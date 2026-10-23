Мелания Тръмп посредничи за примирие в Олешки от 29 октомври

Мелания Тръмп е посредничила за локално примирие между Русия и Украйна в окупирания град Олешки, съобщи Белият дом. Договореността трябва да влезе в сила на 29 октомври и предвижда временно прекратяване на всички военни действия, за да бъдат доставени хуманитарни помощи и да бъде подготвена евакуация на цивилни.
„Двете страни се споразумяха временно да прекратят всички военни действия в Олешки, за да позволят навлизането на хуманитарна помощ и да подготвят евакуацията на цивилни през специално определен безопасен коридор“, се посочва в изявление на Белия дом.
Според съобщението Мелания Тръмп и неин представител са работили пряко с руското и украинското ръководство по условията на примирието. Към момента няма незабавен публичен коментар от правителствата в Москва и Киев за обявената договореност.
Евакуация към Русия или Украйна
Примирието ще даде възможност на цивилни екипи от двете страни да посетят жителите по домовете им и да координират транспортирането на хората, които искат да напуснат града. Мелания Тръмп заяви, че част от тях вероятно ще изберат Русия, а други – Украйна.
„Ситуацията в Олешки е критична. Олешки е фронтови град на ръба на катастрофа. Останалото население е предимно от възрастни хора, които спешно се нуждаят от медицинска помощ, лекарства, храна и чиста вода“, каза първата дама на САЩ.
По информация, цитирана от Ройтерс, американската медийна организация Newsmax ще получи достъп до операцията, за да документира евакуацията. Белият дом съобщава, че в града са останали между 1700 и 2000 души, сред които около 50 деца. Преди войната Олешки е имал приблизително 24 000 жители.
Хуманитарната криза се задълбочава
Олешки се намира на източния бряг на река Днепър, срещу Херсон, и е под руски контрол от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. В града няма електричество, отопление и течаща вода, а пътищата около него са минирани и изложени на атаки с дронове.
Агенция Асошиейтед прес съобщава, че хранителните и медицинските доставки са недостатъчни от месеци. Украйна многократно е призовавала за местно прекратяване на огъня, което да позволи евакуация. По-рано папа Лъв XIV също е призовал руския президент Владимир Путин за примирие, за да бъдат доставени храна и лекарства и да бъдат изведени цивилни.
Съобщената договореност е ограничена само до Олешки и не представлява общо примирие във войната между Русия и Украйна. Предстои да стане ясно дали тя ще бъде изпълнена на практика и как ще бъде организиран достъпът на хуманитарните екипи до града.
Източници: whtc.com, apnews.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ну, погоди
Документите разкриват, че ЦРУ и Военното разузнаване на САЩ са използвали и защитавали десетки лица, пряко замесени в Холокоста и военни престъпления (като Алфред Секс, Ото фон Болшвинг и дори Клаус Барби, известен като „Касапина от Лион“, преди да бъде прехвърлен в Южна Америка)
17:54 23.10.2026
2 Ну, погоди
Фидел Кастро 1992 г.
17:54 23.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ну, погоди
Скандалния провал от 1997 г.:Планът за убийство: По нареждане на израелския премиер Бенямин Нетаняху, агенти на Мосад влизат в Йордания с фалшиви канадски паспорти. Целта им е да ликвидират Халед Машал (тогава шеф на политическото бюро на Хамас), като тайно му инжектират смъртоносна отрова в ухото на улицата, която да изглежда като естествена смърт.Арестът: Агентите успяват да напръскат Машал с токсина, но охраната му усеща нападението и след гонитба по улиците местната полиция залавя двама от израелските шпиони.Дипломатическата катастрофа: Йорданският крал Хюсеин е бесен от факта, че Израел провежда терористична операция на негова територия. Той поставя ултиматум: или Израел незабавно ще изпрати противоотрова, за да спаси умиращия в болницата Машал, или заловените агенти ще бъдат обесени, а мирният договор между Йордания и Израел ще бъде прекратен.Унизителният изход за Израел: Нетаняху е принуден да капитулира. Израел изпраща противоотровата, която спасява живота на лидера на Хамас. Освен това, за да върне агентите си, Израел е принуден да освободи от затвора духовния лидер на Хамас – шейх Ахмед Ясин, заедно с десетки други палестински затворници.
17:56 23.10.2026
6 Робот
Коментиран от #9
17:56 23.10.2026
7 Като мравка е
17:58 23.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Да де
До коментар #6 от "Робот":и старци измират от глад!
17:59 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Семейство
18:11 23.10.2026