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Няма рубли! Руската централна банка затегна условията за отпускане на кредити на силно задлъжнели кредитополучатели
  Тема: Украйна

Няма рубли! Руската централна банка затегна условията за отпускане на кредити на силно задлъжнели кредитополучатели

27 Юли, 2026 15:35 689 57

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Промените ще се прилагат от четвъртото тримесечие на 2026 г. и засягат необезпечените потребителски кредити без кредитен лимит, както и нецелевите потребителски кредити, обезпечени с недвижими имоти или моторни превозни средства

Няма рубли! Руската централна банка затегна условията за отпускане на кредити на силно задлъжнели кредитополучатели - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Централната банка на Русия („Банк России“) затегна макропруденциалните ограничения за отпускането на кредити на кредитополучатели с висока дългова тежест в някои сегменти на пазара, съобщи регулаторът, цитиран от ТАСС, пише БТА.

Промените ще се прилагат от четвъртото тримесечие на 2026 г. и засягат необезпечените потребителски кредити без кредитен лимит, както и нецелевите потребителски кредити, обезпечени с недвижими имоти или моторни превозни средства.

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В същото време стойностите на макропруденциалните лимити за необезпечените потребителски кредити с кредитен лимит остават без промяна. Регулаторът не променя и макропруденциалните надбавки.

Новите ограничения обхващат и кредитите, отпускани от микрофинансовите организации.

Според данните на Централната банка през второто тримесечие на 2026 г. портфейлът от необезпечени потребителски кредити е нараснал с 2,8 на сто, основно заради увеличаването на кредитите в брой.

Делът на необслужваните кредити остава относително стабилен, като към 1 юли възлиза на 13,2 на сто от кредитния портфейл спрямо 13,1 на сто към 1 март.

Същевременно качеството на новоотпуснатите кредити се подобрява. Делът на заемите с просрочие над 30 дни към третия месец след отпускането им е 0,7 на сто при кредитите в брой, отпуснати през април 2026 г., и 2,4 на сто при кредитните карти. И в двата сегмента това представлява понижение с 0,9 процентни пункта спрямо кредитите, отпуснати през април 2025 г.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 10 Отговор
    Банкнотите евро които ни дадоха да ползваме в България не сме ги платили още и немците заплашват да си ги вземат или да ги обявят за недействителни.

    Коментиран от #23

    15:37 27.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Точен сте

    13 17 Отговор

    До коментар #2 от "Джo пaaааaацyyулaaaa👋 💯 👈":

    Всяка нощ,всеки ден,всеки час мощни Украински удари по територията на цяла смачкана и унизена раша. Горят рафинерии складове с боеприпаси ,учебни центрове. Раша се докара до купони за бензин и храна. Украйна разкри колко безпомощен е фашисткия рашистки режим пред цял свят.
    Слава на героите от ВСУ.

    Коментиран от #20, #31

    15:40 27.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А в България

    11 4 Отговор
    нямаме ли "черен списък" за нелоялни платци? Или вече най-обикновенните неща за вас са "голяма" новина и предвестник на фалита на Русия?

    15:45 27.07.2026

  • 14 Механик

    15 4 Отговор
    Пак удряте дъното.
    Я ми посочете една банка, която ще отпусне пари на "силно задлъжнели" хора/клиенти!
    Посочете ми една да ида да изтегля и аз пари. Хем дори не съм силнозадлъжнял.
    Смешно е вече.

    Коментиран от #19, #56

    15:46 27.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 в България не дават кредит

    12 3 Отговор
    дори на слабо задлъжнели -но все пак сме в клуба на богатите имат ни за робите

    15:47 27.07.2026

  • 19 Абе да си почешем езика

    8 8 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    срещу Русия. То в БГ по бетер.

    15:48 27.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 По-важното е,

    4 4 Отговор
    че в ШишоМньоландия няма евро в кеш.

    15:49 27.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Мдаа

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Значи рублата пак ще поскъпва.
    Жалко, че на "демократичните" народи им е забранено да инвестират в рубли.

    15:49 27.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хи хи

    6 0 Отговор
    То и левчета няма

    Коментиран от #45

    15:50 27.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хайо

    5 2 Отговор
    Нима в Европа е друго ? Я да ми се обади един нормален човек е Европа взел 1 милион евро кредит за жилище ? Имам 180 работника ,28 милиона на година и не ми дават 1 милион кредит .Е ?

    15:53 27.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Кривоверен алкаш

    6 1 Отговор
    Ей тиквеник,какво триеш като изоглавен,не което е нецензурно а което не ти харесва,,,недоразумение такова...

    15:56 27.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Лашате ми кантаре

    6 4 Отговор
    Фактите от изминалата нощ са безпощадни: сградата на ФСБ и МВР в Белгород бяха погълнати от пламъци след прецизен удар с украински дронове, доказвайки за пореден път, че руският мит за недосегаемост отдавна е мъртъв.Когато дори най-пазените централи на тайните служби, координиращи терора срещу Украйна, се превръщат в тлеещи капани, всяка русофилска пропаганда за „непобедимост“ губи смисъл. Никакви системи за ПВО и никакви фалшиви уверения не могат да скрият истината — никой, който е съучастник или поддръжник на тази агресия, няма да се скрие от дългата ръка на украинската справедливост. Възмездието за разрушените градове и погубените животи вече се стоварва директно върху командните центрове в Русия и това е само началото.

    Коментиран от #39

    15:57 27.07.2026

  • 36 Смотльо,

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "Почивка":

    Аз съм в русия от 1997 ,нямам и намерение да се прибира в"клуба на богатите " бях си миналата година за седмица
    София ми приличаше на гето .

    Коментиран от #41

    15:57 27.07.2026

  • 37 Няма рубли

    9 3 Отговор
    Има фронт.Там им ги опрощаване и изкарват най много 20-30 дни.После при Кабзон.
    Това е живота на крепостния руснак ,плюс опашки, дефицит, купони..
    Милиарди хора са радостни, че не са руснаци.Даже и нашите ганьовски копейки.

    Коментиран от #48

    15:58 27.07.2026

  • 38 Соломон

    3 4 Отговор
    Който иска денги или кредит може да се възползва като сключи контракт. Така каза Нибулина. През 91 г на тях им е било много по трудно защото е нямало СВО от което даде възползват за да изкарат пари. Всички които се оплакват че са им изгорели спестяванията във Валдерес да не се бавят

    15:58 27.07.2026

  • 39 Оня

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Лашате ми кантаре":

    Имам кофти новина за теб, все още не е правена трансплантация на мозък! Ама ти се надявай се!

    16:01 27.07.2026

  • 40 еб иси

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Смотльо,":

    май ка та.

    16:01 27.07.2026

  • 41 гост

    3 1 Отговор

    До коментар #36 от "Смотльо,":

    София ми приличаше на гето .....казал плъха и се прибрал в дупката си...

    16:02 27.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Капейката

    3 1 Отговор
    Тва е пропаганда, да живее другаря путин

    16:02 27.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пепи Волгата

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Хи хи":

    Аз избрах ЕВРОТО!

    16:03 27.07.2026

  • 46 Соломон

    5 1 Отговор

    До коментар #34 от "Смотльо,":

    В Русия нямат пари а билетчета

    Коментиран от #55

    16:03 27.07.2026

  • 47 Джoо пaaааaцyyуулaaaaa👋 💯 👈

    4 2 Отговор
    До двете клошарски кАпеи тука!!
    Излезте от контейнерите за смет и отдайте почест на Зеленски приключил фашистка раша!
    Украйна удари руски военни и енергийни обекти в Каспийско море (ВИДЕО)
    25 юли 2026, 18:44 часа
    Снимка: OSINTTechnical
    Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.

    16:03 27.07.2026

  • 48 Зоя Курводемянская

    3 2 Отговор

    До коментар #37 от "Няма рубли":

    Без мъже останахме.

    16:04 27.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Фори

    2 2 Отговор
    КРЕДИТИТЕ СА ИЗЦЯЛО В ЮАНИ.Никой не използва рублата.Тя е само за статистически и счетоводни справки. Китай владее разплащанията в Русия.

    16:05 27.07.2026

  • 51 Kaлпазанин

    1 1 Отговор
    Ами така ,не е като да си имаш Ротшилд да ти ги печата на поразия апропо длъжника да си е правил сметката ,а силно" развитите" демокрации да му мислят и да си припомнят поговорката че заем брашно тъпкано се връща ,

    16:05 27.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Менделеев открил периодичната таблица

    2 0 Отговор
    На тия тъпаци хартия им в главата
    Вместо да въведат сребърен и златен стандарт

    16:07 27.07.2026

  • 54 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    И с товв им действие им се напомня от кого са кредитите ,инчик са парите и от каква част са ,а отговора е един ,НА ДЪРЖАВАТА ,която ти ги е дала

    16:08 27.07.2026

  • 55 И самольоти нет

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "Соломон":

    Всичките са вносни

    16:10 27.07.2026

  • 56 Икономист

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Не причислявай Русия към нормалните държави.

    16:11 27.07.2026

  • 57 Ъъъ

    0 0 Отговор
    "Руската централна банка затегна условията за отпускане на кредити на силно задлъжнели кредитополучатели"

    Я кажете коя българска/европейска банка би отпуснала кредит на човек, който вече е спрял да обслужва кредитите си? И наистина не разбирам каква е идеята на подобни статии? Тук малко присмял де хърбел на щърбел... Банковите кредити на българите са се увеличили с 20% на годишна база(бе да броим ипотечните кредити), са бързите кредити са се ивеличили с 18% на годишна база!!! 18% бързи кредити е потресаващо висока цифра за държава в Клуба на богатите!!!

    16:14 27.07.2026

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