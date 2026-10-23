Мелания Тръмп посредничи за примирие в Олешки от 29 октомври

Мелания Тръмп е посредничила за локално примирие между Русия и Украйна в окупирания град Олешки, съобщи Белият дом. Договореността трябва да влезе в сила на 29 октомври и предвижда временно прекратяване на всички военни действия, за да бъдат доставени хуманитарни помощи и да бъде подготвена евакуация на цивилни.

„Двете страни се споразумяха временно да прекратят всички военни действия в Олешки, за да позволят навлизането на хуманитарна помощ и да подготвят евакуацията на цивилни през специално определен безопасен коридор“, се посочва в изявление на Белия дом.

Според съобщението Мелания Тръмп и неин представител са работили пряко с руското и украинското ръководство по условията на примирието. Към момента няма незабавен публичен коментар от правителствата в Москва и Киев за обявената договореност.

Евакуация към Русия или Украйна

Примирието ще даде възможност на цивилни екипи от двете страни да посетят жителите по домовете им и да координират транспортирането на хората, които искат да напуснат града. Мелания Тръмп заяви, че част от тях вероятно ще изберат Русия, а други – Украйна.

„Ситуацията в Олешки е критична. Олешки е фронтови град на ръба на катастрофа. Останалото население е предимно от възрастни хора, които спешно се нуждаят от медицинска помощ, лекарства, храна и чиста вода“, каза първата дама на САЩ.

По информация, цитирана от Ройтерс, американската медийна организация Newsmax ще получи достъп до операцията, за да документира евакуацията. Белият дом съобщава, че в града са останали между 1700 и 2000 души, сред които около 50 деца. Преди войната Олешки е имал приблизително 24 000 жители.

Хуманитарната криза се задълбочава

Олешки се намира на източния бряг на река Днепър, срещу Херсон, и е под руски контрол от началото на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. В града няма електричество, отопление и течаща вода, а пътищата около него са минирани и изложени на атаки с дронове.

Агенция Асошиейтед прес съобщава, че хранителните и медицинските доставки са недостатъчни от месеци. Украйна многократно е призовавала за местно прекратяване на огъня, което да позволи евакуация. По-рано папа Лъв XIV също е призовал руския президент Владимир Путин за примирие, за да бъдат доставени храна и лекарства и да бъдат изведени цивилни.

Съобщената договореност е ограничена само до Олешки и не представлява общо примирие във войната между Русия и Украйна. Предстои да стане ясно дали тя ще бъде изпълнена на практика и как ще бъде организиран достъпът на хуманитарните екипи до града.

Източници: whtc.com, apnews.com