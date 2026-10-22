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Русия и Украйна размениха телата на 277 военнослужещи
  Тема: Украйна

Русия и Украйна размениха телата на 277 военнослужещи

22 Октомври, 2026 20:40 496 27

  • русия-
  • украйна-
  • размяна на тела-
  • загинали военнослужещи-
  • нова гута-
  • володимир зеленски

Украйна е получила 252 тела, които според руската страна са на нейни военнослужещи, Москва съобщава, че е получила обратно 25 тела на свои военни

Русия и Украйна размениха телата на 277 военнослужещи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия и Украйна са разменили телата на общо 277 загинали военнослужещи при операция на граничния пункт Нова Гута между Беларус и Украйна. Украинската агенция, отговаряща за размяната, съобщи, че е получила 252 тела, които според руската страна са на украински военни. Самоличността им предстои да бъде установена.

По данни на Москва Русия е получила обратно 25 тела на свои военнослужещи. За операцията е съдействал Международният комитет на Червения кръст, на който двете страни са благодарили.

„Съотношението е практически същото като през септември, а именно 1:10“, написа Владимир Рогов, председател на съответната комисия към Обществената палата на Русия.

При предишната размяна през септември Украйна получи 252 тела, а Русия – 23. Новите данни показват сходно съотношение между предадените тела, но окончателният брой на украинските военнослужещи от последната операция ще може да бъде потвърден едва след идентификацията.

Идентификацията предстои

След приемането на телата украинските служби трябва да извършат необходимите експертизи и да установят самоличността на загиналите. Едва след приключването на тази процедура ще може да се потвърди кои от тях са военнослужещи и да бъдат уведомени техните близки.

Размяната на тела на загинали и на военнопленници остава един от малкото действащи канали за комуникация между Москва и Киев. Операциите се провеждат при посредничеството и съдействието на хуманитарни организации, въпреки продължаващите бойни действия.

Източници: news.bg, tass.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    22 2 Отговор
    Каквото знаем, излезе истина!!!
    Съотношение - десет към едно в полза на Русия!!!

    Коментиран от #6

    20:42 22.10.2026

  • 2 Малей

    21 2 Отговор
    252/ 23 Ужас.

    20:42 22.10.2026

  • 3 Кина

    21 2 Отговор
    Борис Джонсън взе 1 милион паунда за да въвлече Украйна във война прикрити внимателно от дарителски дружества .. Информацията е публична..!

    20:43 22.10.2026

  • 4 Софиянец

    18 2 Отговор
    Мелееее, пак ли 10 към 1 😂😂😂 за пореден път! Браво Зелка, великан си!

    20:44 22.10.2026

  • 5 Дякон Унуфрий Араллампиев

    13 2 Отговор
    Изчезнаха младежките забави като сън като утринна мъгла

    Коментиран от #23

    20:44 22.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Политически безпристрастен

    20 2 Отговор
    Коментарът е излишен

    20:46 22.10.2026

  • 9 жик так

    16 2 Отговор
    Статистиката показва - 10:1 !!
    10 украинеца за 1 руснак !!

    Коментиран от #15

    20:46 22.10.2026

  • 10 Телата на хиляди руски войници

    3 14 Отговор
    гният около Добропиля - ще има да ги събират с години

    Коментиран от #12

    20:47 22.10.2026

  • 11 Дякон Унуфрий Араллампиев

    12 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаа":

    Чакаме сега ясни и категорични анализи на ситуацията във Украйна Ще има ли перемога и има ли смисъл от допамога

    20:48 22.10.2026

  • 12 ха ха ха ....козлякос..

    12 1 Отговор

    До коментар #10 от "Телата на хиляди руски войници":

    Това ли успя да измислиш бе ?
    Ти сигурно си там и пишеш от фронта , а ?
    Куршуми свистят край ушите ти и пръст се сипе по клавиатурата ?!!
    Ама героично си преброил руските жертви , а ?!!

    Коментиран от #19, #25

    20:49 22.10.2026

  • 13 И зеленски

    12 1 Отговор
    Още се таралежи

    20:49 22.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 За размяната, да

    1 12 Отговор

    До коментар #9 от "жик так":

    Статистиката за убитите показва 1 убит украински войник за 2,5 убити руски войници. Последните няколко месеца даже е 1:10.

    Коментиран от #21

    20:50 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Чакай сега

    5 1 Отговор

    До коментар #12 от "ха ха ха ....козлякос..":

    Козяк днес са на руската страна.

    20:52 22.10.2026

  • 20 плач

    7 1 Отговор
    Вопъл , нещастен от фашагите.Всичко се повтаря....
    Преди 80 години Берлин,сега Кииииф....

    20:52 22.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Поздрави

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    за А. С. П.

    Яко

    20:54 22.10.2026

  • 24 Варненец

    4 0 Отговор
    Купените медиите ни заливат месеци наред за "огромните" руски загуби, а накрая излизат факти като тези, как Русия връща 10 пъти повече трупове на укрия!

    Европа се е превърнала в една фашистка дупка! Дива пропаганда и цензура!

    20:55 22.10.2026

  • 25 Другари, трябва да сменим плочата

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "ха ха ха ....козлякос..":

    Днес врагът не е Козяк/САЩ, а я Брюксел, я Лондон, я Берлин. Каквото ни пуснат от пасоля.

    20:56 22.10.2026

  • 26 Дякон Унуфрий Араллампиев

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Стойко":

    По принцип в зоната на поражение на еднотонна бомба може да остане обувка или парче от дреха Някога надписвахме дрехите и обувките в армията именно с тази цел Ама кой да знае

    20:57 22.10.2026

  • 27 Много Известен Съветски Актьор

    0 0 Отговор
    Доста показателни цифри, основно по две причини. Първата е, че Русия оказва да приема труповете на своите , да не говорим за разните му там африкански и прочие наемници. По този начин избягват изплащането на обещаните високи застраховки в случай на смърт. "Няма човек, няма проблем". И второ, ако сте гледали какво остава от руските "асвабадители", след като ги порази украински дрон, а тях основно така ги трепят, ще разберете, че няма какво толкова да съберат, за да го разменят. Хвърчат наляво и надясно рога и копита, направо не се знае кое парче на кого е.

    21:00 22.10.2026

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