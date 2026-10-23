Разминаване в датите за примирието в Олешки

Украйна очаква локалното прекратяване на огъня в контролирания от Русия град Олешки да започне скоро. То трябва да осигури постоянни хуманитарни коридори за евакуация на цивилни и доставки на храна и медикаменти.
„Операцията за установяване на постоянни хуманитарни коридори за евакуации от Олешки и околните райони, както и за доставки на храна, ще започне скоро“, заяви украинският преговарящ Давид Арахамия.
Различни дати за началото
Кремъл потвърди, че с посредничеството на САЩ е постигнато споразумение за локално прекратяване на огъня. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков руските и украинските военни все още работят по определянето на датите за прилагането му.
Белият дом обяви, че договореното прекратяване на огъня ще започне на 29 октомври. В същото време руският генерал Валерий Герасимов съобщи, че руските сили ще спазват примирието в Олешки от 27 октомври в 1 ч. по Гринуич, или 4 ч. българско време. Причината за разминаването между двете дати не е уточнена.
Евакуация за най-малко няколко дни
Песков заяви, че всички цивилни, които искат да напуснат Олешки, ще получат възможност да го направят. По думите му евакуационната операция се очаква да продължи най-малко няколко дни.
Олешки се намира в украинската Херсонска област и е под руски контрол. Договореността е представена като хуманитарна мярка, която трябва да позволи извеждането на жители и доставянето на основни продукти и медицинска помощ.
Песков похвали първата дама на САЩ Мелания Тръмп за ролята ѝ при постигането на споразумението. „Приветстваме усилията на първата дама на САЩ, г-жа Мелания Тръмп, която има значителен принос за координацията на хуманитарната операция“, заяви той.
По думите на говорителя на Кремъл договореността е била обсъдена и по време на неотдавнашен разговор между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #2
21:21 23.10.2026
2 Костадин Костадинов
До коментар #1 от "Робот":Демек на руснаци
21:22 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 3.14К
21:27 23.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 3.14К
21:34 23.10.2026
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10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Костадин Костадинов
До коментар #7 от "Железния Феликс":Чи той беши и видяхми до де га докараа
21:35 23.10.2026
12 Костадин Костадинов
До коментар #9 от "Дудук":А ти
21:35 23.10.2026
13 Лама дьо Петрохански
Колкото до българските русофоби обявявам парични награди
1. Награда от 10 € за ония, които владеят таблицата за умножение
2. Награда от 100 € за ония, които могат да решават квадратни уравнения
3. Награда от 1000 € за ония, които владеят елементарната тригонометрия
4. Награда от 10 000 € за ония, които могат да решават интеграли
5. Награда от 100 000 € за ония, които могат да решават диференциални уравнения
Като наблюдавам какви елементарни правописни грешки допускат русофобите в този сайт, най-много да се наложа да дам 40 €, но това в изключителни случаи.
Коментиран от #15
21:35 23.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Костадин Костадинов
До коментар #13 от "Лама дьо Петрохански":Чи ти ни ползвъш ли рубли ве
21:37 23.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Американският предприемач Илон Мъск
Коментиран от #18
21:37 23.10.2026
18 Костадин Костадинов
До коментар #17 от "Американският предприемач Илон Мъск":Ама ти уткри топлътъ удъ бе,штот ф Русия няа курупциа. Пък и украинците са руснаци...
Коментиран от #21
21:40 23.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сатана Z
21:43 23.10.2026
21 м даааа
До коментар #18 от "Костадин Костадинов":Нещо много ти знае балалайката,време е пак да цункаш някоя кубинка
21:50 23.10.2026
22 Мхм
22:03 23.10.2026