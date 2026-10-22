Русия и Украйна размениха телата на 277 военнослужещи

Русия и Украйна са разменили телата на общо 277 загинали военнослужещи при операция на граничния пункт Нова Гута между Беларус и Украйна. Украинската агенция, отговаряща за размяната, съобщи, че е получила 252 тела, които според руската страна са на украински военни. Самоличността им предстои да бъде установена.

По данни на Москва Русия е получила обратно 25 тела на свои военнослужещи. За операцията е съдействал Международният комитет на Червения кръст, на който двете страни са благодарили.

„Съотношението е практически същото като през септември, а именно 1:10“, написа Владимир Рогов, председател на съответната комисия към Обществената палата на Русия.

При предишната размяна през септември Украйна получи 252 тела, а Русия – 23. Новите данни показват сходно съотношение между предадените тела, но окончателният брой на украинските военнослужещи от последната операция ще може да бъде потвърден едва след идентификацията.

Идентификацията предстои

След приемането на телата украинските служби трябва да извършат необходимите експертизи и да установят самоличността на загиналите. Едва след приключването на тази процедура ще може да се потвърди кои от тях са военнослужещи и да бъдат уведомени техните близки.

Размяната на тела на загинали и на военнопленници остава един от малкото действащи канали за комуникация между Москва и Киев. Операциите се провеждат при посредничеството и съдействието на хуманитарни организации, въпреки продължаващите бойни действия.

Източници: news.bg, tass.com