Икономика във военен режим! Банката на Русия запази основната лихва на 14%

Банката на Русия запази основния лихвен процент на 14% годишно. Решението на Съвета на директорите е второ поредно без промяна, след като и на заседанието на 11 септември ставката остана на същото ниво. Ходът съвпадна с очакванията на анализаторите, които единодушно прогнозираха запазване на лихвата.

Централната банка отчита умерен растеж на руската икономика през второто полугодие на 2026 г., но посочва, че ценовият натиск остава повишен. Инфлационните очаквания също са високи, което ограничава възможностите за по-бързо намаляване на лихвата.

„Устойчивият ръст на цените не намалява и се намира в диапазона 5-6% на годишна база“, се посочва в съобщението на Банката на Русия. Според оценката ѝ това се дължи преди всичко на временното съкращаване на производствените мощности в отделни отрасли.

„Това налага умерен ръст на съвкупното търсене, за да се възобнови тенденцията към понижение на устойчивата инфлация“, заявява централната банка.

Следващото решение е през декември

Банката на Русия подчертава, че бъдещите решения за основния лихвен процент ще зависят от динамиката на инфлацията и инфлационните очаквания, както и от рисковете, свързани с вътрешните и външните условия.

Следващото заседание на Съвета на директорите, на което ще бъде разгледано равнището на основната лихва, е насрочено за 18 декември 2026 г. Прессъобщението за решението ще бъде публикувано в 13:30 часа московско време.

В актуализирания си базов сценарий Банката на Русия предвижда средната основна лихва през 2027 г. да бъде в диапазона 12,5-13,5% годишно. Според прогнозата ѝ годишната инфлация трябва да се върне до 4% през следващата година и да остане около целевото равнище след това.

Източници: news.bg