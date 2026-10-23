Евакуацията на семейства с деца обхвана Краматорск и Славянск

Украинските власти разшириха зоната за задължителна евакуация на семейства с деца в Донецка област. Мярката вече обхваща всички населени места в общините Краматорск и Славянск, съобщи ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.

„Разширяваме зоната за задължителна евакуация на семейства с деца - тя вече обхваща всички населени места в общините Краматорск и Славянск. Животът на децата е абсолютен приоритет“, написа Филашкин.

По думите му обстановката със сигурността в района непрекъснато се влошава. Филашкин заявява, че руските сили атакуват ежедневно Краматорск и Славянск, като нанасят удари по жилищни квартали, цивилни автомобили и места, на които се събират хора.

Полиция и спасители участват в извеждането

В евакуацията са включени специализирани подразделения на полицията и Държавната служба за извънредни ситуации. След пристигането си в транзитните пунктове семействата ще получават съдействие за по-нататъшното им преместване в по-безопасни райони на Украйна.

По-рано беше съобщено, че към 15 октомври в контролираните от Украйна части на Донецка област са останали около 71 300 цивилни. Около 60 000 от тях се намират в райони на активни бойни действия на територията на 21 общини.

Краматорск и Славянск са последните два големи града в Донецка област, които остават под украински контрол, отбелязва Франс прес. Те са и сред основните опорни пунктове на украинската армия в региона, който Кремъл си е поставил за цел да завладее изцяло.

Източници: bta.bg