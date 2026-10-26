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Румъния разкри мрежа за саботажи, координирана от Русия
  Тема: Украйна

Румъния разкри мрежа за саботажи, координирана от Русия

26 Октомври, 2026 21:00 1 390 52

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Трима чуждестранни граждани са разследвани за връзка с пожар край оръжеен завод в Брашов. Двама са задържани в Германия, а третият е открит в Полша

Румъния разкри мрежа за саботажи, координирана от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Румънската разузнавателна служба съобщи, че е разкрила мрежа за саботажи, координирана от Русия. Според службата групата е свързана с пожар през септември на индустриална площадка в Централна Румъния, в близост до оръжейния завод „Карфил“ в Брашов. Разследването е проведено в сътрудничество с местни и чуждестранни партньори.

Румънските власти твърдят, че координаторите на мрежата са се намирали в Руската федерация и са възлагали задачи за различни цели в региона. Сред тях са държавни и частни предприятия за производство на въоръжение, както и други обекти от военен и промишлен интерес.

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„Координаторите в Руската федерация са възложили на групата широк кръг от цели в региона: държавни и частни производствени обекти за въоръжение, както и други цели от военен и индустриален интерес“, посочва румънската разузнавателна служба.

Трима чуждестранни граждани са разследвани

Трима чуждестранни граждани са обект на разследване от Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма. Те са един украинец и двама беларуси.

Двама от заподозрените са арестувани в Германия, където според румънските власти са планирали подобни операции. Третият е открит в Полша. Апелативният съд в Букурещ е издал европейски заповеди за арест на тримата в тяхно отсъствие.

Румънските власти предприемат необходимите стъпки за екстрадирането им в Румъния. На този етап съобщените данни се отнасят до разследване и твърдения на румънските служби, а не до влезли в сила съдебни присъди.

Русия отрича обвиненията

Събраните до момента данни сочат, че задачите на мрежата не са били ограничени само до Румъния. Според румънската разузнавателна служба възложените цели са включвали обекти в целия регион.

Русия многократно е отричала обвиненията за саботажни действия в Европа. Румънските власти продължават процедурите по случая и действията за предаването на тримата разследвани на румънското правосъдие.

Източници: bta.bg, romaniajournal.ro, antena3.ro


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какво друго да очаква човек

    25 14 Отговор
    от подмолните бивши комунисти.

    21:01 26.10.2026

  • 2 хмммм

    30 22 Отговор
    В Румъния няма пукнат руснак, но надигат вой до небесата!! Румъния пак почна да запада..

    Коментиран от #7

    21:03 26.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пич

    15 4 Отговор
    В Брашов - Баширов и Петров!!!
    Ама третия кой е, неговата кожа?!
    Анка картечарката...?!

    21:05 26.10.2026

  • 6 А в България мунчовците

    20 20 Отговор
    крият руските агенти, за това народа ще е вечно зависим от чугунените руски окупатори

    21:15 26.10.2026

  • 7 Не пукнат, а nyкнaл.

    6 9 Отговор

    До коментар #2 от "хмммм":

    Все още няма, но скоро ще има много.

    Коментиран от #11, #22

    21:15 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БАНко

    17 9 Отговор
    УРСУЛИЩАТА ЛИ ГИ РАЗКРИХА , КАКТО КОГАТО ЛИКВИДИРАХА ИЗБРАНИЯ ПРЕЗИДЕНТ ДЖОРДЖЕСКУ !!!

    21:18 26.10.2026

  • 10 Дани

    16 5 Отговор
    А на бас, че ако хванат някой африканец плюс един папуас и един японец, пак ще ги изкарат руси руснаци

    21:19 26.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Бай той Толстой

    9 4 Отговор
    😁😁😁.Големи глупости

    21:24 26.10.2026

  • 14 Даката

    11 15 Отговор
    Браво на румънците, дали някога ще ги стигнем,... едва ли ако на власт са румен радевите русофили, които палят складове и замитат следите. Закриха случая с отравянето на Емилиян Гебрев, а причината била защото не можели да намерят извършителите, при условие че британските служби са ни дали всички документи имена фотографии... всичко и нашите служби казват няма да ги съдим защото не можем да ги намерим извършителите, путин им казал че няма да ни ги предаде и те милите какво да направят ами прекратяват случая, до следващото отравяне. Няма такава държава с тамива закони с такива гнусни русофилски служби. Само се моля Гюров да спечели изборите за президент за да ги възпира от време на време в стремежа си да угодят на путин и русия да фалират България.

    Коментиран от #20

    21:25 26.10.2026

  • 15 Аз съм веган

    8 8 Отговор
    А нашия боташ, още не знае кой удря кораби в нашето море

    Коментиран от #23

    21:27 26.10.2026

  • 16 леле мале,

    6 11 Отговор
    Румъния е държава и там разкрития са съвсем възможни, а България е частна собственост на Румен Боташ и цялата държавна структура е подвластна на неговата воля. Само го попитайте чий е Крим и всичко ще ви стане ясно.

    21:31 26.10.2026

  • 17 Човек от село

    10 4 Отговор
    То винаги и за всяка несполука е виновна Русия .Утре ако вали , пак Русия е виновна.Ако пък напече слънцето , то Русия го е предизвикала.

    Коментиран от #33

    21:33 26.10.2026

  • 18 Румъния изгони техния Мунчо

    3 9 Отговор
    И държат фронта. Наш Мунчо толко навежда глава че си целива обущата

    21:35 26.10.2026

  • 19 Палячовци

    8 2 Отговор
    Разкрили са майка си!Тя Русия при тия оръжия ще прави саботажи.

    Коментиран от #38

    21:36 26.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ей това откри Руменчо, гумената тиква

    2 3 Отговор
    А, хората на чорапа какво откриха след саботажите по оръжейните ни заводи и след ударите по корабите - ДЕДОВИЯ

    Коментиран от #40

    21:47 26.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 хахахахха

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Можеш да ме накажеш само":

    добре,ще видим кой кого,ти само си пишеш,а ние и действаме,няма неоткриваеми,до скоро душко

    Коментиран от #37

    21:51 26.10.2026

  • 30 Ти се намажи с вазелин.

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "хахахахха":

    Да не ти задере мушката на влизане.

    Коментиран от #34

    21:52 26.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Очаквано

    2 1 Отговор
    Изборите и в Румъния водят до последствия. Затова и резултата им бе толкова важен.

    21:55 26.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Радев

    2 3 Отговор
    Ние ще се надупим и ще извикам Мутрофанона.

    21:59 26.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Kиев за три дня

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "Палячовци":

    Виждаме великата армия.Страшна работа.

    22:01 26.10.2026

  • 39 Прочети

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "хахахахха":

    Номер 37.
    Късмет!

    Коментиран от #41

    22:01 26.10.2026

  • 40 Дедовия

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "Ей това откри Руменчо, гумената тиква":

    Да бе! Самите хора от Европа няма как да им е писнало от психопатите им, а все Русия трябва да им плаща, нали?!:)

    22:01 26.10.2026

  • 41 хахахахха

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Прочети":

    не са заплахи,а обещания,свършено е с теб,но сам си избра тази съдба

    Коментиран от #42

    22:03 26.10.2026

  • 42 ;)!

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "хахахахха":

    Късмет!

    Коментиран от #44, #50, #52

    22:04 26.10.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Тцъ...

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "Знае":

    Украинците удряха турците на Балканите през Руско-Търската война 1977-1978 г. и дадоха най многобройните жертви. От останалите националности като авари, азербайджанци, белоруси, буряти, якути, тувинци, уйгури, туркмени, чукчи татари, башкири, чуваши, чеченци и всички останали от над 180 други националности твои братушки не присъстваха.

    Коментиран от #46

    22:09 26.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Каквото повикало такова обадило!

    1 2 Отговор
    Румъния както и България са агресори и преки участници във войната срещу Русия Всички агресори ще си платят за престъпленията извършени срещу Русия!

    Коментиран от #49, #51

    22:13 26.10.2026

  • 48 ИМАЛИ ЛИ ПО ГОЛЕМИ ТЕРОРИСТИ

    2 1 Отговор
    ОТ РУСНАЦИТЕ?

    ЕСТЕСТВЕНО ЧЕ НЯМА.

    ВСИЧКИ СИ МИСЛЕХА ЧЕ ИРАН Е
    ТЕРОРИСТ НОМЕР ЕДНО.

    НО РУСИЯ СА НАЙ ГОЛЕМИ ТЕРОРИСТИ.

    ВЕЧЕ НЯМАТ КОНКУРЕНЦИЯ.

    22:16 26.10.2026

  • 49 РЕДНЕК

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Каквото повикало такова обадило!":

    ПАК ЛИ ДИШАШ
    ЛЕПИЛО?

    22:17 26.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Пълен компот ти е в главата

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "Каквото повикало такова обадило!":

    Понеже българската армия е вече пред мацква и Путин копа дъното на бункера.

    22:20 26.10.2026

  • 52 хахахахха

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от ";)!":

    ти ще имаш нужда от късмет,и помни, синджирче с камъче на вратлето,язовира,бълбук бълбук

    22:21 26.10.2026

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