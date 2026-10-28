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Кибератака засегна парламента на Италия и имейл на премиера Мелони

Кибератака засегна парламента на Италия и имейл на премиера Мелони

28 Октомври, 2026 14:25 575 17

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  • италия-
  • джорджа мелони-
  • италиански парламент-
  • киберсигурност

Парламентарният адрес на италианската премиерка е бил сред целите, но не се използва за правителствена комуникация

Кибератака засегна парламента на Италия и имейл на премиера Мелони - 1
Снимка: БГНЕС
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Кибератака е извършена срещу информационните системи на Камарата на депутатите в Италия, като сред набелязаните електронни пощи е бил и парламентарният адрес на премиера Джорджа Мелони. Атаката е продължила няколко дни и е засегнала имейли на няколко парламентаристи.

Компютърният отдел на долната камара е овладял ситуацията и работи съвместно с Националната агенция по киберсигурността за предотвратяване на нови подобни инциденти. От Камарата заявиха, че случаят не представлява извънредна ситуация и че подобни опити се наблюдават ежедневно.

„Това не е извънредна ситуация и се случва ежедневно“, заявиха източници от Камарата на депутатите.

Защитните мерки са предприети в координация с Националната агенция по киберсигурността, с която италианският парламент има специален протокол за реакция при подобни случаи. Те могат да включват и временно ограничаване на отделни функции на информационните системи.

Засегнат е парламентарен, а не правителствен имейл

Кабинетът на Мелони уточни, че атакуваният адрес е използван във връзка с работата ѝ като депутат, а не за комуникацията ѝ като министър-председател. По тази причина правителствените съобщения не са изпращани и получавани чрез този имейл.

Не са оповестени подробности за начина, по който е извършена атаката, нито за това дали е получен достъп до съдържанието на пощенските кутии. Не е посочен и извършителят.

Случаят идва на фона на засилени опити за кибератаки и натиск срещу италиански, европейски и международни институции. Италианските парламентарни служби продължават работата си с Националната агенция по киберсигурността, за да ограничат риска от нови атаки.

Източници: bta.bg, ansa.it


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ако не са руснаците е само Тръмп

    5 0 Отговор
    Има стара закачка между двамата.

    14:27 28.10.2026

  • 3 Путин ли е хакера бре? А?

    9 1 Отговор
    А пука ли ви за мейла на премиера Мелони ? Това са пълни глупости. Вие обаче гледайте по добре таксите и митата на малките пратки дето ЕК ни ги набиват яко по 5 евро на всеки продукт. Тва е по важното и слугинажа на атлантическата ни смет.. За пореден път ЕК и ЕС ни грабят, а младите спят и позволяват да ги лъжат разни подли атлантенца ..Абеее атлантенца, руснаците ли ви вземат 5 евро на моливче и 5 евро на гумичка в малка пратка до 150 евро или ЕК? А? Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А?

    Коментиран от #11, #14

    14:31 28.10.2026

  • 4 Историк

    1 6 Отговор
    Мелони каза ясно каква заплаха представлява Русия за света и случайно веднага започна кибератаката срещу Италия . Малоумниците сещат ли се кой е агресора?

    Коментиран от #7, #9

    14:32 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 за света не знам

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Историк":

    Ама за нас в Черноморец руснаците не са заплаха а братя ... аре черта

    14:35 28.10.2026

  • 10 Дядо Шишарко

    5 0 Отговор
    Едри хубави мелони ,дай на дядо да ги мачка кат балони !

    14:36 28.10.2026

  • 11 ЕК ни граби

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путин ли е хакера бре? А?":

    А НАТО ни товари

    14:37 28.10.2026

  • 12 Овчар

    5 0 Отговор
    Другия месец олигархията ще бъде изметена заедно с банките...! Чакам това чудо вече 30 години..!

    14:37 28.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ей хора събудете се

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Путин ли е хакера бре? А?":

    Днес влезе в сила атлантическата тъпотия на урсулците и за България.. за 5 евро на моливче, 5 евро на гумичка и на всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! Я се събудете най после ! Гот ли ви е че ЕК ви граби? А? Къде са сега младите? Мейла на Мелони и тъпотиите и ли им е важна или тъпотиите на гюролайките ?

    14:46 28.10.2026

  • 15 С ТАЗИ КУКИУВИЦА

    6 0 Отговор
    ИТАЛИАНЦИТЕ СИ НАДРОБИХА МАНДЖА С ГРОЗДЕ.

    14:48 28.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Даа!

    0 0 Отговор
    Мелончето преди изборите,успиваше Италия.Как щяла да им вдигне стандарта,ще запази неутралитет, сигурни доставки на газ и петрол от Русия.Докато седна на стола.Колко е " успешна" се видя от стохилядните бунтове и протести.Успех за нея.Само от два фотоса личи,колко е напред с материала; два различни маркови часовници.На цени-150 и 85 хиляди евро.По скъпи от часовниците , носени от Доналд.Абе жена във висшата власт,мумун с граната в ръцете.

    14:58 28.10.2026

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