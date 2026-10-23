Разминаване в датите за примирието в Олешки

Украйна очаква локалното прекратяване на огъня в контролирания от Русия град Олешки да започне скоро. То трябва да осигури постоянни хуманитарни коридори за евакуация на цивилни и доставки на храна и медикаменти.

„Операцията за установяване на постоянни хуманитарни коридори за евакуации от Олешки и околните райони, както и за доставки на храна, ще започне скоро“, заяви украинският преговарящ Давид Арахамия.

Различни дати за началото

Кремъл потвърди, че с посредничеството на САЩ е постигнато споразумение за локално прекратяване на огъня. Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков руските и украинските военни все още работят по определянето на датите за прилагането му.

Белият дом обяви, че договореното прекратяване на огъня ще започне на 29 октомври. В същото време руският генерал Валерий Герасимов съобщи, че руските сили ще спазват примирието в Олешки от 27 октомври в 1 ч. по Гринуич, или 4 ч. българско време. Причината за разминаването между двете дати не е уточнена.

Евакуация за най-малко няколко дни

Песков заяви, че всички цивилни, които искат да напуснат Олешки, ще получат възможност да го направят. По думите му евакуационната операция се очаква да продължи най-малко няколко дни.

Олешки се намира в украинската Херсонска област и е под руски контрол. Договореността е представена като хуманитарна мярка, която трябва да позволи извеждането на жители и доставянето на основни продукти и медицинска помощ.

Песков похвали първата дама на САЩ Мелания Тръмп за ролята ѝ при постигането на споразумението. „Приветстваме усилията на първата дама на САЩ, г-жа Мелания Тръмп, която има значителен принос за координацията на хуманитарната операция“, заяви той.

По думите на говорителя на Кремъл договореността е била обсъдена и по време на неотдавнашен разговор между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп.

Източници: bta.bg