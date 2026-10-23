На фронта! Русия твърди, че е ликвидирала обкръжени части на ВСУ

Русия твърди, че е завършила ликвидирането на обкръжени части на Въоръжените сили на Украйна в североизточната част на Харковска област. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.
„Руските сили продължават операциите по неутрализиране на изолирани украински групи“, посочва руското военно ведомство. В съобщението не се уточнява колко украински военнослужещи са били в обкръжените части, нито се съобщава за пленени или евакуирани бойци.
Какво твърди руската страна
Според руското министерство през последната седмица подразделенията на групировката „Север“ са подобрили позициите си по фронтовата линия. Москва твърди, че са нанесени загуби на четири механизирани, две мотопехотни и две щурмови бригади на ВСУ, както и на една бригада за териториална отбрана и подразделение на Държавната гранична служба на Украйна.
Руското ведомство съобщава още, че в района на Харков е бил унищожен голям пункт за съсредоточаване на украинска военна техника. Според съобщението обектът е бил използван и от наемници от Латинска Америка. Групировката „Север“ допълва, че е унищожила пет радарни станции на украинските сили.
Липсва независимо потвърждение
Твърдението за пълно ликвидиране на обкръжените украински части не е независимо потвърдено. Институтът за изследване на войната посочва, че не е открил доказателства за потвърдено руско обкръжение на украински сили в северната част на Харковска област.
Украински представители също отричат руските твърдения за обкръжение. Така към момента са потвърдени единствено изявленията на руското военно министерство и свързаните с тях твърдения за бойни действия и унищожена техника. Не е ясно дали Киев ще публикува допълнителна информация за състоянието и местоположението на своите подразделения в района.
Източници: news.bg, tass.com, newsukraine.rbc.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Преговорите насрочени за номври,
Коментиран от #5
15:08 23.10.2026
2 Мишел
Коментиран от #8
15:10 23.10.2026
3 А тъй.....браво
Подземните маршрути позволяват да се заобиколят участъци от фронта, които са постоянно под наблюдението на украински дронове.
15:10 23.10.2026
4 Тези които се съмняват
15:11 23.10.2026
5 Лаещите искат
До коментар #1 от "Преговорите насрочени за номври,":но пудели не се допускат
15:13 23.10.2026
6 горски
Коментиран от #28
15:13 23.10.2026
7 Лайкър
Коментиран от #30
15:16 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 гост
Коментиран от #13, #16, #24
15:17 23.10.2026
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11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 gpoгирана укра без глава
15:20 23.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 СЕГА Е
До коментар #9 от "гост":ТВОЯТ РЕД---- ПРОДАВАЙ И ДАРЯВАЙ----МОЖЕ ДА ДА ВИДИМ И ЗЛАТНО БИДЕ
15:21 23.10.2026
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20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Смешник
15:22 23.10.2026
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23 Само питам
Ама той не е независим . Силно зависим е !
15:24 23.10.2026
24 Браво
До коментар #9 от "гост":и сега перемогата започва.🤣😆🤣
15:24 23.10.2026
25 Само питам
До коментар #20 от "Готов за бой":Да ти пратя две туби зелева чорба ?
Коментиран от #35
15:24 23.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
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28 Абе
До коментар #6 от "горски":при последната размяна на загинали преди 2 дни Русия е върнала на покрайнината 252 трупа и е получила от нея 25. Тенденцията се запазва 10:1
15:26 23.10.2026
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36 Дани
А инак тенденцията 26 към 1 си е в сила при всяка размяна.
Коментиран от #43, #48
15:30 23.10.2026
37 А лошата новина къде е?
15:31 23.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
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41 Ммм то
15:33 23.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
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44 Русия обявява ликвидация
15:35 23.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
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48 стоян георгиев
До коментар #36 от "Дани":миши .не си ми нито на образованието ,нито на средствата ,а още по малко на 4ки.ите .за да споря с теб ...хахах .
Коментиран от #50
15:41 23.10.2026
49 Укра без мозък
15:43 23.10.2026
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52 стоян георгиев
До коментар #47 от "Соломон Котарака 🐱":Наричай ме Стоянка, аз ще ти казвам Мони!
15:45 23.10.2026
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55 От страни
15:48 23.10.2026
56 стоян георгиев
До коментар #50 от "Цеко":Ох, бате Цеко! Ще ми скъсаш "портмонето"! Последния път ме шиха...
15:48 23.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Аз съм веган
16:02 23.10.2026