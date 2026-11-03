Новини
Свят »
До 26 градуса в Европа между 7 и 10 ноември

До 26 градуса в Европа между 7 и 10 ноември

3 Ноември, 2026 18:43 461 1

  • европа-
  • затопляне-
  • испания-
  • португалия-
  • температури-
  • климат-
  • глобално затопляне

Докато в Централна, Северна и Източна Европа се очаква застудяване, Иберийският полуостров ще остане под влияние на топли въздушни маси

До 26 градуса в Европа между 7 и 10 ноември - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Ново затопляне се очаква в Югозападна Европа между 7 и 10 ноември, като дневните температури в части от Испания и Португалия може да достигнат 20-26 градуса. По-топло време е възможно и в отделни райони на Югозападна Франция.

Прогнозата е изготвена от DobraPogoda24.pl и се отнася основно за Южна Португалия, централните и южните части на Испания, както и за райони в близост до френското атлантическо крайбрежие. Според публикацията в някои места температурите може да бъдат с 4-9 градуса над обичайните за периода.

Топъл въздух към Иберийския полуостров

Причината за очакваното затопляне е мащабен атлантически циклон, който насочва по-топли въздушни маси към Иберийския полуостров. Така югозападната част на континента ще остане извън застудяването, което се прогнозира за Централна, Северна и Източна Европа през първата половина на месеца.

Вече са отчетени високи температури за началото на ноември. В Севиля термометрите са достигнали 28 градуса, а в Монте Реал, Португалия, са измерени 27,7 градуса.

Актуалните краткосрочни прогнози показват максимални стойности около 20-24 градуса в Севиля и Южна Португалия между 7 и 9 ноември, докато в югозападната част на Франция се очакват по-ниски температури. Това показва, че най-високите стойности до 26 градуса са прогнозен максимум за отделни райони, а не обща температура за целия регион.

Очакваното време ще бъде по-характерно за края на лятото, отколкото за ноември. Затоплянето обаче ще остане ограничено главно до югозападната част на Европа, докато в по-голямата част от континента се очаква постепенно понижение на температурите.

Източници: news.bg, dobrapogoda24.pl


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ето вече

    0 0 Отговор
    Ето вече не сме в Европа.

    18:46 03.11.2026