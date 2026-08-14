Зеленски предизвика политическа буря на Балканите със свое изказване за Косово в Белград

Украинският президент Володимир Зеленски предизвика вълна от остри реакции в Прищина и Тирана заради свое изказване в Белград, че Украйна не признава независимостта на Косово.

Изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че Киев не признава независимостта на Косово, може да се разглежда като дипломатическа победа на сръбския му колега Александър Вучич по време на посещението му в Белград, коментира Euronews.

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И все пак това предизвика остра реакция в Прищина, която поиска Зеленски и Киев да уважават правото на Косово на самоопределение и декларацията за независимост от 2008 г., призната от над 100 държави, включително ключови западни сили като САЩ, Великобритания и 22 страни членки на ЕС.

Украйна не е признала официално Косово и тази позиция не се е променила сега, стана ясно по време на посещението на Зеленски в сръбската столица.

Зеленски заяви, че страната му не е променила позицията си относно непризнаването на Косово и каза, че уважава териториалната цялост на Сърбия и международното право. Той каза, че страната му е благодарна на Сърбия за зачитането на териториалната цялост на Украйна, включително Крим, който Русия незаконно анексира през 2014 г.

Вучич многократно е заявявал, че Сърбия подкрепя суверенитета на Украйна над всички нейни земи, включително Крим, въпреки че Белград отказва да се присъедини към политиката на санкции на ЕС срещу Русия.

Сръбският президент повтори, че страната му ще продължи да подкрепя териториалната цялост на Украйна, включително териториите, завзети от Русия от 2014 г. насам - позиция, за която Зеленски му благодари.

Воден от диктатора Слободан Милошевич, Белград прекара десетилетие в потискане на политическите права на етническото албанско мнозинство в Косово, преди напрежението да ескалира във въоръжен конфликт и кампания за етническо прочистване през 1998-1999 г.

Тримесечна интервенция на НАТО през 1999 г. доведе до изтеглянето на сръбските войски, а ООН установи изпълнителен мандат в страната за девет години, като на практика поддържаше протекторат над Косово. Организацията също така разположи голяма мироопазваща мисия, ръководена от НАТО, КФОР. Косово обяви независимост през 2008 г. Белград не я признава.

Властите в Косово отговориха на думите на Зеленски, като свалиха голямо украинско знаме с надпис „Свободна Украйна“, което беше закачено на фасадата на сграда в центъра на града от началото на 2022 г. „Държавата Косово трябва да бъде уважавана“, заяви кметът на Прищина в социалните мрежи в публикация, показваща видео на свалянето на знамето.

Косовският външен министър Глаук Конюфца реагира, като заяви, че Прищина „отбелязва със съжаление“ забележките на Зеленски, като същевременно добави, че страната му ще продължи да подкрепя суверенитета на Киев.

Албанското външно министерство също реагира, като определи всеки опит за провеждане на паралели между Косово и други международни ситуации като погрешен. В реакцията се посочва, че Албания подкрепя териториалната цялост на Украйна, точно както подкрепя суверенитета и независимостта на Косово. Според албанското външно министерство всяка стъпка, която помага на Сърбия да се отдалечи от руското влияние и да се доближи до Европа, е положителна.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в началото на 2022 г., Белград се стреми да балансира отношенията си с Москва, като същевременно задълбочава връзките си с останалата част от Европа на фона на продължаващата си кандидатура за членство в ЕС. Русия отдавна е един от ключовите дипломатически съюзници на Сърбия, докато страната от Западните Балкани остава силно зависима от руския газ, което кара Вучич да подхожда внимателно по въпроса през последните четири години и половина, въпреки многократните призиви от Брюксел открито да застане на страната на Украйна.

Белград публично не доставя оръжие на Украйна. Съобщава се обаче, че значителни количества боеприпаси, произведени в Сърбия, са достигнали до Украйна през трети страни. Сръбското правителство заяви, че нито е разрешило, нито е контролирало подобни трансфери. Вучич заяви, че той и Зеленски не са обсъждали военното сътрудничество по време на посещението на украинския президент преди дни.

След изявлението на Зеленски, Организацията на ветераните от войната на Армията за освобождение на Косово също реагира, наричайки изявлението антикосовско. Косово е една от страните, които последователно оказват подкрепа на Украйна от началото на войната с Русия през 2022 г. Косово се съгласи да приеме украински бежанци, стартира програма за украински журналисти, наложи санкции на Русия и предостави хуманитарна и медицинска помощ.

Албанският премиер Еди Рама призова албанците да не се отказват от подкрепата си за Украйна заради позицията на украинския президент Володимир Зеленски относно независимостта на Косово, предаде агенция УНИАН.

Ръководителят на албанското правителство подчерта, че Украйна се противопоставя на агресивна война и подкрепата за страна, станала жертва на агресия, не трябва да зависи от това дали позициите ѝ съвпадат с възгледите на съюзниците ѝ по всички останали въпроси.

„Украйна може да греши и да, греши за Косово, но правото ѝ на свобода остава безспорно и борбата за това право означава борба за Европа и за самите нас. Тези истини могат да съществуват едновременно в едно и също изречение. Албания е достатъчно зряла, за да приеме и двете позиции, и ще ги приеме. Така че да: свободна Украйна. Днес, утре и винаги“, посочи Рама.