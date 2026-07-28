"Защо е време Западът да смаже военната икономика на Путин"

Смъртта на сенатор Линдзи Греъм е опустошителен удар за неговото семейство, избирателите му и колегите му в управлението, но също така представлява и сериозна пречка за разрешаването на глобалните конфликти между Украйна и Русия и между Израел и Иран. Непоколебимата позиция на Греъм в подкрепа на военната помощ за Украйна и Израел изигра решаваща роля при вземането на решения във висшите политически кръгове на САЩ. Греъм внесе през 2025 г. законопроекта "Закон за санкциониране на Русия", целящ да засили санкциите срещу Русия. Той получи широка двупартийна подкрепа и очевидната благословия на президента Доналд Тръмп.
Това пишат в материал за американското списание TIME водещият американски икономист Джефри Зоненфелд, бившият министър на икономическото развитие Робърт Хорматс, анализаторът и бивш посланик на САЩ в Украйна Джон Хербст и Александър Браудър - изследовател на каналите за заобикаляне на санкциите срещу Русия.
Безспорно САЩ разполагат с най-силния инструмент за натиск, но постоянната подкрепа на Европейския съюз също допринесе за укрепване на морала и бойните способности на Украйна. Въпреки това ЕС би могъл да направи много повече. Предложеният от Греъм закон предвижда въвеждането на 500% вторични мита, блокиране на имущество и активи на всяка финансова институция, собственост на Русия или на представители на руското правителство, както и допълнителни банкови санкции. Този "Закон за санкциониране на Русия", който вероятно скоро ще бъде преименуван на "Закона на Линдзи Греъм" в негова памет, би нанесъл сериозен удар по режима на Владимир Путин и би могъл най-после да сложи край на неговата кървавата и империалистическа инвазия в Украйна.
Миналата седмица в Анкара лидерите на НАТО се събраха за традиционната обща снимка и отново обещаха непоколебима подкрепа за Украйна. Това беше израз както на принципната им ангажираност към оцеляването на една суверенна и мирна съседна държава, така и на осъзнатия им общ интерес пред лицето на империалистическите амбиции на Путин. Заключителната декларация беше категорична: разходите за отбрана на страните от НАТО най-сетне нарастват, а щедрата хуманитарна подкрепа за Украйна беше приветствана с топли и единодушни аплодисменти. И все пак, въпреки цялата тази критична подкрепа, Западът имаше силата да сложи край на тази война отдавна - и то на сравнително скромна цена - ако беше проявил последователност и беше подкрепил заявените си принципи с реални действия.
Как частният сектор се опълчи на Путин?
Освен военното си превъзходство и единната дипломатическа позиция, Западът разполага и с огромна икономическа мощ. Срещата в Анкара създаде успокояващото впечатление за съвместни действия, но прикри една неудобна истина: частният сектор водеше тази икономическа битка с по-голяма последователност и смелост от много правителства, които днес взаимно се поздравяват.
Ние не сме нито странични наблюдатели, нито участници във военните действия, но сме активни в тази борба. В рамките на няколко дни след руската инвазия, нашият екип от Йейл мобилизира близо 200 доброволци-изследователи, които денонощно проследяваха дейността на всички големи международни компании, останали в Русия и съседните страни. Изследвахме митнически регистри, транспортни документи и корпоративни отчети и публично оценявахме всяка компания по скала от А до F. Тази кампания за прозрачност помогна на повече от 1200 компании доброволно да прекратят или значително да намалят дейността си в Русия - най-голямото доброволно корпоративно изтегляне в историята. Тези фирми представляваха приблизително 40% от предвоенния БВП на Русия. Напускането им заличи за броени месеци три десетилетия чуждестранни инвестиции и надхвърли значително изискванията на международните санкции. Това разграничение е по-важно, отколкото много коментатори оценяват. Санкциите и корпоративното оттегляне са допълващи се, но фундаментално различни инструменти.
Икономическите санкции са принудителни мерки, чрез които правителствата принуждават компаниите да спазват правилата под заплаха от правна санкция. Доброволното изтегляне на бизнес, за разлика от това, носи морална тежест и реална пазарна сила. Когато бордовете и изпълнителни директори сами стигнаха до извода, че Русия на Путин е станала едновременно правно неприемлива и икономически непривлекателна, това нанесе тежък удар върху пропагандата на Путин, неговия международен авторитет и икономическите позиции на Кремъл.
Тези два подхода - държавните санкции и доброволните действия на частния сектор - трябва да действат като единен удар, подобно на кампанията срещу режима на апартейда в Южна Африка. Санкциите не позволяват принципните компании да бъдат изместени от по-безскупулни конкуренти. Корпоративното оттегляне лишава Кремъл от това, до което само законодателството не може да достигне: технологии, капитал и легитимност. През последните четири години именно корпоративният натиск беше последователен. За съжаление много западни правителства многократно отслабваха санкциите в момент, когато трябваше да ги затягат.
Например през март, април и май Министерството на финансите на САЩ многократно издаваше или удължаваше общи лицензи, позволяващи руски петрол, който вече е бил натоварен на кораби, да бъде продаван и разтоварван. Длъжностните лица защитаваха дерогациите като мерки за стабилизиране на енергийните пазари. Но моментът едва ли можеше да бъде по-неподходящ: натискът беше на ръба да унищожи икономическото влияние на Путин. До декември 2025 г. суровият петрол Urals падна под 40 долара за барел.
Приходите от петрол и газ паднаха до най-малкия си дял от руския бюджет за две десетилетия. Международният валутен фонд прогнозира ръст от само 0,8 процента. След това дойдоха дерогациите. Износът на руски суров петрол се покачи от 4,9 милиона барела на ден през февруари до 6 милиона през май, а невъзможността за прилагане на руските енергийни санкции оттогава позволи на Путин да продължи да реализира неочаквани печалби от повишените цени на петрола.
Как Европа провали Украйна?
Докато Вашингтон беше непоследователен, голяма част от Европа беше откровено противоречива. Да вземем например Франция. Въпреки публичните протести срещу Путин, Total Energies отписа 14,8 милиарда долара, като същевременно тихомълком запази основните си активи: 19,4% дял в Новатек, най-големият производител на втечнен природен газ (LNG) в Русия, и 20% дял в проекта Ямал LNG, чиито товари продължават да пристигат във френските пристанища по дългосрочни договори.
До 2024 г. Франция стана най-големият вносител на руски LNG в Европа, помагайки на Русия да изгради експортни съоръжения, които преди това не е имала, дори когато президентът Еманюел Макрон настояваше за по-голяма стратегическа решителност в противопоставянето си на Русия. Вестник Le Monde съобщи, че газов кондензат от съвместно предприятие на Total Energies е бил преработван в авиационно гориво, използвано от руски самолети при атаките срещу украински градове. Компанията отрече да е извършила неправомерни действия, продаде един от засегнатите си дялове, но запази останалите.
Подобна е и историята с титана. Boeing се отказа от руския титан в рамките на няколко седмици след инвазията и успешно преструктурира веригата си за доставки чрез съюзническите страни. За разлика от това, Airbus - тогава снабдяваща се с приблизително половината от титана си от VSMPO-AVISMA - компания, свързана с руската държавна отбранителна корпорация Rostec - се противопостави на санкциите върху руския титан. Главният изпълнителен директор на Airbus предупреди, че санкционирането на руския титан би означавало "да санкционираме самите себе си", а компанията избра безсрамния опортюнизъм и запълни празнотата, оставена от Boeing.
Австрийското правителство не успя да обуздае Raiffeisen Bank, която остана най-голямата западна банка, оперираща в Русия. В определени моменти тя генерираше приблизително половината от печалбите на банковата група, като същевременно внасяше стотици милиони евро годишно в руската хазна. Супермаркетите Auchan на френското милиардерско семейство Mulliez никога не напуснаха Русия, настоявайки, че мисията им е просто да изхранват цивилното население.
Германия също представлява показателен пример. Германският износ за Киргизстан - държава с едва 7 млн. души население - се е увеличил приблизително десетократно след инвазията. Киргизстан просто се превърна в основен транзитен маршрут за реекспорт към Русия. Страната се превърна и в център за престъпна дейност с криптовалути, улеснявайки незаконния обмен на криптовалути и служейки като дом за A7A5, подкрепената от Русия стабилна криптовалута. Финансовите регулатори в страната позволяват на санкционираните от Запада компании за криптовалути да работят свободно.
И все пак Европа предостави на Киргизстан изключително благоприятни търговски условия чрез Общата схема за преференции плюс (GSP+), която позволява на страната да изнася над 6200 категории стоки на пазара на ЕС без мита. Междувременно, нерегулираните гръцки корабособственици печелят от продажбата на десетки остарели танкери на руския сенчест флот, което подпомага заобикалянето на санкциите и увеличава риска от екологични катастрофи.
Провалът не се ограничава само до Европа. Индийските рафинерии, които почти не купуваха руски суров петрол преди войната, сега доставят до 40% от вноса си от Русия, преди да изнесат преработените нефтопродукти обратно на западните пазари на завишени цени. На този фон, последователността на корпоративния отлив, воден предимно от американски фирми, е още по-поразителна. От над 1500 компании, които продължаваме да наблюдаваме, над 1000 са ограничили или прекратили дейността си в Русия в много по-голяма степен, отколкото законът изисква.
Най-значимите свивания са настъпили непропорционално сред германски, френски, индийски, китайски и узбекски фирми, всички публично идентифицирани и оценени в нашата база данни. Дори Путин предупреди, че западните компании, които "затръшнаха вратата", не трябва да очакват лесно завръщане. Американските компании като цяло спазиха думата си. Твърде много правителства обаче не го направиха.
Как да спрем Кремъл да избягва санкции?
Въпросът, висящ над Анкара, вече не беше дали икономическият натиск работи. Истинският въпрос беше дали демократично избраните правителства могат да проявят същата решителност, която толкова много частни компании вече демонстрираха. Засега те се провалят с гръм и трясък.
Още по-лошото е, че, Русия намира все по-сложни начини да заобикаля съществуващите санкции, а съществуващият режим на санкции очевидно не успява да се справи с тях. Както Александър Браудър установи в своето новаторско изследване, така наречената мрежа A7 - частна руска платформа за плащания, която е свързана с руското правителство и е изправена пред санкции - обработва приблизително 90 милиарда долара годишно, което представлява повече от половината от целия военен бюджет на Русия.
И все пак мрежата A7 е била обект само на една правителствена санкция, която самата Банкова комисия на Сената определи като "очевидно недостатъчна". Нейният водещ финансов инструмент, стейбълкойнът A7A5, е подкрепен от санкционирана руска отбранителна банка. И въпреки това, той необяснимо остава извън обсега на правителствените санкции.
Рецептата е проста: налагане на далеч по-пълен и всеобхватен набор от икономически санкции срещу Русия; демонтиране на нейната сенчеста финансова мрежа, начело с A7A5 чрез прекратяване на дейността на посредниците в Киргизстан и други транзитни държави; санкциониране поотделно на корабите от сенчестия флот, за да се спре незаконният поток от руски петрол; налагане на значителни вторични тарифи; прекратяване на толерирането на европейски компании като Total Energies, Airbus и Raiffeisen, чието поведение активно е помогнало на Русия да възстанови икономическия си капацитет.
Историческият прецедент е показателен. През 1992 г. архиепископ Дезмънд Туту, виден активист срещу апартейда в Южна Африка, каза, че правителствените санкции срещу Претория са били широко отхвърляни от белия южноафрикански елит като неоколониализъм, докато частният сектор не се е присъединил, предизвиквайки масово напускане на около 200 компании от страната, водени от General Motors, IBM и Coca-Cola.
Урокът беше ясен тогава и остава ясен и сега: координацията между лявата ръка на правителството и дясната ръка на бизнеса е от решаващо значение. Изследователи, изучаващи механиката на гръбначния стълб, са доказали, че повдигането на 22-килограмов предмет с две ръце е биомеханично и неврологично по-малко натоварващо от повдигането на две отделни тежести от по 11 килограма - всяка ръка, работеща самостоятелно, създава товар, с който двете ръце заедно биха могли да се справят с лекота.
Повече от 1200 компании изпълниха своята роля. Те удържаха фронта през изтощителните години на войната, устоявайки както на изкушението за печалби, така и на натиска на репресиите на Кремъл. Сега е ред на правителствата да покажат същата решителност и смелост, като наложат по-всеобхватни санкции срещу Русия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #13, #91
18:03 28.07.2026
2 Тити на Кака
Утре пак ще я размажат.
И те така.
Коментиран от #58, #63
18:06 28.07.2026
3 фен на сидеров
18:06 28.07.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #77
18:06 28.07.2026
5 Някой
Коментиран от #22
18:06 28.07.2026
6 Григор
Заглавието направо кърти мивки! И как да стане това? С мерак?Само с мерак не става! Толкова години все опитват и все нищо не се получава. Все го режеш и все късо идва!
Коментиран от #68
18:07 28.07.2026
7 ох малее
18:07 28.07.2026
8 Филмът е съветЦки
18:07 28.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Свободен
За нашите маст.ии, които се въртят около тях не е нужно да се прави нищо - те са страхливи!
Коментиран от #66
18:08 28.07.2026
11 Обичам
Коментиран от #18
18:10 28.07.2026
12 При това глобално затопляне
18:10 28.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 анонимен
Если вас натянут раз,
вы конечно крикнете.
Раз натянут, два натянут,
а потом привикнете!
18:14 28.07.2026
15 Шести
18:14 28.07.2026
16 Бончо М
18:15 28.07.2026
17 нннн
18:17 28.07.2026
18 Хомосексуален ли си?
До коментар #11 от "Обичам":Разбираме те.
Коментиран от #64
18:18 28.07.2026
19 Напред ЕС смазвай
18:18 28.07.2026
20 Капейкиииии ?!
18:19 28.07.2026
21 ДО ЕДИН ВРАГОВЕТЕ НА ПУТИН И РУСИЯ СА И
18:20 28.07.2026
22 Определено е някой по-умен от теб
До коментар #5 от "Някой":Ти как мислиш?
18:20 28.07.2026
23 Източна ромелия
18:21 28.07.2026
24 СВОБОДЕН
За нашите маст.ии, които се въртят около тях не е нужно да се прави нищо - те са страхливи!
18:22 28.07.2026
25 Да,бе
18:22 28.07.2026
26 ОСТАВЕТЕ БАНДЕРИЯ ДА ПОБЕДИ РУСИЯ !
18:26 28.07.2026
27 Ами
Някой дори предложиха сериозни намаления на цените, но за
съжаление природата не търпи вакуум. Техните места вече са заети.
А това че запада търгува с Русия през посредници го знаят и пингвините в Антарктида :)
18:26 28.07.2026
28 Реалист
Коментиран от #33, #35
18:27 28.07.2026
29 стига стари дъвки
18:28 28.07.2026
30 Северодвинск
18:30 28.07.2026
31 Kaлпазанин
18:30 28.07.2026
32 Толкова за смазването
18:30 28.07.2026
33 000
До коментар #28 от "Реалист":Защото човека зад сайтчето факти получява финансиране като западен агент на влияние. Влизайте тук и ги убивайте с думи. Те са свършени, знаят го, но нямат вариант 2. Западния колониален рай свърши окончателно и безвъзвратно.
18:31 28.07.2026
34 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
18:32 28.07.2026
35 Клати Курти
До коментар #28 от "Реалист":Плати -Клати ,така си върви то от време оно !
18:35 28.07.2026
36 ежко
Коментиран от #45
18:36 28.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Трътлю
18:39 28.07.2026
39 Смазвай ЕС
18:40 28.07.2026
40 !!!?
Представяте ли си, след края на войната, оскотели мужици да плъзнат като хлебарки из Европа и България...!!!?
18:41 28.07.2026
41 Сенсей
18:44 28.07.2026
42 ЗАПАДА ДА СИ СМАЖЕ ЗАДНИКА ЩОТО МУ ПРЕД
18:46 28.07.2026
43 🦁ЩЩД🦁
Коментиран от #61
18:47 28.07.2026
44 !!!?
От бункера направо в мавзолея ще го аранжират...!!!?
Коментиран от #47
18:49 28.07.2026
45 Клати Курти
До коментар #36 от "ежко":В случая си прав, но като цяло голяма част от американците не са лоши хора ,главното Зло е ZOG - преведено на български ЦОП -Ционистско Окупационно Правителство в Сащ, което е на власт в Сащ от десететилетия ,също и Ционистското независимо Сити ъв Лондон .
18:49 28.07.2026
46 Э-аборотное
18:49 28.07.2026
47 Херлок Шолмс
До коментар #44 от "!!!?":Ти па ходиш редовно в намай .кясси пттт.катта умиррисана ,как беше ?
18:51 28.07.2026
48 Полковник Картошкин
В Ада!
Къде е Русия настъпва по всички направления помага на Иран да гаси старите корита и колиби на кравите почти изгонени от персийския залив!
Какви по хубави новини?
18:53 28.07.2026
49 Теслатъ
Коментиран от #51, #62
18:53 28.07.2026
50 604
18:54 28.07.2026
51 604
До коментар #49 от "Теслатъ":Дори ВСВ и ПСВ сме се включили с идеята да получим облаги, сега е за бог да прости...отдавна сме колония и нищо повече!
18:56 28.07.2026
52 151 тихоокеанска бригада морска пехота
Русия бавно гади стадата нацисти!
Догодина по това време бандеровската сбирщина ще са свършили англетата ще се опитат да хвърлят балтийските дегенерати но те една шъпа пълен смях!
18:56 28.07.2026
53 Бая злобен талант се иска
Коментиран от #54
18:59 28.07.2026
54 Теслата
До коментар #53 от "Бая злобен талант се иска":Злоба - да, талант - йок! А, може да е и за пустите му "30 сребърника".
19:07 28.07.2026
55 шаа
19:07 28.07.2026
56 Тити
19:09 28.07.2026
57 Mими Кучева🐕🦺
19:12 28.07.2026
58 Баламата
До коментар #2 от "Тити на Кака":И аз не разбирам,ще я спазват ли или няма да я смажат?
19:17 28.07.2026
59 ?????
Тва може да е написано само от някакво бозаво пони смучещо спаначено смуди с липсващ акъл, но алчно за кинти за поръчкови статии, което естествено си няма никаква представа от истинските реалности на тая планета.
19:20 28.07.2026
60 точка
19:24 28.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Прав си !
До коментар #49 от "Теслатъ":Преди 150 години Рушия доди с “Теслатъ” и до ден днешен ни дялка, га му скимне. Те, затова сме такива недодялани и ошмулени, та се мандахерцаме” Немили Недраги” между Изтока и Запада. Добре , че Ванка няма биндзин за танка. Таким образам се асвабадихме от “Тройно” асвабаждение.
Коментиран от #71
19:29 28.07.2026
63 Кака ти Тити
До коментар #2 от "Тити на Кака":ЕС и САЩ могат да приключат Русия много бързо. Но искат да я пържат в собствен сос, поне 50 години да не може да се съвземе.
19:35 28.07.2026
64 Ха ха
До коментар #18 от "Хомосексуален ли си?":Линдзи Крауфорд,Линдзи Лоън - мъже ли са ,драга?
19:39 28.07.2026
65 Бат Минко
19:39 28.07.2026
66 Мнение
До коментар #10 от "Свободен":ВИЕ ЖЪЛТОПАВЕТНИТЕ ЛГБТ "ДЕМОКРАТИ" (ИЗТРВЛКИ НА ШОРОШ), ВИНАГИ СТЕ МНОГО СМЕЛИ ПО ФОРУМИТЕ?!
КАТО ТОЛКОВА ВИ СЪРБИ ДА ВИ ТЕГЛЯТ ПО ЕДИН..., ЩО НЕ ХВАЩАТЕ ПЪТЯ ЗА УКРИЯ?!
ТАМ ЗЕЛЬО С УДОВОЛСТВИЕ ЩЕ ВИ ПРИЕМЕ, ДОКАТО ПОЛИРА НОВАТА СИ ЗЛАТНА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ И ШМЪРКА ПОРЕДНАТА "ЛИНИЯ НА СМЕЛОСТТА"!!!
ИЗГЛЕЖДА ИМА МНОГО ЖЕЛАЕЩ ЖЪЛТОПАВЕТЕН ПЛАНКТОН ДА РАЗДАВА ПРАВОСЪДИЕ, АМА АКО МОЖЕ ЗАД КЛАВИАТУРАТА?!
НАРОДЪТ НИ ВИНАГИ Е БИЛ И ПАК ЩЕ БЪДЕ ЗАЕДНО С РУСИЯ!
НА ПУК НА ЛГБТ, ПЕДО ШОРОШОВИТЕ ПРОДАЖНИЦИ!!!
19:45 28.07.2026
67 Ами сега?
Какво по точно означава "да смаже", да омасли триещите повърхности за да се движи по леко или да я смачка за да не може да действа ефективно? Научете се най сетне на български език, това ви е работата ама пак я демонстррахте като "българска работа"!
19:48 28.07.2026
68 Някой
До коментар #6 от "Григор":Според мен заглавието си е точно - ще смаже с малко машинно масло зъбните колела на руската военна промишленост. Явно това са имали в предвид, но заглавието е малко по-кратко и затова е неясно.
:)
19:50 28.07.2026
69 ужас
Коментиран от #73
19:51 28.07.2026
70 Хи хи
19:52 28.07.2026
71 Теслатъ
До коментар #62 от "Прав си !":И ся оставъ да ни разкажеш как нъ "издялка" лошаватъ Русия, кът от най-бедната, изостанала и бандитско-криминална държава, при лошавата Русия - безплатно образование, медицина, детски ясли и градини, училища и университети, наука, армия, фабрики, заводи, предприятия, износ на продукция, международни пазари.... и 9,5 Млн население! Ха, ся да съ похвалиш с новите ни Господари..., почвай, чекам!!!!
19:54 28.07.2026
72 Хмм
Коментиран от #76
19:55 28.07.2026
73 Zахарова
До коментар #69 от "ужас":Хахаха,дорогой излиза, че сме били групави така ли. Е, да глупаци сме, щом търпи руснака да го щавят олигарси. Няма руснак,който да ни желае западна стока и който да не желае да живее на запад
20:01 28.07.2026
74 Э-аборотное
Коментиран от #82
20:02 28.07.2026
75 Иван у
20:05 28.07.2026
76 да ама не,
До коментар #72 от "Хмм":На кой му пука за украйнците, но след Украйна пътищата се разклоняват в различни посоки за цяла Европа. Сега не могат да стигнат до Европа защото Украйна им запушва пътя и целта им е да я няма на пътя им. Защо не започнаха с Финландия, за която имат претенции още от ВСВ? Защото от там нататък пътя води за никъде.
20:06 28.07.2026
77 емил
До коментар #4 от "Сатана Z":Нали целта на Америка е да унищожи Европа и убеждава народите им ,че за всичко е виновна Русия или по точно Путин . Същата иска да няма нито една страна независима и свободна а трябва да е сателит слуга и без нейно разрешение не може да има както Вътрешна така и Външна независима политика и технологически трябва да е зависима от тези колонизаторi иначе ще бъде унищожена без нейното разрешение не може нищо да направят .
Коментиран от #80
20:09 28.07.2026
78 Швейк
20:09 28.07.2026
79 Неон
20:10 28.07.2026
80 Я по сериозно!
До коментар #77 от "емил":Е тя и Русия иска същото! Кой крив, кой прав? Да слугуваш на чужди господари е да загубиш себе си, но когато си разчекнат между два стола е още по лошо. Или правиш избор, или си на земята и всеки те гази.
20:14 28.07.2026
81 Това
20:18 28.07.2026
82 Ами
До коментар #74 от "Э-аборотное":То всичко което не е на грантове е тъпо. Умни са само грантаджиите.
Но няма да е все така. Всичко рано или късно се плаща.
Ще дойде ден в който ще трябва да се заработват грнтовете.
А тогава ще проклинат че са се родили.
20:24 28.07.2026
83 Истината
Западният свят наистина са в някакъв розов бялон , далече от реалния свят
20:27 28.07.2026
84 Тежко психично болни
20:29 28.07.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 кРадев и крадевци обявиха война на Русия
20:32 28.07.2026
88 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
20:34 28.07.2026
89 Ммммм
20:34 28.07.2026
90 Редица кравари отидоха в ада
20:34 28.07.2026
91 Добро заглавие
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ми, той, дядо Дончо смаза военната икономика на Русия с финно масалце на цената на петрола..
20:34 28.07.2026