Украйна преговаря за митнически проверки в Полша и Словакия

Украйна води преговори с Полша и Словакия за преместване на митническите проверки за камионите със зърно от границата на украинска територия по-навътре в Европейския съюз. Целта е товарните автомобили да не се задържат на дълги опашки в зони, които през последните седмици са били атакувани от руски дронове, съобщава Financial Times.

Става дума за камиони, превозващи украински селскостопански износ. Според публикацията на FT колоните от товарни автомобили редовно са ставали обект на удари в близост до граничните пунктове с държави от ЕС. Преместването на проверките би позволило част от процедурите да се извършват на по-защитено разстояние от украинската граница.

Киев иска да разшири модела с Молдова

Украинското външно министерство посочва, че съвместни гранични контролно-пропускателни пунктове с Молдова вече са създадени. Киев иска подобна схема да бъде разширена и към други съседни държави, като Полша е определена като един от основните приоритети.

„Новите условия на сигурност, при които Русия умишлено се опитва да нанася удари по нашите граници, да прекъсва логистиката, транспортните превози и превоза на товари през границата, налагат това решение“, заяви говорителят на украинското външно министерство Георгий Тихий.

По думите му Киев иска да постигне споразумение с Полша възможно най-бързо. Засега обаче няма обявен окончателен договор нито с Полша, нито със Словакия за преместването на митническия контрол.

Повече товари се насочват през ЕС

Украйна разчита все повече на автомобилния, речния и железопътния транспорт през Европейския съюз, след като руските удари с дронове на практика са затворили дългогодишния морски маршрут през Черно море, отбелязва Financial Times.

Това увеличава значението на сухопътните гранични пунктове за украинския износ, но същевременно концентрира повече товарни автомобили в близост до границата. Именно тези опашки са сред целите на обсъжданата промяна, която трябва да намали времето, през което камионите остават уязвими на едно място.

Източници: focus-news.net