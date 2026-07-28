В Русия очакват по-малки загуби на земеделските производители от природни бедствия през 2026 г.

Застрахованите загуби на земеделските производители в Русия от унищожена реколта вследствие на природни бедствия през 2026 г. се очаква да бъдат значително по-ниски спрямо предходната година, когато достигнаха 8,7 млрд. рубли, съобщи Националният съюз на агрозастрахователите (НСА), цитиран от ТАСС, пише БТА.

Според предварителната оценка на съюза през тази година щетите ще останат съществено под нивата от 2025 г., когато изплатените застрахователни обезщетения се доближиха до 9 млрд. рубли.

По данни на НСА към средата на юли само четири руски региона са обявявали от началото на годината извънредно положение на регионално равнище заради природни явления, засегнали селското стопанство.

В Република Дагестан и Чечня извънредното положение е въведено заради наводнения, а в Пензенска област и Република Адигея - заради преовлажняване на почвата. В Адигея щети са нанесли и градушки.

Наводненията в Краснодарския край, торнадата и наводненията в Башкирия и Урал, както и градушките в други части на страната, засега се оценяват като локални, посочва президентът на НСА Корней Биждов.

По думите му властите в Ростовска и Омска област, както и в Алтайския край, разглеждат възможността за обявяване на извънредно положение в отделни райони заради сушата.

През 2025 г. застрахователни обезщетения са били изплатени на земеделски производители в 35 региона на Русия. Най-големите щети тогава са били причинени от суша, неблагоприятни зимни условия и наводнения, сочат данните на Националния съюз на агрозастрахователите.