"Газпром" очаква газът в Европа да стигне $2500 през зимата

Цената на природния газ в Европа може да се удвои през зимата и да достигне 2500 долара за 1000 кубически метра при продължително студено време. Това заяви изпълнителният директор на „Газпром“ Алексей Милер.
Прогнозата идва на фона на поскъпване на газа над 1200 долара за 1000 кубически метра още през октомври. Според „Газпром“ това е ниво, което западни експерти са очаквали да бъде достигнато едва в пика на есенно-зимното потребление.„Ако зимата е студена, цените на газа в Европа могат да достигнат пикови стойности от 2500 долара за 1000 кубически метра“, заяви Алексей Милер.
Ниски запаси в европейските хранилища
Като фактор за възможното ново поскъпване „Газпром“ посочва ниските нива на нагнетяване в подземните газохранилища. В Германия, която е най-големият потребител на газ в Европа, хранилищата са запълнени на 61,6%.
Към края на октомври средната запълненост на европейските газохранилища е 75,5% от капацитета. Тези стойности са посочени от руската държавна корпорация като рекордно ниски.
Цената вече е над нивата от есенните прогнози
Спот цената на природния газ на европейските борси е преминала 1150 долара за 1000 кубически метра в сряда. Това е първият случай, в който е достигнато подобно равнище след декември 2022 г., съобщава News.bg.
Разликата между посочените нива от над 1150 и над 1200 долара отразява различни ценови равнища, цитирани в съобщението за движението на пазара през октомври.
По-рано през месеца Милер заяви, че тенденцията към високи цени на природния газ в Европа вероятно ще се запази в дългосрочен план. Новата му прогноза е условна и е свързана с развитието на зимното потребление и температурите.
Източници: news.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голям кеф атлантически
17:25 30.10.2026
2 Овчар
Коментиран от #23
17:26 30.10.2026
3 Kaлпазанин
17:27 30.10.2026
4 Ами
17:27 30.10.2026
5 На кой му пука.
В Европа за последните 3 години има невиждал бум на строеж на ветропаркове и фотоволтаични полета.
Те да помислят за това, че дизела и бензина в Русия и една копейка да станат, няма значение, като ги няма по бензиностанциите.
Коментиран от #8
17:27 30.10.2026
6 осраински
Коментиран от #9, #13
17:27 30.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Всички
До коментар #5 от "На кой му пука.":хлебозаводи е България работят на газ.
Коментиран от #14, #16
17:28 30.10.2026
9 А сравнение на
До коментар #6 от "осраински":автомобилната промишленост в Русия и в Китай ще направиш ли?
17:29 30.10.2026
10 Никой
17:29 30.10.2026
11 Гyмен кРадев БОгаТАШа
17:29 30.10.2026
12 осраински
17:30 30.10.2026
13 Що? В Русия
До коментар #6 от "осраински":откъде внасят ковчезите?
А да. Забравих че за rpyZ 200 ползват найлонови торби и кремация.
17:30 30.10.2026
14 Паветник
До коментар #8 от "Всички":Парното в София - тоже работи на газ.
Коментиран от #18, #20, #28
17:31 30.10.2026
15 Този филм вече го знаем
17:32 30.10.2026
16 Щом няма хляб
До коментар #8 от "Всички":Ще ядем пасти.
Коментиран от #27
17:32 30.10.2026
17 Даа...
Сега румен овч., румен петков, румен радев да излязат и да кажат как ще умираме без руска газ, както преди 4-5 години.
Я колко руменовци и все б.ци !
17:33 30.10.2026
18 И затова е задлъжняло с
До коментар #14 от "Паветник":почти милиард евро на Газпром.
Няма да си научат урока.
17:33 30.10.2026
19 осраински
17:34 30.10.2026
20 Инж.
До коментар #14 от "Паветник":Да, парното в София работи основно на природен газ.
17:35 30.10.2026
21 Боруна Лом
17:35 30.10.2026
22 Гошо
17:35 30.10.2026
23 Kaлпазанин
До коментар #2 от "Овчар":Излязоха и в германистан ги тресе да не дойде мечаката и при тях ,ама по ционистките медии ,НИЩО
17:36 30.10.2026
24 666666666
17:36 30.10.2026
25 Топла зима
17:36 30.10.2026
26 404
17:39 30.10.2026
27 Паста с Песто
До коментар #16 от "Щом няма хляб":Спагети с пармезан и настърган ементал плюс тройноконцентрат доматена паста 1/3 и кетчуп дерон 2/3 плюс малко баварска горчица
17:39 30.10.2026
28 И не само
До коментар #14 от "Паветник":В София. Повечето работят вече на газ.
17:40 30.10.2026
29 Реалист
17:40 30.10.2026