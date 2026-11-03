До 26 градуса в Европа между 7 и 10 ноември

Ново затопляне се очаква в Югозападна Европа между 7 и 10 ноември, като дневните температури в части от Испания и Португалия може да достигнат 20-26 градуса. По-топло време е възможно и в отделни райони на Югозападна Франция.

Прогнозата е изготвена от DobraPogoda24.pl и се отнася основно за Южна Португалия, централните и южните части на Испания, както и за райони в близост до френското атлантическо крайбрежие. Според публикацията в някои места температурите може да бъдат с 4-9 градуса над обичайните за периода.

Топъл въздух към Иберийския полуостров

Причината за очакваното затопляне е мащабен атлантически циклон, който насочва по-топли въздушни маси към Иберийския полуостров. Така югозападната част на континента ще остане извън застудяването, което се прогнозира за Централна, Северна и Източна Европа през първата половина на месеца.

Вече са отчетени високи температури за началото на ноември. В Севиля термометрите са достигнали 28 градуса, а в Монте Реал, Португалия, са измерени 27,7 градуса.

Актуалните краткосрочни прогнози показват максимални стойности около 20-24 градуса в Севиля и Южна Португалия между 7 и 9 ноември, докато в югозападната част на Франция се очакват по-ниски температури. Това показва, че най-високите стойности до 26 градуса са прогнозен максимум за отделни райони, а не обща температура за целия регион.

Очакваното време ще бъде по-характерно за края на лятото, отколкото за ноември. Затоплянето обаче ще остане ограничено главно до югозападната част на Европа, докато в по-голямата част от континента се очаква постепенно понижение на температурите.

Източници: news.bg, dobrapogoda24.pl