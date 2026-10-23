На фронта! Русия твърди, че е ликвидирала обкръжени части на ВСУ

Русия твърди, че е завършила ликвидирането на обкръжени части на Въоръжените сили на Украйна в североизточната част на Харковска област. Това съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

„Руските сили продължават операциите по неутрализиране на изолирани украински групи“, посочва руското военно ведомство. В съобщението не се уточнява колко украински военнослужещи са били в обкръжените части, нито се съобщава за пленени или евакуирани бойци.

Какво твърди руската страна

Според руското министерство през последната седмица подразделенията на групировката „Север“ са подобрили позициите си по фронтовата линия. Москва твърди, че са нанесени загуби на четири механизирани, две мотопехотни и две щурмови бригади на ВСУ, както и на една бригада за териториална отбрана и подразделение на Държавната гранична служба на Украйна.

Руското ведомство съобщава още, че в района на Харков е бил унищожен голям пункт за съсредоточаване на украинска военна техника. Според съобщението обектът е бил използван и от наемници от Латинска Америка. Групировката „Север“ допълва, че е унищожила пет радарни станции на украинските сили.

Липсва независимо потвърждение

Твърдението за пълно ликвидиране на обкръжените украински части не е независимо потвърдено. Институтът за изследване на войната посочва, че не е открил доказателства за потвърдено руско обкръжение на украински сили в северната част на Харковска област.

Украински представители също отричат руските твърдения за обкръжение. Така към момента са потвърдени единствено изявленията на руското военно министерство и свързаните с тях твърдения за бойни действия и унищожена техника. Не е ясно дали Киев ще публикува допълнителна информация за състоянието и местоположението на своите подразделения в района.

Източници: news.bg, tass.com, newsukraine.rbc.ua