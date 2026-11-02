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Във Франция: Проруски настроената Йотова е избрана за президент на България въпреки ниската избирателна активност
  Тема: Избори

Във Франция: Проруски настроената Йотова е избрана за президент на България въпреки ниската избирателна активност

2 Ноември, 2026 10:51 1 341 102

  • илияна йотова-
  • франция-
  • андрей г-
  • румен радев

Френски медии коментират резултатите от втория тур на президентските избори в България

Във Франция: Проруски настроената Йотова е избрана за президент на България въпреки ниската избирателна активност - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова привърженик на диалога с Москва печели изборите за президент в България, отбелязва в. „Либерасион“, предаде БТА.

Без промяна на президентския пост в България. На втория тур на изборите за държавен глава, на който се изправиха двама кандидати с противоположни позиции, най-вече по отношение на войната в Украйна и отношенията с Русия, българите решиха да изберат отново Илияна Йотова за нов мандат. Тя ръководеше страната в периода след януари след оставката на тогавашния президент Румен Радев, който впоследствие стана премиер, припомня вестникът.

По време на телевизионния дебат в четвъртък вечерта Йотова заяви, че „мирът може да дойде единствено чрез преговори“. „Изливането на още пари в Украйна, предоставянето на нови и по-съвършени оръжия води единствено до още разрушения и до смъртта на много хора от двете страни“, каза тя. От своя страна, опонентът ѝ Андрей Гюров, бивш служебен премиер, подкрепен на тези избори от прозападната опозиция, заяви по време на този дебат, че „Русия трябва да прекрати агресията си, за да могат да бъдат предприети следващите стъпки“. „Нека назовем държавата, от която идват заплахите“, подчерта той, упреквайки Илияна Йотова, че не е обвинила директно Москва във връзка с тези заплахи.

Премиерът на България, левоцентрист Румен Радев също подкрепя тезата на Йотова, че „прекратяването на огъня в Украйна и мирните преговори са единствената сигурна гаранция за прекратяване на атаките срещу търговски кораби в Черно море“, коментира още изданието.

България, която исторически е близка до Русия, остава дълбоко разделена относно отношенията си с тази страна, отбелязва „Либерасион“.

Вестникът се спира и върху исторически ниската избирателна активност на първия тур на президентския вот, произведен преди седмица. Изданието цитира социолога Боряна Димитрова, според която това въздържане от гласуване на първия тур се обяснява с факта, че част от избирателите са смятали „победата на Йотова за сигурна“. Друг фактор е разочарованието от „прекомерно завишените“ очаквания на някои избиратели на партията на Румен Радев „Прогресивна България“, шест месеца след победата ѝ на парламентарните избори.

Предизборната кампания беше белязана и от обвинения на опозицията, че Румен Радев е използвал държавни ресурси, за да води кампания в подкрепа на Илияна Йотова. Централната избирателна комисия отхвърли тези обвинения, но екипът на Андрей Гюров възнамерява да отнесе случая до съда, посочва „Либерасион“.

Изданието „Вен минют“ отбелязва, че опонентът на Йотова на изборите Андрей Гюров заяви пред медиите, че приема „резултатите такива, каквито са“. „Най-доброто предстои и положихме солидни основи, върху които можем да градим“, добави той.

Изданието публикува и биографична справка за Йотова, в която припомня, че в определен период от кариерата си тя е била и член на Европейския парламент.

В. „Ле-з-еко“ отбелязва, че проруски настроената Илияна Йотова е избрана за президент на България въпреки ниската избирателна активност.

„С победата на Йотова на президентските избори, минава ли България към лагера на Москва?“, пита европейското издание „Гран континан“, което излиза на френски, испански и италиански език.

Френската редакция на „Евронюз“ коментира, че войната в Украйна е изиграла важна роля в тези избори в България – страна, разположена на източния фланг на НАТО. По време на цялата кампания Илияна Йотова многократно призоваваше за мирно решение на конфликта в Украйна чрез преговори и диалог с Русия. Тя заяви, че иска да бъде „президент на мира“.

По време на кампанията Андрей Гюров, от своя страна, демонстрира желание за по-тясно сближаване със западните партньори, засилване на подкрепата за Украйна и заемане на по-твърда позиция спрямо Москва.

Този вот представляваше първото голямо изпитание за партията „Прогресивна България“ на министър-председателя Румен Радев, възприемана като проруска и подкрепила Илияна Йотова, допълва още „Евронюз“. Наблюдателите очакват Йотова сега да остане вярна на политическата линия на Радев – запазване на европейската ориентация на България, съчетано с подкрепа за подобряване на отношенията с Русия и премахване на санкциите срещу Москва, посочва още медията и припомня и какви са по принцип правомощията на българския президент.

В кореспонденция от София френското радио Ер Еф И определя победата на Йотова като убедителна и припомня, че тя е получила подкрепата на няколко партии: „Прогресивна България“ на Румен Радев, Българската социалистическа партия, но също и крайната десница. Общото между тези различни политически формации е, че всички те са проруски настроени, отбелязва медията.

Геополитиката и въпросите на сигурността действително доминираха предизборната кампания в момент, в който войната в Украйна се приближава към България, посочва още френското радио. През октомври зачестиха атаките с дронове срещу кораби в близост до българското крайбрежие. Радев и Йотова не са склонни открито да обвиняват Русия, като вместо това призовават за организирането на мирни преговори, допълва медията.

В. „Фигаро“ препечатва информация на агенция Франс прес за резултата от втория тур на президентските избори в България. В препечатката се посочва и че според Боряна Димитрова Йотова е успяла да убеди избирателите, представяйки се като „президент на мира“. „Беше използвана чувствителната струна на страха от войната“, отбелязва анализаторката. Тя констатира също, че партията на министър-председателя Румен Радев – „Прогресивна България“, която подкрепи Йотова, е успяла отново да мобилизира своите избиратели след оспорвания първи тур, пише „Фигаро“.

В. „Монд“ пише, че избраната за президент Йотова смята, че избирателите са разбрали посланието ѝ, насочено към „доходите, мира и предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени“. От своя страна, министър-председателят Румен Радев, чиято партия застана зад кандидатурата на Йотова, заяви, че българите са избрали „стабилна и ясна перспектива“ след период на политическа нестабилност, белязан от осем парламентарни вота, произведени от 2021 г.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    28 27 Отговор
    И как ще да е пор-руски настроена президентката като не може да върже едно изречение на руски език?

    10:52 02.11.2026

  • 2 да се чете

    8 24 Отговор
    Произраелска

    10:53 02.11.2026

  • 3 Тая е толкова про

    64 9 Отговор
    Руска, колко "учениците - протестиращи" са ученици, а мароканците - французи. Западните, ама много ни познават и много ни разбират.

    10:53 02.11.2026

  • 4 ХиХи

    59 12 Отговор
    Във Франция проукраинскоя макаронь му правят серенада всека събота и неделя по 800 хил Патижани(подтиквани от Путин)

    10:53 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Те и във Франция

    54 7 Отговор
    не искат проукраинскияМакарон. Запалиха Франция.

    Коментиран от #49

    10:55 02.11.2026

  • 9 коментатор

    70 16 Отговор
    Тез французи хептен нищо не са разбрали .България изобщо не е разделена за подкрепата си към Русия , само една жълтопаветна групичка не харесва Русия , останалите сме за Русия .Като гледам протестите в Европа , даже европейците взеха да не го харесват този ЕС

    Коментиран от #102

    10:55 02.11.2026

  • 10 Франсис

    58 11 Отговор
    Франция ще дава оценка кой какъв бил,моля погледнете си собствената държава драги французи.

    10:56 02.11.2026

  • 11 Миндич

    26 14 Отговор
    Тази е толкова про-руски настроена колкото аз съм марсианец.

    10:56 02.11.2026

  • 12 направете си изводите

    20 50 Отговор
    ами дано франция разбере най-после че народа на българия е “про-руски”

    Коментиран от #16

    10:57 02.11.2026

  • 13 Естествено

    58 41 Отговор
    За Йотова логично и категорично гласуваха всички индивиди които симпатизират на фашисткия режим в Кремъл и искат войната срещу Украйна да продължи.

    Коментиран от #50, #53, #95

    10:58 02.11.2026

  • 14 Браво

    27 44 Отговор
    Нека и Макрон и ЕС да го разберат - не искаме война.

    10:58 02.11.2026

  • 15 Пич

    28 38 Отговор
    Хахаха........ колко познато!
    С две думи, кампанията е - Българите са маскари!!!
    И нито дума за това, колко са доволни французите от проукраинското си правителство!!!

    Коментиран от #85

    10:58 02.11.2026

  • 16 Ами

    39 27 Отговор

    До коментар #12 от "направете си изводите":

    Затова сме май бедни.Щото сме проруски.🤣🤣🤣

    Коментиран от #54

    10:58 02.11.2026

  • 17 Урсула

    14 14 Отговор
    А бе про ЕСССР мекере е,но поне не сме чували да е в групата на петроханските лами и левите резби.Разбира се подкрепя безрезервно въпросните.

    10:59 02.11.2026

  • 18 ядосан

    26 12 Отговор
    Французите да не ни дават акъл .Имало е години в които в българските къщи слугинчетата са били французойчета , а германците са идвали на гурбет тук и са ги наричали изпаднали германци .Историята има навика да се повтаря , така че да си държат мнението за себе си и да си гледат протестите и погромите в измислената им демокрация .

    10:59 02.11.2026

  • 19 Боруна Лом

    21 6 Отговор
    А ПАРИЖ КАК Е ,ГОРИ ЛИ?

    11:00 02.11.2026

  • 20 Някой може ли да ми каже

    16 12 Отговор
    Аз смятам, че твърдението за Йотова, че била "проруски настроена " е манипулация.

    11:00 02.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 само питам

    9 8 Отговор
    ами комунистите не окопираха цялата влас мин съвет президенство парламент или иначе казано бкп -2

    11:00 02.11.2026

  • 24 Милена

    26 5 Отговор
    ПП и ДБ са микро явление в нашия живот. Въпреки всички пари, които им наливат, те не могат да преминат прага от 10% влияние в обществото, с малки изключения в първите си години. В същото време именно тази избирателна активност създаде абсолютно илюзорното и фалшиви усещане у градската десница, че е ФАКТОР. Нищо не е.

    Тази исторически ниска избирателна активност поставя ултиматум на държавата. Ако ЕС и НАТО са успешния път, защо се яви тя? Защото това не е успешния път. ЕС и НАТО мафиотизираха България до степен на кома за държавата! Изобщо западната демокрация навсякъде се изроди в това, но у нас изключително силно. Това не е политика и 80% от българите гласуват ЗА ПРОМЯНА НА МОДЕЛА И ПЪТЯ.

    11:00 02.11.2026

  • 25 Стига ни занимавайте сжтази

    11 9 Отговор
    Не струва и 5 пари.Отидете до магазина.

    11:00 02.11.2026

  • 26 А ВАЩИ ПРО ОКРАЯНО

    6 5 Отговор
    ЛИДЕРИ ВИ ОБСЕБВАТ ДЕНОНОЩНО ОТ ГОДИНИ А ВИЕ СИ ТРАЕХТЕ. БРАВО МЛАДИ ХОРА БРАВО МИГРАНТИ ЯКО ГИ ОБРУЛИХТЕ НО ТЕ ДЕМНОКРАТНИТЕ ОЩЕ СИ СТОЯТ НЕВРЕДИМИ. МАКРО ЕЛЕМЕНТА НА СЪД

    11:00 02.11.2026

  • 27 гого

    10 4 Отговор
    този до нея ли я принудил така да се озьби

    Коментиран от #82

    11:00 02.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Ооооо чудо

    20 3 Отговор
    Проруски настроената Йотова е избрана за президент на Проруска България. Голяма новина

    11:01 02.11.2026

  • 30 лъжии пълни

    12 7 Отговор
    Тез са с про руска политика колкото аз съм Елон Мъск.

    11:01 02.11.2026

  • 31 Жабарите

    17 4 Отговор
    Да си гледат гражданската война .
    Акъл не търсим от никого .

    11:01 02.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 честито

    10 7 Отговор
    деменции изборите беха кат концерт на веско маринов 10 крака 2 зъба

    11:01 02.11.2026

  • 34 Спасов

    6 8 Отговор
    Избирателна активност от 30% си е напълно нормална за Президентски избори.

    11:01 02.11.2026

  • 35 оки

    16 3 Отговор
    масовите протести чукат на вратата, обедняването на народа,висиките цени и бездействието на правителството наливат масло в огъня,френския сценарии е много вероятен и тук,цяла Европа протестира, ,Българите са страхлив народ но и те ще излязат.

    11:02 02.11.2026

  • 36 Вашето мнение

    15 14 Отговор
    Пропътувах 150 км за да гласувам за Йотова. Ако гюро беше спечелил макарончо щеше да ни вкара във война с Русия. Благодаря на всички българи, които избегнаха ужаса на войната за своите деца.

    Коментиран от #67

    11:02 02.11.2026

  • 37 не е казвала подобно нещо

    6 8 Отговор

    До коментар #5 от "1337":

    казвала е че българия трябва да се държи с русия защото само така ще прескочи кризата и ще се възтанови и също така е казала
    че когато застане жена президент на поста българия ще започне да се подобрява! не забравяйте думата ЗАПОЧНЕ да не си мислите че утре ще бъдем швейцария…всеки който не вярва има документални филми снимани за нея и със нея и може да го чуе лично от нея само трябва да потърсиш филмите и да ги изгледаш

    11:02 02.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Уи уи

    9 5 Отговор
    За тези Брюкселските всичко по-патриотично е про-руско.
    Е да, не искаме френски "ученически" протести.

    Коментиран от #46, #59

    11:03 02.11.2026

  • 40 Ооооо чудо

    8 2 Отговор
    българите са избрали „стабилна и ясна проруска перспектива“ и мерки насочени към „доходите, мира и предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени“....

    11:03 02.11.2026

  • 41 анонимен

    9 5 Отговор
    Гьобелс е казал че трябва да се учат от комунистите на агитация, как да лъжат масите. Нашите комунисти са много добри но за резултата е виновен простия затъпял суверен, който сякаш не може да мисли

    11:03 02.11.2026

  • 42 хахаха ...

    9 2 Отговор
    от 37 години ... наще "управници" са настроени само за кражби и това което им наредят от вън за да се задържат ...

    11:03 02.11.2026

  • 43 БГ Глас

    15 4 Отговор
    Няма такова нещо проруски или прозападен. Има оабче такова нещо да имаш ум в главата и да гласуваш правилно. А правилно се видя на дебата кой колко струва. Приятен ден!

    Коментиран от #63

    11:04 02.11.2026

  • 44 Киро

    4 2 Отговор
    Само да сметнат неолибералите колко оръжие е отлетяло за Украйна само в месеците в който тая беше президент и да правят заключенията точно на тези факти дали е про руски настроена или е русофоб."По деянията им ще ги познаете"-Исус Христос

    11:04 02.11.2026

  • 45 анонимен

    8 6 Отговор
    Умните, мислещите са избягали от България, тук са останали овчия народ, немислещ как го лъжат с какъв акъл избират бъдище към евразия

    11:04 02.11.2026

  • 46 сара

    3 7 Отговор

    До коментар #39 от "Уи уи":

    Ами това е защото за българина патриотично значи проруско.

    11:04 02.11.2026

  • 47 На снимката

    5 5 Отговор
    с ръката на Кремъл .

    11:04 02.11.2026

  • 48 Абе

    12 3 Отговор
    Взеха ли ни кирилицата?
    Вкараха ли тиквата и шиши на топло.
    Олигарсите пребориха ли.
    Нафтата що е 4
    лева.
    Свалиха ли цените с 20%?

    11:05 02.11.2026

  • 49 гого

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Те и във Франция":

    болшевиките запалиха франция.износ на револуция.

    11:05 02.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Народна мъдрост

    6 10 Отговор
    "Петроханка" с чушка глътката отваря, "ППетроханец" с пушка хорските сърца затваря.

    11:06 02.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Даааа

    10 2 Отговор

    До коментар #16 от "Ами":

    И още ще обедняваме с тези.Правят сметка да теглят колосални заеми и всичко в Позитано.

    11:07 02.11.2026

  • 55 Безспорен факт е!

    19 5 Отговор
    Всички държави в които има значително руско влияние са винаги на дъното.

    Коментиран от #79, #90

    11:07 02.11.2026

  • 56 Бог така е решил

    4 7 Отговор
    Йотова може да е балансьор,може и да изолира държавата.

    11:08 02.11.2026

  • 57 Проруски кандидат

    7 8 Отговор
    Скоро също ще бъде избран за президент на Проруска Франция трябваше да завършва статията реално обаче ...

    11:08 02.11.2026

  • 58 Хахахаха

    5 7 Отговор
    Все пак, на ЕС и НАТО, отрова като България не им е нужна.

    Коментиран от #66

    11:08 02.11.2026

  • 59 Хахахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #39 от "Уи уи":

    Ами как не, като всички които се смятате за патриоти развявате руски знамена?

    11:09 02.11.2026

  • 60 Анонимен

    9 3 Отговор
    ЙОТОВА ЕДИНСТВЕНО СИ ПРИБИРА МИЛИОНИ В ЛИЧНАТА БАНКОВА СМЕТКА А МАЛОУМНИЦИТЕ СА БЕДНЯЦИ И ПЪЛНИ НЕВЕЖИ НЕ ЖЕЛАЯ ПРОРУСКАТА БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ А НЕ ПОДВЛАСТВА НА ДВАМА БЕЗНАКАЗАНИ ЧЕРВЕНИ ДРУГАРИ

    Коментиран от #68

    11:09 02.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Анонимен

    14 1 Отговор

    До коментар #43 от "БГ Глас":

    Статукваджийката цял живот на хранилката струва много много милиони от държаватавярно е

    11:11 02.11.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Факт

    17 7 Отговор
    Няма държава в света която да е просперирала от връзки с Империята на злото Русия.

    Коментиран от #74

    11:12 02.11.2026

  • 66 Е нема мамин

    7 6 Отговор

    До коментар #58 от "Хахахаха":

    Докато си жив ще бъдеш в ЕС и НАТО.
    Сори.Небсвикнс ли вече.

    11:12 02.11.2026

  • 67 гого

    3 4 Отговор

    До коментар #36 от "Вашето мнение":

    с твоето мислене и 1500 ще пропатуваш

    11:13 02.11.2026

  • 68 Йоца я избра

    8 7 Отговор

    До коментар #60 от "Анонимен":

    Бедняшката русофилска иzzмет.Факт.Дъртаците с по 350 евро пенсия.Факт.

    Коментиран от #84

    11:15 02.11.2026

  • 69 зле

    3 1 Отговор
    честито БКП спечели за пореден път слава на партията!!!!! дъното е всеобятно и недостижимо, въпреки че българия го дълбае от 65 години

    11:16 02.11.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Картаген

    5 3 Отговор
    Та , не стана ясно,Макарон поздрави ли г-жа Йотова или ,,Вен минют" ( вестник,, Двайсет минути" ) ,за когото чувам за първи път ,ще определя общественото мнение?

    11:17 02.11.2026

  • 72 Аква нуда

    2 5 Отговор
    Или в превод « гола вода».
    Каквито българските, такива и френските журналисти, такъв ни и косматия президент!
    И как решиха, че тая продажниуа е проруски настроена? Че тя с мегафон тръби, че Русия е агресор и подпомага помощи за Украйна!
    На нея никой нищо не може да й каже, но слугува на всички, които й подхранват самочувствието на държавник и политик!
    Йотова има 30 години ялов стаж в политиката. Била е на топло и сигурно местенце. Без никакви отговорности!
    Сега ми се правитна велика.
    Не си!
    Никой не е гласувал ЗА теб! Гласувахме срещу олигархия а, кочто твоя гуро, вместо да я бори се гушна с нея!
    Опомни се!

    11:17 02.11.2026

  • 73 Кои гласуваха за Йотова?

    9 10 Отговор
    Всички които симпатизират на агресора Русия и не искат да има мир в Украйна.
    Това е истината.
    България никога няма да просперира с подобни индивиди в обществото ни.

    Коментиран от #93

    11:19 02.11.2026

  • 74 Карнавал

    3 4 Отговор

    До коментар #65 от "Факт":

    Например Китай,но колко са китайците - една шепа народ , да се мерят с жълтопаветното многолюдие...

    Коментиран от #80

    11:20 02.11.2026

  • 75 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 76 А дано

    5 4 Отговор
    Ами браво, ние българите силно се надяваме Йотова да е наистина про руски настроена и ориентирана, затова сме я избрали и дано французите да са прави.

    11:21 02.11.2026

  • 77 Тарикат

    1 4 Отговор
    Лелка излезе и цял живот с устата си пари вади . Сега ако се уреди и два мандата може да изкара та да стане Цола Драгойчева -две . Правителства може да свалите ,но тая комунистка тарикатка е най-добрия политик за себе си и родата на всички времена. Баба Ванга е била права . И вода няма да имате . И най-добрите шпиони са шпионките на ДС ,но тази госпожа бие и тях . А след контролирането на предишния президент ,защо да не го прати на течение мислейки си ,че е владетел а всъщност тя да заеме мястото и така да се менкат по по-източен табиет от нас. Знаете ли колко ни струват всичките тези и лукса в който си живуркат ? Несметно скъпи са ни . външният дълг можеше и да го няма и без крадените помощи да минем за да не сме длъжни никому. Каста от професионални лъжци и манипулатори висяща на врата на работещи бедни . Е това са тея всичките.

    11:21 02.11.2026

  • 78 Франция

    2 2 Отговор
    Да си угаси пожарите. И да гледа себе си.
    Тука народа избра. Няма се обясняваме на никой. Точка.

    11:22 02.11.2026

  • 79 Наративите колега за

    6 4 Отговор

    До коментар #55 от "Безспорен факт е!":

    значително "руско влияние", значително "американско влияние", значително някакво си там влияние са проявление на зависимост, комплексарщина и малоценност. Симптоматика са на колониално мислене и липса на здрава логика. Характерно е предимно за жертвите на атлантическата пропаганда . Има само две неща които са важни и те са има ли полза и има ли щета. Имаме ли общи интереси.. Обективността налага да признаем, че от така нареченото от вас "значително руско влияние" България винаги само полза е имала. Винаги без изключение ! Давам пример дори колега : Руският президент Владимир Путин навремето дори предложи строителството на АЕЦ „Белене” и газопровода „Южен поток” на наша територия да се извърши с руски пари, чието връщане да стане през следващите двадесет години, чрез отбив от полагащите се на нашата страна дивиденти и такси. Ако не бяха родните ни атлантически предатели вече щяхме да сме на печалба без стотинка да сме вложили

    11:22 02.11.2026

  • 80 Русия е васал на Китай

    5 4 Отговор

    До коментар #74 от "Карнавал":

    който и взима ресурсите безплатно.

    11:22 02.11.2026

  • 81 !!!?

    5 2 Отговор
    Ден първи на постсъветския режим в България !!!?

    11:23 02.11.2026

  • 82 Гледа като бик

    4 1 Отговор

    До коментар #27 от "гого":

    У питка!
    Май има нещо в газопровода?!

    11:23 02.11.2026

  • 83 Луд

    2 4 Отговор
    Представете си че имате по голям брат и той спука от бой някой си нагъл съсед . И какво почвате да го плюете , да го обиждате , да насъссквате другите срещу него , и се отказвате от брат си така ли.

    Коментиран от #88

    11:23 02.11.2026

  • 84 Кастрюлец

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "Йоца я избра":

    Значи грешката е на умнокрасивите,че произведоха толкова много бедняци.

    11:23 02.11.2026

  • 85 Кво ти казах

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Пич":

    Да заковеш дъските на нуж Нико си на село.

    11:24 02.11.2026

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Петроханската секта

    2 2 Отговор
    Изяде голям бой и ще има дълго време да скимтят.

    11:26 02.11.2026

  • 88 Представи си, че брат ти

    4 0 Отговор

    До коментар #83 от "Луд":

    е превъртял и влезе у вас и убие жена ти и децата ти.
    Как ще реагираш?

    11:26 02.11.2026

  • 89 Соваж бейби

    3 3 Отговор
    За втори път чета днес че госпожа Йотова е проруски настроена ,не знам кой дава зелена светлина на медии да пишат такива глупости?Това че не е съгласна с даването на пари за Украйна е неутрална позиция права е жената и излишните пари за оръжие!Това ще коства много пари на хората ,по ниски заплати и повече данъци а в същото време в България има недостиг на децки градини ,обществени сгради чака за ремонт .....може да се вдигнат заплати и децки не да се харчи за оръжие .

    11:28 02.11.2026

  • 90 държави и народи

    3 0 Отговор

    До коментар #55 от "Безспорен факт е!":

    Са две различни неща ! Както и БВП не е важен когато 50 олигарси реално го присвояват

    11:31 02.11.2026

  • 91 Макрон е поздравил Зеленски,

    1 0 Отговор
    Че си е избрал призидент в провинцията си България

    11:31 02.11.2026

  • 92 Вярно ли е?

    2 2 Отговор
    Навсякъде откъдето са минали руснаците оставят само смърт и разрушения, а след това следва глад и мизерия.

    11:31 02.11.2026

  • 93 Соваж бейби

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Кои гласуваха за Йотова?":

    Агресори са тези които са гласували за човека който подкрепя Украйна!Цяла Европа няма възможност да помага не е само България, Украйна никога няма да бъде европейска територия набии си го в главата.Хубава новина, днес България затвори врати за Украйна след няколко месеца и тук ,надявам се и в Германия и в другите държави от Европа.

    11:32 02.11.2026

  • 94 тез пък

    2 2 Отговор
    А писаха ли за 120% външен дълг и демократични протести с пожари и разрушения при тях?

    Коментиран от #100

    11:34 02.11.2026

  • 95 Не така

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Естествено":

    Ти си едно много объркано същество.

    11:34 02.11.2026

  • 96 Единство

    1 1 Отговор
    Не само русофили гласуваха за Йотова!!!!!!! Просто Гюров и Кандев щяха да са дъното!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    11:38 02.11.2026

  • 97 Наблюдател

    1 1 Отговор
    Важното е че гяурът Гюров , подписващ тайни споразумение с нацистите в Украйна е аут!

    11:38 02.11.2026

  • 98 Бай Араб

    1 2 Отговор
    Днес комунягите пируват ,народа гладен гледа и плаче .

    Коментиран от #101

    11:39 02.11.2026

  • 99 Мисията изпълнена

    1 1 Отговор
    На бодигарда поетесата вече е контеса, ала отново чрез чужда намеса.

    11:39 02.11.2026

  • 100 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "тез пък":

    Не знам къде е писана тази статия не съм чела нищо за изборите на България дори за балотажа не отразиха ,нито по водещите канали bfmtv и CNEWS,TF1е канал за пенсионери не го гледам възможно е там по водещите новини ама не вярвам.Може да е дезинформация от Украйна както винаги.

    11:41 02.11.2026

  • 101 Плачат

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Бай Араб":

    Боклуците като теб

    11:41 02.11.2026

  • 102 дядо Петър

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "коментатор":

    Браво, дедовото! Изстрел право в десетката!

    11:42 02.11.2026

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