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„Няма да бъдем боксова круша, както през 1999 г.“: Сърбия съобщи, че ще придобие допълнителен брой китайски свръхзвукови ракети

„Няма да бъдем боксова круша, както през 1999 г.“: Сърбия съобщи, че ще придобие допълнителен брой китайски свръхзвукови ракети

14 Юли, 2026 18:20 788 26

  • александър вучич-
  • сърбия-
  • ракети-
  • китай-
  • балкани

Сръбският държавен глава посочи, че е обсъдил с няколко европейски лидери въпроса за китайските ракети, с каквито сръбската армия вече разполага

„Няма да бъдем боксова круша, както през 1999 г.“: Сърбия съобщи, че ще придобие допълнителен брой китайски свръхзвукови ракети - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че страната му ще придобие допълнителен брой китайски свръхзвукови балистични ракети CM-400, предаде сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, съобщи БТА.

Вучич съобщи това пред журналисти в Париж след вечеря, организирана от френския президент Еманюел Макрон за световни лидери. Сръбският държавен глава посочи, че е обсъдил с няколко европейски лидери въпроса за китайските ракети, с каквито сръбската армия вече разполага.

"Казах им, че ще се сдобием с още от тези ракети, както и с други ракети", заяви Вучич, без да уточни вида на новите оръжия. По думите му Сърбия е независима и военно неутрална държава, която трябва да развива отбранителните си способности.

"Другите трябва да знаят, когато сключват военни съюзи срещу Сърбия и когато се въоръжават в региона, че не можем да си позволим отново да бъдем боксова круша, каквато по същество бяхме през 1999 г.", каза той, цитиран от Ен1.

Вучич заяви още, че сръбската армия днес е значително по-силна и че евентуален агресор би понесъл "стотици пъти по-големи" удари в сравнение с периода на бомбардировките на НАТО през 1999 г.

Информацията за наличието на китайските ракети CM-400 в арсенала на сръбските въоръжени сили беше потвърдена за първи път през март 2026 г., припомня телевизията. Оръжието е китайска свръхзвукова ракета с обсег около 400 километра, а сръбските медии бързо ѝ дадоха прозвището "Загребчанка" (заради спекулации, че обсегът на ракетите е достатъчен, за да достигне от сръбска територия до столицата на Хърватия - бел. ред.).

Според наличните данни ракетите са интегрирани в модернизирани изтребители МиГ-29 на сръбските военновъздушни сили. Сърбия е първата европейска държава извън Русия, за която се съобщава, че разполага с подобно китайско въоръжение.

Придобиването на CM-400 е част от усилията на Белград през последните години за модернизация на въоръжените сили чрез доставки както от Русия и Китай, така и от западни производители, отбелязва Ен1. Сърбия официално поддържа политика на военен неутралитет, въпреки че увеличава инвестициите си в отбранителния сектор.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 10 Отговор
    да не изгубите западните покрайнини? свръхзвуково така..?

    Коментиран от #3

    18:25 14.07.2026

  • 3 Пръц

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ти гледай Ердоган да не си върне всички територии отнети и от Русия

    Коментиран от #7

    18:30 14.07.2026

  • 4 силна дипломация

    7 11 Отговор
    """""""" Александър Вучич заяви, че страната му ще придобие допълнителен брой китайски свръхзвукови балистични ракети CM-400,"""""""
    Защо са му балистични ракети и срещу коя страна ще ги ползва?
    Вместо да призовава за силна дипломация, президента "недипломатично" въоръжава страната си.

    Коментиран от #9, #26

    18:32 14.07.2026

  • 5 Вучка, бе,

    6 5 Отговор
    кво станà с изборите по вашия край, не им ли дойде вече времето?

    Коментиран от #11

    18:32 14.07.2026

  • 6 Изоглавиха се политиците...

    6 6 Отговор
    Никой в радиус от 400 км няма намерение да го напада. Тази идея някой гном му я е подшушнал.🤔

    Коментиран от #19

    18:33 14.07.2026

  • 7 Без име

    2 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пръц":

    Как ще стане това?

    18:33 14.07.2026

  • 8 Левски

    7 9 Отговор
    Евала на сърбите, имат мъже в управлението.

    Коментиран от #14, #20

    18:34 14.07.2026

  • 9 Атина Палада

    7 6 Отговор

    До коментар #4 от "силна дипломация":

    Защо бе,твоите вождове в Брюксел защо говорят единствено за въоръжаване,че видите ли Русия щяла да ги напада да им връщала дълговете:)) Защото за друго няма за какво да се напада ЕС..Нито природни богатства има ,нито нищо .Само дългове .Е,вярно,има много инДжЕнери ,ама тия инДжЕнери ги не иска никой,освен Меркел.

    Коментиран от #25

    18:37 14.07.2026

  • 10 България

    4 5 Отговор
    Сърбите нещо ни задминават доста, а ние?

    Коментиран от #21

    18:38 14.07.2026

  • 11 Мурка

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "Вучка, бе,":

    И ТАМ ЛИ КУРАБИЙКИ ЩЕ РАЗДАВАТ

    18:39 14.07.2026

  • 12 Аз съм веган

    5 2 Отговор
    Вучич е мъж с главно ж. Идол на българомразците и копейките

    18:41 14.07.2026

  • 13 Истината

    3 2 Отговор
    А Боташ Крадев и комунистите ще ни държат вечно като боксова круша за Русия, готова за превземане. Срам и позор. От 20 години в НАТО България остава по долни гащи заради комунистите.

    Коментиран от #23

    18:44 14.07.2026

  • 14 Хм Хм

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Левски":

    Ние също, бе! Нали спряхме завода на Райнметал.

    18:45 14.07.2026

  • 15 604

    2 2 Отговор
    А ганчо има модерна боя за консервите от запада...

    18:45 14.07.2026

  • 16 Мунчо

    2 2 Отговор
    На вучич физиономия и излъчването доказват че е хомо бандит. Защо ни забавлява православие копейките да обяснят

    18:46 14.07.2026

  • 17 Пак престъпника

    2 1 Отговор
    "Правителството на Иван Костов взима решението да предостави въздушното пространство на България" Рома продаде заводите за левче и ни скара със сърбите.

    18:48 14.07.2026

  • 18 да питам

    3 1 Отговор
    Е що не искат руски?!

    18:49 14.07.2026

  • 19 Шопо

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Изоглавиха се политиците...":

    Косово на колко километра е ?
    На колко километра е най близката база на НАТО ?
    Сърбите дали ще позволят демократичните бомби на НАТО да поразяват сръбска територия безнаказано.

    18:49 14.07.2026

  • 20 Аз съм веган

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Левски":

    Всеки който прави евала на сърбетата е национален предател. Те и руснаците измислиха македонската нация. С огромната помощ от бг копейките.

    18:50 14.07.2026

  • 21 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "България":

    ние... нас НАТО ни пази ЕК ни храни , ние само ще лежим и ще ядем банани
    тук е демокрация и разграден двор

    18:50 14.07.2026

  • 22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    ние имаме АЕЦ като гръмне АЕЦа и ще затрием цяла европа

    18:50 14.07.2026

  • 23 604

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "Истината":

    За да влезем в нато си нарязахме балистиката 2моторните миг 23 и си намалихме армията по препоръки на нато до 37 000! А сега си раздадохме и пво то... И това беше купено от комунистите а го резнаха демократите...и още много поразии...

    18:50 14.07.2026

  • 24 Блаженни са верующите

    0 0 Отговор
    Има една руска поговорка, но май и Путин не я знае: "Колкото с по голяма проходимост ти е автомобила, толкова по навътре в трудно проходимия терен ще навлезеш и толкова по далеч ще ходиш да търсиш трактор или машина с която да те извлекат!" (Даже имаше един руски видеоклип с джип, който зимата навлиза в замръзнало блато и пропада, а после успяха да го изтеглят само с танк)
    Никога не знаеш кое е най правилното оръжие което ще ти спаси живота и даже държавата, зщото никога не знаеш противника какво ще измисли по време на войната. Той и Путин много разчиаше на това, че разполага с ядрено оръжие за да накара всички да се молят да не го ползва, но май най големия му проблем ще е в самата Русия, а там и да иска няма как да го ползва. Отделно пък украинците вече всеки ден го засипват с евтини дронове, а те с ядрено оръжие е лудост да се неутрализират.

    18:51 14.07.2026

  • 25 Ким Чен Ун

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Атина Палада":

    А вождовете от Брюксел защо не говореха за въоръжаване през 2021 г.? Не ми отговаряй, няма смисъл.

    18:54 14.07.2026

  • 26 604

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "силна дипломация":

    Срещу нас ще ги ползва и срещу бази на краварника или си слабоумиен ?

    18:54 14.07.2026

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