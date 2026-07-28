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В Русия очакват по-малки загуби на земеделските производители от природни бедствия през 2026 г.

В Русия очакват по-малки загуби на земеделските производители от природни бедствия през 2026 г.

28 Юли, 2026 16:48 626 20

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През 2025 г. застрахователни обезщетения са били изплатени на земеделски производители в 35 региона на Русия

В Русия очакват по-малки загуби на земеделските производители от природни бедствия през 2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Застрахованите загуби на земеделските производители в Русия от унищожена реколта вследствие на природни бедствия през 2026 г. се очаква да бъдат значително по-ниски спрямо предходната година, когато достигнаха 8,7 млрд. рубли, съобщи Националният съюз на агрозастрахователите (НСА), цитиран от ТАСС, пише БТА.

Според предварителната оценка на съюза през тази година щетите ще останат съществено под нивата от 2025 г., когато изплатените застрахователни обезщетения се доближиха до 9 млрд. рубли.

По данни на НСА към средата на юли само четири руски региона са обявявали от началото на годината извънредно положение на регионално равнище заради природни явления, засегнали селското стопанство.

В Република Дагестан и Чечня извънредното положение е въведено заради наводнения, а в Пензенска област и Република Адигея - заради преовлажняване на почвата. В Адигея щети са нанесли и градушки.

Наводненията в Краснодарския край, торнадата и наводненията в Башкирия и Урал, както и градушките в други части на страната, засега се оценяват като локални, посочва президентът на НСА Корней Биждов.

По думите му властите в Ростовска и Омска област, както и в Алтайския край, разглеждат възможността за обявяване на извънредно положение в отделни райони заради сушата.

През 2025 г. застрахователни обезщетения са били изплатени на земеделски производители в 35 региона на Русия. Най-големите щети тогава са били причинени от суша, неблагоприятни зимни условия и наводнения, сочат данните на Националния съюз на агрозастрахователите.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хаха

    10 4 Отговор
    А горивото как е а? Остана ли?

    ХАХАХА!

    Коментиран от #4, #18

    16:50 28.07.2026

  • 2 хаха

    10 4 Отговор
    Олигархът Дерипаска казва, че Wildberries дължи толкова милиарди, че фалитът ѝ ще „унищожи банковата система“.

    Марш да си теглите копейките от Мордорските банки!

    Коментиран от #13

    16:51 28.07.2026

  • 3 Трол

    2 5 Отговор
    Значи можем да внасяме евтино зърно от Русия.

    Коментиран от #7, #19

    16:51 28.07.2026

  • 4 гост

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    Горивото е точно колкото да ги изгорят в складовете като изгният , щото нито могат да го изнесат , нито да го употребят !! Най много да го подарят на Китай за компенсация м загубите от митата и санкциите , дето търпи заради тъпия Путлер !!

    16:55 28.07.2026

  • 5 хаха

    5 1 Отговор
    Руската централна банка намали прогнозата си за БВП за 2026 г. до 0,0-1,0% и очаква по-бърза инфлация, тъй като горивната криза покачва цените на много стоки и услуги, заяви нейният ръководител Елвира Набиулина.

    Централната банка на Русия очаква инфлация от 6-7% през 2026 г. „поради значителното увеличение на цените на горивата, което вече се е случило“.

    Инфлационните очаквания сред домакинствата, бизнеса и участниците на финансовите пазари са се повишили. Тяхното запазване на високи нива може да възпрепятства устойчивото забавяне на инфлацията, се казва в прессъобщение на Банката на Русия.


    И това е "официалното становище". При всичките лъжи на мордорските орки!

    16:55 28.07.2026

  • 6 РФ е един огромен КЕН eф !

    5 4 Отговор
    цитиран от ТАСС, пише БТА. 🤣🤣🤣
    Всеки ден има видеа, в които отрудените колхозници реват, че реколтата гние на полето и няма гориво, хора и техника за да я приберат.

    Коментиран от #9

    16:57 28.07.2026

  • 7 Гресирана ватенка

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    И гресирани ватенки😁😁😂

    16:58 28.07.2026

  • 8 Хаха

    6 2 Отговор
    И СССР очакваше да не се разпадне.

    16:59 28.07.2026

  • 9 Орк

    1 5 Отговор

    До коментар #6 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    А ти защо не гледаш родния кенеф а руския искаш да оправиш? Голям русофил?

    Коментиран от #20

    17:00 28.07.2026

  • 10 осраински

    1 2 Отговор
    И кой ще гаси сега поЗарите в райската градина

    17:02 28.07.2026

  • 11 НАТЮ НИ БРАНИ ЕС НИ ХРАНИ

    3 2 Отговор
    Най-накрая ни нахранени ни опазени.

    17:04 28.07.2026

  • 12 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    А от птиците на Мадяр как се нещата в блатото!

    17:06 28.07.2026

  • 13 не знам

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "хаха":

    как ще развият събитията в Русия..не ми боли глава за тях, както на някои идиоти..но в БГ...за кой ли път се прецакани.този път с Евро...а такива клетви имаше от соросоидни агенти чуждо влияние...НЯМА ДА ИМА ПОВИШЕНИЕ НА ЦЕНИТЕ..трябваше да добавят..няма да има малко повищение ще има двойно и тройно..А за време на прехода колко пъти започвахме от нула..ще има още..но все пак как ще живеем ако не разберем как се развият събитията в Куба или Северна Корея..все трябва да се сравняваме с някой..а ние сме в тета глуха..в клуба на богатите кретени..

    17:06 28.07.2026

  • 14 Мишел

    5 2 Отговор
    Където е стъпил блатния галош винаги е мизерия и глад, само копейките още им завиждат на клошарията и робията!

    17:06 28.07.2026

  • 15 Срам и позор за Диктатурата по целият

    5 2 Отговор
    Свят
    18 пъти по голяма държава я Блъска шкембе в Дувар
    Бедна и малка Украйна

    17:08 28.07.2026

  • 16 604

    4 0 Отговор
    боли нъ те тоя .!. за обещетенията в раша!

    17:10 28.07.2026

  • 17 ДО ВСИЧКИ

    0 2 Отговор
    КРАВАРИ 💰💰😂😂😂💵💸💶🍻 ДА МИ ЯДЕ ТИ ОНЯ РАБОТА

    17:56 28.07.2026

  • 18 НЕ Е 10$ ЗА ГАЛОН

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "хаха":

    86 ОКТАНА-87 ОКТАНА 😂😂😂😂💸💶💵💰🤬🤬🤬🍻 ДА МИ ЯДЕ ТИ ОНЯ РАБОТА

    17:58 28.07.2026

  • 19 НЕ МОЖЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    УРСУЛА ФОНДЕРЛАЙН НЕ ДАВА 😂😂😂😂😂🤬🤬🤬🤬🍻ДА МИ ЯДЕ ТИ ОНАЯ РАБОТА ВСИЧКИ КРАВАРИ

    18:03 28.07.2026

  • 20 ЗАЩТОТО СИ ГЛАДНА ВЪШКА

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Орк":

    ИМАШ ДА ВРЪЩАШ БОРЧ 500 ГОДИНИ ЗА НАПРЕД

    18:06 28.07.2026

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