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Извънредно положение! Евакуират пътници от летище „Шереметиево“ заради дронове
  Тема: Украйна

Извънредно положение! Евакуират пътници от летище „Шереметиево“ заради дронове

23 Октомври, 2026 18:23 732 12

  • шереметиево-
  • москва-
  • дронове-
  • сергей собянин-
  • евакуация

Достъпът до зоната за сигурност на всички терминали е ограничен, кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за три унищожени дрона

Извънредно положение! Евакуират пътници от летище „Шереметиево“ заради дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Пътниците се евакуират от летище „Шереметиево“ край Москва заради въздушна тревога и заплаха от дронове. Достъпът до зоната за сигурност на всички терминали е ограничен, а пътниците получават указания чрез звукови съобщения.

„Извършва се евакуация на пътниците, като към момента достъпът до зоната за сигурност на всички терминали е ограничен. Пътниците се информират чрез звукови съобщения“, съобщи пресслужбата на летището.

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Евакуацията е предприета на фона на съобщения за заплаха от безпилотни летателни апарати. РИА Новости уточни, че именно опасността от дронове е наложила извеждането на пътниците от терминалите.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че силите за противовъздушна отбрана са унищожили три дрона, насочили се към столицата. По думите му специалисти от спешните служби работят на местата, където са паднали отломки.

В публикации на Собянин в приложението „Макс“ се посочва, че от снощи са били свалени общо 22 дрона. Засега няма съобщения за пострадали пътници или за нанесени щети на летището.

Не е посочено кога ще бъде възстановен достъпът до зоните за сигурност. Пътниците са приканени да следят съобщенията на летището и да изпълняват указанията на служителите.

Източници: bta.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 7 Отговор
    ХУМАНИСТИТЕ ОТ ВС РФ
    СЕГА ХУМАННО ЩЕ ОТГОВОРЯТ НА АТАКАТА :)
    ......
    ЖАЖДАТА ЗА ЖИВОТ НА ЗЕЛЯ И ШАЙКАТА ВЕЧЕ
    УБИ 2 МИЛИОНА УКРАИНЦИ
    .....

    18:28 23.10.2026

  • 3 хахахахха

    6 4 Отговор
    и после Русия била разпространявала дезинформация...

    18:29 23.10.2026

  • 4 Е това е защото

    4 5 Отговор
    Вместо да е вежлив, да беше ги ошереметил отдавна.

    18:29 23.10.2026

  • 5 Русия утече у

    2 4 Отговор
    кАнала

    Коментиран от #6, #9

    18:48 23.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 м даааа

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Насекъде у":

    И си драска глупостите на поразия,а редактора спи

    19:02 23.10.2026

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