Във Франция: Проруски настроената Йотова е избрана за президент на България въпреки ниската избирателна активност

Илияна Йотова привърженик на диалога с Москва печели изборите за президент в България, отбелязва в. „Либерасион“, предаде БТА.
Без промяна на президентския пост в България. На втория тур на изборите за държавен глава, на който се изправиха двама кандидати с противоположни позиции, най-вече по отношение на войната в Украйна и отношенията с Русия, българите решиха да изберат отново Илияна Йотова за нов мандат. Тя ръководеше страната в периода след януари след оставката на тогавашния президент Румен Радев, който впоследствие стана премиер, припомня вестникът.
По време на телевизионния дебат в четвъртък вечерта Йотова заяви, че „мирът може да дойде единствено чрез преговори“. „Изливането на още пари в Украйна, предоставянето на нови и по-съвършени оръжия води единствено до още разрушения и до смъртта на много хора от двете страни“, каза тя. От своя страна, опонентът ѝ Андрей Гюров, бивш служебен премиер, подкрепен на тези избори от прозападната опозиция, заяви по време на този дебат, че „Русия трябва да прекрати агресията си, за да могат да бъдат предприети следващите стъпки“. „Нека назовем държавата, от която идват заплахите“, подчерта той, упреквайки Илияна Йотова, че не е обвинила директно Москва във връзка с тези заплахи.
Премиерът на България, левоцентрист Румен Радев също подкрепя тезата на Йотова, че „прекратяването на огъня в Украйна и мирните преговори са единствената сигурна гаранция за прекратяване на атаките срещу търговски кораби в Черно море“, коментира още изданието.
България, която исторически е близка до Русия, остава дълбоко разделена относно отношенията си с тази страна, отбелязва „Либерасион“.
Вестникът се спира и върху исторически ниската избирателна активност на първия тур на президентския вот, произведен преди седмица. Изданието цитира социолога Боряна Димитрова, според която това въздържане от гласуване на първия тур се обяснява с факта, че част от избирателите са смятали „победата на Йотова за сигурна“. Друг фактор е разочарованието от „прекомерно завишените“ очаквания на някои избиратели на партията на Румен Радев „Прогресивна България“, шест месеца след победата ѝ на парламентарните избори.
Предизборната кампания беше белязана и от обвинения на опозицията, че Румен Радев е използвал държавни ресурси, за да води кампания в подкрепа на Илияна Йотова. Централната избирателна комисия отхвърли тези обвинения, но екипът на Андрей Гюров възнамерява да отнесе случая до съда, посочва „Либерасион“.
Изданието „Вен минют“ отбелязва, че опонентът на Йотова на изборите Андрей Гюров заяви пред медиите, че приема „резултатите такива, каквито са“. „Най-доброто предстои и положихме солидни основи, върху които можем да градим“, добави той.
Изданието публикува и биографична справка за Йотова, в която припомня, че в определен период от кариерата си тя е била и член на Европейския парламент.
В. „Ле-з-еко“ отбелязва, че проруски настроената Илияна Йотова е избрана за президент на България въпреки ниската избирателна активност.
„С победата на Йотова на президентските избори, минава ли България към лагера на Москва?“, пита европейското издание „Гран континан“, което излиза на френски, испански и италиански език.
Френската редакция на „Евронюз“ коментира, че войната в Украйна е изиграла важна роля в тези избори в България – страна, разположена на източния фланг на НАТО. По време на цялата кампания Илияна Йотова многократно призоваваше за мирно решение на конфликта в Украйна чрез преговори и диалог с Русия. Тя заяви, че иска да бъде „президент на мира“.
По време на кампанията Андрей Гюров, от своя страна, демонстрира желание за по-тясно сближаване със западните партньори, засилване на подкрепата за Украйна и заемане на по-твърда позиция спрямо Москва.
Този вот представляваше първото голямо изпитание за партията „Прогресивна България“ на министър-председателя Румен Радев, възприемана като проруска и подкрепила Илияна Йотова, допълва още „Евронюз“. Наблюдателите очакват Йотова сега да остане вярна на политическата линия на Радев – запазване на европейската ориентация на България, съчетано с подкрепа за подобряване на отношенията с Русия и премахване на санкциите срещу Москва, посочва още медията и припомня и какви са по принцип правомощията на българския президент.
В кореспонденция от София френското радио Ер Еф И определя победата на Йотова като убедителна и припомня, че тя е получила подкрепата на няколко партии: „Прогресивна България“ на Румен Радев, Българската социалистическа партия, но също и крайната десница. Общото между тези различни политически формации е, че всички те са проруски настроени, отбелязва медията.
Геополитиката и въпросите на сигурността действително доминираха предизборната кампания в момент, в който войната в Украйна се приближава към България, посочва още френското радио. През октомври зачестиха атаките с дронове срещу кораби в близост до българското крайбрежие. Радев и Йотова не са склонни открито да обвиняват Русия, като вместо това призовават за организирането на мирни преговори, допълва медията.
В. „Фигаро“ препечатва информация на агенция Франс прес за резултата от втория тур на президентските избори в България. В препечатката се посочва и че според Боряна Димитрова Йотова е успяла да убеди избирателите, представяйки се като „президент на мира“. „Беше използвана чувствителната струна на страха от войната“, отбелязва анализаторката. Тя констатира също, че партията на министър-председателя Румен Радев – „Прогресивна България“, която подкрепи Йотова, е успяла отново да мобилизира своите избиратели след оспорвания първи тур, пише „Фигаро“.
В. „Монд“ пише, че избраната за президент Йотова смята, че избирателите са разбрали посланието ѝ, насочено към „доходите, мира и предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени“. От своя страна, министър-председателят Румен Радев, чиято партия застана зад кандидатурата на Йотова, заяви, че българите са избрали „стабилна и ясна перспектива“ след период на политическа нестабилност, белязан от осем парламентарни вота, произведени от 2021 г.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
10:52 02.11.2026
2 да се чете
10:53 02.11.2026
3 Тая е толкова про
10:53 02.11.2026
4 ХиХи
10:53 02.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Те и във Франция
Коментиран от #49
10:55 02.11.2026
9 коментатор
Коментиран от #102
10:55 02.11.2026
10 Франсис
10:56 02.11.2026
11 Миндич
10:56 02.11.2026
12 направете си изводите
Коментиран от #16
10:57 02.11.2026
13 Естествено
Коментиран от #50, #53, #95
10:58 02.11.2026
14 Браво
10:58 02.11.2026
15 Пич
С две думи, кампанията е - Българите са маскари!!!
И нито дума за това, колко са доволни французите от проукраинското си правителство!!!
Коментиран от #85
10:58 02.11.2026
16 Ами
До коментар #12 от "направете си изводите":Затова сме май бедни.Щото сме проруски.🤣🤣🤣
Коментиран от #54
10:58 02.11.2026
17 Урсула
10:59 02.11.2026
18 ядосан
10:59 02.11.2026
19 Боруна Лом
11:00 02.11.2026
20 Някой може ли да ми каже
11:00 02.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 само питам
11:00 02.11.2026
24 Милена
Тази исторически ниска избирателна активност поставя ултиматум на държавата. Ако ЕС и НАТО са успешния път, защо се яви тя? Защото това не е успешния път. ЕС и НАТО мафиотизираха България до степен на кома за държавата! Изобщо западната демокрация навсякъде се изроди в това, но у нас изключително силно. Това не е политика и 80% от българите гласуват ЗА ПРОМЯНА НА МОДЕЛА И ПЪТЯ.
11:00 02.11.2026
25 Стига ни занимавайте сжтази
11:00 02.11.2026
26 А ВАЩИ ПРО ОКРАЯНО
11:00 02.11.2026
27 гого
Коментиран от #82
11:00 02.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Ооооо чудо
11:01 02.11.2026
30 лъжии пълни
11:01 02.11.2026
31 Жабарите
Акъл не търсим от никого .
11:01 02.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 честито
11:01 02.11.2026
34 Спасов
11:01 02.11.2026
35 оки
11:02 02.11.2026
36 Вашето мнение
Коментиран от #67
11:02 02.11.2026
37 не е казвала подобно нещо
До коментар #5 от "1337":казвала е че българия трябва да се държи с русия защото само така ще прескочи кризата и ще се възтанови и също така е казала
че когато застане жена президент на поста българия ще започне да се подобрява! не забравяйте думата ЗАПОЧНЕ да не си мислите че утре ще бъдем швейцария…всеки който не вярва има документални филми снимани за нея и със нея и може да го чуе лично от нея само трябва да потърсиш филмите и да ги изгледаш
11:02 02.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Уи уи
Е да, не искаме френски "ученически" протести.
Коментиран от #46, #59
11:03 02.11.2026
40 Ооооо чудо
11:03 02.11.2026
41 анонимен
11:03 02.11.2026
42 хахаха ...
11:03 02.11.2026
43 БГ Глас
Коментиран от #63
11:04 02.11.2026
44 Киро
11:04 02.11.2026
45 анонимен
11:04 02.11.2026
46 сара
До коментар #39 от "Уи уи":Ами това е защото за българина патриотично значи проруско.
11:04 02.11.2026
47 На снимката
11:04 02.11.2026
48 Абе
Вкараха ли тиквата и шиши на топло.
Олигарсите пребориха ли.
Нафтата що е 4
лева.
Свалиха ли цените с 20%?
11:05 02.11.2026
49 гого
До коментар #8 от "Те и във Франция":болшевиките запалиха франция.износ на револуция.
11:05 02.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Народна мъдрост
11:06 02.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Даааа
До коментар #16 от "Ами":И още ще обедняваме с тези.Правят сметка да теглят колосални заеми и всичко в Позитано.
11:07 02.11.2026
55 Безспорен факт е!
Коментиран от #79, #90
11:07 02.11.2026
56 Бог така е решил
11:08 02.11.2026
57 Проруски кандидат
11:08 02.11.2026
58 Хахахаха
Коментиран от #66
11:08 02.11.2026
59 Хахахаха
До коментар #39 от "Уи уи":Ами как не, като всички които се смятате за патриоти развявате руски знамена?
11:09 02.11.2026
60 Анонимен
Коментиран от #68
11:09 02.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Анонимен
До коментар #43 от "БГ Глас":Статукваджийката цял живот на хранилката струва много много милиони от държаватавярно е
11:11 02.11.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Факт
Коментиран от #74
11:12 02.11.2026
66 Е нема мамин
До коментар #58 от "Хахахаха":Докато си жив ще бъдеш в ЕС и НАТО.
Сори.Небсвикнс ли вече.
11:12 02.11.2026
67 гого
До коментар #36 от "Вашето мнение":с твоето мислене и 1500 ще пропатуваш
11:13 02.11.2026
68 Йоца я избра
До коментар #60 от "Анонимен":Бедняшката русофилска иzzмет.Факт.Дъртаците с по 350 евро пенсия.Факт.
Коментиран от #84
11:15 02.11.2026
69 зле
11:16 02.11.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Картаген
11:17 02.11.2026
72 Аква нуда
Каквито българските, такива и френските журналисти, такъв ни и косматия президент!
И как решиха, че тая продажниуа е проруски настроена? Че тя с мегафон тръби, че Русия е агресор и подпомага помощи за Украйна!
На нея никой нищо не може да й каже, но слугува на всички, които й подхранват самочувствието на държавник и политик!
Йотова има 30 години ялов стаж в политиката. Била е на топло и сигурно местенце. Без никакви отговорности!
Сега ми се правитна велика.
Не си!
Никой не е гласувал ЗА теб! Гласувахме срещу олигархия а, кочто твоя гуро, вместо да я бори се гушна с нея!
Опомни се!
11:17 02.11.2026
73 Кои гласуваха за Йотова?
Това е истината.
България никога няма да просперира с подобни индивиди в обществото ни.
Коментиран от #93
11:19 02.11.2026
74 Карнавал
До коментар #65 от "Факт":Например Китай,но колко са китайците - една шепа народ , да се мерят с жълтопаветното многолюдие...
Коментиран от #80
11:20 02.11.2026
75 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
76 А дано
11:21 02.11.2026
77 Тарикат
11:21 02.11.2026
78 Франция
Тука народа избра. Няма се обясняваме на никой. Точка.
11:22 02.11.2026
79 Наративите колега за
До коментар #55 от "Безспорен факт е!":значително "руско влияние", значително "американско влияние", значително някакво си там влияние са проявление на зависимост, комплексарщина и малоценност. Симптоматика са на колониално мислене и липса на здрава логика. Характерно е предимно за жертвите на атлантическата пропаганда . Има само две неща които са важни и те са има ли полза и има ли щета. Имаме ли общи интереси.. Обективността налага да признаем, че от така нареченото от вас "значително руско влияние" България винаги само полза е имала. Винаги без изключение ! Давам пример дори колега : Руският президент Владимир Путин навремето дори предложи строителството на АЕЦ „Белене” и газопровода „Южен поток” на наша територия да се извърши с руски пари, чието връщане да стане през следващите двадесет години, чрез отбив от полагащите се на нашата страна дивиденти и такси. Ако не бяха родните ни атлантически предатели вече щяхме да сме на печалба без стотинка да сме вложили
11:22 02.11.2026
80 Русия е васал на Китай
До коментар #74 от "Карнавал":който и взима ресурсите безплатно.
11:22 02.11.2026
81 !!!?
11:23 02.11.2026
82 Гледа като бик
До коментар #27 от "гого":У питка!
Май има нещо в газопровода?!
11:23 02.11.2026
83 Луд
Коментиран от #88
11:23 02.11.2026
84 Кастрюлец
До коментар #68 от "Йоца я избра":Значи грешката е на умнокрасивите,че произведоха толкова много бедняци.
11:23 02.11.2026
85 Кво ти казах
До коментар #15 от "Пич":Да заковеш дъските на нуж Нико си на село.
11:24 02.11.2026
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Петроханската секта
11:26 02.11.2026
88 Представи си, че брат ти
До коментар #83 от "Луд":е превъртял и влезе у вас и убие жена ти и децата ти.
Как ще реагираш?
11:26 02.11.2026
89 Соваж бейби
11:28 02.11.2026
90 държави и народи
До коментар #55 от "Безспорен факт е!":Са две различни неща ! Както и БВП не е важен когато 50 олигарси реално го присвояват
11:31 02.11.2026
91 Макрон е поздравил Зеленски,
11:31 02.11.2026
92 Вярно ли е?
11:31 02.11.2026
93 Соваж бейби
До коментар #73 от "Кои гласуваха за Йотова?":Агресори са тези които са гласували за човека който подкрепя Украйна!Цяла Европа няма възможност да помага не е само България, Украйна никога няма да бъде европейска територия набии си го в главата.Хубава новина, днес България затвори врати за Украйна след няколко месеца и тук ,надявам се и в Германия и в другите държави от Европа.
11:32 02.11.2026
94 тез пък
Коментиран от #100
11:34 02.11.2026
95 Не така
До коментар #13 от "Естествено":Ти си едно много объркано същество.
11:34 02.11.2026
96 Единство
11:38 02.11.2026
97 Наблюдател
11:38 02.11.2026
98 Бай Араб
Коментиран от #101
11:39 02.11.2026
99 Мисията изпълнена
11:39 02.11.2026
100 Соваж бейби
До коментар #94 от "тез пък":Не знам къде е писана тази статия не съм чела нищо за изборите на България дори за балотажа не отразиха ,нито по водещите канали bfmtv и CNEWS,TF1е канал за пенсионери не го гледам възможно е там по водещите новини ама не вярвам.Може да е дезинформация от Украйна както винаги.
11:41 02.11.2026
101 Плачат
До коментар #98 от "Бай Араб":Боклуците като теб
11:41 02.11.2026
102 дядо Петър
До коментар #9 от "коментатор":Браво, дедовото! Изстрел право в десетката!
11:42 02.11.2026