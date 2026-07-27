Кремъл пpизнa: Pacтeжът нa pycĸaтa иĸoнoмиĸa ce дoближaвa дo нyлaтa

Новият план на Тръмп! САЩ ще върнат тежките санкции срещу руския петрол в опит за край на войната в Украйна

Администрацията на Тръмп ще подкрепи законопроект, който ще наложи тежки финансови санкции на купувачите на руски петрол, което ще увеличи икономич ...