Във Франция: Проруски настроената Йотова е избрана за президент на България въпреки ниската избирателна активност

Илияна Йотова привърженик на диалога с Москва печели изборите за президент в България, отбелязва в. „Либерасион“, предаде БТА.

Без промяна на президентския пост в България. На втория тур на изборите за държавен глава, на който се изправиха двама кандидати с противоположни позиции, най-вече по отношение на войната в Украйна и отношенията с Русия, българите решиха да изберат отново Илияна Йотова за нов мандат. Тя ръководеше страната в периода след януари след оставката на тогавашния президент Румен Радев, който впоследствие стана премиер, припомня вестникът.

По време на телевизионния дебат в четвъртък вечерта Йотова заяви, че „мирът може да дойде единствено чрез преговори“. „Изливането на още пари в Украйна, предоставянето на нови и по-съвършени оръжия води единствено до още разрушения и до смъртта на много хора от двете страни“, каза тя. От своя страна, опонентът ѝ Андрей Гюров, бивш служебен премиер, подкрепен на тези избори от прозападната опозиция, заяви по време на този дебат, че „Русия трябва да прекрати агресията си, за да могат да бъдат предприети следващите стъпки“. „Нека назовем държавата, от която идват заплахите“, подчерта той, упреквайки Илияна Йотова, че не е обвинила директно Москва във връзка с тези заплахи.

Премиерът на България, левоцентрист Румен Радев също подкрепя тезата на Йотова, че „прекратяването на огъня в Украйна и мирните преговори са единствената сигурна гаранция за прекратяване на атаките срещу търговски кораби в Черно море“, коментира още изданието.

България, която исторически е близка до Русия, остава дълбоко разделена относно отношенията си с тази страна, отбелязва „Либерасион“.

Вестникът се спира и върху исторически ниската избирателна активност на първия тур на президентския вот, произведен преди седмица. Изданието цитира социолога Боряна Димитрова, според която това въздържане от гласуване на първия тур се обяснява с факта, че част от избирателите са смятали „победата на Йотова за сигурна“. Друг фактор е разочарованието от „прекомерно завишените“ очаквания на някои избиратели на партията на Румен Радев „Прогресивна България“, шест месеца след победата ѝ на парламентарните избори.

Предизборната кампания беше белязана и от обвинения на опозицията, че Румен Радев е използвал държавни ресурси, за да води кампания в подкрепа на Илияна Йотова. Централната избирателна комисия отхвърли тези обвинения, но екипът на Андрей Гюров възнамерява да отнесе случая до съда, посочва „Либерасион“.

Изданието „Вен минют“ отбелязва, че опонентът на Йотова на изборите Андрей Гюров заяви пред медиите, че приема „резултатите такива, каквито са“. „Най-доброто предстои и положихме солидни основи, върху които можем да градим“, добави той.

Изданието публикува и биографична справка за Йотова, в която припомня, че в определен период от кариерата си тя е била и член на Европейския парламент.

В. „Ле-з-еко“ отбелязва, че проруски настроената Илияна Йотова е избрана за президент на България въпреки ниската избирателна активност.

„С победата на Йотова на президентските избори, минава ли България към лагера на Москва?“, пита европейското издание „Гран континан“, което излиза на френски, испански и италиански език.

Френската редакция на „Евронюз“ коментира, че войната в Украйна е изиграла важна роля в тези избори в България – страна, разположена на източния фланг на НАТО. По време на цялата кампания Илияна Йотова многократно призоваваше за мирно решение на конфликта в Украйна чрез преговори и диалог с Русия. Тя заяви, че иска да бъде „президент на мира“.

По време на кампанията Андрей Гюров, от своя страна, демонстрира желание за по-тясно сближаване със западните партньори, засилване на подкрепата за Украйна и заемане на по-твърда позиция спрямо Москва.

Този вот представляваше първото голямо изпитание за партията „Прогресивна България“ на министър-председателя Румен Радев, възприемана като проруска и подкрепила Илияна Йотова, допълва още „Евронюз“. Наблюдателите очакват Йотова сега да остане вярна на политическата линия на Радев – запазване на европейската ориентация на България, съчетано с подкрепа за подобряване на отношенията с Русия и премахване на санкциите срещу Москва, посочва още медията и припомня и какви са по принцип правомощията на българския президент.

В кореспонденция от София френското радио Ер Еф И определя победата на Йотова като убедителна и припомня, че тя е получила подкрепата на няколко партии: „Прогресивна България“ на Румен Радев, Българската социалистическа партия, но също и крайната десница. Общото между тези различни политически формации е, че всички те са проруски настроени, отбелязва медията.

Геополитиката и въпросите на сигурността действително доминираха предизборната кампания в момент, в който войната в Украйна се приближава към България, посочва още френското радио. През октомври зачестиха атаките с дронове срещу кораби в близост до българското крайбрежие. Радев и Йотова не са склонни открито да обвиняват Русия, като вместо това призовават за организирането на мирни преговори, допълва медията.

В. „Фигаро“ препечатва информация на агенция Франс прес за резултата от втория тур на президентските избори в България. В препечатката се посочва и че според Боряна Димитрова Йотова е успяла да убеди избирателите, представяйки се като „президент на мира“. „Беше използвана чувствителната струна на страха от войната“, отбелязва анализаторката. Тя констатира също, че партията на министър-председателя Румен Радев – „Прогресивна България“, която подкрепи Йотова, е успяла отново да мобилизира своите избиратели след оспорвания първи тур, пише „Фигаро“.

В. „Монд“ пише, че избраната за президент Йотова смята, че избирателите са разбрали посланието ѝ, насочено към „доходите, мира и предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени“. От своя страна, министър-председателят Румен Радев, чиято партия застана зад кандидатурата на Йотова, заяви, че българите са избрали „стабилна и ясна перспектива“ след период на политическа нестабилност, белязан от осем парламентарни вота, произведени от 2021 г.