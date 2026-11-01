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Добринт: Леви групи и мигранти стоят зад безредиците в Германия

Добринт: Леви групи и мигранти стоят зад безредиците в Германия

1 Ноември, 2026 19:45 408 5

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Германският вътрешен министър заяви, че мирните младежки демонстрации са били използвани от „смутители на реда“, най-сериозни са били сблъсъците във Франкфурт и Кьолн

Добринт: Леви групи и мигранти стоят зад безредиците в Германия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Германският вътрешен министър Александер Добринт обвини насилствени леви групи и представители на мигрантски общности за безредиците, избухнали след мирните младежки демонстрации в страната. Той заяви, че участниците в насилието са използвали протестите, за да предизвикат безредици.

„Смутителите на реда и мародерите ще бъдат идентифицирани и ще понесат отговорност“, каза Добринт пред германския таблоид „Билд“, цитиран от ДПА. Министърът настоя нарушенията на обществения ред да бъдат последвани от сериозни наказания.

Насилие във Франкфурт и Кьолн

В демонстрациите са участвали десетки хиляди млади хора. Те са започнали мирно, но вечерта са прераснали в насилие и сблъсъци, особено във Франкфурт и Кьолн. В Берлин са хвърляни бутилки и пиратки, а полицията е използвала водни оръдия в няколко града.

Добринт похвали действията на силите за сигурност и заяви, че силното видимо присъствие на полицията и децентрализираното разполагане на служителите са ограничили мащаба на насилието.

„Полицейската оперативна стратегия се оказа успешна“, заяви Александер Добринт.

Исканията на протестиращите

Инициативата „Поколението Z се заема“ е призовала към мирни протести в повече от 30 германски града. Сред основните искания са увеличаване на финансирането за училищата, мерки срещу нарастващите разходи за живот и по-решителна политика за ограничаване на глобалното затопляне.

Германският вътрешен министър не посочи конкретни данни за броя на задържаните или пострадалите. Той заяви, че лицата, участвали в безредиците и грабежите, ще бъдат установени и ще понесат отговорност. Подобни младежки протести във Франция през последните седмици също са били последвани от сериозни безредици.

Източници: bta.bg


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Младите имат справедливи искания

    2 0 Отговор
    И понеже са в Германия, протестират мирно.За съжаление обаче управляващите няма какво да им дадат. Излишни пари няма.Трябва да им обяснят защо дават парите им на украинците. Почва да мирише на сръбски сценарий.

    19:53 01.11.2026

  • 3 Така Така

    1 1 Отговор
    Крайно време е капитализма да бъде заменен с нещо по добро

    19:57 01.11.2026

  • 4 мигранти стоят зад безредиците в Германи

    1 0 Отговор
    не може да е така
    те са честни работливи
    мислехме че са били мързеливи германци потомци на вандали и хуни

    19:58 01.11.2026

  • 5 СТИГА БЕ

    0 0 Отговор
    150 000 фирми са фалирали в Германия миналата година.

    19:59 01.11.2026

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