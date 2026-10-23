Евакуацията на семейства с деца обхвана Краматорск и Славянск

Украинските власти разшириха зоната за задължителна евакуация на семейства с деца в Донецка област. Мярката вече обхваща всички населени места в общините Краматорск и Славянск, съобщи ръководителят на Донецката областна военна администрация Вадим Филашкин.
По думите му обстановката със сигурността в района непрекъснато се влошава. Филашкин заявява, че руските сили атакуват ежедневно Краматорск и Славянск, като нанасят удари по жилищни квартали, цивилни автомобили и места, на които се събират хора.
Полиция и спасители участват в извеждането
В евакуацията са включени специализирани подразделения на полицията и Държавната служба за извънредни ситуации. След пристигането си в транзитните пунктове семействата ще получават съдействие за по-нататъшното им преместване в по-безопасни райони на Украйна.
По-рано беше съобщено, че към 15 октомври в контролираните от Украйна части на Донецка област са останали около 71 300 цивилни. Около 60 000 от тях се намират в райони на активни бойни действия на територията на 21 общини.
Краматорск и Славянск са последните два големи града в Донецка област, които остават под украински контрол, отбелязва Франс прес. Те са и сред основните опорни пунктове на украинската армия в региона, който Кремъл си е поставил за цел да завладее изцяло.
Източници: bta.bg
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1 Политически неангажиран
00:33 23.10.2026
2 В Курск съм
00:34 23.10.2026
3 Пенг Робинсън
00:36 23.10.2026
4 Пенсионер 69 годишен
00:38 23.10.2026
5 Последния Софиянец
00:44 23.10.2026
6 Хи хи
01:01 23.10.2026
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10 ЗЕЛЕНИЯ НАРКОМАН СЪМ
01:36 23.10.2026
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