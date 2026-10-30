"Газпром" очаква газът в Европа да стигне $2500 през зимата

Цената на природния газ в Европа може да се удвои през зимата и да достигне 2500 долара за 1000 кубически метра при продължително студено време. Това заяви изпълнителният директор на „Газпром“ Алексей Милер.

Прогнозата идва на фона на поскъпване на газа над 1200 долара за 1000 кубически метра още през октомври. Според „Газпром“ това е ниво, което западни експерти са очаквали да бъде достигнато едва в пика на есенно-зимното потребление.

Ниски запаси в европейските хранилища

„Ако зимата е студена, цените на газа в Европа могат да достигнат пикови стойности от 2500 долара за 1000 кубически метра“, заяви Алексей Милер.

Като фактор за възможното ново поскъпване „Газпром“ посочва ниските нива на нагнетяване в подземните газохранилища. В Германия, която е най-големият потребител на газ в Европа, хранилищата са запълнени на 61,6%.

Към края на октомври средната запълненост на европейските газохранилища е 75,5% от капацитета. Тези стойности са посочени от руската държавна корпорация като рекордно ниски.

Цената вече е над нивата от есенните прогнози

Спот цената на природния газ на европейските борси е преминала 1150 долара за 1000 кубически метра в сряда. Това е първият случай, в който е достигнато подобно равнище след декември 2022 г., съобщава News.bg.

Разликата между посочените нива от над 1150 и над 1200 долара отразява различни ценови равнища, цитирани в съобщението за движението на пазара през октомври.

По-рано през месеца Милер заяви, че тенденцията към високи цени на природния газ в Европа вероятно ще се запази в дългосрочен план. Новата му прогноза е условна и е свързана с развитието на зимното потребление и температурите.

Източници: news.bg