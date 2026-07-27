Няма рубли! Руската централна банка затегна условията за отпускане на кредити на силно задлъжнели кредитополучатели

Централната банка на Русия („Банк России“) затегна макропруденциалните ограничения за отпускането на кредити на кредитополучатели с висока дългова тежест в някои сегменти на пазара, съобщи регулаторът, цитиран от ТАСС, пише БТА.
Промените ще се прилагат от четвъртото тримесечие на 2026 г. и засягат необезпечените потребителски кредити без кредитен лимит, както и нецелевите потребителски кредити, обезпечени с недвижими имоти или моторни превозни средства.
В същото време стойностите на макропруденциалните лимити за необезпечените потребителски кредити с кредитен лимит остават без промяна. Регулаторът не променя и макропруденциалните надбавки.
Новите ограничения обхващат и кредитите, отпускани от микрофинансовите организации.
Според данните на Централната банка през второто тримесечие на 2026 г. портфейлът от необезпечени потребителски кредити е нараснал с 2,8 на сто, основно заради увеличаването на кредитите в брой.
Делът на необслужваните кредити остава относително стабилен, като към 1 юли възлиза на 13,2 на сто от кредитния портфейл спрямо 13,1 на сто към 1 март.
Същевременно качеството на новоотпуснатите кредити се подобрява. Делът на заемите с просрочие над 30 дни към третия месец след отпускането им е 0,7 на сто при кредитите в брой, отпуснати през април 2026 г., и 2,4 на сто при кредитните карти. И в двата сегмента това представлява понижение с 0,9 процентни пункта спрямо кредитите, отпуснати през април 2025 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #23
15:37 27.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Точен сте
До коментар #2 от "Джo пaaааaацyyулaaaa👋 💯 👈":Всяка нощ,всеки ден,всеки час мощни Украински удари по територията на цяла смачкана и унизена раша. Горят рафинерии складове с боеприпаси ,учебни центрове. Раша се докара до купони за бензин и храна. Украйна разкри колко безпомощен е фашисткия рашистки режим пред цял свят.
Слава на героите от ВСУ.
Коментиран от #20, #31
15:40 27.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 А в България
15:45 27.07.2026
14 Механик
Я ми посочете една банка, която ще отпусне пари на "силно задлъжнели" хора/клиенти!
Посочете ми една да ида да изтегля и аз пари. Хем дори не съм силнозадлъжнял.
Смешно е вече.
Коментиран от #19, #56
15:46 27.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 в България не дават кредит
15:47 27.07.2026
19 Абе да си почешем езика
До коментар #14 от "Механик":срещу Русия. То в БГ по бетер.
15:48 27.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 По-важното е,
15:49 27.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Мдаа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Значи рублата пак ще поскъпва.
Жалко, че на "демократичните" народи им е забранено да инвестират в рубли.
15:49 27.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хи хи
Коментиран от #45
15:50 27.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хайо
15:53 27.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Кривоверен алкаш
15:56 27.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Лашате ми кантаре
Коментиран от #39
15:57 27.07.2026
36 Смотльо,
До коментар #15 от "Почивка":Аз съм в русия от 1997 ,нямам и намерение да се прибира в"клуба на богатите " бях си миналата година за седмица
София ми приличаше на гето .
Коментиран от #41
15:57 27.07.2026
37 Няма рубли
Това е живота на крепостния руснак ,плюс опашки, дефицит, купони..
Милиарди хора са радостни, че не са руснаци.Даже и нашите ганьовски копейки.
Коментиран от #48
15:58 27.07.2026
38 Соломон
15:58 27.07.2026
39 Оня
До коментар #35 от "Лашате ми кантаре":Имам кофти новина за теб, все още не е правена трансплантация на мозък! Ама ти се надявай се!
16:01 27.07.2026
40 еб иси
До коментар #31 от "Смотльо,":май ка та.
16:01 27.07.2026
41 гост
До коментар #36 от "Смотльо,":София ми приличаше на гето .....казал плъха и се прибрал в дупката си...
16:02 27.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Капейката
16:02 27.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пепи Волгата
До коментар #25 от "Хи хи":Аз избрах ЕВРОТО!
16:03 27.07.2026
46 Соломон
До коментар #34 от "Смотльо,":В Русия нямат пари а билетчета
Коментиран от #55
16:03 27.07.2026
47 Джoо пaaааaцyyуулaaaaa👋 💯 👈
Излезте от контейнерите за смет и отдайте почест на Зеленски приключил фашистка раша!
Украйна удари руски военни и енергийни обекти в Каспийско море (ВИДЕО)
25 юли 2026, 18:44 часа
Снимка: OSINTTechnical
Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.
16:03 27.07.2026
48 Зоя Курводемянская
До коментар #37 от "Няма рубли":Без мъже останахме.
16:04 27.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Фори
16:05 27.07.2026
51 Kaлпазанин
16:05 27.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Менделеев открил периодичната таблица
Вместо да въведат сребърен и златен стандарт
16:07 27.07.2026
54 Kaлпазанин
16:08 27.07.2026
55 И самольоти нет
До коментар #46 от "Соломон":Всичките са вносни
16:10 27.07.2026
56 Икономист
До коментар #14 от "Механик":Не причислявай Русия към нормалните държави.
16:11 27.07.2026
57 Ъъъ
Я кажете коя българска/европейска банка би отпуснала кредит на човек, който вече е спрял да обслужва кредитите си? И наистина не разбирам каква е идеята на подобни статии? Тук малко присмял де хърбел на щърбел... Банковите кредити на българите са се увеличили с 20% на годишна база(бе да броим ипотечните кредити), са бързите кредити са се ивеличили с 18% на годишна база!!! 18% бързи кредити е потресаващо висока цифра за държава в Клуба на богатите!!!
16:14 27.07.2026