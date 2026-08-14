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Зеленски предизвика политическа буря на Балканите със свое изказване за Косово в Белград
  Тема: Украйна

Зеленски предизвика политическа буря на Балканите със свое изказване за Косово в Белград

14 Август, 2026 09:01 2 331 39

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  • балкани

Украинското знаме беше премахнато от фасадата на сграда в Прищина след изявление на Зеленски в Белград, свързано с независимостта на Косово

Зеленски предизвика политическа буря на Балканите със свое изказване за Косово в Белград - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски предизвика вълна от остри реакции в Прищина и Тирана заради свое изказване в Белград, че Украйна не признава независимостта на Косово.

Изявлението на украинския президент Володимир Зеленски, че Киев не признава независимостта на Косово, може да се разглежда като дипломатическа победа на сръбския му колега Александър Вучич по време на посещението му в Белград, коментира Euronews.

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И все пак това предизвика остра реакция в Прищина, която поиска Зеленски и Киев да уважават правото на Косово на самоопределение и декларацията за независимост от 2008 г., призната от над 100 държави, включително ключови западни сили като САЩ, Великобритания и 22 страни членки на ЕС.

Украйна не е признала официално Косово и тази позиция не се е променила сега, стана ясно по време на посещението на Зеленски в сръбската столица.

Зеленски заяви, че страната му не е променила позицията си относно непризнаването на Косово и каза, че уважава териториалната цялост на Сърбия и международното право. Той каза, че страната му е благодарна на Сърбия за зачитането на териториалната цялост на Украйна, включително Крим, който Русия незаконно анексира през 2014 г.

Вучич многократно е заявявал, че Сърбия подкрепя суверенитета на Украйна над всички нейни земи, включително Крим, въпреки че Белград отказва да се присъедини към политиката на санкции на ЕС срещу Русия.

Сръбският президент повтори, че страната му ще продължи да подкрепя териториалната цялост на Украйна, включително териториите, завзети от Русия от 2014 г. насам - позиция, за която Зеленски му благодари.

Воден от диктатора Слободан Милошевич, Белград прекара десетилетие в потискане на политическите права на етническото албанско мнозинство в Косово, преди напрежението да ескалира във въоръжен конфликт и кампания за етническо прочистване през 1998-1999 г.

Тримесечна интервенция на НАТО през 1999 г. доведе до изтеглянето на сръбските войски, а ООН установи изпълнителен мандат в страната за девет години, като на практика поддържаше протекторат над Косово. Организацията също така разположи голяма мироопазваща мисия, ръководена от НАТО, КФОР. Косово обяви независимост през 2008 г. Белград не я признава.

Властите в Косово отговориха на думите на Зеленски, като свалиха голямо украинско знаме с надпис „Свободна Украйна“, което беше закачено на фасадата на сграда в центъра на града от началото на 2022 г. „Държавата Косово трябва да бъде уважавана“, заяви кметът на Прищина в социалните мрежи в публикация, показваща видео на свалянето на знамето.

Косовският външен министър Глаук Конюфца реагира, като заяви, че Прищина „отбелязва със съжаление“ забележките на Зеленски, като същевременно добави, че страната му ще продължи да подкрепя суверенитета на Киев.

Албанското външно министерство също реагира, като определи всеки опит за провеждане на паралели между Косово и други международни ситуации като погрешен. В реакцията се посочва, че Албания подкрепя териториалната цялост на Украйна, точно както подкрепя суверенитета и независимостта на Косово. Според албанското външно министерство всяка стъпка, която помага на Сърбия да се отдалечи от руското влияние и да се доближи до Европа, е положителна.

След пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в началото на 2022 г., Белград се стреми да балансира отношенията си с Москва, като същевременно задълбочава връзките си с останалата част от Европа на фона на продължаващата си кандидатура за членство в ЕС. Русия отдавна е един от ключовите дипломатически съюзници на Сърбия, докато страната от Западните Балкани остава силно зависима от руския газ, което кара Вучич да подхожда внимателно по въпроса през последните четири години и половина, въпреки многократните призиви от Брюксел открито да застане на страната на Украйна.

Белград публично не доставя оръжие на Украйна. Съобщава се обаче, че значителни количества боеприпаси, произведени в Сърбия, са достигнали до Украйна през трети страни. Сръбското правителство заяви, че нито е разрешило, нито е контролирало подобни трансфери. Вучич заяви, че той и Зеленски не са обсъждали военното сътрудничество по време на посещението на украинския президент преди дни.

След изявлението на Зеленски, Организацията на ветераните от войната на Армията за освобождение на Косово също реагира, наричайки изявлението антикосовско. Косово е една от страните, които последователно оказват подкрепа на Украйна от началото на войната с Русия през 2022 г. Косово се съгласи да приеме украински бежанци, стартира програма за украински журналисти, наложи санкции на Русия и предостави хуманитарна и медицинска помощ.

Албанският премиер Еди Рама призова албанците да не се отказват от подкрепата си за Украйна заради позицията на украинския президент Володимир Зеленски относно независимостта на Косово, предаде агенция УНИАН.

Ръководителят на албанското правителство подчерта, че Украйна се противопоставя на агресивна война и подкрепата за страна, станала жертва на агресия, не трябва да зависи от това дали позициите ѝ съвпадат с възгледите на съюзниците ѝ по всички останали въпроси.

„Украйна може да греши и да, греши за Косово, но правото ѝ на свобода остава безспорно и борбата за това право означава борба за Европа и за самите нас. Тези истини могат да съществуват едновременно в едно и също изречение. Албания е достатъчно зряла, за да приеме и двете позиции, и ще ги приеме. Така че да: свободна Украйна. Днес, утре и винаги“, посочи Рама.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 А защо не упоменавате

    40 1 Отговор
    с какви лозунги посрещнаха сърбите зеленият нашмъркан клоун?

    Коментиран от #18

    09:05 14.08.2026

  • 3 Ква ала бала

    34 4 Отговор
    "...Косово на самоопределение ..." ???
    Косово е най-голямата военна база на сащ в Европа- Бондстийл. И е за тях БЕЗПЛАТНА!
    Е, кво "независимо Косово" и ква друга ала бала?

    09:05 14.08.2026

  • 4 Наблюдател

    22 0 Отговор
    Изготвена е карта на живеещите украинци в Европа в призивна възраст.
    Подготвят се украиски групи които да извершват бусификации в чужбина.

    Коментиран от #23

    09:07 14.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И Киев е Руски

    14 4 Отговор
    Няма ли кой да могилизира свиневъда

    09:10 14.08.2026

  • 7 Сръбските кланета доведоха

    7 22 Отговор
    до отделянето на албанците!
    Същото можеше да стане и в Кърджали след смяната на имената на турците у нас!

    Коментиран от #28

    09:11 14.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Зеленски е пътник

    12 0 Отговор
    А как са разсейките на укратрола? Удариха ли го в мозъка? Тоя рак ще го изяде.

    09:13 14.08.2026

  • 10 Бит русораст

    3 17 Отговор
    Умопомрачително съм тъп.

    Коментиран от #11, #15, #31

    09:14 14.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 А ИСТИНСКИТЕ НОВИНИ СА

    2 21 Отговор
    Путин избяга в Курило.Сънувал розово Фламинго.

    09:18 14.08.2026

  • 14 15 годишна

    5 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гресирана ватенка":

    пловдивчанка от старазагора
    иска среща с теб

    09:19 14.08.2026

  • 15 Няма приблем

    11 2 Отговор

    До коментар #10 от "Бит русораст":

    Всички турски-саксонски слуги в атлантическия клуб сте така

    Коментиран от #37

    09:21 14.08.2026

  • 16 Русодебил

    3 8 Отговор
    Аз съм най големия имбецил.

    Коментиран от #24, #33

    09:23 14.08.2026

  • 17 ХиХи

    13 2 Отговор
    Водена от Диктатора Волдемар Зеленски Украйна години наред не зачиташе етническите права в Донбас

    Коментиран от #21

    09:23 14.08.2026

  • 18 И не само

    17 0 Отговор

    До коментар #2 от "А защо не упоменавате":

    Не само лозунги , а и руски знамена вееха братята сърби при пристигането на зеленото диктаторче . Той затова им се мазни , щото разбра сърбите колко харесват киевската хунта . 😀

    09:27 14.08.2026

  • 19 Баш Хайдутин и действащ комунист

    8 2 Отговор
    Новината е стара и истъркана ! Дайте нещо свежа .

    Коментиран от #22

    09:27 14.08.2026

  • 20 Град Козлодуй

    13 1 Отговор
    Русия не признава съществуването на Осрайна и до края на годината ще си върне законните граници наследени от СССР.Така,че клоуна-шмъркач какво признава и какво не-няма никакво значение.

    09:28 14.08.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сандокан

    7 1 Отговор

    До коментар #19 от "Баш Хайдутин и действащ комунист":

    Дайте нещо за новите успехи на Зеленния.

    Коментиран от #27

    09:29 14.08.2026

  • 23 До пръцко

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    С изкуствен интелект и карта на живеещите извънземни можеш да генерираш.

    09:30 14.08.2026

  • 24 БрЮкселски шушляк

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Русодебил":

    По-кухо,тъпо и дупедупещо се и с робско мислене от натювските шушляци няма.

    09:31 14.08.2026

  • 25 Тити на Кака

    5 1 Отговор
    Само да отбележа, че Биг Брадър е разрешил на правилните медии чак днес да ни осведомят за новината от началото на седмицата.
    Нека преклоним глави пред Биг Брадър. Той не ни е брадър, ама нали е биг, налага се.....

    09:33 14.08.2026

  • 26 Сръбска магистралка

    3 6 Отговор
    До скоро ходеха със знамена "Крим е Русия" и "Косово е Сърбия", видяха, че Путин няма да им даде Косово и завъртяха задника на другата страна 😀

    Коментиран от #29

    09:33 14.08.2026

  • 27 СЛОНА

    6 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сандокан":

    ЕДИН КОМЕНТАР КАЗАН НА МЯСТО ,НО ТОВА Е ЗА ДА ПРОСИ ПАРИ И ОРЪЖИЕ ЗА ДА БИЕ ПО БРАТУШКИТЕ ,ТАКА ,ЧЕ НЕ СЕ РАДВАЙТЕ НА ШАРЕНИ ПОЛИ...

    09:34 14.08.2026

  • 28 Тити на Кака

    2 3 Отговор

    До коментар #7 от "Сръбските кланета доведоха":

    Май жалиш за неслучилите се български кланета над нашите турци в Кърджалийско, а?

    Коментиран от #38

    09:36 14.08.2026

  • 29 оня с коня

    6 0 Отговор

    До коментар #26 от "Сръбска магистралка":

    Такива са били Сърбите винаги.Храни куче да те лае.1885 им показахме нагледно какво е да си истински войник а не като сърбоците и осраинците.

    09:36 14.08.2026

  • 30 Зеления на колко пъти

    5 2 Отговор
    победи тая нощ Русия?

    09:36 14.08.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хахаха

    7 0 Отговор
    Как сте "братя" Усраинци?Наспахте ли се тази нощ в Метрото?Пак е имало яка бангаранга в КииF и Храчков.

    09:39 14.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ХиХи

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "Путин":

    На теб господаря ти е деменцирал дядка де бомби Югославия и кот рече повтаряш

    09:45 14.08.2026

  • 35 Панирано шкембе

    0 0 Отговор
    Тече таен, еврейски план по въвличането на балканския полуостров във войните, които се водят сега. България, Македония и прочее държави-джуджета ще ги елиминират. В някакъв момент ще седнат "големите" и ще разпределят баницата на кой както му изнася.

    09:51 14.08.2026

  • 36 ОБЕКТИВНИЯ

    1 0 Отговор
    Явно и Земенски не може да се
    оттърси от азиатското у себе си !

    09:54 14.08.2026

  • 37 Българските турци

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Няма приблем":

    Роб туркофоб без турски подправки не може !..😊

    09:55 14.08.2026

  • 38 А за случилото се кланета

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тити на Кака":

    В Батак и Перущица?

    09:59 14.08.2026

  • 39 Зеления път

    0 0 Отговор
    Зеленото вече е взел-дал. КОЙ ще е следващият артист?

    10:02 14.08.2026

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