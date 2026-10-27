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Двама са обвинени за инцидента край база във Великобритания
  Тема: Иранската криза

Двама са обвинени за инцидента край база във Великобритания

27 Октомври, 2026 14:23 526 2

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  • корпус на гвардейците на ислямската революция

Мъжете са привлечени по Закона за националната сигурност заради предполагаема дейност в полза на Иран, те трябва да се явят пред съд в Лондон

Двама са обвинени за инцидента край база във Великобритания - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Британската кралска прокуратура повдигна обвинения срещу двама 24-годишни мъже във връзка с предполагаем заговор около военновъздушната база „Феърфорд“ в Югозападна Англия. И двамата са обвинени по Закона за националната сигурност от 2023 г. и трябва да се явят пред съд в Лондон по-късно днес.

Мохмед Абдулкарим е обвинен в подпомагане на чуждо разузнаване. Според британската полиция става дума за дейност в полза на Иран. Нуман Есгир е обвинен в проникване в забранена зона с цел, която е във вреда на Обединеното кралство.

Обвиненията са повдигнати след разследване на инцидент от 27 септември. В ранните часове на този ден близо до базата са били задържани петима британски граждани. След случая американските бомбардировачи, разположени във „Феърфорд“ и участвали в удари срещу Иран, са били преместени по съображения за сигурност.

Разследването продължава

Ръководителят на британската служба за борба с тероризма Лорънс Тейлър заяви, че „е много вероятно да има иранско държавно участие“. По думите му разследването продължава, а следователите установяват какво е било нивото на предполагаемото участие и каква е била целта на действията.

Британските власти не представят обвиненията като доказана вина. Абдулкарим и Есгир са обвиняеми и се ползват от презумпцията за невиновност, докато съдът не постанови друго.

Първоначално петима мъже бяха задържани край базата след сигнал за подозрителни превозни средства. Впоследствие в рамките на разследването са извършени и други арести, като част от задържаните са освободени под полицейски гаранции.

Предстои двамата обвиняеми да се явят пред магистратския съд в Уестминстър. На това заседание ще бъдат уточнени първите процесуални действия по делото.

Източници: bta.bg, whbl.com


Великобритания
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  • 1 Езвенете

    4 0 Отговор
    Ну ас къто по недуучил дъ питъм - Тос двамата Мохамеди, ингличански граждани ли съ?!

    14:28 27.10.2026

  • 2 Кина

    4 0 Отговор
    Няма такова нещо това са очаквани косвени данни.. Руснаците ще наказват през зимата има още малко време за мишките.

    14:33 27.10.2026

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