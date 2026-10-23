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На фронта! Русия твърди, че е ликвидирала обкръжени части на ВСУ
  Тема: Украйна

На фронта! Русия твърди, че е ликвидирала обкръжени части на ВСУ

23 Октомври, 2026 15:06 1 656 58

  • харковска област-
  • русия-
  • украйна-
  • всу-
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  • владимир путин-
  • володимир зеленски

Москва заявява, че операции срещу изолирани украински групи в Харковска област продължават, независимо потвърждение на твърдението не е представено

На фронта! Русия твърди, че е ликвидирала обкръжени части на ВСУ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
ТАСС ТАСС

Русия твърди, че е завършила ликвидирането на обкръжени части на Въоръжените сили на Украйна в североизточната част на Харковска област. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

„Руските сили продължават операциите по неутрализиране на изолирани украински групи“, посочва руското военно ведомство. В съобщението не се уточнява колко украински военнослужещи са били в обкръжените части, нито се съобщава за пленени или евакуирани бойци.

Какво твърди руската страна

Според руското министерство през последната седмица подразделенията на групировката „Север“ са подобрили позициите си по фронтовата линия. Москва твърди, че са нанесени загуби на четири механизирани, две мотопехотни и две щурмови бригади на ВСУ, както и на една бригада за териториална отбрана и подразделение на Държавната гранична служба на Украйна.

Руското ведомство съобщава още, че в района на Харков е бил унищожен голям пункт за съсредоточаване на украинска военна техника. Според съобщението обектът е бил използван и от наемници от Латинска Америка. Групировката „Север“ допълва, че е унищожила пет радарни станции на украинските сили.

Липсва независимо потвърждение

Твърдението за пълно ликвидиране на обкръжените украински части не е независимо потвърдено. Институтът за изследване на войната посочва, че не е открил доказателства за потвърдено руско обкръжение на украински сили в северната част на Харковска област.

Украински представители също отричат руските твърдения за обкръжение. Така към момента са потвърдени единствено изявленията на руското военно министерство и свързаните с тях твърдения за бойни действия и унищожена техника. Не е ясно дали Киев ще публикува допълнителна информация за състоянието и местоположението на своите подразделения в района.

Източници: news.bg, tass.com, newsukraine.rbc.ua


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Преговорите насрочени за номври,

    56 2 Отговор
    в Абу Даби, ще се проведат в тристранен формат с участието на Русия, САЩ и Украйна. Представители на ЕС не са желани и няма да участват.

    Коментиран от #5

    15:08 23.10.2026

  • 2 Мишел

    68 6 Отговор
    1700 украински военни бяха елиминирани в единия от четирите котела, при Волчанск

    Коментиран от #8

    15:10 23.10.2026

  • 3 А тъй.....браво

    42 3 Отговор
    в съветски газопроводи. Това съобщава The Wall Street Journal (WSJ), позовавайки се на заместник-командира на бригадата с позивна Абат. Според WSJ, в началото на годината руските военни са започнали да проникват на няколко мили дълбоко в украинските позиции и да преминават реката, използвайки газопроводи.
    Подземните маршрути позволяват да се заобиколят участъци от фронта, които са постоянно под наблюдението на украински дронове.

    15:10 23.10.2026

  • 4 Тези които се съмняват

    52 4 Отговор
    да заповядат на терен. А и съвсем скоро при следващата размяна на трупове 500 срещу 15 полза на украинските загинали за съжаление обикновени хора хванати от улицата истината ще се разбере

    15:11 23.10.2026

  • 5 Лаещите искат

    40 3 Отговор

    До коментар #1 от "Преговорите насрочени за номври,":

    но пудели не се допускат

    15:13 23.10.2026

  • 6 горски

    52 4 Отговор
    Непотвърдените данни се потвърждават при размяната на трупове и пленници най добре...Така че ще чакаме до първия предстоящ обмен....

    Коментиран от #28

    15:13 23.10.2026

  • 7 Лайкър

    23 2 Отговор
    Ехаааа! ФАКТИ, сложете емотикончета в сайта да щракаме за хубавите и за лошите новини!

    Коментиран от #30

    15:16 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 гост

    2 45 Отговор
    Поддръжникът на Путин Жерар Депардийо продал жилището си в Русия и превел парите на ВСУ Френският актьор Жерар Депардийо, който години наред се изявяваше като голям почитател и поддръжник на Владимир Путин, след като получи от него руски паспорт и обясняваше назад през годините : "Обожавам Путин! Той е страхотен политически лидер. Русия е голяма демокрация, а не страна, в която премиерът обижда гражданите си", е направил рязък завой. Той е продал апартамента си в Русия и е превел парите в полза на Въоръжените сили на Украйна.

    Коментиран от #13, #16, #24

    15:17 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 gpoгирана укра без глава

    29 3 Отговор
    Ние сме безсмъртни, слава на маршрутките! 🤭😆🤭

    15:20 23.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 СЕГА Е

    29 2 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    ТВОЯТ РЕД---- ПРОДАВАЙ И ДАРЯВАЙ----МОЖЕ ДА ДА ВИДИМ И ЗЛАТНО БИДЕ

    15:21 23.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Смешник

    18 1 Отговор
    Стара новина Това се случи преди седмица

    15:22 23.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Само питам

    27 3 Отговор
    Кое е независимото потвърждение ? Потника ли трябва да го потвърди ?
    Ама той не е независим . Силно зависим е !

    15:24 23.10.2026

  • 24 Браво

    19 2 Отговор

    До коментар #9 от "гост":

    и сега перемогата започва.🤣😆🤣

    15:24 23.10.2026

  • 25 Само питам

    16 2 Отговор

    До коментар #20 от "Готов за бой":

    Да ти пратя две туби зелева чорба ?

    Коментиран от #35

    15:24 23.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Абе

    20 2 Отговор

    До коментар #6 от "горски":

    при последната размяна на загинали преди 2 дни Русия е върнала на покрайнината 252 трупа и е получила от нея 25. Тенденцията се запазва 10:1

    15:26 23.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Дани

    26 2 Отговор
    То и за Бахмут и Мариупол все още няма "независимо потвърждение. Стоян Георгиев все още се сражава там и "попилява" руснаците.
    А инак тенденцията 26 към 1 си е в сила при всяка размяна.

    Коментиран от #43, #48

    15:30 23.10.2026

  • 37 А лошата новина къде е?

    15 2 Отговор
    А лошата новина къде е?

    15:31 23.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Ммм то

    2 18 Отговор
    тя твърди, че е и държава, ама блатната територия си е първобитен хаганат. А джуджи хаяско е истинско недоразумение.

    15:33 23.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Русия обявява ликвидация

    20 1 Отговор
    На стоки с отпаднала необходимост от Украйна, Мексико, Бразилия, Колумбия, Полша, Великобритания и т.н. Всичко ще се превърне на тор, за нивите в новите руски територии, в които ще се сее пшеница.

    15:35 23.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 стоян георгиев

    1 10 Отговор

    До коментар #36 от "Дани":

    миши .не си ми нито на образованието ,нито на средствата ,а още по малко на 4ки.ите .за да споря с теб ...хахах .

    Коментиран от #50

    15:41 23.10.2026

  • 49 Укра без мозък

    12 2 Отговор
    И за какво учих 5 години украински език, като сега няма да ми трябва?!

    15:43 23.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "Соломон Котарака 🐱":

    Наричай ме Стоянка, аз ще ти казвам Мони!

    15:45 23.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 От страни

    7 0 Отговор
    То човек може и да не вярва че ще настъпи деня...ама слънцето изгрява...Русия ще победи. И янките ще търгуват с нея а бай Ганьо както някога във Виена с дисагите през рамо ще наднича през прозореца на кафенето...Ехххххх, българино..

    15:48 23.10.2026

  • 56 стоян георгиев

    1 3 Отговор

    До коментар #50 от "Цеко":

    Ох, бате Цеко! Ще ми скъсаш "портмонето"! Последния път ме шиха...

    15:48 23.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Аз съм веган

    0 1 Отговор
    Е щом Бензиностанцията го каза ,все едно скрижалите

    16:02 23.10.2026

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