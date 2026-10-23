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Мелания Тръмп посредничи за примирие в Олешки от 29 октомври
  Тема: Украйна

Мелания Тръмп посредничи за примирие в Олешки от 29 октомври

23 Октомври, 2026 17:52 722 13

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  • примирие

Белият дом съобщи, че Русия и Украйна временно ще спрат бойните действия, за да влязат хуманитарни доставки и да започне евакуация на цивилни

Мелания Тръмп посредничи за примирие в Олешки от 29 октомври - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Мелания Тръмп е посредничила за локално примирие между Русия и Украйна в окупирания град Олешки, съобщи Белият дом. Договореността трябва да влезе в сила на 29 октомври и предвижда временно прекратяване на всички военни действия, за да бъдат доставени хуманитарни помощи и да бъде подготвена евакуация на цивилни.

„Двете страни се споразумяха временно да прекратят всички военни действия в Олешки, за да позволят навлизането на хуманитарна помощ и да подготвят евакуацията на цивилни през специално определен безопасен коридор“, се посочва в изявление на Белия дом.

Според съобщението Мелания Тръмп и неин представител са работили пряко с руското и украинското ръководство по условията на примирието. Към момента няма незабавен публичен коментар от правителствата в Москва и Киев за обявената договореност.

Евакуация към Русия или Украйна

Примирието ще даде възможност на цивилни екипи от двете страни да посетят жителите по домовете им и да координират транспортирането на хората, които искат да напуснат града. Мелания Тръмп заяви, че част от тях вероятно ще изберат Русия, а други – Украйна.

„Ситуацията в Олешки е критична. Олешки е фронтови град на ръба на катастрофа. Останалото население е предимно от възрастни хора, които спешно се нуждаят от медицинска помощ, лекарства, храна и чиста вода“, каза първата дама на САЩ.

По информация, цитирана от Ройтерс, американската медийна организация Newsmax ще получи достъп до операцията, за да документира евакуацията. Белият дом съобщава, че в града са останали между 1700 и 2000 души, сред които около 50 деца. Преди войната Олешки е имал приблизително 24 000 жители.

Хуманитарната криза се задълбочава

Олешки се намира на източния бряг на река Днепър, срещу Херсон, и е под руски контрол от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. В града няма електричество, отопление и течаща вода, а пътищата около него са минирани и изложени на атаки с дронове.

Агенция Асошиейтед прес съобщава, че хранителните и медицинските доставки са недостатъчни от месеци. Украйна многократно е призовавала за местно прекратяване на огъня, което да позволи евакуация. По-рано папа Лъв XIV също е призовал руския президент Владимир Путин за примирие, за да бъдат доставени храна и лекарства и да бъдат изведени цивилни.

Съобщената договореност е ограничена само до Олешки и не представлява общо примирие във войната между Русия и Украйна. Предстои да стане ясно дали тя ще бъде изпълнена на практика и как ще бъде организиран достъпът на хуманитарните екипи до града.

Източници: whtc.com, apnews.com


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Ну, погоди

    5 1 Отговор
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    Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)

    17:54 23.10.2026

  • 2 Ну, погоди

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    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    17:54 23.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ну, погоди

    5 1 Отговор
    Един от големите провали на терористите от мосад.
    Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.

    17:56 23.10.2026

  • 6 Робот

    4 2 Отговор
    Ялови новини..Олешки е руска човешка територия отдавна и маймуните нямат власт там.! Такива са фактите.

    Коментиран от #9

    17:56 23.10.2026

  • 7 Като мравка е

    2 1 Отговор
    пред Карла Бруни!

    17:58 23.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Да де

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Робот":

    и старци измират от глад!

    17:59 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 13 Семейство

    2 1 Отговор
    Адамс....

    18:11 23.10.2026

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