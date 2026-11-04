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В Северна Македония коментират доклада на ЕК: Няма опити за конституционни промени, историческата комисия с България без резултати

В Северна Македония коментират доклада на ЕК: Няма опити за конституционни промени, историческата комисия с България без резултати

4 Ноември, 2026 18:15 1 291 32

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Според медиите в страната важен акцент от доклада е заключението, че съществуващите двустранни договори със съседни държави трябва да се прилагат добросъвестно от всички страни

В Северна Македония коментират доклада на ЕК: Няма опити за конституционни промени, историческата комисия с България без резултати - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Северна Македония няма да бъде включена в групата от четири държави кандидатки за членство в ЕС - Черна гора, Албания, Молдова и Украйна, които ще получат пътни карти, а получава послание, че не прави нищо по отношение на конституционните промени, за да бъде в списъка на страните, които могат бързо да се присъединят към ЕС, пишат медиите в Северна Македония по отношение на доклада на ЕК за напредъка на страната, предаде БТА.

"Брюксел отново напомня на (Северна) Македония: Конституционните промени, експертната комисия и споразуменията с България и Гърция са ключови”, „Докладът на ЕК: (Северна) Македония не прави нищо по отношение на конституционните промени”, „Няма напредък в конституционните промени и борбата с корупцията в (Северна) Македония”, „Политически натиск върху съдиите и три пъти повече съдебни дела срещу журналисти”, „Съдебната система и медиите са под политическа обсада, реформите спират”, „Доклад на ЕК за (Северна) Македония: Няма опити за конституционни промени, историческата комисия с България без резултати; Преспанското споразумение от време на време се игнорира", са част от заглавията в страната за съдържанието на доклада на ЕК.

„Не бяха направени опити за приемане на съответните конституционни промени, посочени в заключенията на Съвета от 18 юли 2022 г. Страната се ангажира да инициира и приложи тези изменения, за да включи в конституцията си граждани, живеещи в държавните граници и принадлежащи към други народи като българите“, цитира 24.мк части от доклада.

Според ЕК са необходими значителни допълнителни усилия за насърчаване на атмосфера на диалог и взаимно уважение с България, като се отбелязва, че Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси е провела четири срещи между септември 2025 г. и март 2026 г., но без конкретни резултати, уточвява Неависен.мк.

Според медиите в страната важен акцент от доклада е заключението, че „съществуващите двустранни договори със съседни държави трябва да се прилагат добросъвестно от всички страни, включително Преспанското споразумение с Гърция и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България“, като се отбелязва и съществуващо напрежение и в отношенията с Гърция заради отказа на политиците в Северна Македония да използват конституционното име на страната.

Първоначалният анализ показва конкретно влошаване в няколко области, застой в ключови реформи и многократни предупреждения за проблеми, които институциите не са решили от години, пише изданието Рацин.мк.

Докладът съдържа и други заключения за ситуацията в Северна Македония, като липсата на напредък в правната и институционалната рамка, осигуряваща демократичното провеждане на избори и хармонизирането ѝ със стандартите на ЕС. По отношение на съдебната система и върховенството на закона в доклада се отбелязва, че в Северна Македония се приемат закони, „но цялостната независимост на съдебната система и нейната финансова автономност са подкопани от постоянна намеса от други нива на държавната власт и драстична липса на финансови и човешки ресурси”, пише Независен.мк.

Медиите в страната отчитат липса на напредък в прилагането на стратегиите за управление на човешките ресурси в съдебната система от 2020 г., записани в доклада на ЕК, която изисква от Северна Македония да ускори прилагането на Стратегията за съдебна реформа; да приложи новоприетите закони за Съдебния съвет, за Съвета на прокурорите и своевременно да преразгледа Закона за прокуратурата, за да укрепи тези институции.

Медиите в страната отбелязват, че в документа са посочени „случаи, в които гражданското общество и защитниците на правата на човека са се сблъсквали със сплашване, онлайн тормоз и кампании за очерняне“, а „насилието, основано на пола, остава сериозен проблем по отношение на правата на човека, обхващащ домашно насилие, психологическо, икономическо и кибер насилие и фемицид“.

Междуетническата ситуация в страната е оценена като общо взето стабилна, а Охридския рамков договор продължава да се прилага, но според ЕК обаче предизвикателствата остават, пише Независен.мк.

„Преди местните избори, в силно поляризиран политически климат, възникнаха някои междуетнически инциденти. Петицията и протестите на група студенти по право, настояващи изпитът да се провежда на албански език, предизвикаха обществен дебат, откривайки по-широки дискусии за езиковите права и справедливото представителство на малцинствените общности в държавните институции“, цитират медиите части от доклада на ЕК.

Според изданието Рацин. мк, което обещава поредица от публикации, в които ще анализира отделни части от документа, "19 от 33 преговорни глави са без или с ограничен напредък".


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 модаретора е

    7 1 Отговор
    маке.

    Коментиран от #19

    18:24 04.11.2026

  • 4 На Северна Македония

    9 12 Отговор
    Не и е нужен ЕС ! Свободна безмитна икономическа зона ако стане за година две ще отвее всички западни държави. Ще се редим на опашка да ходим там и да купуваме китайски и други стоки на 1/3 от цената тук и в Европа ... Имат огромният шанс да не правят нашите грешки

    Коментиран от #26

    18:25 04.11.2026

  • 5 До като

    6 7 Отговор
    България се ръководи от българомразци и чуждопоклонници не чакайте никакви договорки с РСМакедония!!!!!!!!!!!!!!!!!!! АНАДЪМУ

    18:25 04.11.2026

  • 6 Интересно

    21 1 Отговор
    Какъв исторически въпрос? Македония е била българска област, отцепена от България под чуждо влияние.

    Коментиран от #20

    18:25 04.11.2026

  • 7 Горд Българин 🇧🇬

    15 2 Отговор
    С две думи северните марсианци ще го дуат.

    18:26 04.11.2026

  • 8 Стига с тая тема

    10 2 Отговор
    Да си тропат на едно място до края на света.

    18:26 04.11.2026

  • 9 В Северна Македония

    3 4 Отговор
    Десетки хиляди декари марихуана законно се гледа и милиарди евро печалби правят за разлика от нас ...

    18:27 04.11.2026

  • 10 Трябва да забравят за тоя ЕС

    3 6 Отговор
    Само във вреда може да им е. Те и без тва са по добре от нас във всяко едно отношение

    Коментиран от #25

    18:30 04.11.2026

  • 11 Тежка диагноза

    10 3 Отговор
    Рускосръпската пропаганда им облъчи мозъците в продължение на много години и отделно всекидневните репресии на инакомислещите ги обезличи напълно

    18:31 04.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Трябва да забравят за тоя ЕС

    4 7 Отговор
    С Китай и Русия е верният им ход ! Дано не ги предадат и продадат политиците им както направиха нашите атлантенца

    18:32 04.11.2026

  • 14 Да влизат в ЕС

    5 4 Отговор
    Няма само ние да страдаме я!

    18:33 04.11.2026

  • 15 Това е истината !

    2 8 Отговор
    На Северна Македония НЕ и е нужен ЕС ! Свободна безмитна икономическа зона ако стане за година две ще отвее всички западни държави. Ще се редим на опашка да ходим там и да купуваме китайски и други стоки на 1/3 от цената тук и в Европа ... Имат огромният шанс да не правят нашите грешки !

    Коментиран от #24

    18:36 04.11.2026

  • 16 Съблебун

    7 0 Отговор
    Северняци, не ни занимавайте със себе си! Не ни интересувате терзанията ви! Оправяйте се, както си искате и решите там

    18:38 04.11.2026

  • 17 Офшорна зона да е Македония

    3 2 Отговор
    Това трябва да направи. Никакъв ЕС

    18:40 04.11.2026

  • 18 Факт

    7 2 Отговор
    Най-бързият и сигурен път на РСМ към ЕС, е като пак стане българска територия.

    18:40 04.11.2026

  • 19 Валериан

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "модаретора е":

    Начи елАйно

    18:43 04.11.2026

  • 20 отцепена от България под чуждо влияние

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Интересно":

    Ама от СДС ! Те я признаха за държава без мандат от парламента посред нощ, в нарушение на конституцията ни и изпратиха Надежда Нейнски да го обяви по БНТ 1 посред нощ и го сервираха на парламента при свършен факт

    18:45 04.11.2026

  • 21 СДС навремето пршзна

    3 3 Отговор
    Македонската държава.
    Автоматично призна:
    Македонска територия
    Македонски език
    Македонска нация
    Точка по въпроса

    18:45 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Йода

    3 1 Отговор
    Тия глупости които правят македонците само едни българи могат да ги правят.

    18:47 04.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Я, Радев, ти ли си?

    2 2 Отговор

    До коментар #10 от "Трябва да забравят за тоя ЕС":

    Познах те по думичката "трябва". Все нещо трябва, пък не го свършваш.

    Коментиран от #28

    18:50 04.11.2026

  • 26 Извинете

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "На Северна Македония":

    Не ни интересува какво бил казал Кремъл.

    18:52 04.11.2026

  • 27 ШЕКСПИР

    3 0 Отговор
    В РСМ над 200 000 са с български паспорти т.е 10% са българи !!!

    18:54 04.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Промените са ключови

    0 0 Отговор
    Не ви ли казах?

    19:07 04.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 КОМЕНТАР

    1 0 Отговор
    ЮЖНА МАКЕДОНИЯ ЩЕ СЕ МЕСТИ ДО АЛЯСКА

    19:21 04.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

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