пък да вярваш на наркозовисим..тъжна картина..

    19:58 22.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 10 Отговор

    До коментар #35 от "Стоянчо Пуканката":

    СЪВСЕМ СКУРО С
    ПОМОЩА НА ФАЩ
    КИТАЙ И ИНДИЯ
    ПЛАНЕТАТА ЩЕ Е
    ОГРОООМНО АКО
    НА РОССИ ЗА
    РАДОСТ НА
    ШЕСТТЕ МИЛИОНА
    РУСКИ БЪЛГАРИ
    В ОСТАТЪЧНА
    БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #56

    20:02 22.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Сесесере

    0 15 Отговор
    Блатните за пет години още превземат за петдесети път мала токмачка

    20:04 22.10.2026

  • 47 РОССИ СЕСЕСЕРЕ

    0 11 Отговор

    До коментар #21 от "Паси":

    РОСИ СЕСЕСЕРЕ

    20:04 22.10.2026

  • 48 Маринов

    8 0 Отговор
    Напишете: чий са ракетите, паднали в Лозова? Атакувани ли да електронно от ВСУ?

    20:05 22.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Хайо

    10 0 Отговор
    Няма лошо ,това да се чува .

    20:17 22.10.2026

  • 51 Радвайте се

    12 0 Отговор
    Че не е с ядрени.

    20:19 22.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 интересно

    6 0 Отговор
    Тоя с какво искат да го атакуват, със златни тоалетни ли?

    20:33 22.10.2026

  • 55 Бг гражданин

    6 0 Отговор
    Скоро американците ще премахнат тоя наркозависим клоун! Обърка целият свят!!!

    20:38 22.10.2026

  • 56 Отвори

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "РОССИ СЕСЕСЕРЕ":

    си хубаво устенцрто и ще Ти седете в нега...

    20:45 22.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Обеднелия Орбан

    0 1 Отговор

    До коментар #36 от "За Убеднения уран си споменал":

    А не обеднен уран

    20:51 22.10.2026

  • 59 Така Така

    2 0 Отговор
    Какво пищи зеленият швъркач та украйна първа започна са използва касетъчни боеприпаси, отказа няколко пъти мир , а сега олеле. Тепърва започва хубавото

    20:53 22.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 АманДа

    0 0 Отговор
    Не знам дали е така, но нещо ми се въртеше Виентам, така че попитах AI, ето какво ми отговори: Да, във Виетнам касетъчните бомби са използвани масово и в огромни мащаби от въоръжените сили на САЩ по време на Виетнамската война (между 1965 и 1973 г.). Регионът на Индокитай остава най-тежко засегнатият от този вид оръжия в историята. По време на конфликта САЩ хвърлят над 400 000 тона касетъчни боеприпаси над територията на самия Виетнам.(Коментарът е излишен)

    20:58 22.10.2026

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