В Русия очакват по-малки загуби на земеделските производители от природни бедствия през 2026 г.

Застрахованите загуби на земеделските производители в Русия от унищожена реколта вследствие на природни бедствия през 2026 г. се очаква да бъдат значително по-ниски спрямо предходната година, когато достигнаха 8,7 млрд. рубли, съобщи Националният съюз на агрозастрахователите (НСА), цитиран от ТАСС, пише БТА.
Според предварителната оценка на съюза през тази година щетите ще останат съществено под нивата от 2025 г., когато изплатените застрахователни обезщетения се доближиха до 9 млрд. рубли.
По данни на НСА към средата на юли само четири руски региона са обявявали от началото на годината извънредно положение на регионално равнище заради природни явления, засегнали селското стопанство.
В Република Дагестан и Чечня извънредното положение е въведено заради наводнения, а в Пензенска област и Република Адигея - заради преовлажняване на почвата. В Адигея щети са нанесли и градушки.
Наводненията в Краснодарския край, торнадата и наводненията в Башкирия и Урал, както и градушките в други части на страната, засега се оценяват като локални, посочва президентът на НСА Корней Биждов.
По думите му властите в Ростовска и Омска област, както и в Алтайския край, разглеждат възможността за обявяване на извънредно положение в отделни райони заради сушата.
През 2025 г. застрахователни обезщетения са били изплатени на земеделски производители в 35 региона на Русия. Най-големите щети тогава са били причинени от суша, неблагоприятни зимни условия и наводнения, сочат данните на Националния съюз на агрозастрахователите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хаха
ХАХАХА!
Коментиран от #4, #18
16:50 28.07.2026
2 хаха
Марш да си теглите копейките от Мордорските банки!
Коментиран от #13
16:51 28.07.2026
3 Трол
Коментиран от #7, #19
16:51 28.07.2026
4 гост
До коментар #1 от "хаха":Горивото е точно колкото да ги изгорят в складовете като изгният , щото нито могат да го изнесат , нито да го употребят !! Най много да го подарят на Китай за компенсация м загубите от митата и санкциите , дето търпи заради тъпия Путлер !!
16:55 28.07.2026
5 хаха
Централната банка на Русия очаква инфлация от 6-7% през 2026 г. „поради значителното увеличение на цените на горивата, което вече се е случило“.
Инфлационните очаквания сред домакинствата, бизнеса и участниците на финансовите пазари са се повишили. Тяхното запазване на високи нива може да възпрепятства устойчивото забавяне на инфлацията, се казва в прессъобщение на Банката на Русия.
И това е "официалното становище". При всичките лъжи на мордорските орки!
16:55 28.07.2026
6 РФ е един огромен КЕН eф !
Всеки ден има видеа, в които отрудените колхозници реват, че реколтата гние на полето и няма гориво, хора и техника за да я приберат.
Коментиран от #9
16:57 28.07.2026
7 Гресирана ватенка
До коментар #3 от "Трол":И гресирани ватенки😁😁😂
16:58 28.07.2026
8 Хаха
16:59 28.07.2026
9 Орк
До коментар #6 от "РФ е един огромен КЕН eф !":А ти защо не гледаш родния кенеф а руския искаш да оправиш? Голям русофил?
Коментиран от #20
17:00 28.07.2026
10 осраински
17:02 28.07.2026
11 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ
17:04 28.07.2026
12 Последния Софиянец
17:06 28.07.2026
13 не знам
До коментар #2 от "хаха":как ще развият събитията в Русия..не ми боли глава за тях, както на някои идиоти..но в БГ...за кой ли път се прецакани.този път с Евро...а такива клетви имаше от соросоидни агенти чуждо влияние...НЯМА ДА ИМА ПОВИШЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ..трябваше да добавят..няма да има малко повищение ще има двойно и тройно..А за време на прехода колко пъти започвахме от нула..ще има още..но все пак как ще живеем ако не разберем как се развият събитията в Куба или Северна Корея..все трябва да се сравняваме с някой..а ние сме в тета глуха..в клуба на богатите кретени..
17:06 28.07.2026
14 Мишел
17:06 28.07.2026
15 Срам и позор за Диктатурата по целият
18 пъти по голяма държава я Блъска шкембе в Дувар
Бедна и малка Украйна
17:08 28.07.2026
16 604
17:10 28.07.2026
17 ДО ВСИЧКИ
17:56 28.07.2026
18 НЕ Е 10$ ЗА ГАЛОН
До коментар #1 от "хаха":86 ОКТАНА-87 ОКТАНА 😂😂😂😂💸💶💵💰🤬🤬🤬🍻 ДА МИ ЯДЕ ТИ ОНЯ РАБОТА
17:58 28.07.2026
19 НЕ МОЖЕ
До коментар #3 от "Трол":УРСУЛА ФОНДЕРЛАЙН НЕ ДАВА 😂😂😂😂😂🤬🤬🤬🤬🍻ДА МИ ЯДЕ ТИ ОНАЯ РАБОТА ВСИЧКИ КРАВАРИ
18:03 28.07.2026
20 ЗАЩТОТО СИ ГЛАДНА ВЪШКА
До коментар #9 от "Орк":ИМАШ ДА ВРЪЩАШ БОРЧ 500 ГОДИНИ ЗА НАПРЕД
18:06 28.07.2026