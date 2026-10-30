Испания обмисля пълно спиране на жп линия за ремонт

Испания обмисля пълно спиране на движението по железопътната линия Мадрид–Сарагоса–Барселона по време на предстоящата реконструкция. Вариантът е обсъден от министъра на транспорта и устойчивата мобилност Оскар Пуенте след тежката влакова катастрофа край Урда, при която загинаха най-малко 69 души.

Пълното затваряне на линията би позволило ремонтните дейности да се извършат за около 12–24 месеца. При запазване на движението и работа само в ограничени времеви прозорци реконструкцията може да продължи до пет години. Решение за окончателното спиране на трафика все още не е обявено.

Пуенте отхвърли призивите за оставка

Пуенте заяви, че разбира хората, които настояват да напусне поста си заради железопътната катастрофа. Той обаче посочи, че в момента основната му задача е да изясни какво се е случило и да гарантира подкрепа за пострадалите и близките на жертвите.

„Моят начин да поема отговорност е да бъда на предна линия; няма да се крия зад никого, защото нямам какво да крия. Изпитвам огромна болка, но не мога да позволя на болката да ме обърка“, заяви министърът пред журналисти.

По думите му всички признаци сочат към грешка в контролния център на Adif, но все още няма отговор защо влакът, който е бил спрял на релсите, не е могъл да потегли отново. Министърът подчерта, че окончателните изводи трябва да бъдат направени след приключване на разследването.

Проверява се отказът на системата LZB

„Ако се докаже, че контролът и организацията са се провалили, ще действаме съответно. Ако има индивидуална отговорност, тя ще бъде потърсена по съответните канали“, каза Пуенте.

Според наличната информация около 8:30 часа системата за сигнализация и безопасност LZB е отказала край гара Урда заради грешка в комуникацията между компютрите на железопътната мрежа. След сблъсъка десетки пътници са били ранени, а около 50 души остават в болница.

Пуенте заяви, че няма да допусне „изискването за отчетност да се смесва с необходимостта бързо да се намери някой, когото да обвиним“. Той допълни, че правителството работи за оказване на помощ на жертвите и техните семейства.

Испанското правителство обяви тридневен национален траур от 29 до 31 октомври. Предстои да бъде решено дали мащабната реконструкция на железопътната линия ще бъде извършена при пълно спиране на движението или поетапно, без цялостно прекъсване на услугата.

Източници: focus-news.net, cadenaser.com, elpais.com