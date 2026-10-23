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Икономика във военен режим! Банката на Русия запази основната лихва на 14%

Икономика във военен режим! Банката на Русия запази основната лихва на 14%

23 Октомври, 2026 21:48 466 15

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Решението е второ поредно без промяна и съвпада с очакванията на анализаторите, следващото заседание е насрочено за 18 декември

Икономика във военен режим! Банката на Русия запази основната лихва на 14% - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Банката на Русия запази основния лихвен процент на 14% годишно. Решението на Съвета на директорите е второ поредно без промяна, след като и на заседанието на 11 септември ставката остана на същото ниво. Ходът съвпадна с очакванията на анализаторите, които единодушно прогнозираха запазване на лихвата.

Централната банка отчита умерен растеж на руската икономика през второто полугодие на 2026 г., но посочва, че ценовият натиск остава повишен. Инфлационните очаквания също са високи, което ограничава възможностите за по-бързо намаляване на лихвата.

„Устойчивият ръст на цените не намалява и се намира в диапазона 5-6% на годишна база“, се посочва в съобщението на Банката на Русия. Според оценката ѝ това се дължи преди всичко на временното съкращаване на производствените мощности в отделни отрасли.

„Това налага умерен ръст на съвкупното търсене, за да се възобнови тенденцията към понижение на устойчивата инфлация“, заявява централната банка.

Следващото решение е през декември

Банката на Русия подчертава, че бъдещите решения за основния лихвен процент ще зависят от динамиката на инфлацията и инфлационните очаквания, както и от рисковете, свързани с вътрешните и външните условия.

Следващото заседание на Съвета на директорите, на което ще бъде разгледано равнището на основната лихва, е насрочено за 18 декември 2026 г. Прессъобщението за решението ще бъде публикувано в 13:30 часа московско време.

В актуализирания си базов сценарий Банката на Русия предвижда средната основна лихва през 2027 г. да бъде в диапазона 12,5-13,5% годишно. Според прогнозата ѝ годишната инфлация трябва да се върне до 4% през следващата година и да остане около целевото равнище след това.

Източници: news.bg


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И в България трябва

    2 2 Отговор
    основна лихва през 2027 г. да бъде в диапазона 12,5-13,5% годишно.

    21:58 23.10.2026

  • 4 Лихва

    2 3 Отговор
    С високи лихви към руския мир другари!
    Не знам ама им замразяват депозитите на руснаците (не могат да теглят).

    22:01 23.10.2026

  • 5 Ха ха ха

    2 2 Отговор
    Растеж…. Принтера им не спира да печата рублажками… Накрая такъв ще го гризнат, че война не им трябва!

    22:02 23.10.2026

  • 6 И аз им пожелавам

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Не гледам":

    Отрицателен успех, както и живот и здраве

    22:03 23.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мемфис

    1 1 Отговор
    Представям си каква е инфлацията при този процент на спестяванията!
    Прогресивният Румен Живков ни тласка към руският вариант, със силно прогресивните лихви и обезценка на спестяванията!

    22:06 23.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 И в България трябва така

    0 1 Отговор
    Външният дълг намалява, тъй като облигациите падежират по график, докато санкциите и загубата на достъп до международните капиталови пазари не оставят практически никаква възможност за рефинансиране“,

    22:13 23.10.2026

  • 14 Ами

    0 1 Отговор
    Ако 4% инфлация и 14% лихва, е икономика във военен режим,
    то тогава 120% инфлация и 4% лихва какво е?
    Европейска интеграция :)

    22:13 23.10.2026

  • 15 Име

    0 0 Отговор
    Приятни сънища!

    22:14 23.10.2026

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