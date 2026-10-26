Украйна чака одобрение от САЩ за ракети „Пейтриът“

Украйна чака близо месец американският министър на отбраната Пийт Хегсет да одобри доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и НАСАМС. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

„Чакаме близо месец г-н Хегсет да одобри доставката на ракети за „Пейтриът“ и НАСАМС. Инструктирах екипа ни още веднъж да повдигне този въпрос пред американската страна“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Доставките са финансирани от съюзници на Украйна

Украинският президент многократно е призовавал САЩ да ускорят доставките преди зимата. Ракетите са поръчани от съюзниците на Киев в НАТО в рамките на инициативата „Списък с първостепенните нужди на Украйна“, известна с английското съкращение PURL.

По тази схема съюзници на Украйна финансират закупуването на американско въоръжение, което след това се предоставя на Киев. За доставките на американски ракети е необходимо одобрение от Вашингтон.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви през миналата седмица, че е възможно да не е била доставена партида ракети прехващачи. По думите му забавянето не се дължи на политически причини.

Киев съобщава и за проблеми с разузнаването

Забавянето на ракетите идва на фона на засилени руски атаки срещу цивилна и енергийна инфраструктура в Украйна. Според Киев през последните седмици са възникнали затруднения и при получаването на американска разузнавателна информация, свързана с руските ракетни удари.

Украинските власти съобщиха също, че „Старшийлд“ - военната версия на сателитната услуга „Старлинк“ на компанията „Спейс Екс“ - е била ограничена за дни. По тяхна оценка това е създало пречки за украинските военни операции и за работата на противовъздушната отбрана.

Ройтерс съобщи, че разпореждането за ограничаването на „Старшийлд“ е дошло от Белия дом. Ръководството на „Спейс Екс“ и американското правителство взаимно си прехвърлят отговорността за ограниченията.

Забавените доставки на ракети и проблемите с достъпа до разузнавателна информация допълнително изострят отношенията между Киев и Вашингтон. Следващата стъпка зависи от одобрението на американското отбранително ведомство и от решението на съюзниците на Украйна да продължат финансирането на въоръжението.

Източници: bta.bg, marketscreener.com