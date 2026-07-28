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Защо е време Западът да смаже военната икономика на Путин

Защо е време Западът да смаже военната икономика на Путин

28 Юли, 2026 18:02 2 437 91

  • русия-
  • петрол-
  • газ-
  • газпром-
  • владимир путин-
  • елвира набиулина-
  • северен поток

Приходите от петрол и газ паднаха до най-малкия си дял от руския бюджет за две десетилетия

Защо е време Западът да смаже военната икономика на Путин - 1
Time Time
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Смъртта на сенатор Линдзи Греъм е опустошителен удар за неговото семейство, избирателите му и колегите му в управлението, но също така представлява и сериозна пречка за разрешаването на глобалните конфликти между Украйна и Русия и между Израел и Иран. Непоколебимата позиция на Греъм в подкрепа на военната помощ за Украйна и Израел изигра решаваща роля при вземането на решения във висшите политически кръгове на САЩ. Греъм внесе през 2025 г. законопроекта "Закон за санкциониране на Русия", целящ да засили санкциите срещу Русия. Той получи широка двупартийна подкрепа и очевидната благословия на президента Доналд Тръмп.

Това пишат в материал за американското списание TIME водещият американски икономист Джефри Зоненфелд, бившият министър на икономическото развитие Робърт Хорматс, анализаторът и бивш посланик на САЩ в Украйна Джон Хербст и Александър Браудър - изследовател на каналите за заобикаляне на санкциите срещу Русия.

Безспорно САЩ разполагат с най-силния инструмент за натиск, но постоянната подкрепа на Европейския съюз също допринесе за укрепване на морала и бойните способности на Украйна. Въпреки това ЕС би могъл да направи много повече. Предложеният от Греъм закон предвижда въвеждането на 500% вторични мита, блокиране на имущество и активи на всяка финансова институция, собственост на Русия или на представители на руското правителство, както и допълнителни банкови санкции. Този "Закон за санкциониране на Русия", който вероятно скоро ще бъде преименуван на "Закона на Линдзи Греъм" в негова памет, би нанесъл сериозен удар по режима на Владимир Путин и би могъл най-после да сложи край на неговата кървавата и империалистическа инвазия в Украйна.

Миналата седмица в Анкара лидерите на НАТО се събраха за традиционната обща снимка и отново обещаха непоколебима подкрепа за Украйна. Това беше израз както на принципната им ангажираност към оцеляването на една суверенна и мирна съседна държава, така и на осъзнатия им общ интерес пред лицето на империалистическите амбиции на Путин. Заключителната декларация беше категорична: разходите за отбрана на страните от НАТО най-сетне нарастват, а щедрата хуманитарна подкрепа за Украйна беше приветствана с топли и единодушни аплодисменти. И все пак, въпреки цялата тази критична подкрепа, Западът имаше силата да сложи край на тази война отдавна - и то на сравнително скромна цена - ако беше проявил последователност и беше подкрепил заявените си принципи с реални действия.

Как частният сектор се опълчи на Путин?

Освен военното си превъзходство и единната дипломатическа позиция, Западът разполага и с огромна икономическа мощ. Срещата в Анкара създаде успокояващото впечатление за съвместни действия, но прикри една неудобна истина: частният сектор водеше тази икономическа битка с по-голяма последователност и смелост от много правителства, които днес взаимно се поздравяват.

Ние не сме нито странични наблюдатели, нито участници във военните действия, но сме активни в тази борба. В рамките на няколко дни след руската инвазия, нашият екип от Йейл мобилизира близо 200 доброволци-изследователи, които денонощно проследяваха дейността на всички големи международни компании, останали в Русия и съседните страни. Изследвахме митнически регистри, транспортни документи и корпоративни отчети и публично оценявахме всяка компания по скала от А до F. Тази кампания за прозрачност помогна на повече от 1200 компании доброволно да прекратят или значително да намалят дейността си в Русия - най-голямото доброволно корпоративно изтегляне в историята. Тези фирми представляваха приблизително 40% от предвоенния БВП на Русия. Напускането им заличи за броени месеци три десетилетия чуждестранни инвестиции и надхвърли значително изискванията на международните санкции. Това разграничение е по-важно, отколкото много коментатори оценяват. Санкциите и корпоративното оттегляне са допълващи се, но фундаментално различни инструменти.

Икономическите санкции са принудителни мерки, чрез които правителствата принуждават компаниите да спазват правилата под заплаха от правна санкция. Доброволното изтегляне на бизнес, за разлика от това, носи морална тежест и реална пазарна сила. Когато бордовете и изпълнителни директори сами стигнаха до извода, че Русия на Путин е станала едновременно правно неприемлива и икономически непривлекателна, това нанесе тежък удар върху пропагандата на Путин, неговия международен авторитет и икономическите позиции на Кремъл.

Тези два подхода - държавните санкции и доброволните действия на частния сектор - трябва да действат като единен удар, подобно на кампанията срещу режима на апартейда в Южна Африка. Санкциите не позволяват принципните компании да бъдат изместени от по-безскупулни конкуренти. Корпоративното оттегляне лишава Кремъл от това, до което само законодателството не може да достигне: технологии, капитал и легитимност. През последните четири години именно корпоративният натиск беше последователен. За съжаление много западни правителства многократно отслабваха санкциите в момент, когато трябваше да ги затягат.

Например през март, април и май Министерството на финансите на САЩ многократно издаваше или удължаваше общи лицензи, позволяващи руски петрол, който вече е бил натоварен на кораби, да бъде продаван и разтоварван. Длъжностните лица защитаваха дерогациите като мерки за стабилизиране на енергийните пазари. Но моментът едва ли можеше да бъде по-неподходящ: натискът беше на ръба да унищожи икономическото влияние на Путин. До декември 2025 г. суровият петрол Urals падна под 40 долара за барел.

Приходите от петрол и газ паднаха до най-малкия си дял от руския бюджет за две десетилетия. Международният валутен фонд прогнозира ръст от само 0,8 процента. След това дойдоха дерогациите. Износът на руски суров петрол се покачи от 4,9 милиона барела на ден през февруари до 6 милиона през май, а невъзможността за прилагане на руските енергийни санкции оттогава позволи на Путин да продължи да реализира неочаквани печалби от повишените цени на петрола.

Как Европа провали Украйна?

Докато Вашингтон беше непоследователен, голяма част от Европа беше откровено противоречива. Да вземем например Франция. Въпреки публичните протести срещу Путин, Total Energies отписа 14,8 милиарда долара, като същевременно тихомълком запази основните си активи: 19,4% дял в Новатек, най-големият производител на втечнен природен газ (LNG) в Русия, и 20% дял в проекта Ямал LNG, чиито товари продължават да пристигат във френските пристанища по дългосрочни договори.

До 2024 г. Франция стана най-големият вносител на руски LNG в Европа, помагайки на Русия да изгради експортни съоръжения, които преди това не е имала, дори когато президентът Еманюел Макрон настояваше за по-голяма стратегическа решителност в противопоставянето си на Русия. Вестник Le Monde съобщи, че газов кондензат от съвместно предприятие на Total Energies е бил преработван в авиационно гориво, използвано от руски самолети при атаките срещу украински градове. Компанията отрече да е извършила неправомерни действия, продаде един от засегнатите си дялове, но запази останалите.

Подобна е и историята с титана. Boeing се отказа от руския титан в рамките на няколко седмици след инвазията и успешно преструктурира веригата си за доставки чрез съюзническите страни. За разлика от това, Airbus - тогава снабдяваща се с приблизително половината от титана си от VSMPO-AVISMA - компания, свързана с руската държавна отбранителна корпорация Rostec - се противопостави на санкциите върху руския титан. Главният изпълнителен директор на Airbus предупреди, че санкционирането на руския титан би означавало "да санкционираме самите себе си", а компанията избра безсрамния опортюнизъм и запълни празнотата, оставена от Boeing.

Австрийското правителство не успя да обуздае Raiffeisen Bank, която остана най-голямата западна банка, оперираща в Русия. В определени моменти тя генерираше приблизително половината от печалбите на банковата група, като същевременно внасяше стотици милиони евро годишно в руската хазна. Супермаркетите Auchan на френското милиардерско семейство Mulliez никога не напуснаха Русия, настоявайки, че мисията им е просто да изхранват цивилното население.

Германия също представлява показателен пример. Германският износ за Киргизстан - държава с едва 7 млн. души население - се е увеличил приблизително десетократно след инвазията. Киргизстан просто се превърна в основен транзитен маршрут за реекспорт към Русия. Страната се превърна и в център за престъпна дейност с криптовалути, улеснявайки незаконния обмен на криптовалути и служейки като дом за A7A5, подкрепената от Русия стабилна криптовалута. Финансовите регулатори в страната позволяват на санкционираните от Запада компании за криптовалути да работят свободно.

И все пак Европа предостави на Киргизстан изключително благоприятни търговски условия чрез Общата схема за преференции плюс (GSP+), която позволява на страната да изнася над 6200 категории стоки на пазара на ЕС без мита. Междувременно, нерегулираните гръцки корабособственици печелят от продажбата на десетки остарели танкери на руския сенчест флот, което подпомага заобикалянето на санкциите и увеличава риска от екологични катастрофи.

Провалът не се ограничава само до Европа. Индийските рафинерии, които почти не купуваха руски суров петрол преди войната, сега доставят до 40% от вноса си от Русия, преди да изнесат преработените нефтопродукти обратно на западните пазари на завишени цени. На този фон, последователността на корпоративния отлив, воден предимно от американски фирми, е още по-поразителна. От над 1500 компании, които продължаваме да наблюдаваме, над 1000 са ограничили или прекратили дейността си в Русия в много по-голяма степен, отколкото законът изисква.

Най-значимите свивания са настъпили непропорционално сред германски, френски, индийски, китайски и узбекски фирми, всички публично идентифицирани и оценени в нашата база данни. Дори Путин предупреди, че западните компании, които "затръшнаха вратата", не трябва да очакват лесно завръщане. Американските компании като цяло спазиха думата си. Твърде много правителства обаче не го направиха.

Как да спрем Кремъл да избягва санкции?

Въпросът, висящ над Анкара, вече не беше дали икономическият натиск работи. Истинският въпрос беше дали демократично избраните правителства могат да проявят същата решителност, която толкова много частни компании вече демонстрираха. Засега те се провалят с гръм и трясък.

Още по-лошото е, че, Русия намира все по-сложни начини да заобикаля съществуващите санкции, а съществуващият режим на санкции очевидно не успява да се справи с тях. Както Александър Браудър установи в своето новаторско изследване, така наречената мрежа A7 - частна руска платформа за плащания, която е свързана с руското правителство и е изправена пред санкции - обработва приблизително 90 милиарда долара годишно, което представлява повече от половината от целия военен бюджет на Русия.

И все пак мрежата A7 е била обект само на една правителствена санкция, която самата Банкова комисия на Сената определи като "очевидно недостатъчна". Нейният водещ финансов инструмент, стейбълкойнът A7A5, е подкрепен от санкционирана руска отбранителна банка. И въпреки това, той необяснимо остава извън обсега на правителствените санкции.

Рецептата е проста: налагане на далеч по-пълен и всеобхватен набор от икономически санкции срещу Русия; демонтиране на нейната сенчеста финансова мрежа, начело с A7A5 чрез прекратяване на дейността на посредниците в Киргизстан и други транзитни държави; санкциониране поотделно на корабите от сенчестия флот, за да се спре незаконният поток от руски петрол; налагане на значителни вторични тарифи; прекратяване на толерирането на европейски компании като Total Energies, Airbus и Raiffeisen, чието поведение активно е помогнало на Русия да възстанови икономическия си капацитет.

Историческият прецедент е показателен. През 1992 г. архиепископ Дезмънд Туту, виден активист срещу апартейда в Южна Африка, каза, че правителствените санкции срещу Претория са били широко отхвърляни от белия южноафрикански елит като неоколониализъм, докато частният сектор не се е присъединил, предизвиквайки масово напускане на около 200 компании от страната, водени от General Motors, IBM и Coca-Cola.

Урокът беше ясен тогава и остава ясен и сега: координацията между лявата ръка на правителството и дясната ръка на бизнеса е от решаващо значение. Изследователи, изучаващи механиката на гръбначния стълб, са доказали, че повдигането на 22-килограмов предмет с две ръце е биомеханично и неврологично по-малко натоварващо от повдигането на две отделни тежести от по 11 килограма - всяка ръка, работеща самостоятелно, създава товар, с който двете ръце заедно биха могли да се справят с лекота.

Повече от 1200 компании изпълниха своята роля. Те удържаха фронта през изтощителните години на войната, устоявайки както на изкушението за печалби, така и на натиска на репресиите на Кремъл. Сега е ред на правителствата да покажат същата решителност и смелост, като наложат по-всеобхватни санкции срещу Русия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    109 13 Отговор
    Китай изкупува ЕС на парче .На Урсула вече и гащите са и собственост на Китай.

    Коментиран от #9, #13, #91

    18:03 28.07.2026

  • 2 Тити на Кака

    107 13 Отговор
    Тия юнаци пак размазаха Русия.
    Утре пак ще я размажат.
    И те така.

    Коментиран от #58, #63

    18:06 28.07.2026

  • 3 фен на сидеров

    85 8 Отговор
    кой ще я чете тая логорея !? няма как да маркирам "0" звездички !

    18:06 28.07.2026

  • 4 Сатана Z

    108 9 Отговор
    Германистан мачка Руската икономика като уволнява месечно по 10 000 работници.С този темп на уволнения и фалити на малък и среден бизнес няма нужда Русия д прави нищо ,а само да наема нови работници за нейната промишленост

    Коментиран от #77

    18:06 28.07.2026

  • 5 Някой

    90 9 Отговор
    Пак Факти публикува мокрите сънища на някого

    Коментиран от #22

    18:06 28.07.2026

  • 6 Григор

    102 8 Отговор
    "Защо е време Западът да смаже военната икономика на Путин"
    Заглавието направо кърти мивки! И как да стане това? С мерак?Само с мерак не става! Толкова години все опитват и все нищо не се получава. Все го режеш и все късо идва!

    Коментиран от #68

    18:07 28.07.2026

  • 7 ох малее

    80 7 Отговор
    какво ще смазва запада освен задните си части нищо друго неможе да смаже с тия прайдове и розови понита запада е пълен провал в лицето на сегашните управляващи!

    18:07 28.07.2026

  • 8 Филмът е съветЦки

    17 35 Отговор
    Хаха, тези двамата на снимката са като герои от някаква комедия !!!

    18:07 28.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Свободен

    13 71 Отговор
    ПобедоБесните кучета в Москва могат да бъдат излекувани от бяса си само по един начин!
    За нашите маст.ии, които се въртят около тях не е нужно да се прави нищо - те са страхливи!

    Коментиран от #66

    18:08 28.07.2026

  • 11 Обичам

    44 3 Отговор
    Такива новини за разни линзита.

    Коментиран от #18

    18:10 28.07.2026

  • 12 При това глобално затопляне

    38 4 Отговор
    Няколко ядрени ракети могат да предизвикат ядрена зима и да се охлади климата на земята

    18:10 28.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 анонимен

    62 8 Отговор
    Факти, адски е трудно да се спрете, нали?! Руснаците за вас имат една частушка. Тя е следната:
    Если вас натянут раз,
    вы конечно крикнете.
    Раз натянут, два натянут,
    а потом привикнете!

    18:14 28.07.2026

  • 15 Шести

    56 7 Отговор
    Запада си разтури собствената икономика но с руската няма дя стане,а краварските еврейчета сън не ги лови но китайците са ги захапали яко

    18:14 28.07.2026

  • 16 Бончо М

    46 1 Отговор
    В чест на Линдзи Греъм да надхвърлят неговото предложение за 500% мита да го направят 2000,или 3000...

    18:15 28.07.2026

  • 17 нннн

    60 6 Отговор
    С тия русофобски статии всички българи ще направите русофили. Сега са ,,само" 80%.

    18:17 28.07.2026

  • 18 Хомосексуален ли си?

    2 8 Отговор

    До коментар #11 от "Обичам":

    Разбираме те.

    Коментиран от #64

    18:18 28.07.2026

  • 19 Напред ЕС смазвай

    45 3 Отговор
    Квото можеше да смаже запада вече го е смазал, вече нищо не може да смаже освен собствената си икономика и население, то си е даже в процес, краваря се опитва да се измъкне като прецака Венецуела, точи се на Куба, Гренландия, Мексику, Канада и сага се пробва над Иран, ама нещо му намазаха ските.

    18:18 28.07.2026

  • 20 Капейкиииии ?!

    10 31 Отговор
    Стягайте кремъклийките и немедлена да защитим военната икономика на Путин ! Само Батюшката може да ни асвабади от Натовско робство и тиранство.

    18:19 28.07.2026

  • 21 ДО ЕДИН ВРАГОВЕТЕ НА ПУТИН И РУСИЯ СА И

    33 7 Отговор
    НАШИ ВРАГОВЕ , ТЕ СА ДЯВОЛСКИ ИЗЧАДИЯ И ЩЕ СЕ ПЪРЖАТ ВЕЧНО В АДА .

    18:20 28.07.2026

  • 22 Определено е някой по-умен от теб

    0 8 Отговор

    До коментар #5 от "Някой":

    Ти как мислиш?

    18:20 28.07.2026

  • 23 Източна ромелия

    35 3 Отговор
    Как западналия запад ще смачка военната икономика на РФ , това е всае едно с гол задник да мачкаш таралеж

    18:21 28.07.2026

  • 24 СВОБОДЕН

    29 6 Отговор
    ПобедоБесните кучета в ЕС режима могат да бъдат излекувани от бяса си само по един начин!
    За нашите маст.ии, които се въртят около тях не е нужно да се прави нищо - те са страхливи!

    18:22 28.07.2026

  • 25 Да,бе

    40 5 Отговор
    Като стигнах до "запада притежава военно и икономическо превъзходство" и не издържах...Болни хора се опитват да ни убедят,че са здрави ментално с бълване на абсолютни лъжи.Жслка история...

    18:22 28.07.2026

  • 26 ОСТАВЕТЕ БАНДЕРИЯ ДА ПОБЕДИ РУСИЯ !

    21 5 Отговор
    ТЯ СЕГА КАТО И ДАВАТЕ ПАРИ И ОРЪЖИЯ СЕ ЧУДИ НА КАК ДА ОТКРАДНЕ ПАРИТЕ И ДА ПРОДАДЕ ОРЪЖИЯТА , А ТАКА СЕ РАЗКОНЦЕНТРИРА И САМО ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ СЪНУВА !И НАРКОТИЦИ , РИИШ ЛИ !ОСТАВЕТЕ Я НА МИРА , ТАМ ВЕЧЕ ХОРА НЯМА ОТ ВАШИТЕ ПОМОЩИ !

    18:26 28.07.2026

  • 27 Ами

    31 5 Отговор
    Голяма част от компаниите които напуснаха Русия вече искат да се връщат.
    Някой дори предложиха сериозни намаления на цените, но за
    съжаление природата не търпи вакуум. Техните места вече са заети.
    А това че запада търгува с Русия през посредници го знаят и пингвините в Антарктида :)

    18:26 28.07.2026

  • 28 Реалист

    37 3 Отговор
    Добре де , Факти , като постоянно публикувате "мнения" , защо са все в посока антиРусия ? Защо не давате и другото мнение ? Карбовски ви го каза : Завладяна журналистика . И вие сте еталон на контролирана медия . И това днес наричаме "демокрация" . Народа не е глупав . Затова Радев има милион и половина поддръжници .Писна им !

    Коментиран от #33, #35

    18:27 28.07.2026

  • 29 стига стари дъвки

    5 20 Отговор
    Докато Русия има намеса в Крим войната няма да проключи, дори и да бъдат пеекратени военните действия. Докато не се възтанови всичко, както двете Германии, атиска ще продължава от всички възможни посоки, включително партизанска война и нищо няма да приключи.

    18:28 28.07.2026

  • 30 Северодвинск

    22 2 Отговор
    Стига сте писали глупости.

    18:30 28.07.2026

  • 31 Kaлпазанин

    25 4 Отговор
    И с какво ще я смаже че ми става смешно ,вие я смазвате всеки ден ,па като гледам от Путин и Русия вече и помен не остана ,едните затъват в батака и хартиени борчове към Ротшилд ,а другите се развиват

    18:30 28.07.2026

  • 32 Толкова за смазването

    33 3 Отговор
    Най-големите длъжници в еврозоната (в милиарди евро) 1. Франция: 3 345 млрд. € - три трилиона и 345 милиарда. 2. Италия: 3 131 млрд. € - три трилиона и 131 милиарда. 3. Германия: 2 554 млрд. € - два трилиона и 554 милиарда. 4. Испания: 1 667 млрд. € - един трилион и 667 милиарда. 5. Белгия: 670 млрд. € 6. Нидерландия: 493 млрд. € 7. Гърция: 366 млрд. € 8. Австрия: 308 млрд. € 9. Португалия: 294 млрд. € 10. Финландия: 245 млрд. € Сега тези дългове ще ги плащаме и ние. Това е една от причините да ни набутат в еврозоната.

    18:30 28.07.2026

  • 33 000

    24 2 Отговор

    До коментар #28 от "Реалист":

    Защото човека зад сайтчето факти получява финансиране като западен агент на влияние. Влизайте тук и ги убивайте с думи. Те са свършени, знаят го, но нямат вариант 2. Западния колониален рай свърши окончателно и безвъзвратно.

    18:31 28.07.2026

  • 34 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    17 4 Отговор
    Сяпоследно репатрираха ли главата на Линдзито Греъма обратно в Сащ или без глава ще го копат ?

    18:32 28.07.2026

  • 35 Клати Курти

    10 0 Отговор

    До коментар #28 от "Реалист":

    Плати -Клати ,така си върви то от време оно !

    18:35 28.07.2026

  • 36 ежко

    22 5 Отговор
    Факта,че Линдзи Греъм пукна е добра новина за целия свят.Не знам дали САЩ ще смаже Русия,но мижду САЩ и Китай залагам еднозначно на Китай!Англосаксонците винаги са били мръсно племе.

    Коментиран от #45

    18:36 28.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Трътлю

    20 3 Отговор
    Alexander Browder е синът на Bill Browder. Бил Браудър искаше да купи Газпром и бе изгонен от Русия. Ето ТЕЗИ водят войната, защото Москва им пречи. Кой е премиер или президент няма значение.

    18:39 28.07.2026

  • 39 Смазвай ЕС

    16 2 Отговор
    Квото можеше да смаже запада вече го е смазал, вече нищо не може да смаже освен собствената си икономика и население, то си е даже в процес, краваря се опитва да се измъкне като прецака Венецуела, точи се на Куба, Гренландия, Мексику, Канада и сага се пробва над Иран, ама нещо му намазаха ските. Вече нищо не зависи от тях, целия икономически растеж на запада е беше подсигурен от ресурсите на колониите, няма колонии няма пара, сами се вкараха в капана като дадоха всичко на къртрли, корпорации и фамилии а те изсмукаха всичко и държавите в ЕС станаха безгласни кукли управлявани от олигархията.

    18:40 28.07.2026

  • 40 !!!?

    9 7 Отговор
    Сакън, само това не !!!
    Представяте ли си, след края на войната, оскотели мужици да плъзнат като хлебарки из Европа и България...!!!?

    18:41 28.07.2026

  • 41 Сенсей

    17 2 Отговор
    Линдзи срещна една руска ракета, после се прибра в САЩ с леко главоболие

    18:44 28.07.2026

  • 42 ЗАПАДА ДА СИ СМАЖЕ ЗАДНИКА ЩОТО МУ ПРЕД

    10 1 Отговор
    СТОИ ЯДРЕНА ЗИМА СЛЕД УМИРАЧКАТА ОТ ЖЕГИТЕ !

    18:46 28.07.2026

  • 43 🦁ЩЩД🦁

    18 1 Отговор
    Същият този парцал "Time",по време на Априлското въстание е писал,че някакви побеснели християни са надигнали глава срещу мирното и кротко мюсюлманско население в провинция Румелия .И дават съвет на султана "Смажи ги,ние ще помагаме! ".Та тия много обичат да "смазват".Ама,нещо хич не им се получава.

    Коментиран от #61

    18:47 28.07.2026

  • 44 !!!?

    7 17 Отговор
    Вече пета година Путлер не може да отиде на почивка в Сочи, а камо ли в Кримнаш...даже и в тайгата при Кужугетович вече не ходи !!!
    От бункера направо в мавзолея ще го аранжират...!!!?

    Коментиран от #47

    18:49 28.07.2026

  • 45 Клати Курти

    15 0 Отговор

    До коментар #36 от "ежко":

    В случая си прав, но като цяло голяма част от американците не са лоши хора ,главното Зло е ZOG - преведено на български ЦОП -Ционистско Окупационно Правителство в Сащ, което е на власт в Сащ от десететилетия ,също и Ционистското независимо Сити ъв Лондон .

    18:49 28.07.2026

  • 46 Э-аборотное

    5 14 Отговор
    Дано по-скоро дойде края ня тиранина Путин

    18:49 28.07.2026

  • 47 Херлок Шолмс

    1 5 Отговор

    До коментар #44 от "!!!?":

    Ти па ходиш редовно в намай .кясси пттт.катта умиррисана ,как беше ?

    18:51 28.07.2026

  • 48 Полковник Картошкин

    16 1 Отговор
    Къде противния Греъм?
    В Ада!
    Къде е Русия настъпва по всички направления помага на Иран да гаси старите корита и колиби на кравите почти изгонени от персийския залив!
    Какви по хубави новини?

    18:53 28.07.2026

  • 49 Теслатъ

    22 2 Отговор
    Колко сме жалки и подли, и като народ, и като етнос! Вместо да поставим националните си интереси на първо място, ние правим "велики провинциални планове" как да причиним зло на Русия, която не ни е сторила никакво зло, напротив, без нея нямаше да има България!

    Коментиран от #51, #62

    18:53 28.07.2026

  • 50 604

    3 0 Отговор
    ми айде бре, ама гледам май при нас кривата е по-стръмна....рашите камъни че ядат ама война ще водят....тва не са наще меки китки, дет бият зад копчетата и виртуално...ко беше хибридната война я печелим, пхахахахахаххя

    18:54 28.07.2026

  • 51 604

    10 0 Отговор

    До коментар #49 от "Теслатъ":

    Дори ВСВ и ПСВ сме се включили с идеята да получим облаги, сега е за бог да прости...отдавна сме колония и нищо повече!

    18:56 28.07.2026

  • 52 151 тихоокеанска бригада морска пехота

    14 0 Отговор
    Математиката е точна наука хохлорезите намаляват със 30 хиляди а няма желаещи да мрът за Жида Зеленски!
    Русия бавно гади стадата нацисти!
    Догодина по това време бандеровската сбирщина ще са свършили англетата ще се опитат да хвърлят балтийските дегенерати но те една шъпа пълен смях!

    18:56 28.07.2026

  • 53 Бая злобен талант се иска

    18 0 Отговор
    За да ндраскаш тоя турбо тъп пасквил.

    Коментиран от #54

    18:59 28.07.2026

  • 54 Теслата

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Бая злобен талант се иска":

    Злоба - да, талант - йок! А, може да е и за пустите му "30 сребърника".

    19:07 28.07.2026

  • 55 шаа

    4 0 Отговор
    много шекспирово заглавие. "смазвам" значи както "смачквам", така и "намазвам". но щом е публикувано тук, това еднозначно определя кое значение се има предвид.

    19:07 28.07.2026

  • 56 Тити

    3 7 Отговор
    Рашистите имат икономика каквото изкопаят това и продават нищо не произвеждат.

    19:09 28.07.2026

  • 57 Mими Кучева🐕‍🦺

    7 2 Отговор
    Западът ще смаже кавала на Путин!🥳🤣🖕

    19:12 28.07.2026

  • 58 Баламата

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Тити на Кака":

    И аз не разбирам,ще я спазват ли или няма да я смажат?

    19:17 28.07.2026

  • 59 ?????

    12 0 Отговор
    Уф.
    Тва може да е написано само от някакво бозаво пони смучещо спаначено смуди с липсващ акъл, но алчно за кинти за поръчкови статии, което естествено си няма никаква представа от истинските реалности на тая планета.

    19:20 28.07.2026

  • 60 точка

    6 0 Отговор
    Добре описва мизерийте които направиха на Русия и ЕС!!!!!!!!!

    19:24 28.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Прав си !

    0 9 Отговор

    До коментар #49 от "Теслатъ":

    Преди 150 години Рушия доди с “Теслатъ” и до ден днешен ни дялка, га му скимне. Те, затова сме такива недодялани и ошмулени, та се мандахерцаме” Немили Недраги” между Изтока и Запада. Добре , че Ванка няма биндзин за танка. Таким образам се асвабадихме от “Тройно” асвабаждение.

    Коментиран от #71

    19:29 28.07.2026

  • 63 Кака ти Тити

    1 7 Отговор

    До коментар #2 от "Тити на Кака":

    ЕС и САЩ могат да приключат Русия много бързо. Но искат да я пържат в собствен сос, поне 50 години да не може да се съвземе.

    19:35 28.07.2026

  • 64 Ха ха

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Хомосексуален ли си?":

    Линдзи Крауфорд,Линдзи Лоън - мъже ли са ,драга?

    19:39 28.07.2026

  • 65 Бат Минко

    5 0 Отговор
    Най много Мелания и Иванка да смажат Питоняна Путин

    19:39 28.07.2026

  • 66 Мнение

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Свободен":

    ВИЕ ЖЪЛТОПАВЕТНИТЕ ЛГБТ "ДЕМОКРАТИ" (ИЗТРВЛКИ НА ШОРОШ), ВИНАГИ СТЕ МНОГО СМЕЛИ ПО ФОРУМИТЕ?!
    КАТО ТОЛКОВА ВИ СЪРБИ ДА ВИ ТЕГЛЯТ ПО ЕДИН..., ЩО НЕ ХВАЩАТЕ ПЪТЯ ЗА УКРИЯ?!
    ТАМ ЗЕЛЬО С УДОВОЛСТВИЕ ЩЕ ВИ ПРИЕМЕ, ДОКАТО ПОЛИРА НОВАТА СИ ЗЛАТНА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ И ШМЪРКА ПОРЕДНАТА "ЛИНИЯ НА СМЕЛОСТТА"!!!

    ИЗГЛЕЖДА ИМА МНОГО ЖЕЛАЕЩ ЖЪЛТОПАВЕТЕН ПЛАНКТОН ДА РАЗДАВА ПРАВОСЪДИЕ, АМА АКО МОЖЕ ЗАД КЛАВИАТУРАТА?!

    НАРОДЪТ НИ ВИНАГИ Е БИЛ И ПАК ЩЕ БЪДЕ ЗАЕДНО С РУСИЯ!
    НА ПУК НА ЛГБТ, ПЕДО ШОРОШОВИТЕ ПРОДАЖНИЦИ!!!

    19:45 28.07.2026

  • 67 Ами сега?

    6 0 Отговор
    Да смаже?!?
    Какво по точно означава "да смаже", да омасли триещите повърхности за да се движи по леко или да я смачка за да не може да действа ефективно? Научете се най сетне на български език, това ви е работата ама пак я демонстррахте като "българска работа"!

    19:48 28.07.2026

  • 68 Някой

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Григор":

    Според мен заглавието си е точно - ще смаже с малко машинно масло зъбните колела на руската военна промишленост. Явно това са имали в предвид, но заглавието е малко по-кратко и затова е неясно.
    :)

    19:50 28.07.2026

  • 69 ужас

    6 2 Отговор
    Мокри сънища. Тези ще мирясат само когато им замириса на атом. Търсят си го. 55000 санкции наложихте и благодарение на тях Русия за 5 г се превърна в технологично независима от запада страна. Руснаците за тези години създадоха 4 вида пътнически самолети на 100 процента до последното болтче собствени самолети. Заместиха сименсовите 110 МВ турбини, пуснаха производство на стругове и други металообработващи машини, пуснаха в производство аналози на западните лекарства, ориентираха автопрома към китай, създадоха 100 процента собствена технология за втечнен газ, Росатом произвежда високотехнологична медицинска апаратура и много други технологии за които харчеха валута сега са си техни.Във военната област никога не са зависели от запада, защото си произвеждат цялата електроника. Във военната област навсякъде не се работи с чипове от нм спектър, там 5 нм не се използват, използва се по груба технология-десетки нм.

    Коментиран от #73

    19:51 28.07.2026

  • 70 Хи хи

    6 1 Отговор
    Маленкий зеля много плакал като изпращал Линдзи Греян към Пъкъла, но нямало как да бавят Линдзи повече, щото дяволите вече били разтопили катрана в котела за Линзи !!

    19:52 28.07.2026

  • 71 Теслатъ

    6 2 Отговор

    До коментар #62 от "Прав си !":

    И ся оставъ да ни разкажеш как нъ "издялка" лошаватъ Русия, кът от най-бедната, изостанала и бандитско-криминална държава, при лошавата Русия - безплатно образование, медицина, детски ясли и градини, училища и университети, наука, армия, фабрики, заводи, предприятия, износ на продукция, международни пазари.... и 9,5 Млн население! Ха, ся да съ похвалиш с новите ни Господари..., почвай, чекам!!!!

    19:54 28.07.2026

  • 72 Хмм

    7 3 Отговор
    вече 4 години все смазват икономиката на Русия, 21 пакета санкции, вече подготвят 22-ия, а през тези години Русия не е теглила никакъв заем, активите ѝ за стотици милиарди са блокирани, ЕС дава стотици милиарди на Украйна, САЩ също, дългът на украйна е100% от БВП, всичко това не защото мислят, че украйна ще победи с нейните 15-20 млн. възрастни и безпомощни хора, само те са останали, че нямат пари да напуснат страната, на фронта са над 50 годишни, как да си признаят европейците чеса заложили на губеща карта, както на Хитлер преди 80 и кусур години

    Коментиран от #76

    19:55 28.07.2026

  • 73 Zахарова

    1 3 Отговор

    До коментар #69 от "ужас":

    Хахаха,дорогой излиза, че сме били групави така ли. Е, да глупаци сме, щом търпи руснака да го щавят олигарси. Няма руснак,който да ни желае западна стока и който да не желае да живее на запад

    20:01 28.07.2026

  • 74 Э-аборотное

    1 2 Отговор
    Няма копейка,която да не е тъпа

    Коментиран от #82

    20:02 28.07.2026

  • 75 Иван у

    1 1 Отговор
    От къде ги копаете тези мислители, връзката с мозъка им е прекъсната, не се излагайте.

    20:05 28.07.2026

  • 76 да ама не,

    2 1 Отговор

    До коментар #72 от "Хмм":

    На кой му пука за украйнците, но след Украйна пътищата се разклоняват в различни посоки за цяла Европа. Сега не могат да стигнат до Европа защото Украйна им запушва пътя и целта им е да я няма на пътя им. Защо не започнаха с Финландия, за която имат претенции още от ВСВ? Защото от там нататък пътя води за никъде.

    20:06 28.07.2026

  • 77 емил

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Нали целта на Америка е да унищожи Европа и убеждава народите им ,че за всичко е виновна Русия или по точно Путин . Същата иска да няма нито една страна независима и свободна а трябва да е сателит слуга и без нейно разрешение не може да има както Вътрешна така и Външна независима политика и технологически трябва да е зависима от тези колонизаторi иначе ще бъде унищожена без нейното разрешение не може нищо да направят .

    Коментиран от #80

    20:09 28.07.2026

  • 78 Швейк

    1 2 Отговор
    Последните 20-на коментара са написани от една и съща копейка!

    20:09 28.07.2026

  • 79 Неон

    1 0 Отговор
    Абе 54 страни смазват Русия и пак колелото се върти,е малко трудно но то не е зъбно колело!Тоя дядо не знаеше ли,че окраината е заразена от американците ,та ходеше толкова често там?Ама окрайининка като те засмуче,оглупяваш чак!Дядо Господ е милостив,крайностите ги прибира,сега е хвърлил око на просяка,че много прекалява и го дразни!

    20:10 28.07.2026

  • 80 Я по сериозно!

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "емил":

    Е тя и Русия иска същото! Кой крив, кой прав? Да слугуваш на чужди господари е да загубиш себе си, но когато си разчекнат между два стола е още по лошо. Или правиш избор, или си на земята и всеки те гази.

    20:14 28.07.2026

  • 81 Това

    0 0 Отговор
    е играно вече и доказано не работи срещу Русия, дайте нещо друго......

    20:18 28.07.2026

  • 82 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Э-аборотное":

    То всичко което не е на грантове е тъпо. Умни са само грантаджиите.
    Но няма да е все така. Всичко рано или късно се плаща.
    Ще дойде ден в който ще трябва да се заработват грнтовете.
    А тогава ще проклинат че са се родили.

    20:24 28.07.2026

  • 83 Истината

    3 0 Отговор
    Толкова много глупости в една статия не бях чел отдавна.
    Западният свят наистина са в някакъв розов бялон , далече от реалния свят

    20:27 28.07.2026

  • 84 Тежко психично болни

    0 0 Отговор
    И извън контрол ....плашещо е, животът на всички ни е под сериозен риск...

    20:29 28.07.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 кРадев и крадевци обявиха война на Русия

    1 1 Отговор
    ...и на Иран, очакваме кРадев да обяви утре война у на Китай....да се Е-в--а м--ай---ка--та

    20:32 28.07.2026

  • 88 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    2 0 Отговор
    КАКТО ФАКТИ ПОКАЗАХА..И ПОСЛЕ КАЗАХА...ТАЗИ ГАД...линдзи греам...ХВЪРЛИ ТОПА...ХОРАТА СЕ ЗАРАДВАХА..И УСПОКОЙХА....ФАКТ....ФАКТИ

    20:34 28.07.2026

  • 89 Ммммм

    2 0 Отговор
    Защо триете бе скапаняци

    20:34 28.07.2026

  • 90 Редица кравари отидоха в ада

    1 0 Отговор
    А щяха да убиват Путин....а изгниха и станаха тор за земята и никой не ги помни, че някога е имало такъв боклук на земята

    20:34 28.07.2026

  • 91 Добро заглавие

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ми, той, дядо Дончо смаза военната икономика на Русия с финно масалце на цената на петрола..

    20:34 28.07.2026