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"Газпром" очаква газът в Европа да стигне $2500 през зимата

"Газпром" очаква газът в Европа да стигне $2500 през зимата

30 Октомври, 2026 17:23 602 29

  • газпром-
  • природен газ-
  • алексей милер-
  • газови хранилища-
  • европа-
  • северен поток

Алексей Милер обвърза възможния ценови пик със студено време и ниската запълненост на европейските газохранилища

"Газпром" очаква газът в Европа да стигне $2500 през зимата - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Цената на природния газ в Европа може да се удвои през зимата и да достигне 2500 долара за 1000 кубически метра при продължително студено време. Това заяви изпълнителният директор на „Газпром“ Алексей Милер.

Прогнозата идва на фона на поскъпване на газа над 1200 долара за 1000 кубически метра още през октомври. Според „Газпром“ това е ниво, което западни експерти са очаквали да бъде достигнато едва в пика на есенно-зимното потребление.

„Ако зимата е студена, цените на газа в Европа могат да достигнат пикови стойности от 2500 долара за 1000 кубически метра“, заяви Алексей Милер.

Ниски запаси в европейските хранилища

Като фактор за възможното ново поскъпване „Газпром“ посочва ниските нива на нагнетяване в подземните газохранилища. В Германия, която е най-големият потребител на газ в Европа, хранилищата са запълнени на 61,6%.

Към края на октомври средната запълненост на европейските газохранилища е 75,5% от капацитета. Тези стойности са посочени от руската държавна корпорация като рекордно ниски.

Цената вече е над нивата от есенните прогнози

Спот цената на природния газ на европейските борси е преминала 1150 долара за 1000 кубически метра в сряда. Това е първият случай, в който е достигнато подобно равнище след декември 2022 г., съобщава News.bg.

Разликата между посочените нива от над 1150 и над 1200 долара отразява различни ценови равнища, цитирани в съобщението за движението на пазара през октомври.

По-рано през месеца Милер заяви, че тенденцията към високи цени на природния газ в Европа вероятно ще се запази в дългосрочен план. Новата му прогноза е условна и е свързана с развитието на зимното потребление и температурите.

Източници: news.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голям кеф атлантически

    11 1 Отговор
    газът в Европа ще стигне $2500 през зимата. А торовете ще са на цената на среброто

    17:25 30.10.2026

  • 2 Овчар

    12 1 Отговор
    В Италия излязоха над 2.000.000 души в над 50 града...! Ако олигархията не даде решения системата ще се счупи..!

    Коментиран от #23

    17:26 30.10.2026

  • 3 Kaлпазанин

    11 2 Отговор
    Урсулианците магарета катъри и кокошки ще се повтарят да стане и по висока ,няма такива офце като нас да ги търпим

    17:27 30.10.2026

  • 4 Ами

    11 2 Отговор
    Подкрепяйте още Зелника и Сатаняху и плащайте без да пискате.

    17:27 30.10.2026

  • 5 На кой му пука.

    4 7 Отговор
    В България не ползваме газ.
    В Европа за последните 3 години има невиждал бум на строеж на ветропаркове и фотоволтаични полета.
    Те да помислят за това, че дизела и бензина в Русия и една копейка да станат, няма значение, като ги няма по бензиностанциите.

    Коментиран от #8

    17:27 30.10.2026

  • 6 осраински

    8 2 Отговор
    ЕС губи от Китай дори на пазара на ковчези, съобщава Politico. Представители на индустрията настояват Европейската комисия да се намеси и подозират вносителите, че участват в коварни схеми, за да прикрият истинския мащаб на доставките си. Експерти от индустрията изчисляват, че разходите за производство на ковчези в Китай са приблизително една трета от тези в Италия, дори когато се използват същите видове дървесина.

    Коментиран от #9, #13

    17:27 30.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Всички

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "На кой му пука.":

    хлебозаводи е България работят на газ.

    Коментиран от #14, #16

    17:28 30.10.2026

  • 9 А сравнение на

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    автомобилната промишленост в Русия и в Китай ще направиш ли?

    17:29 30.10.2026

  • 10 Никой

    2 5 Отговор
    Москва има дефицит над половин трилион . Ами другите региони ? Санкциите работят колкото Китай и С . Корея да наливат в хазната ви . Ще дойде време да връщате с територии .

    17:29 30.10.2026

  • 11 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    3 4 Отговор
    Който си има Боташ, не му дреме са прогнозите на Газпром !

    17:29 30.10.2026

  • 12 осраински

    4 2 Отговор
    Наистина ли европейските лидери са толкова глупави? Докато Путин, следвайки старата московска традиция, смазва околните „княжества“ – докарвайки ги до фалит и поглъщайки ги (традиция на московските князе, започваща със сина на Невски, Иван Калита) – европейците, осъзнали асимилацията си от цветнокожите хора, умишлено обезсилват страните си – така че ордите от мигранти поне частично да се отдръпнат от Европа и бяла Европа най-накрая да има шанс да оцелее. Да, това е цинично. Да, това е катастрофално. Но само тактически, а не стратегически. Може би това умишлено замразяване е крайната цел?

    17:30 30.10.2026

  • 13 Що? В Русия

    3 6 Отговор

    До коментар #6 от "осраински":

    откъде внасят ковчезите?
    А да. Забравих че за rpyZ 200 ползват найлонови торби и кремация.

    17:30 30.10.2026

  • 14 Паветник

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Всички":

    Парното в София - тоже работи на газ.

    Коментиран от #18, #20, #28

    17:31 30.10.2026

  • 15 Този филм вече го знаем

    3 3 Отговор
    Да измислят някоя нова опорка с която да плашат бабите по пейките

    17:32 30.10.2026

  • 16 Щом няма хляб

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Всички":

    Ще ядем пасти.

    Коментиран от #27

    17:32 30.10.2026

  • 17 Даа...

    1 3 Отговор
    Това го слушахме още 2022 г. И нещо за хамстерите имаше.
    Сега румен овч., румен петков, румен радев да излязат и да кажат как ще умираме без руска газ, както преди 4-5 години.
    Я колко руменовци и все б.ци !

    17:33 30.10.2026

  • 18 И затова е задлъжняло с

    1 2 Отговор

    До коментар #14 от "Паветник":

    почти милиард евро на Газпром.
    Няма да си научат урока.

    17:33 30.10.2026

  • 19 осраински

    3 0 Отговор
    Аз съм на зелена енергия . Бобов дол е номер 1

    17:34 30.10.2026

  • 20 Инж.

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Паветник":

    Да, парното в София работи основно на природен газ.

    17:35 30.10.2026

  • 21 Боруна Лом

    3 1 Отговор
    ЗАЩО ИМ ДАВАТЕ НА ЕСЕС!НЕЗАСЛУЖАВАТ И ВЪЖЕ!

    17:35 30.10.2026

  • 22 Гошо

    2 1 Отговор
    Я едни санкции да му организират на това студено време ЕС каза глобално затопляне то студено време искало да се покаже Санкции и само санкции.

    17:35 30.10.2026

  • 23 Kaлпазанин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Излязоха и в германистан ги тресе да не дойде мечаката и при тях ,ама по ционистките медии ,НИЩО

    17:36 30.10.2026

  • 24 666666666

    1 2 Отговор
    Какво ни интересува газпром какво очаква те газ в Европа няма да продават

    17:36 30.10.2026

  • 25 Топла зима

    0 0 Отговор
    Поне тук нещо като зима ще има за кратко само през януари и февруари както и през последните години .

    17:36 30.10.2026

  • 26 404

    1 0 Отговор
    Доставям без платно брикети по домовете

    17:39 30.10.2026

  • 27 Паста с Песто

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Щом няма хляб":

    Спагети с пармезан и настърган ементал плюс тройноконцентрат доматена паста 1/3 и кетчуп дерон 2/3 плюс малко баварска горчица

    17:39 30.10.2026

  • 28 И не само

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Паветник":

    В София. Повечето работят вече на газ.

    17:40 30.10.2026

  • 29 Реалист

    1 1 Отговор
    Защо няма новината, че Бойко Борисов и още десетки видни политици, бивши и настоящи, да подкрепили Гюров?!

    17:40 30.10.2026

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