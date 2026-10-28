Кибератака засегна парламента на Италия и имейл на премиера Мелони

Кибератака е извършена срещу информационните системи на Камарата на депутатите в Италия, като сред набелязаните електронни пощи е бил и парламентарният адрес на премиера Джорджа Мелони. Атаката е продължила няколко дни и е засегнала имейли на няколко парламентаристи.

Компютърният отдел на долната камара е овладял ситуацията и работи съвместно с Националната агенция по киберсигурността за предотвратяване на нови подобни инциденти. От Камарата заявиха, че случаят не представлява извънредна ситуация и че подобни опити се наблюдават ежедневно.

„Това не е извънредна ситуация и се случва ежедневно“, заявиха източници от Камарата на депутатите.

Защитните мерки са предприети в координация с Националната агенция по киберсигурността, с която италианският парламент има специален протокол за реакция при подобни случаи. Те могат да включват и временно ограничаване на отделни функции на информационните системи.

Засегнат е парламентарен, а не правителствен имейл

Кабинетът на Мелони уточни, че атакуваният адрес е използван във връзка с работата ѝ като депутат, а не за комуникацията ѝ като министър-председател. По тази причина правителствените съобщения не са изпращани и получавани чрез този имейл.

Не са оповестени подробности за начина, по който е извършена атаката, нито за това дали е получен достъп до съдържанието на пощенските кутии. Не е посочен и извършителят.

Случаят идва на фона на засилени опити за кибератаки и натиск срещу италиански, европейски и международни институции. Италианските парламентарни служби продължават работата си с Националната агенция по киберсигурността, за да ограничат риска от нови атаки.

Източници: bta.bg, ansa.it