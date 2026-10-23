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Германия преговаря за хиляди ракети, включително „Барс“
  Тема: Украйна

Германия преговаря за хиляди ракети, включително „Барс“

23 Октомври, 2026 19:48 1 019 30

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  • украйна-
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Берлин обсъжда с Украйна съвместно производство и закупуване на ракетата-дрон, паралелно се водят разговори с американски и европейски производители

Германия преговаря за хиляди ракети, включително „Барс“ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Bloomberg Bloomberg

Германия води преговори за закупуването на няколко хиляди високоточни ракети с голям обсег, сред които и украинските хибридни крилати дронове-ракети „Барс“. Bloomberg съобщава за разговори между германски представители и Украйна за съвместно производство и придобиване на системата, като уточнява, че производителят на „Барс“ не е публично обявен.

Според информирани източници, цитирани от Bloomberg, Германия търси оръжия за увеличаване на възможностите си за далечни удари и за сдържане на Русия. „Това въоръжение е необходимо за сдържане на Русия“, се посочва в публикацията. Берлин е изправен и пред забавяне при доставките на американски ракети Tomahawk, като страната е в края на списъка с потенциални получатели.

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Преговори с няколко производителя

Германското министерство на отбраната обсъжда с американския отбранителен стартъп Covenant закупуването на хиляди наземно базирани крилати ракети Anthem с тежък полезен товар. Сред останалите компании, разглеждани като потенциални доставчици, са нидерландската Destinus SA с ракетите Ruta и германско-британският отбранителен стартъп Hypersonica, който разработва свръхбързата ракета HS1.

В момента основната крилата ракета в арсенала на германските въоръжени сили е Taurus. Тя се изстрелва от въздушни носители, има обсег около 500 километра и се произвежда от MBDA и Saab AB. Новите системи, които Берлин разглежда, са предназначени да допълнят въздушно базираните способности с по-голям брой ракети, изстрелвани от земята.

Какви са посочените характеристики на „Барс“

Украинската „Барс“ е описана като ракета-дрон с реактивен двигател, бойна част от 22,5 килограма и първоначален обсег до 700 километра. По данни, цитирани от Bloomberg, разработчиците са увеличили обсега до 1000 километра, бойната част до 60 килограма, а скоростта - над 700 километра в час.

На този етап няма посочени конкретни количества, срокове за доставки или подписан договор между Германия и Украйна за „Барс“. Потвърдено е единствено, че разговорите за съвместно производство и закупуване са част от по-широките германски преговори за попълване на ракетния арсенал.

Източници: focus-news.net, newsukraine.rbc.ua, pravda.com.ua


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Германия какво си мисли

    20 2 Отговор
    Да удари на 700 километра ?

    Коментиран от #5, #9

    19:52 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Факт

    20 1 Отговор
    Фа ролите в Германия затварят, безработицата расте, дълговете също, но ще купуват ракети.
    Рядко слабоумни бундес тикви.

    19:54 23.10.2026

  • 5 Факт

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Германия какво си мисли":

    Тюрингия.

    19:55 23.10.2026

  • 6 Анонимен

    16 0 Отговор
    Интересно е какво купуват като в крайна нямат пари и чакат подаяния

    19:56 23.10.2026

  • 7 Русия

    19 2 Отговор
    Германските фашисти добре се договарят с украинските,но скоро на мястото на територия 404 ще пише Русия,така че ще трябва да платят на нас пък ще видим какви хвърчила ще им доставим хахаа

    19:56 23.10.2026

  • 8 АКО ПЕРГОВАРЯ МЕРЦ

    11 1 Отговор
    Пиши го бегал.

    19:58 23.10.2026

  • 9 За война между

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Германия какво си мисли":

    Двете Германии се готвят очевидно

    19:58 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дзак

    6 0 Отговор
    Къде ще ги разположат?

    20:03 23.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 арбалета 🎯

    5 0 Отговор
    Ха-ха !

    20:06 23.10.2026

  • 23 асенчо

    5 0 Отговор
    жалко за данъците ни, инвестирани в убийства.

    20:13 23.10.2026

  • 24 Коя била фирмата

    7 0 Отговор
    Голяма тайна нали? Укроборонпром е

    20:14 23.10.2026

  • 25 кукузел

    4 0 Отговор
    "Укроборонпром" е кьорфишек, зад данъците ни.

    20:16 23.10.2026

  • 26 точка

    4 0 Отговор
    Германия щяла да ....сдържа!!!!!Русия!Това е Третият опит който прави!Забравили как свършиха първите два?

    20:20 23.10.2026

  • 27 Ами

    2 0 Отговор
    Някой да обясни на германците, че евентуален
    пряк конфлик с Русия ще е доста кратък.
    Русия едва ли ще си игрее на разходки с дрончета,
    а "Сармат" достига до Берлин за няма и три минути.

    20:23 23.10.2026

  • 28 Дзак

    0 0 Отговор
    Ако всички ракети са земя-земя, защо тогава е необходима авиация?

    20:24 23.10.2026

  • 29 Санчо

    0 0 Отговор
    Какви хиляди ракети обещавате за Украйна, като Тръмп обеща войната да приключи до кая на следващата седмица.

    20:24 23.10.2026

  • 30 Казах

    0 1 Отговор
    Никой не може да спре тази война с дипломация. Тя ще приключи тогава, когато и двете държави се изтощят военно, икономически и свършат парите. Чак тогава Китай, САЩ и ЕС ще си представят исканията пред Русия и Украйна.

    20:29 23.10.2026

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