В Северна Македония коментират доклада на ЕК: Няма опити за конституционни промени, историческата комисия с България без резултати

Северна Македония няма да бъде включена в групата от четири държави кандидатки за членство в ЕС - Черна гора, Албания, Молдова и Украйна, които ще получат пътни карти, а получава послание, че не прави нищо по отношение на конституционните промени, за да бъде в списъка на страните, които могат бързо да се присъединят към ЕС, пишат медиите в Северна Македония по отношение на доклада на ЕК за напредъка на страната, предаде БТА.
"Брюксел отново напомня на (Северна) Македония: Конституционните промени, експертната комисия и споразуменията с България и Гърция са ключови”, „Докладът на ЕК: (Северна) Македония не прави нищо по отношение на конституционните промени”, „Няма напредък в конституционните промени и борбата с корупцията в (Северна) Македония”, „Политически натиск върху съдиите и три пъти повече съдебни дела срещу журналисти”, „Съдебната система и медиите са под политическа обсада, реформите спират”, „Доклад на ЕК за (Северна) Македония: Няма опити за конституционни промени, историческата комисия с България без резултати; Преспанското споразумение от време на време се игнорира", са част от заглавията в страната за съдържанието на доклада на ЕК.
„Не бяха направени опити за приемане на съответните конституционни промени, посочени в заключенията на Съвета от 18 юли 2022 г. Страната се ангажира да инициира и приложи тези изменения, за да включи в конституцията си граждани, живеещи в държавните граници и принадлежащи към други народи като българите“, цитира 24.мк части от доклада.
Според ЕК са необходими значителни допълнителни усилия за насърчаване на атмосфера на диалог и взаимно уважение с България, като се отбелязва, че Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси е провела четири срещи между септември 2025 г. и март 2026 г., но без конкретни резултати, уточвява Неависен.мк.
Според медиите в страната важен акцент от доклада е заключението, че „съществуващите двустранни договори със съседни държави трябва да се прилагат добросъвестно от всички страни, включително Преспанското споразумение с Гърция и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България“, като се отбелязва и съществуващо напрежение и в отношенията с Гърция заради отказа на политиците в Северна Македония да използват конституционното име на страната.
Първоначалният анализ показва конкретно влошаване в няколко области, застой в ключови реформи и многократни предупреждения за проблеми, които институциите не са решили от години, пише изданието Рацин.мк.
Докладът съдържа и други заключения за ситуацията в Северна Македония, като липсата на напредък в правната и институционалната рамка, осигуряваща демократичното провеждане на избори и хармонизирането ѝ със стандартите на ЕС. По отношение на съдебната система и върховенството на закона в доклада се отбелязва, че в Северна Македония се приемат закони, „но цялостната независимост на съдебната система и нейната финансова автономност са подкопани от постоянна намеса от други нива на държавната власт и драстична липса на финансови и човешки ресурси”, пише Независен.мк.
Медиите в страната отчитат липса на напредък в прилагането на стратегиите за управление на човешките ресурси в съдебната система от 2020 г., записани в доклада на ЕК, която изисква от Северна Македония да ускори прилагането на Стратегията за съдебна реформа; да приложи новоприетите закони за Съдебния съвет, за Съвета на прокурорите и своевременно да преразгледа Закона за прокуратурата, за да укрепи тези институции.
Медиите в страната отбелязват, че в документа са посочени „случаи, в които гражданското общество и защитниците на правата на човека са се сблъсквали със сплашване, онлайн тормоз и кампании за очерняне“, а „насилието, основано на пола, остава сериозен проблем по отношение на правата на човека, обхващащ домашно насилие, психологическо, икономическо и кибер насилие и фемицид“.
Междуетническата ситуация в страната е оценена като общо взето стабилна, а Охридския рамков договор продължава да се прилага, но според ЕК обаче предизвикателствата остават, пише Независен.мк.
„Преди местните избори, в силно поляризиран политически климат, възникнаха някои междуетнически инциденти. Петицията и протестите на група студенти по право, настояващи изпитът да се провежда на албански език, предизвикаха обществен дебат, откривайки по-широки дискусии за езиковите права и справедливото представителство на малцинствените общности в държавните институции“, цитират медиите части от доклада на ЕК.
Според изданието Рацин. мк, което обещава поредица от публикации, в които ще анализира отделни части от документа, "19 от 33 преговорни глави са без или с ограничен напредък".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 модаретора е
Коментиран от #19
18:24 04.11.2026
4 На Северна Македония
Коментиран от #26
18:25 04.11.2026
5 До като
18:25 04.11.2026
6 Интересно
Коментиран от #20
18:25 04.11.2026
7 Горд Българин 🇧🇬
18:26 04.11.2026
8 Стига с тая тема
18:26 04.11.2026
9 В Северна Македония
18:27 04.11.2026
10 Трябва да забравят за тоя ЕС
Коментиран от #25
18:30 04.11.2026
11 Тежка диагноза
18:31 04.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Трябва да забравят за тоя ЕС
18:32 04.11.2026
14 Да влизат в ЕС
18:33 04.11.2026
15 Това е истината !
Коментиран от #24
18:36 04.11.2026
16 Съблебун
18:38 04.11.2026
17 Офшорна зона да е Македония
18:40 04.11.2026
18 Факт
18:40 04.11.2026
19 Валериан
До коментар #3 от "модаретора е":Начи елАйно
18:43 04.11.2026
20 отцепена от България под чуждо влияние
До коментар #6 от "Интересно":Ама от СДС ! Те я признаха за държава без мандат от парламента посред нощ, в нарушение на конституцията ни и изпратиха Надежда Нейнски да го обяви по БНТ 1 посред нощ и го сервираха на парламента при свършен факт
18:45 04.11.2026
21 СДС навремето пршзна
Автоматично призна:
Македонска територия
Македонски език
Македонска нация
Точка по въпроса
18:45 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Йода
18:47 04.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Я, Радев, ти ли си?
До коментар #10 от "Трябва да забравят за тоя ЕС":Познах те по думичката "трябва". Все нещо трябва, пък не го свършваш.
Коментиран от #28
18:50 04.11.2026
26 Извинете
До коментар #4 от "На Северна Македония":Не ни интересува какво бил казал Кремъл.
18:52 04.11.2026
27 ШЕКСПИР
18:54 04.11.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Промените са ключови
19:07 04.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 КОМЕНТАР
19:21 04.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.