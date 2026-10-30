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Испания обмисля пълно спиране на жп линия за ремонт

Испания обмисля пълно спиране на жп линия за ремонт

30 Октомври, 2026 19:05 479 4

  • испания-
  • оскар пуенте-
  • железопътна катастрофа-
  • железопътен транспорт-
  • adif-
  • педро санчес

Мярката е обсъждана след катастрофата край Урда, при която загинаха най-малко 69 души. Ремонтът може да приключи за до две години вместо за пет

Испания обмисля пълно спиране на жп линия за ремонт - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Испания обмисля пълно спиране на движението по железопътната линия Мадрид–Сарагоса–Барселона по време на предстоящата реконструкция. Вариантът е обсъден от министъра на транспорта и устойчивата мобилност Оскар Пуенте след тежката влакова катастрофа край Урда, при която загинаха най-малко 69 души.

Пълното затваряне на линията би позволило ремонтните дейности да се извършат за около 12–24 месеца. При запазване на движението и работа само в ограничени времеви прозорци реконструкцията може да продължи до пет години. Решение за окончателното спиране на трафика все още не е обявено.

Пуенте отхвърли призивите за оставка

Пуенте заяви, че разбира хората, които настояват да напусне поста си заради железопътната катастрофа. Той обаче посочи, че в момента основната му задача е да изясни какво се е случило и да гарантира подкрепа за пострадалите и близките на жертвите.

„Моят начин да поема отговорност е да бъда на предна линия; няма да се крия зад никого, защото нямам какво да крия. Изпитвам огромна болка, но не мога да позволя на болката да ме обърка“, заяви министърът пред журналисти.

По думите му всички признаци сочат към грешка в контролния център на Adif, но все още няма отговор защо влакът, който е бил спрял на релсите, не е могъл да потегли отново. Министърът подчерта, че окончателните изводи трябва да бъдат направени след приключване на разследването.

„Ако се докаже, че контролът и организацията са се провалили, ще действаме съответно. Ако има индивидуална отговорност, тя ще бъде потърсена по съответните канали“, каза Пуенте.

Проверява се отказът на системата LZB

Според наличната информация около 8:30 часа системата за сигнализация и безопасност LZB е отказала край гара Урда заради грешка в комуникацията между компютрите на железопътната мрежа. След сблъсъка десетки пътници са били ранени, а около 50 души остават в болница.

Пуенте заяви, че няма да допусне „изискването за отчетност да се смесва с необходимостта бързо да се намери някой, когото да обвиним“. Той допълни, че правителството работи за оказване на помощ на жертвите и техните семейства.

Испанското правителство обяви тридневен национален траур от 29 до 31 октомври. Предстои да бъде решено дали мащабната реконструкция на железопътната линия ще бъде извършена при пълно спиране на движението или поетапно, без цялостно прекъсване на услугата.

Източници: focus-news.net, cadenaser.com, elpais.com


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Милен

    2 0 Отговор
    Ами нормално стечение на обстоятелствата. Колкото повече се доверяваш на автоматизираните системи за сигурност толкова по-трудно си намираш хора които да знаят какво да правят когато въпросните системи откажат. При диспечерските централизации има гари без ръководител движение, а в тези в които има често не не знаят какво да правят когато има повреда, тъй че грешката е въпрос на време, а както видяхме последствията са доста тежки.

    19:17 30.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Милен

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "България по пътя на Испания":

    Ти май не знаеш, ама в България има около 20 превозвача, проблема не е там а в диспечерската централизация която отучва хората по гарите да работят (там където ги има) това след време води до подобни грешки, защото хората които отговарят за това са принудени да се доверят на автоматизираните системи за сигурност и не знаят какво да правят когато има повреда.

    Коментиран от #4

    19:38 30.10.2026

  • 4 Това писах

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Милен":

    Вървим по пътя на Испания, но в по-лош вариант.

    Не зная защо на някои не им харесва истината!?

    В България влаковете не се ли атакуват с камъни от едни мургави..?

    В България не са ли положени релси за скоростни влакове?

    Как си представяте влак със 160 км/ч и камък в челното стъкло на мотрисата?

    19:43 30.10.2026

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