Кремъл злорадства за разрива между Тръмп и Зеленски

Руските власти и прокремълските коментатори приветстваха публичния разрив между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския държавен глава Володимир Зеленски, но в Москва не го определят като незабавна победа. Според Reuters напрежението между Киев и най-важния му съюзник е в полза на Русия, но остава неясно колко дълго ще продължи и какви реални последици ще има.

Тръмп многократно разкритикува Зеленски, а след като украинският президент му отвърна, американският лидер заяви, че „е време Украйна да си избере нов президент“. Думите бяха широко отразени в руските държавни медии и използвани от прокремълски фигури като доказателство за отслабването на подкрепата на Вашингтон към Киев.

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Бившият руски президент и настоящ заместник-председател на Съвета за сигурност Дмитрий Медведев коментира саркастично, че „Човекът на годината“ и „новият Чърчил“ вече са били обявени от бившия си покровител за пречка пред мира и американските интереси. Кирил Дмитриев, специалният пратеник на президента Владимир Путин за икономическите сделки с Вашингтон, написа, че Зеленски е надценил възможностите си и че нападките му срещу Тръмп ще имат сериозни последици.

Москва вижда политически мотиви зад действията на Тръмп

На 9 октомври Тръмп обяви договореност с Путин за временно премахване на санкциите върху руски горива и за внос на руски дизел. Американският президент също се отказа от нови санкции срещу купувачите на руски петрол, сред които са Китай и Индия.

Лидерът на прокремълската партия „Справедлива Русия“ Сергей Миронов определи конфликта между Тръмп и Зеленски като опит да се спечелят вътрешнополитически дивиденти преди междинните избори за Конгреса в САЩ. „Президентът на САЩ се нуждае от ниски цени на горивата за своите избиратели. Той се нуждае и от изкупителна жертва — някого, когото да обвини за поскъпването“, заяви Миронов. По думите му случващото се има малко общо с интересите на Русия.

Очакваният икономически ефект от сделката за дизел също е ограничен. Първоначалните обеми са сравнително малки, а Русия облага производството на горива, а не износа им. Това означава, че допълнителните приходи за руския бюджет може да останат ограничени. Повечето американски санкции срещу Москва продължават да действат, а украинските атаки с дронове срещу руска територия не са спрели.

Предпазливост въпреки отслабването на връзките

В Москва има и скептицизъм заради честите промени в позициите на Тръмп. Първоначалните очаквания, че срещата му с Путин в Аляска ще доведе до мирно споразумение при условията на Русия, постепенно са отслабнали. Част от руските анализатори приемат срещата като разочарование, подобно на отношенията през първия мандат на Тръмп.

По-осезаема полза за Москва може да произтече от оплакванията на Киев, че не е получавал навременни предупреждения за руски ракетни удари и че достъпът до системата Starshield, използвана за комуникации на бойното поле, е бил ограничен. На 18 октомври Зеленски разговаря с пратениците на Тръмп Стив Уиткоф и Джаред Къшнър за кризата между Вашингтон и Киев и възможното възобновяване на мирните преговори.

Коментаторът Сергей Полетаев призова Русия да прояви търпение. „За Русия задачата е да разпознае тази развиваща се реалност, без да я бърка с незабавна победа“, заяви той. Според него Зеленски е направил своя избор, но остава въпросът колко дълго Вашингтон ще търпи последиците от конфликта с Киев.

Източници: news.bg, internazionale.it, axios.com