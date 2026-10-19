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Кремъл злорадства за разрива между Тръмп и Зеленски
  Тема: Украйна

Кремъл злорадства за разрива между Тръмп и Зеленски

19 Октомври, 2026 22:05 955 16

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Москва приветства напрежението, но признава, че то все още не носи значителни ползи за Русия, сделката за руски дизел и американската критика към Киев задълбочиха кризата

Кремъл злорадства за разрива между Тръмп и Зеленски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Axios Axios

Руските власти и прокремълските коментатори приветстваха публичния разрив между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски, но в Москва не го определят като незабавна победа. Според Reuters напрежението между Киев и най-важния му съюзник е в полза на Русия, но остава неясно колко дълго ще продължи и какви реални последици ще има.

Тръмп многократно разкритикува Зеленски, а след като украинският президент му отвърна, американският лидер заяви, че „е време Украйна да си избере нов президент“. Думите бяха широко отразени в руските държавни медии и използвани от прокремълски фигури като доказателство за отслабването на подкрепата на Вашингтон към Киев.

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Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев коментира саркастично, че „Човекът на годината“ и „новият Чърчил“ вече са били обявени от бившия си покровител за пречка пред мира и американските интереси. Кирил Дмитриев, специалният пратеник на президента Владимир Путин за икономическите сделки с Вашингтон, написа, че Зеленски е надценил възможностите си и че нападките му срещу Тръмп ще имат сериозни последици.

Москва вижда политически мотиви зад действията на Тръмп

На 9 октомври Тръмп обяви договореност с Путин за временно премахване на санкциите върху руски горива и за внос на руски дизел. Американският президент също се отказа от нови санкции срещу купувачите на руски петрол, сред които са Китай и Индия.

Лидерът на прокремълската партия „Справедлива Русия“ Сергей Миронов определи конфликта между Тръмп и Зеленски като опит да се спечелят вътрешнополитически дивиденти преди междинните избори за Конгреса в САЩ. „Президентът на САЩ се нуждае от ниски цени на горивата за своите избиратели. Той се нуждае и от изкупителна жертва — някого, когото да обвини за поскъпването“, заяви Миронов. По думите му случващото се има малко общо с интересите на Русия.

Очакваният икономически ефект от сделката за дизел също е ограничен. Първоначалните обеми са сравнително малки, а Русия облага производството на горива, а не износа им. Това означава, че допълнителните приходи за руския бюджет може да останат ограничени. Повечето американски санкции срещу Москва продължават да действат, а украинските атаки с дронове срещу руска територия не са спрели.

Предпазливост въпреки отслабването на връзките

В Москва има и скептицизъм заради честите промени в позициите на Тръмп. Първоначалните очаквания, че срещата му с Путин в Аляска ще доведе до мирно споразумение при условията на Русия, постепенно са отслабнали. Част от руските анализатори приемат срещата като разочарование, подобно на отношенията през първия мандат на Тръмп.

По-осезаема полза за Москва може да произтече от оплакванията на Киев, че не е получавал навременни предупреждения за руски ракетни удари и че достъпът до системата Starshield, използвана за комуникации на бойното поле, е бил ограничен. На 18 октомври Зеленски разговаря с пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за кризата между Вашингтон и Киев и възможното възобновяване на мирните преговори.

Коментаторът Сергей Полетаев призова Русия да прояви търпение. „За Русия задачата е да разпознае тази развиваща се реалност, без да я бърка с незабавна победа“, заяви той. Според него Зеленски е направил своя избор, но остава въпросът колко дълго Вашингтон ще търпи последиците от конфликта с Киев.

Източници: news.bg, internazionale.it, axios.com


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 И аз

    17 3 Отговор
    злорадствам.

    22:13 19.10.2026

  • 3 сюндюк

    16 4 Отговор
    Ракетите на зеления гарван свършиха преди зимата...!

    22:15 19.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ганю Балкански

    18 2 Отговор
    Мисирките от Вирджиния,дето работят в Axios буквално са в шок и паника от ставащото. Менторите искат едно- друго стана,а те в разкрачено положение

    22:16 19.10.2026

  • 6 Пък Урсулианците

    13 2 Отговор
    получиха 🥊 в грознитеМутри.

    22:18 19.10.2026

  • 7 заглобен в протока,

    3 6 Отговор
    Тръмп няма време, за да може се наложи с някакво условие на Путин, затова за по-бързо избира да се наложи над жертвата, както постъпва глутницата хиени, нападащи ранената зебра.

    22:25 19.10.2026

  • 8 Кремъл злорадства

    6 2 Отговор
    И Ние българите също

    22:28 19.10.2026

  • 9 Кремъл няма как да злорадства

    6 4 Отговор
    Защото това си е нейна очаквана победа.
    Каквото са поискали, това е станало!
    Всички на колене пред Путин!

    Коментиран от #11

    22:28 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Еврокопейкa

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Кремъл няма как да злорадства":

    кой кого е победил, че съм пропуснал 🙂

    22:42 19.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хмм

    2 1 Отговор
    четох, че зеленски искал гаранции, включително включване на американците във война срещу Русия

    22:58 19.10.2026

  • 14 Урсула

    0 0 Отговор
    Ами кво стана с мирния ПЛАН на Зеленски??

    23:20 19.10.2026

  • 15 Умен атлантик

    0 0 Отговор
    Коалиция на желаещите??? Кая??? Урсул??

    23:22 19.10.2026

  • 16 Атлантик

    0 0 Отговор
    Нова среща на Върха на 52 страни ( без Русия) за решаване на конфликта в Украйна??...Кога...

    23:25 19.10.2026

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