Русия и Украйна размениха телата на 277 военнослужещи

Русия и Украйна са разменили телата на общо 277 загинали военнослужещи при операция на граничния пункт Нова Гута между Беларус и Украйна. Украинската агенция, отговаряща за размяната, съобщи, че е получила 252 тела, които според руската страна са на украински военни. Самоличността им предстои да бъде установена.
По данни на Москва Русия е получила обратно 25 тела на свои военнослужещи. За операцията е съдействал Международният комитет на Червения кръст, на който двете страни са благодарили.„Съотношението е практически същото като през септември, а именно 1:10“, написа Владимир Рогов, председател на съответната комисия към Обществената палата на Русия.
При предишната размяна през септември Украйна получи 252 тела, а Русия – 23. Новите данни показват сходно съотношение между предадените тела, но окончателният брой на украинските военнослужещи от последната операция ще може да бъде потвърден едва след идентификацията.
Идентификацията предстои
След приемането на телата украинските служби трябва да извършат необходимите експертизи и да установят самоличността на загиналите. Едва след приключването на тази процедура ще може да се потвърди кои от тях са военнослужещи и да бъдат уведомени техните близки.
Размяната на тела на загинали и на военнопленници остава един от малкото действащи канали за комуникация между Москва и Киев. Операциите се провеждат при посредничеството и съдействието на хуманитарни организации, въпреки продължаващите бойни действия.
Източници: news.bg, tass.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Съотношение - десет към едно в полза на Русия!!!
Коментиран от #6
20:42 22.10.2026
2 Малей
20:42 22.10.2026
3 Кина
20:43 22.10.2026
4 Софиянец
20:44 22.10.2026
5 Дякон Унуфрий Араллампиев
Коментиран от #23
20:44 22.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Политически безпристрастен
20:46 22.10.2026
9 жик так
10 украинеца за 1 руснак !!
Коментиран от #15
20:46 22.10.2026
10 Телата на хиляди руски войници
Коментиран от #12
20:47 22.10.2026
11 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #6 от "Мдаа":Чакаме сега ясни и категорични анализи на ситуацията във Украйна Ще има ли перемога и има ли смисъл от допамога
20:48 22.10.2026
12 ха ха ха ....козлякос..
До коментар #10 от "Телата на хиляди руски войници":Това ли успя да измислиш бе ?
Ти сигурно си там и пишеш от фронта , а ?
Куршуми свистят край ушите ти и пръст се сипе по клавиатурата ?!!
Ама героично си преброил руските жертви , а ?!!
Коментиран от #19, #25
20:49 22.10.2026
13 И зеленски
20:49 22.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 За размяната, да
До коментар #9 от "жик так":Статистиката за убитите показва 1 убит украински войник за 2,5 убити руски войници. Последните няколко месеца даже е 1:10.
Коментиран от #21
20:50 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Чакай сега
До коментар #12 от "ха ха ха ....козлякос..":Козяк днес са на руската страна.
20:52 22.10.2026
20 плач
Преди 80 години Берлин,сега Кииииф....
20:52 22.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Поздрави
До коментар #5 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":за А. С. П.
Яко
20:54 22.10.2026
24 Варненец
Европа се е превърнала в една фашистка дупка! Дива пропаганда и цензура!
20:55 22.10.2026
25 Другари, трябва да сменим плочата
До коментар #12 от "ха ха ха ....козлякос..":Днес врагът не е Козяк/САЩ, а я Брюксел, я Лондон, я Берлин. Каквото ни пуснат от пасоля.
20:56 22.10.2026
26 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #7 от "Стойко":По принцип в зоната на поражение на еднотонна бомба може да остане обувка или парче от дреха Някога надписвахме дрехите и обувките в армията именно с тази цел Ама кой да знае
20:57 22.10.2026
27 Много Известен Съветски Актьор
21:00 22.10.2026