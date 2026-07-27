Няма рубли! Руската централна банка затегна условията за отпускане на кредити на силно задлъжнели кредитополучатели

Централната банка на Русия („Банк России“) затегна макропруденциалните ограничения за отпускането на кредити на кредитополучатели с висока дългова тежест в някои сегменти на пазара, съобщи регулаторът, цитиран от ТАСС, пише БТА.

Промените ще се прилагат от четвъртото тримесечие на 2026 г. и засягат необезпечените потребителски кредити без кредитен лимит, както и нецелевите потребителски кредити, обезпечени с недвижими имоти или моторни превозни средства.

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В същото време стойностите на макропруденциалните лимити за необезпечените потребителски кредити с кредитен лимит остават без промяна. Регулаторът не променя и макропруденциалните надбавки.

Новите ограничения обхващат и кредитите, отпускани от микрофинансовите организации.

Според данните на Централната банка през второто тримесечие на 2026 г. портфейлът от необезпечени потребителски кредити е нараснал с 2,8 на сто, основно заради увеличаването на кредитите в брой.

Делът на необслужваните кредити остава относително стабилен, като към 1 юли възлиза на 13,2 на сто от кредитния портфейл спрямо 13,1 на сто към 1 март.

Същевременно качеството на новоотпуснатите кредити се подобрява. Делът на заемите с просрочие над 30 дни към третия месец след отпускането им е 0,7 на сто при кредитите в брой, отпуснати през април 2026 г., и 2,4 на сто при кредитните карти. И в двата сегмента това представлява понижение с 0,9 процентни пункта спрямо кредитите, отпуснати през април 2025 г.