Кибератака засегна парламента на Италия и имейл на премиера Мелони

Кибератака е извършена срещу информационните системи на Камарата на депутатите в Италия, като сред набелязаните електронни пощи е бил и парламентарният адрес на премиера Джорджа Мелони. Атаката е продължила няколко дни и е засегнала имейли на няколко парламентаристи.
Компютърният отдел на долната камара е овладял ситуацията и работи съвместно с Националната агенция по киберсигурността за предотвратяване на нови подобни инциденти. От Камарата заявиха, че случаят не представлява извънредна ситуация и че подобни опити се наблюдават ежедневно.„Това не е извънредна ситуация и се случва ежедневно“, заявиха източници от Камарата на депутатите.
Защитните мерки са предприети в координация с Националната агенция по киберсигурността, с която италианският парламент има специален протокол за реакция при подобни случаи. Те могат да включват и временно ограничаване на отделни функции на информационните системи.
Засегнат е парламентарен, а не правителствен имейл
Кабинетът на Мелони уточни, че атакуваният адрес е използван във връзка с работата ѝ като депутат, а не за комуникацията ѝ като министър-председател. По тази причина правителствените съобщения не са изпращани и получавани чрез този имейл.
Не са оповестени подробности за начина, по който е извършена атаката, нито за това дали е получен достъп до съдържанието на пощенските кутии. Не е посочен и извършителят.
Случаят идва на фона на засилени опити за кибератаки и натиск срещу италиански, европейски и международни институции. Италианските парламентарни служби продължават работата си с Националната агенция по киберсигурността, за да ограничат риска от нови атаки.
Източници: bta.bg, ansa.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Ако не са руснаците е само Тръмп
14:27 28.10.2026
3 Путин ли е хакера бре? А?
Коментиран от #11, #14
14:31 28.10.2026
4 Историк
Коментиран от #7, #9
14:32 28.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 за света не знам
До коментар #4 от "Историк":Ама за нас в Черноморец руснаците не са заплаха а братя ... аре черта
14:35 28.10.2026
10 Дядо Шишарко
14:36 28.10.2026
11 ЕК ни граби
До коментар #3 от "Путин ли е хакера бре? А?":А НАТО ни товари
14:37 28.10.2026
12 Овчар
14:37 28.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ей хора събудете се
До коментар #3 от "Путин ли е хакера бре? А?":Днес влезе в сила атлантическата тъпотия на урсулците и за България.. за 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите? Мейла на Мелони и тъпотиите и ли им е важна или тъпотиите на гюролайките ?
14:46 28.10.2026
15 С ТАЗИ КУКИУВИЦА
14:48 28.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Даа!
14:58 28.10.2026