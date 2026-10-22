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Володимир Зеленски: Скоростта на „Старлинк“ в Украйна не е възстановена
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Скоростта на „Старлинк“ в Украйна не е възстановена

22 Октомври, 2026 23:45 545 13

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  • илон мъск

Украинският президент се надява на разговор с Марко Рубио в близките дни и заяви, че Киев е готов за мирни преговори по време на срещата на Г-20 в САЩ

Володимир Зеленски: Скоростта на „Старлинк“ в Украйна не е възстановена - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Скоростта на услугата „Старлинк“ в Украйна все още не е възстановена, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти в Киев. Той добави, че се надява да разговаря с американския държавен секретар Марко Рубио в близките дни.

Темата за достъпа до сателитната комуникационна услуга остава част от разговорите между Киев и Вашингтон. Зеленски не посочи кога точно може да се състои очакваният разговор с Рубио.

Киев очаква покана за преговори

Украйна е готова за мирни преговори по време на срещата на върха на Г-20 в САЩ, но досега не е получила покана, каза Зеленски.

„Очевидно има един проблем – да се принуди Русия да сложи край на тази война“, заяви украинският президент.

По думите му това може да стане с посредничеството на президента Доналд Тръмп и партньорите на Украйна. Зеленски посочи, че е възможно да се проведат разговори във Флорида по време на срещата на върха на Г-20.

„Мисля, че всичко е възможно и можем да разчитаме на разговори във Флорида по време на срещата на върха на Г-20“, каза той.

Информацията за изявлението беше предадена от Ройтерс.

Американският президент Доналд Тръмп се е обадил на Илон Мъск и е поискал от него да премахне ограниченията относно Украйна върху употребата на “Старлинк”, съобщи в. “Уолстрийт джърнъл”, позовавайки се на официални представители във Вашингтон, предаде Ройтерс.

Системата “Старлинк” днес работи по-нормално след разговора на Тръмп с Мъск, съобщиха американски и украински представители, цитирани от “Уолстрийт джърнъл”.

Няколко украински представители казаха пред ежедневника, че системата не е била възстановена до пълна функционалност, но е работила при по-висока скорост, отколкото когато е била ограничена.

По-рано тази вечер украинският президент Володимир Зеленски заяви, че скоростта на “Старлинк” не е възстановена в Украйна и добави, че се надява да разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в близките дни.

Тръмп е казал на Мъск, че е ядосан от това, че скоростта на системата остава ограничена, написа изданието.

Вчера Рубио заяви, че решенията относно достъпа на Украйна до “Старлинк” се вземат от нейната родителска компания “СпейсЕкс” и от главния изпълнителен директор Илон Мъск, а не от Белия дом.

Украйна използва “Старлинк” за комуникация на бойното поле и за работата на дроновете. Ограничаването на сателитната услуга затрудни провеждането на украинските военни операции и мисиите за противовъздушна отбрана с дронове срещу Русия.

Източници: bta.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Решението

    7 2 Отговор
    на проблема е .....операция Мадуро...и зеления йордек в затвора и МИР..

    23:50 22.10.2026

  • 2 6789808776

    6 1 Отговор
    ами , нищо бе , какрай колкото има , за един тетрис все ще има скорост! Аааааа , на теб за бомби ти трябва , а , ааааа !

    23:50 22.10.2026

  • 3 Тоз пък

    10 1 Отговор
    По цял ден циври. От зори до мрак. Направо втръсна на всички хора по всички земни кълбета🤣🤣🤣🤣

    23:50 22.10.2026

  • 4 Европеец

    9 1 Отговор
    Прочетох заглавието и да кажа какво от това..... Докога зеленият просяк милионер ще продължава да мисли че всички са му длъжни...... Грешка на либералнял Путин, че деде дума на Натали Бенет за пощада животът на зеления ..... Но както и да е....

    23:53 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Демирев

    1 5 Отговор
    Ако САЩ не влезнат във войната от страна на Братята ни Руснаци
    Украйна ще победи Русия

    00:01 23.10.2026

  • 8 Клошарович Алексей

    0 3 Отговор
    Дано Украйна ни освободи от Тиранинът Путин

    00:06 23.10.2026

  • 9 ?????

    3 0 Отговор
    Карайте я някак си без американците и европейците бре.
    Или не можете?
    А беше толкова просто - не пипайте общия език и общата история, търгувайте и с Европа и с Русия.
    Или беше сложно за вас?
    А?

    00:06 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Стига си циврил

    4 0 Отговор
    Милиардер просяк

    00:10 23.10.2026

  • 13 Циркаджията кога ще го приберат

    1 0 Отговор
    А бе Тръмп тоя ти е Русия авторитета

    00:13 23.10.2026

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