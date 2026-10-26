Румъния разкри мрежа за саботажи, координирана от Русия

Румънската разузнавателна служба съобщи, че е разкрила мрежа за саботажи, координирана от Русия. Според службата групата е свързана с пожар през септември на индустриална площадка в Централна Румъния, в близост до оръжейния завод „Карфил“ в Брашов. Разследването е проведено в сътрудничество с местни и чуждестранни партньори.

Румънските власти твърдят, че координаторите на мрежата са се намирали в Руската федерация и са възлагали задачи за различни цели в региона. Сред тях са държавни и частни предприятия за производство на въоръжение, както и други обекти от военен и промишлен интерес.

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Трима чуждестранни граждани са разследвани

„Координаторите в Руската федерация са възложили на групата широк кръг от цели в региона: държавни и частни производствени обекти за въоръжение, както и други цели от военен и индустриален интерес“, посочва румънската разузнавателна служба.

Трима чуждестранни граждани са обект на разследване от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма. Те са един украинец и двама беларуси.

Двама от заподозрените са арестувани в Германия, където според румънските власти са планирали подобни операции. Третият е открит в Полша. Апелативният съд в Букурещ е издал европейски заповеди за арест на тримата в тяхно отсъствие.

Румънските власти предприемат необходимите стъпки за екстрадирането им в Румъния. На този етап съобщените данни се отнасят до разследване и твърдения на румънските служби, а не до влезли в сила съдебни присъди.

Русия отрича обвиненията

Събраните до момента данни сочат, че задачите на мрежата не са били ограничени само до Румъния. Според румънската разузнавателна служба възложените цели са включвали обекти в целия регион.

Русия многократно е отричала обвиненията за саботажни действия в Европа. Румънските власти продължават процедурите по случая и действията за предаването на тримата разследвани на румънското правосъдие.

Източници: bta.bg, romaniajournal.ro, antena3.ro