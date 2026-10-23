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Разминаване в датите за примирието в Олешки
  Тема: Украйна

Разминаване в датите за примирието в Олешки

23 Октомври, 2026 21:18 738 22

  • олешки-
  • прекратяване на огъня-
  • украйна-
  • русия-
  • хуманитарни коридори-
  • мелания тръмп-
  • херсонска област

Украйна очаква хуманитарните коридори да заработят скоро, а Русия посочи 27 октомври за начало на прекратяването на огъня, Белият дом обяви друга дата – 29 октомври

Разминаване в датите за примирието в Олешки - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украйна очаква локалното прекратяване на огъня в контролирания от Русия град Олешки да започне скоро. То трябва да осигури постоянни хуманитарни коридори за евакуация на цивилни и доставки на храна и медикаменти.

„Операцията за установяване на постоянни хуманитарни коридори за евакуации от Олешки и околните райони, както и за доставки на храна, ще започне скоро“, заяви украинският преговарящ Давид Арахамия.

Различни дати за началото

Кремъл потвърди, че с посредничеството на САЩ е постигнато споразумение за локално прекратяване на огъня. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков руските и украинските военни все още работят по определянето на датите за прилагането му.

Белият дом обяви, че договореното прекратяване на огъня ще започне на 29 октомври. В същото време руският генерал Валерий Герасимов съобщи, че руските сили ще спазват примирието в Олешки от 27 октомври в 1 ч. по Гринуич, или 4 ч. българско време. Причината за разминаването между двете дати не е уточнена.

Евакуация за най-малко няколко дни

Песков заяви, че всички цивилни, които искат да напуснат Олешки, ще получат възможност да го направят. По думите му евакуационната операция се очаква да продължи най-малко няколко дни.

Олешки се намира в украинската Херсонска област и е под руски контрол. Договореността е представена като хуманитарна мярка, която трябва да позволи извеждането на жители и доставянето на основни продукти и медицинска помощ.

Песков похвали първата дама на САЩ Мелания Тръмп за ролята ѝ при постигането на споразумението. „Приветстваме усилията на първата дама на САЩ, г-жа Мелания Тръмп, която има значителен принос за координацията на хуманитарната операция“, заяви той.

По думите на говорителя на Кремъл договореността е била обсъдена и по време на неотдавнашен разговор между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    6 2 Отговор
    Операция Мадуро ..или още украинска смърт и тотална загуба на ресурси...Другото е илюзия.

    Коментиран от #2

    21:21 23.10.2026

  • 2 Костадин Костадинов

    2 6 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    Демек на руснаци

    21:22 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 3.14К

    12 3 Отговор
    Олешки е на руска територия и населението е подложено на непрекъснат терор от наследниците на Бандера, по подобие на Волинскто клане.

    21:27 23.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 3.14К

    5 0 Отговор
    Крушарския побойник е назначил троловете на три смени.

    21:34 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #7 от "Железния Феликс":

    Чи той беши и видяхми до де га докараа

    21:35 23.10.2026

  • 12 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Дудук":

    А ти

    21:35 23.10.2026

  • 13 Лама дьо Петрохански

    6 1 Отговор
    Дано да има по-скоро мир в Украйна.
    Колкото до българските русофоби обявявам парични награди
    1. Награда от 10 € за ония, които владеят таблицата за умножение
    2. Награда от 100 € за ония, които могат да решават квадратни уравнения
    3. Награда от 1000 € за ония, които владеят елементарната тригонометрия
    4. Награда от 10 000 € за ония, които могат да решават интеграли
    5. Награда от 100 000 € за ония, които могат да решават диференциални уравнения

    Като наблюдавам какви елементарни правописни грешки допускат русофобите в този сайт, най-много да се наложа да дам 40 €, но това в изключителни случаи.

    Коментиран от #15

    21:35 23.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Костадин Костадинов

    0 4 Отговор

    До коментар #13 от "Лама дьо Петрохански":

    Чи ти ни ползвъш ли рубли ве

    21:37 23.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Американският предприемач Илон Мъск

    4 0 Отговор
    е обвинил днес Украинския елит, че печели пари от войната и пере пари, за да подкупва западни политици. Това мнение е изразено от него в социалната мрежа X. "Това, което наистина се случва в Украйна, е огромна разлика в интересите на елита и народа. Първите станаха много богати благодарение на стотиците милиарди долари, които се вливат в Украйна, докато децата на вторите се мобилизират в армията . И част от тези пари на американските данъкоплатци, а така също и на ЕС чрез множество схеми за пране се връщат и отиват за финансиране на политически кампании в Америка и ЕС", написал Мъск. Според него затова се вижда как някои политици се интересуват повече от съдбата на Украйна, отколкото на Съединените щати и ЕС.

    Коментиран от #18

    21:37 23.10.2026

  • 18 Костадин Костадинов

    0 3 Отговор

    До коментар #17 от "Американският предприемач Илон Мъск":

    Ама ти уткри топлътъ удъ бе,штот ф Русия няа курупциа. Пък и украинците са руснаци...

    Коментиран от #21

    21:40 23.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Зеленски искал ли е пари днес?

    21:43 23.10.2026

  • 21 м даааа

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Костадин Костадинов":

    Нещо много ти знае балалайката,време е пак да цункаш някоя кубинка

    21:50 23.10.2026

  • 22 Мхм

    0 0 Отговор
    Бля, бля. Намикояси ЕС нахранена кифла даже обяви гладна стачка за село олешки. Като един оръфляк от сдс, дето си лекуваше диабета с гладна стачка. За едвин сугарев става дума де...

    22:03 23.10.2026

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