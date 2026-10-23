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Евакуацията на семейства с деца обхвана Краматорск и Славянск
  Тема: Украйна

Евакуацията на семейства с деца обхвана Краматорск и Славянск

23 Октомври, 2026 00:26 899 11

  • украйна-
  • донецка област-
  • краматорск-
  • славянск-
  • евакуация

Украинските власти разшириха зоната за задължително извеждане на деца и родители заради влошаващата се ситуация със сигурността

Евакуацията на семейства с деца обхвана Краматорск и Славянск - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинските власти разшириха зоната за задължителна евакуация на семейства с деца в Донецка област. Мярката вече обхваща всички населени места в общините Краматорск и Славянск, съобщи ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.

„Разширяваме зоната за задължителна евакуация на семейства с деца - тя вече обхваща всички населени места в общините Краматорск и Славянск. Животът на децата е абсолютен приоритет“, написа Филашкин.

По думите му обстановката със сигурността в района непрекъснато се влошава. Филашкин заявява, че руските сили атакуват ежедневно Краматорск и Славянск, като нанасят удари по жилищни квартали, цивилни автомобили и места, на които се събират хора.

Полиция и спасители участват в извеждането

В евакуацията са включени специализирани подразделения на полицията и Държавната служба за извънредни ситуации. След пристигането си в транзитните пунктове семействата ще получават съдействие за по-нататъшното им преместване в по-безопасни райони на Украйна.

По-рано беше съобщено, че към 15 октомври в контролираните от Украйна части на Донецка област са останали около 71 300 цивилни. Около 60 000 от тях се намират в райони на активни бойни действия на територията на 21 общини.

Краматорск и Славянск са последните два големи града в Донецка област, които остават под украински контрол, отбелязва Франс прес. Те са и сред основните опорни пунктове на украинската армия в региона, който Кремъл си е поставил за цел да завладее изцяло.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Политически неангажиран

    19 4 Отговор
    Тези градове изгубиха стратегическо значение.

    00:33 23.10.2026

  • 2 В Курск съм

    12 4 Отговор
    Не е вярно, Украйна печели.

    00:34 23.10.2026

  • 3 Пенг Робинсън

    16 1 Отговор
    Руснаците идват добре че съм тренирал висене на колесник

    00:36 23.10.2026

  • 4 Пенсионер 69 годишен

    12 0 Отговор
    Пенсионерите ги оставят за жив щит. Да има да циврят за пари, че има много убити. Бати Дони да праща въртолетите. Украйна се нуждае от операция Мадуро и ново ръководство.

    00:38 23.10.2026

  • 5 Последния Софиянец

    16 0 Отговор
    Фронта е пробит.

    00:44 23.10.2026

  • 6 Хи хи

    18 0 Отговор
    Какво значи задължителна евакуация ?? А ако хората чакат руснаците да дойдат да ги освободят от зеленото диктаторче ??

    01:01 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ

    0 0 Отговор
    Аз печеля войната , контраофанзивата проби руската отбрана ......пред портите на Москва сме !!

    01:36 23.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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