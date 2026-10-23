Германия преговаря за хиляди ракети, включително „Барс“

Германия води преговори за закупуването на няколко хиляди високоточни ракети с голям обсег, сред които и украинските хибридни крилати дронове-ракети „Барс“. Bloomberg съобщава за разговори между германски представители и Украйна за съвместно производство и придобиване на системата, като уточнява, че производителят на „Барс“ не е публично обявен.
Според информирани източници, цитирани от Bloomberg, Германия търси оръжия за увеличаване на възможностите си за далечни удари и за сдържане на Русия. „Това въоръжение е необходимо за сдържане на Русия“, се посочва в публикацията. Берлин е изправен и пред забавяне при доставките на американски ракети Tomahawk, като страната е в края на списъка с потенциални получатели.
Преговори с няколко производителя
Германското министерство на отбраната обсъжда с американския отбранителен стартъп Covenant закупуването на хиляди наземно базирани крилати ракети Anthem с тежък полезен товар. Сред останалите компании, разглеждани като потенциални доставчици, са нидерландската Destinus SA с ракетите Ruta и германско-британският отбранителен стартъп Hypersonica, който разработва свръхбързата ракета HS1.
В момента основната крилата ракета в арсенала на германските въоръжени сили е Taurus. Тя се изстрелва от въздушни носители, има обсег около 500 километра и се произвежда от MBDA и Saab AB. Новите системи, които Берлин разглежда, са предназначени да допълнят въздушно базираните способности с по-голям брой ракети, изстрелвани от земята.
Какви са посочените характеристики на „Барс“
Украинската „Барс“ е описана като ракета-дрон с реактивен двигател, бойна част от 22,5 килограма и първоначален обсег до 700 километра. По данни, цитирани от Bloomberg, разработчиците са увеличили обсега до 1000 километра, бойната част до 60 килограма, а скоростта - над 700 километра в час.
На този етап няма посочени конкретни количества, срокове за доставки или подписан договор между Германия и Украйна за „Барс“. Потвърдено е единствено, че разговорите за съвместно производство и закупуване са част от по-широките германски преговори за попълване на ракетния арсенал.
Източници: focus-news.net, newsukraine.rbc.ua, pravda.com.ua
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Германия какво си мисли
Коментиран от #5, #9
19:52 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Факт
Рядко слабоумни бундес тикви.
19:54 23.10.2026
5 Факт
До коментар #2 от "Германия какво си мисли":Тюрингия.
19:55 23.10.2026
6 Анонимен
19:56 23.10.2026
7 Русия
19:56 23.10.2026
8 АКО ПЕРГОВАРЯ МЕРЦ
19:58 23.10.2026
9 За война между
До коментар #2 от "Германия какво си мисли":Двете Германии се готвят очевидно
19:58 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дзак
20:03 23.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
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19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 арбалета 🎯
20:06 23.10.2026
23 асенчо
20:13 23.10.2026
24 Коя била фирмата
20:14 23.10.2026
25 кукузел
20:16 23.10.2026
26 точка
20:20 23.10.2026
27 Ами
пряк конфлик с Русия ще е доста кратък.
Русия едва ли ще си игрее на разходки с дрончета,
а "Сармат" достига до Берлин за няма и три минути.
20:23 23.10.2026
28 Дзак
20:24 23.10.2026
29 Санчо
20:24 23.10.2026
30 Казах
20:29 23.10.2026