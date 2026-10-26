Румъния разкри мрежа за саботажи, координирана от Русия

Румънската разузнавателна служба съобщи, че е разкрила мрежа за саботажи, координирана от Русия. Според службата групата е свързана с пожар през септември на индустриална площадка в Централна Румъния, в близост до оръжейния завод „Карфил“ в Брашов. Разследването е проведено в сътрудничество с местни и чуждестранни партньори.
Румънските власти твърдят, че координаторите на мрежата са се намирали в Руската федерация и са възлагали задачи за различни цели в региона. Сред тях са държавни и частни предприятия за производство на въоръжение, както и други обекти от военен и промишлен интерес.
Трима чуждестранни граждани са разследвани
Трима чуждестранни граждани са обект на разследване от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма. Те са един украинец и двама беларуси.
Двама от заподозрените са арестувани в Германия, където според румънските власти са планирали подобни операции. Третият е открит в Полша. Апелативният съд в Букурещ е издал европейски заповеди за арест на тримата в тяхно отсъствие.
Румънските власти предприемат необходимите стъпки за екстрадирането им в Румъния. На този етап съобщените данни се отнасят до разследване и твърдения на румънските служби, а не до влезли в сила съдебни присъди.
Русия отрича обвиненията
Събраните до момента данни сочат, че задачите на мрежата не са били ограничени само до Румъния. Според румънската разузнавателна служба възложените цели са включвали обекти в целия регион.
Русия многократно е отричала обвиненията за саботажни действия в Европа. Румънските власти продължават процедурите по случая и действията за предаването на тримата разследвани на румънското правосъдие.
Източници: bta.bg, romaniajournal.ro, antena3.ro
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво друго да очаква човек
21:01 26.10.2026
2 хмммм
Коментиран от #7
21:03 26.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пич
Ама третия кой е, неговата кожа?!
Анка картечарката...?!
21:05 26.10.2026
6 А в България мунчовците
21:15 26.10.2026
7 Не пукнат, а nyкнaл.
До коментар #2 от "хмммм":Все още няма, но скоро ще има много.
Коментиран от #11, #22
21:15 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 БАНко
21:18 26.10.2026
10 Дани
21:19 26.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Бай той Толстой
21:24 26.10.2026
14 Даката
Коментиран от #20
21:25 26.10.2026
15 Аз съм веган
Коментиран от #23
21:27 26.10.2026
16 леле мале,
21:31 26.10.2026
17 Човек от село
Коментиран от #33
21:33 26.10.2026
18 Румъния изгони техния Мунчо
21:35 26.10.2026
19 Палячовци
Коментиран от #38
21:36 26.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ей това откри Руменчо, гумената тиква
Коментиран от #40
21:47 26.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 хахахахха
До коментар #27 от "Можеш да ме накажеш само":добре,ще видим кой кого,ти само си пишеш,а ние и действаме,няма неоткриваеми,до скоро душко
Коментиран от #37
21:51 26.10.2026
30 Ти се намажи с вазелин.
До коментар #28 от "хахахахха":Да не ти задере мушката на влизане.
Коментиран от #34
21:52 26.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Очаквано
21:55 26.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Радев
21:59 26.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Kиев за три дня
До коментар #19 от "Палячовци":Виждаме великата армия.Страшна работа.
22:01 26.10.2026
39 Прочети
До коментар #34 от "хахахахха":Номер 37.
Късмет!
Коментиран от #41
22:01 26.10.2026
40 Дедовия
До коментар #25 от "Ей това откри Руменчо, гумената тиква":Да бе! Самите хора от Европа няма как да им е писнало от психопатите им, а все Русия трябва да им плаща, нали?!:)
22:01 26.10.2026
41 хахахахха
До коментар #39 от "Прочети":не са заплахи,а обещания,свършено е с теб,но сам си избра тази съдба
Коментиран от #42
22:03 26.10.2026
42 ;)!
До коментар #41 от "хахахахха":Късмет!
Коментиран от #44, #50, #52
22:04 26.10.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Тцъ...
До коментар #23 от "Знае":Украинците удряха турците на Балканите през Руско-Търската война 1977-1978 г. и дадоха най многобройните жертви. От останалите националности като авари, азербайджанци, белоруси, буряти, якути, тувинци, уйгури, туркмени, чукчи татари, башкири, чуваши, чеченци и всички останали от над 180 други националности твои братушки не присъстваха.
Коментиран от #46
22:09 26.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Каквото повикало такова обадило!
Коментиран от #49, #51
22:13 26.10.2026
48 ИМАЛИ ЛИ ПО ГОЛЕМИ ТЕРОРИСТИ
ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ НЯМА.
ВСИЧКИ СИ МИСЛЕХА ЧЕ ИРАН Е
ТЕРОРИСТ НОМЕР ЕДНО.
НО РУСИЯ СА НАЙ ГОЛЕМИ ТЕРОРИСТИ.
ВЕЧЕ НЯМАТ КОНКУРЕНЦИЯ.
22:16 26.10.2026
49 РЕДНЕК
До коментар #47 от "Каквото повикало такова обадило!":ПАК ЛИ ДИШАШ
ЛЕПИЛО?
22:17 26.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Пълен компот ти е в главата
До коментар #47 от "Каквото повикало такова обадило!":Понеже българската армия е вече пред мацква и Путин копа дъното на бункера.
22:20 26.10.2026
52 хахахахха
До коментар #42 от ";)!":ти ще имаш нужда от късмет,и помни, синджирче с камъче на вратлето,язовира,бълбук бълбук
22:21 26.10.2026