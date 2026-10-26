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Украйна чака одобрение от САЩ за ракети „Пейтриът“
  Тема: Украйна

Украйна чака одобрение от САЩ за ракети „Пейтриът“

26 Октомври, 2026 17:07 643 21

  • украйна-
  • пейтриът-
  • пийт хегсет-
  • военна помощ-
  • противовъздушна отбрана

Володимир Зеленски заяви, че Пийт Хегсет бави доставките за „Пейтриът“ и НАСАМС близо месец, Киев настоява за ускоряване на помощта преди зимата

Украйна чака одобрение от САЩ за ракети „Пейтриът“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна чака близо месец американският министър на отбраната Пийт Хегсет да одобри доставките на ракети за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ и НАСАМС. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

„Чакаме близо месец г-н Хегсет да одобри доставката на ракети за „Пейтриът“ и НАСАМС. Инструктирах екипа ни още веднъж да повдигне този въпрос пред американската страна“, написа Зеленски в социалната мрежа „Екс“.

Доставките са финансирани от съюзници на Украйна

Украинският президент многократно е призовавал САЩ да ускорят доставките преди зимата. Ракетите са поръчани от съюзниците на Киев в НАТО в рамките на инициативата „Списък с първостепенните нужди на Украйна“, известна с английското съкращение PURL.

По тази схема съюзници на Украйна финансират закупуването на американско въоръжение, което след това се предоставя на Киев. За доставките на американски ракети е необходимо одобрение от Вашингтон.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви през миналата седмица, че е възможно да не е била доставена партида ракети прехващачи. По думите му забавянето не се дължи на политически причини.

Киев съобщава и за проблеми с разузнаването

Забавянето на ракетите идва на фона на засилени руски атаки срещу цивилна и енергийна инфраструктура в Украйна. Според Киев през последните седмици са възникнали затруднения и при получаването на американска разузнавателна информация, свързана с руските ракетни удари.

Украинските власти съобщиха също, че „Старшийлд“ - военната версия на сателитната услуга „Старлинк“ на компанията „Спейс Екс“ - е била ограничена за дни. По тяхна оценка това е създало пречки за украинските военни операции и за работата на противовъздушната отбрана.

Ройтерс съобщи, че разпореждането за ограничаването на „Старшийлд“ е дошло от Белия дом. Ръководството на „Спейс Екс“ и американското правителство взаимно си прехвърлят отговорността за ограниченията.

Забавените доставки на ракети и проблемите с достъпа до разузнавателна информация допълнително изострят отношенията между Киев и Вашингтон. Следващата стъпка зависи от одобрението на американското отбранително ведомство и от решението на съюзниците на Украйна да продължат финансирането на въоръжението.

Източници: bta.bg, marketscreener.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джамболино клоулино

    19 1 Отговор
    Аз чакам чакам вече час и свиря аз в захлас

    Коментиран от #16

    17:09 26.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 След 3-ти ноеември

    3 11 Отговор
    Тръмп ще обърне палачинката.
    Ще му запари на gupнuкa.

    Коментиран от #9, #17

    17:09 26.10.2026

  • 4 А50

    14 2 Отговор
    Които Гюро да плати с наши пари

    17:11 26.10.2026

  • 5 Хи хи хи волoдiмiр

    6 1 Отговор
    като влезете в натютю ша ви дадЪт, ама до тогава шЪ чЕкате. .........................

    17:12 26.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 си пън

    8 0 Отговор
    нарко,нали щяхте да ги произвеждате,що да ви пращат

    17:15 26.10.2026

  • 8 Мишел

    9 0 Отговор
    Украйна ще получи ракетите 2032г., ако още съществува.

    Коментиран от #10

    17:16 26.10.2026

  • 9 Тръмп

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "След 3-ти ноеември":

    Ще обърне палачинката на Урсула

    17:18 26.10.2026

  • 10 Цеко

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Още тази зима приключват.

    17:18 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Кой бре

    7 0 Отговор
    Франция ли финансира закупуването на американско въоръжение, което след това се предоставя на Киев ? Ами французите кво казват?

    17:20 26.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Антирашист 3344

    4 1 Отговор
    Къде е укротрола? Да не е умрял от рак? Рака го е изял явно.

    17:23 26.10.2026

  • 16 Хахахаха😂😂😂😂

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Джамболино клоулино":

    Чака да му излезе вноската за Лада!😂

    17:27 26.10.2026

  • 17 Що бе?

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "След 3-ти ноеември":

    Пак ще си е президент, ще се срещне с другите големи играчи!

    17:29 26.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Чакането

    4 0 Отговор
    му е майката

    17:32 26.10.2026

  • 20 СтраТега

    0 0 Отговор
    Ракети няма !!!Наблягайте на ПВО то от киевски баби с буркани с кисели краставички !

    17:39 26.10.2026

  • 21 Абе

    1 0 Отговор
    ще чакат ами..... и най вероятно е да не ги дочакат

    17:42 26.10.2026

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