Извънредно положение! Евакуират пътници от летище „Шереметиево“ заради дронове

Пътниците се евакуират от летище „Шереметиево“ край Москва заради въздушна тревога и заплаха от дронове. Достъпът до зоната за сигурност на всички терминали е ограничен, а пътниците получават указания чрез звукови съобщения.

„Извършва се евакуация на пътниците, като към момента достъпът до зоната за сигурност на всички терминали е ограничен. Пътниците се информират чрез звукови съобщения“, съобщи пресслужбата на летището.

Още новини от Украйна

Евакуацията е предприета на фона на съобщения за заплаха от безпилотни летателни апарати. РИА Новости уточни, че именно опасността от дронове е наложила извеждането на пътниците от терминалите.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили три дрона, насочили се към столицата. По думите му специалисти от спешните служби работят на местата, където са паднали отломки.

В публикации на Собянин в приложението „Макс“ се посочва, че от снощи са били свалени общо 22 дрона. Засега няма съобщения за пострадали пътници или за нанесени щети на летището.

Не е посочено кога ще бъде възстановен достъпът до зоните за сигурност. Пътниците са приканени да следят съобщенията на летището и да изпълняват указанията на служителите.

Източници: bta.bg