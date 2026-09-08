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Вучич обяви, че разпуска парламента и насрочва предсрочни избори

Вучич обяви, че разпуска парламента и насрочва предсрочни избори

8 Септември, 2026 23:16 640 13

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  • нови сад

Още на 2 септември РТС съобщи, че изборите ще се произведат на 25 октомври, позовавайки се на свои източници

Вучич обяви, че разпуска парламента и насрочва предсрочни избори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред обществената телевизия РТС, че утре по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и ще свика предсрочни парламентарни избори за 25 октомври, предаде БТА.

Той подчерта, че ще подпише указите за разпускане на Народната скупщина и насрочване на избори утре, точно в 12:00 часа местно време, 13:00 часа българско.

Вучич пожелава на всички успешна демократична надпревара и обяви, че вярва, че след изборите ще има изход „от тази криза, за която всички постоянно говорят“.

„С радост ще приема всеки демократичен резултат, мисля, че е важен за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят, няма да се ядосвам, а ако не ме поздравят, свикнал съм с това. Пожелавам успех на всички и ще кажа нещо повече за това утре в 12 часа“, каза Вучич тази вечер.

Още на 2 септември РТС съобщи, че изборите ще се произведат на 25 октомври, позовавайки се на свои източници.

Студентското движение в Сърбия, което възниква спонтанно след инцидент на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души, издигна искане за произвеждането на нови избори още през май 2025 г.

Сръбските студенти оглавиха масови антисистемни протести и обвиниха за трагедията в Нови Сад управляващите.

Те ще участват във вота като наблюдатели и ще подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и досега не са били част от политическия живот на Сърбия.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    2 4 Отговор
    Вучич, подобно на Радев, ще бъде новият премиер на Сърбия!

    Коментиран от #12

    23:28 08.09.2026

  • 2 Дано

    3 6 Отговор
    сръбският народ избере правилния път и изрита този възпитаник на Милошевич и българомразец

    23:33 08.09.2026

  • 3 Меж Дувременно

    3 1 Отговор
    Руският Ил-76 продължава да се бори с горските пожари в Сърбия

    Противопожарния самолет Ил-76 на руското Министерство на извънредните ситуации продължава операциите си срещу големите горски пожари в Сърбия, като мисиите днес са фокусирани върху Сува планина и Делиблатска пещера.

    От началото на дислоцирането си самолетът е извършил 55 полета и е хвърлил 2310 тона вода върху големи пожарни зони в цялата страна.

    23:35 08.09.2026

  • 4 Караянчева

    5 2 Отговор
    Сърбите са костелив орех няма да се надупят на запада , ще изчакат Русия да изреже тумора и отново да освободи европа от фашистите..

    23:40 08.09.2026

  • 5 Студент - шорошпия

    1 1 Отговор
    "Отива студент на дискотека, започва да танцува и след 10 мин. припада. Събрала се навалица и едно момиче казало да му донесат вода, студента едвам надигнал глава и с дрезгав глас изсумтял: и хляб и хляб!"

    Коментиран от #10, #11

    23:52 08.09.2026

  • 6 ПРАВЕТЕ СИ ИЗВОДИТЕ

    1 1 Отговор
    Нетаняху и Тръмп са договорили с Путин предаването на Сърбия, както стана със Сирия и Венецуела, Куба, Либия.... Обещание за мирен договор Русия - Украйна по инициатива на САЩ, е отстъпки - предателски от Путин.

    Коментиран от #8

    23:55 08.09.2026

  • 7 ВВП

    1 0 Отговор
    На кого ме оставяш, Вучичееее! Аааааа!
    Ще ми забраняват прокситата в цяла Европаааа!
    Да се обеся или да се помилвам? Къде ми беше запетайката, подскажи ми поне това.
    А?!

    23:56 08.09.2026

  • 8 Путин подозира ли за изводите ти?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ПРАВЕТЕ СИ ИЗВОДИТЕ":

    Или си ги измисли?

    23:57 08.09.2026

  • 9 Няма друг ход

    0 0 Отговор
    Този ако не иска да свърши зле, да бяга в Москва

    23:58 08.09.2026

  • 10 Имайки предвид, че

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Студент - шорошпия":

    повечето видни възрожденски копейци са били грантаджии на Сорос, няма учудени. Горките маргинали! Ми кой ви кара да си харпитвюе телковете за хазарт?

    00:00 09.09.2026

  • 11 Уточняващ въпрос:

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Студент - шорошпия":

    освен, че е възрожденец, студентът Е ли ваксиниран антиваксър?

    00:01 09.09.2026

  • 12 Щом така му е обещал

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво":

    Путин...

    00:03 09.09.2026

  • 13 Вучко го пуснаха по пързалката

    1 0 Отговор
    след Орбан.

    00:04 09.09.2026

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