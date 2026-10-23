Германия задържа украинец по подозрение в шпионаж за Русия

Германски съд постанови задържането на украински гражданин по подозрение, че е събирал военна информация в полза на Русия. Мъжът е идентифициран като Вадим Й. съгласно германските правила за защита на личните данни, съобщи Федералната прокуратура на Германия.
Според обвинението той е събирал сведения за производството на оръжия, военнослужещи и военни обекти, свързани с отбраната на източния фланг на НАТО. Разследващите смятат, че мъжът е поддържал контакт с руска разузнавателна служба чрез посредник най-малко от юли 2025 г.
Част от информацията е била достъпна публично. Други данни обаче са били търсени от представители на европейската оръжейна промишленост, посочва прокуратурата. Заподозреният е арестуван от Федералната криминална полиция в провинция Бранденбург.
Канцлерът Фридрих Мерц заяви, че разкриването на случая е успех, но предупреди, че руската разузнавателна дейност в Германия продължава да бъде интензивна.„Не бива да се заблуждаваме. Дейността на руските разузнавателни служби в Германия остава също толкова интензивна, колкото и досега“, каза Мерц по време на посещение в Черна гора.
По думите му през следващите месеци и години вероятно ще бъдат разкрити още подобни случаи.
Поредица от дела за шпионаж
Задържането е поредното дело в Германия, свързано с подозрения за шпионаж в полза на Русия. През януари германска гражданка с украински произход беше арестувана по подозрение, че е събирала разузнавателна информация за свой контакт в руското посолство.
През март беше задържана румънска гражданка, заподозряна, че е шпионирала лице, което доставя дронове и компоненти от Германия за Украйна. Други арестувани през тази и миналата година са обвинени, че са действали в полза на китайски или ирански разузнавателни служби.
В началото на октомври беше арестуван и Аугуст Ханинг, ръководил Федералната разузнавателна служба на Германия от 1998 до 2005 г. Той е заподозрян, че е предавал държавни тайни на чужда разузнавателна служба. Прокуратурата не е уточнила коя държава стои зад предполагаемото получаване на класифицираната информация.
Твърденията срещу Вадим Й. не са доказана вина. Мярката за задържане е част от наказателното производство, което продължава.
Източници: bta.bg, apnews.com, tagesschau.de
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Дани
Той украинец, ама шпионира за Русия?!?! Абе ако ще да е самият Шолц- щом е шпионин значи е руски шпионин. И снега дето ще ви навали е от руски снежинки, щом ви е студено от тях.
17:06 23.10.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.....
КОШМАР ЗА ГЕСТАПО И АБВЕРА :)
17:43 23.10.2026