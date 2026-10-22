Володимир Зеленски: Скоростта на „Старлинк“ в Украйна не е възстановена

Скоростта на услугата „Старлинк“ в Украйна все още не е възстановена, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти в Киев. Той добави, че се надява да разговаря с американския държавен секретар Марко Рубио в близките дни.
Темата за достъпа до сателитната комуникационна услуга остава част от разговорите между Киев и Вашингтон. Зеленски не посочи кога точно може да се състои очакваният разговор с Рубио.
Киев очаква покана за преговори
Украйна е готова за мирни преговори по време на срещата на върха на Г-20 в САЩ, но досега не е получила покана, каза Зеленски.
По думите му това може да стане с посредничеството на президента Доналд Тръмп и партньорите на Украйна. Зеленски посочи, че е възможно да се проведат разговори във Флорида по време на срещата на върха на Г-20.„Мисля, че всичко е възможно и можем да разчитаме на разговори във Флорида по време на срещата на върха на Г-20“, каза той.
Информацията за изявлението беше предадена от Ройтерс.
Американският президент Доналд Тръмп се е обадил на Илон Мъск и е поискал от него да премахне ограниченията относно Украйна върху употребата на “Старлинк”, съобщи в. “Уолстрийт джърнъл”, позовавайки се на официални представители във Вашингтон, предаде Ройтерс.
Системата “Старлинк” днес работи по-нормално след разговора на Тръмп с Мъск, съобщиха американски и украински представители, цитирани от “Уолстрийт джърнъл”.
Няколко украински представители казаха пред ежедневника, че системата не е била възстановена до пълна функционалност, но е работила при по-висока скорост, отколкото когато е била ограничена.
По-рано тази вечер украинският президент Володимир Зеленски заяви, че скоростта на “Старлинк” не е възстановена в Украйна и добави, че се надява да разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в близките дни.
Тръмп е казал на Мъск, че е ядосан от това, че скоростта на системата остава ограничена, написа изданието.
Вчера Рубио заяви, че решенията относно достъпа на Украйна до “Старлинк” се вземат от нейната родителска компания “СпейсЕкс” и от главния изпълнителен директор Илон Мъск, а не от Белия дом.
Украйна използва “Старлинк” за комуникация на бойното поле и за работата на дроновете. Ограничаването на сателитната услуга затрудни провеждането на украинските военни операции и мисиите за противовъздушна отбрана с дронове срещу Русия.
Източници: bta.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Решението
23:50 22.10.2026
2 6789808776
23:50 22.10.2026
3 Тоз пък
23:50 22.10.2026
4 Европеец
23:53 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Демирев
Украйна ще победи Русия
00:01 23.10.2026
8 Клошарович Алексей
00:06 23.10.2026
9 ?????
Или не можете?
А беше толкова просто - не пипайте общия език и общата история, търгувайте и с Европа и с Русия.
Или беше сложно за вас?
А?
00:06 23.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Стига си циврил
00:10 23.10.2026
13 Циркаджията кога ще го приберат
00:13 23.10.2026