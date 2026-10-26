Украйна чака одобрение от САЩ за ракети „Пейтриът“

Украйна чака близо месец американският министър на отбраната Пийт Хегсет да одобри доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и НАСАМС. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.
„Чакаме близо месец г-н Хегсет да одобри доставката на ракети за „Пейтриът“ и НАСАМС. Инструктирах екипа ни още веднъж да повдигне този въпрос пред американската страна“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.
Доставките са финансирани от съюзници на Украйна
Украинският президент многократно е призовавал САЩ да ускорят доставките преди зимата. Ракетите са поръчани от съюзниците на Киев в НАТО в рамките на инициативата „Списък с първостепенните нужди на Украйна“, известна с английското съкращение PURL.
По тази схема съюзници на Украйна финансират закупуването на американско въоръжение, което след това се предоставя на Киев. За доставките на американски ракети е необходимо одобрение от Вашингтон.
Американският държавен секретар Марко Рубио заяви през миналата седмица, че е възможно да не е била доставена партида ракети прехващачи. По думите му забавянето не се дължи на политически причини.
Киев съобщава и за проблеми с разузнаването
Забавянето на ракетите идва на фона на засилени руски атаки срещу цивилна и енергийна инфраструктура в Украйна. Според Киев през последните седмици са възникнали затруднения и при получаването на американска разузнавателна информация, свързана с руските ракетни удари.
Украинските власти съобщиха също, че „Старшийлд“ - военната версия на сателитната услуга „Старлинк“ на компанията „Спейс Екс“ - е била ограничена за дни. По тяхна оценка това е създало пречки за украинските военни операции и за работата на противовъздушната отбрана.
Ройтерс съобщи, че разпореждането за ограничаването на „Старшийлд“ е дошло от Белия дом. Ръководството на „Спейс Екс“ и американското правителство взаимно си прехвърлят отговорността за ограниченията.
Забавените доставки на ракети и проблемите с достъпа до разузнавателна информация допълнително изострят отношенията между Киев и Вашингтон. Следващата стъпка зависи от одобрението на американското отбранително ведомство и от решението на съюзниците на Украйна да продължат финансирането на въоръжението.
Източници: bta.bg, marketscreener.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Джамболино клоулино
Коментиран от #16
17:09 26.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 След 3-ти ноеември
Ще му запари на gupнuкa.
Коментиран от #9, #17
17:09 26.10.2026
4 А50
17:11 26.10.2026
5 Хи хи хи волoдiмiр
17:12 26.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 си пън
17:15 26.10.2026
8 Мишел
Коментиран от #10
17:16 26.10.2026
9 Тръмп
До коментар #3 от "След 3-ти ноеември":Ще обърне палачинката на Урсула
17:18 26.10.2026
10 Цеко
До коментар #8 от "Мишел":Още тази зима приключват.
17:18 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Кой бре
17:20 26.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Антирашист 3344
17:23 26.10.2026
16 Хахахаха😂😂😂😂
До коментар #1 от "Джамболино клоулино":Чака да му излезе вноската за Лада!😂
17:27 26.10.2026
17 Що бе?
До коментар #3 от "След 3-ти ноеември":Пак ще си е президент, ще се срещне с другите големи играчи!
17:29 26.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Чакането
17:32 26.10.2026
20 СтраТега
17:39 26.10.2026
21 Абе
17:42 26.10.2026