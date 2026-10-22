Володимир Зеленски: Скоростта на „Старлинк“ в Украйна не е възстановена

Скоростта на услугата „Старлинк“ в Украйна все още не е възстановена, заяви украинският президент Володимир Зеленски пред журналисти в Киев. Той добави, че се надява да разговаря с американския държавен секретар Марко Рубио в близките дни.

Темата за достъпа до сателитната комуникационна услуга остава част от разговорите между Киев и Вашингтон. Зеленски не посочи кога точно може да се състои очакваният разговор с Рубио.

Киев очаква покана за преговори

Украйна е готова за мирни преговори по време на срещата на върха на Г-20 в САЩ, но досега не е получила покана, каза Зеленски.

„Очевидно има един проблем – да се принуди Русия да сложи край на тази война“, заяви украинският президент.

По думите му това може да стане с посредничеството на президента Доналд Тръмп и партньорите на Украйна. Зеленски посочи, че е възможно да се проведат разговори във Флорида по време на срещата на върха на Г-20.

„Мисля, че всичко е възможно и можем да разчитаме на разговори във Флорида по време на срещата на върха на Г-20“, каза той.

Информацията за изявлението беше предадена от Ройтерс.

Американският президент Доналд Тръмп се е обадил на Илон Мъск и е поискал от него да премахне ограниченията относно Украйна върху употребата на “Старлинк”, съобщи в. “Уолстрийт джърнъл”, позовавайки се на официални представители във Вашингтон, предаде Ройтерс.

Системата “Старлинк” днес работи по-нормално след разговора на Тръмп с Мъск, съобщиха американски и украински представители, цитирани от “Уолстрийт джърнъл”.

Няколко украински представители казаха пред ежедневника, че системата не е била възстановена до пълна функционалност, но е работила при по-висока скорост, отколкото когато е била ограничена.

По-рано тази вечер украинският президент Володимир Зеленски заяви, че скоростта на “Старлинк” не е възстановена в Украйна и добави, че се надява да разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио в близките дни.

Тръмп е казал на Мъск, че е ядосан от това, че скоростта на системата остава ограничена, написа изданието.

Вчера Рубио заяви, че решенията относно достъпа на Украйна до “Старлинк” се вземат от нейната родителска компания “СпейсЕкс” и от главния изпълнителен директор Илон Мъск, а не от Белия дом.

Украйна използва “Старлинк” за комуникация на бойното поле и за работата на дроновете. Ограничаването на сателитната услуга затрудни провеждането на украинските военни операции и мисиите за противовъздушна отбрана с дронове срещу Русия.

Източници: bta.bg