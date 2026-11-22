Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ Тино Хрупала призова за връщането на до 2,6 милиона души от Германия. В предложението му са включени украинци, сирийци и афганци, ако основанията за предоставената им закрила престанат да съществуват.

Хрупала поставя възможното връщане в зависимост от политическите и сигурностните промени в държавите на произход. По думите му украинците трябва да напуснат Германия, ако войната в Украйна приключи, а сирийците и афганците – ако обстановката в Сирия и Афганистан се подобри дотолкова, че защитата вече не е необходима.

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„И става дума за 2,6 милиона души“, заявява Хрупала.

Предложението не се ограничава до хората, които вече са задължени по закон да напуснат Германия. Съпредседателят на АфД включва и чуждестранни престъпници, както и хора със статут на закрила, чиито индивидуални основания за пребиваване според него могат да отпаднат.

Разминаване в ръководството на АфД

Позицията на Хрупала влиза в противоречие с предупрежденията на партийния му колега Максимилиан Кра. Той по-рано е определил очакванията за масови депортации като нереалистични и е посочил, че дори връщането на 200 000 души би било най-голямата операция от този вид в следвоенната история на Европа.

Така в „Алтернатива за Германия“ се очертава разминаване между политическата цел за мащабно връщане на мигранти и оценките за практическата възможност това да бъде извършено. Изявлението на Хрупала е политическо предложение, а не решение на германското правителство или започнала операция по депортиране.

Експерт: статутът се проверява поотделно

Експертът по миграция Даниел Тим от Университета в Констанц определя представянето на милиони възможни депортации като подвеждащо. Според него промяна в условията за предоставяне на закрила може да постави под въпрос статута на отделни хора, но не означава автоматично, че всички граждани от дадена държава трябва да напуснат Германия.

Тим подчертава, че всеки случай трябва да бъде разглеждан индивидуално. WELT цитира данни, според които към средата на 2026 г. около 259 000 души в Германия са били задължени да напуснат страната, но 77 процента от тях са имали временно разрешение за пребиваване, което е спирало депортирането.

Това означава, че посочените от Хрупала 2,6 милиона души не представляват автоматично група, която може да бъде депортирана при едно общо решение. За да бъде прекратена закрилата, са необходими промени в конкретните обстоятелства и отделна преценка на статута на всеки човек.

Източници: focus-news.net, welt.de