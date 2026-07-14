„Няма да бъдем боксова круша, както през 1999 г.“: Сърбия съобщи, че ще придобие допълнителен брой китайски свръхзвукови ракети

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че страната му ще придобие допълнителен брой китайски свръхзвукови балистични ракети CM-400, предаде сръбската редакция на регионалната телевизия Ен1, съобщи БТА.
Вучич съобщи това пред журналисти в Париж след вечеря, организирана от френския президент Еманюел Макрон за световни лидери. Сръбският държавен глава посочи, че е обсъдил с няколко европейски лидери въпроса за китайските ракети, с каквито сръбската армия вече разполага.
"Казах им, че ще се сдобием с още от тези ракети, както и с други ракети", заяви Вучич, без да уточни вида на новите оръжия. По думите му Сърбия е независима и военно неутрална държава, която трябва да развива отбранителните си способности.
"Другите трябва да знаят, когато сключват военни съюзи срещу Сърбия и когато се въоръжават в региона, че не можем да си позволим отново да бъдем боксова круша, каквато по същество бяхме през 1999 г.", каза той, цитиран от Ен1.
Вучич заяви още, че сръбската армия днес е значително по-силна и че евентуален агресор би понесъл "стотици пъти по-големи" удари в сравнение с периода на бомбардировките на НАТО през 1999 г.
Информацията за наличието на китайските ракети CM-400 в арсенала на сръбските въоръжени сили беше потвърдена за първи път през март 2026 г., припомня телевизията. Оръжието е китайска свръхзвукова ракета с обсег около 400 километра, а сръбските медии бързо ѝ дадоха прозвището "Загребчанка" (заради спекулации, че обсегът на ракетите е достатъчен, за да достигне от сръбска територия до столицата на Хърватия - бел. ред.).
Според наличните данни ракетите са интегрирани в модернизирани изтребители МиГ-29 на сръбските военновъздушни сили. Сърбия е първата европейска държава извън Русия, за която се съобщава, че разполага с подобно китайско въоръжение.
Придобиването на CM-400 е част от усилията на Белград през последните години за модернизация на въоръжените сили чрез доставки както от Русия и Китай, така и от западни производители, отбелязва Ен1. Сърбия официално поддържа политика на военен неутралитет, въпреки че увеличава инвестициите си в отбранителния сектор.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #3
18:25 14.07.2026
3 Пръц
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Ти гледай Ердоган да не си върне всички територии отнети и от Русия
Коментиран от #7
18:30 14.07.2026
4 силна дипломация
Защо са му балистични ракети и срещу коя страна ще ги ползва?
Вместо да призовава за силна дипломация, президента "недипломатично" въоръжава страната си.
Коментиран от #9, #26
18:32 14.07.2026
5 Вучка, бе,
Коментиран от #11
18:32 14.07.2026
6 Изоглавиха се политиците...
Коментиран от #19
18:33 14.07.2026
7 Без име
До коментар #3 от "Пръц":Как ще стане това?
18:33 14.07.2026
8 Левски
Коментиран от #14, #20
18:34 14.07.2026
9 Атина Палада
До коментар #4 от "силна дипломация":Защо бе,твоите вождове в Брюксел защо говорят единствено за въоръжаване,че видите ли Русия щяла да ги напада да им връщала дълговете:)) Защото за друго няма за какво да се напада ЕС..Нито природни богатства има ,нито нищо .Само дългове .Е,вярно,има много инДжЕнери ,ама тия инДжЕнери ги не иска никой,освен Меркел.
Коментиран от #25
18:37 14.07.2026
10 България
Коментиран от #21
18:38 14.07.2026
11 Мурка
До коментар #5 от "Вучка, бе,":И ТАМ ЛИ КУРАБИЙКИ ЩЕ РАЗДАВАТ
18:39 14.07.2026
12 Аз съм веган
18:41 14.07.2026
13 Истината
Коментиран от #23
18:44 14.07.2026
14 Хм Хм
До коментар #8 от "Левски":Ние също, бе! Нали спряхме завода на Райнметал.
18:45 14.07.2026
15 604
18:45 14.07.2026
16 Мунчо
18:46 14.07.2026
17 Пак престъпника
18:48 14.07.2026
18 да питам
18:49 14.07.2026
19 Шопо
До коментар #6 от "Изоглавиха се политиците...":Косово на колко километра е ?
На колко километра е най близката база на НАТО ?
Сърбите дали ще позволят демократичните бомби на НАТО да поразяват сръбска територия безнаказано.
18:49 14.07.2026
20 Аз съм веган
До коментар #8 от "Левски":Всеки който прави евала на сърбетата е национален предател. Те и руснаците измислиха македонската нация. С огромната помощ от бг копейките.
18:50 14.07.2026
21 оня с коня
До коментар #10 от "България":ние... нас НАТО ни пази ЕК ни храни , ние само ще лежим и ще ядем банани
тук е демокрация и разграден двор
18:50 14.07.2026
22 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
18:50 14.07.2026
23 604
До коментар #13 от "Истината":За да влезем в нато си нарязахме балистиката 2моторните миг 23 и си намалихме армията по препоръки на нато до 37 000! А сега си раздадохме и пво то... И това беше купено от комунистите а го резнаха демократите...и още много поразии...
18:50 14.07.2026
24 Блаженни са верующите
Никога не знаеш кое е най правилното оръжие което ще ти спаси живота и даже държавата, зщото никога не знаеш противника какво ще измисли по време на войната. Той и Путин много разчиаше на това, че разполага с ядрено оръжие за да накара всички да се молят да не го ползва, но май най големия му проблем ще е в самата Русия, а там и да иска няма как да го ползва. Отделно пък украинците вече всеки ден го засипват с евтини дронове, а те с ядрено оръжие е лудост да се неутрализират.
18:51 14.07.2026
25 Ким Чен Ун
До коментар #9 от "Атина Палада":А вождовете от Брюксел защо не говореха за въоръжаване през 2021 г.? Не ми отговаряй, няма смисъл.
18:54 14.07.2026
26 604
До коментар #4 от "силна дипломация":Срещу нас ще ги ползва и срещу бази на краварника или си слабоумиен ?
18:54 14.07.2026