Добринт: Леви групи и мигранти стоят зад безредиците в Германия

Германският вътрешен министър Александер Добринт обвини насилствени леви групи и представители на мигрантски общности за безредиците, избухнали след мирните младежки демонстрации в страната. Той заяви, че участниците в насилието са използвали протестите, за да предизвикат безредици.

„Смутителите на реда и мародерите ще бъдат идентифицирани и ще понесат отговорност“, каза Добринт пред германския таблоид „Билд“, цитиран от ДПА. Министърът настоя нарушенията на обществения ред да бъдат последвани от сериозни наказания.

Насилие във Франкфурт и Кьолн

В демонстрациите са участвали десетки хиляди млади хора. Те са започнали мирно, но вечерта са прераснали в насилие и сблъсъци, особено във Франкфурт и Кьолн. В Берлин са хвърляни бутилки и пиратки, а полицията е използвала водни оръдия в няколко града.

Добринт похвали действията на силите за сигурност и заяви, че силното видимо присъствие на полицията и децентрализираното разполагане на служителите са ограничили мащаба на насилието.

Исканията на протестиращите

„Полицейската оперативна стратегия се оказа успешна“, заяви Александер Добринт.

Инициативата „Поколението Z се заема“ е призовала към мирни протести в повече от 30 германски града. Сред основните искания са увеличаване на финансирането за училищата, мерки срещу нарастващите разходи за живот и по-решителна политика за ограничаване на глобалното затопляне.

Германският вътрешен министър не посочи конкретни данни за броя на задържаните или пострадалите. Той заяви, че лицата, участвали в безредиците и грабежите, ще бъдат установени и ще понесат отговорност. Подобни младежки протести във Франция през последните седмици също са били последвани от сериозни безредици.

Източници: bta.bg