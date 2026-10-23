Германия преговаря за хиляди ракети, включително „Барс“

Германия води преговори за закупуването на няколко хиляди високоточни ракети с голям обсег, сред които и украинските хибридни крилати дронове-ракети „Барс“. Bloomberg съобщава за разговори между германски представители и Украйна за съвместно производство и придобиване на системата, като уточнява, че производителят на „Барс“ не е публично обявен.

Според информирани източници, цитирани от Bloomberg, Германия търси оръжия за увеличаване на възможностите си за далечни удари и за сдържане на Русия. „Това въоръжение е необходимо за сдържане на Русия“, се посочва в публикацията. Берлин е изправен и пред забавяне при доставките на американски ракети Tomahawk, като страната е в края на списъка с потенциални получатели.

Още новини от Украйна

Преговори с няколко производителя

Германското министерство на отбраната обсъжда с американския отбранителен стартъп Covenant закупуването на хиляди наземно базирани крилати ракети Anthem с тежък полезен товар. Сред останалите компании, разглеждани като потенциални доставчици, са нидерландската Destinus SA с ракетите Ruta и германско-британският отбранителен стартъп Hypersonica, който разработва свръхбързата ракета HS1.

В момента основната крилата ракета в арсенала на германските въоръжени сили е Taurus. Тя се изстрелва от въздушни носители, има обсег около 500 километра и се произвежда от MBDA и Saab AB. Новите системи, които Берлин разглежда, са предназначени да допълнят въздушно базираните способности с по-голям брой ракети, изстрелвани от земята.

Какви са посочените характеристики на „Барс“

Украинската „Барс“ е описана като ракета-дрон с реактивен двигател, бойна част от 22,5 килограма и първоначален обсег до 700 километра. По данни, цитирани от Bloomberg, разработчиците са увеличили обсега до 1000 километра, бойната част до 60 килограма, а скоростта - над 700 километра в час.

На този етап няма посочени конкретни количества, срокове за доставки или подписан договор между Германия и Украйна за „Барс“. Потвърдено е единствено, че разговорите за съвместно производство и закупуване са част от по-широките германски преговори за попълване на ракетния арсенал.

Източници: focus-news.net, newsukraine.rbc.ua, pravda.com.ua