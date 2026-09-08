Вучич обяви, че разпуска парламента и насрочва предсрочни избори

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред обществената телевизия РТС, че утре по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и ще свика предсрочни парламентарни избори за 25 октомври, предаде БТА.
Той подчерта, че ще подпише указите за разпускане на Народната скупщина и насрочване на избори утре, точно в 12:00 часа местно време, 13:00 часа българско.
Вучич пожелава на всички успешна демократична надпревара и обяви, че вярва, че след изборите ще има изход „от тази криза, за която всички постоянно говорят“.
„С радост ще приема всеки демократичен резултат, мисля, че е важен за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят, няма да се ядосвам, а ако не ме поздравят, свикнал съм с това. Пожелавам успех на всички и ще кажа нещо повече за това утре в 12 часа“, каза Вучич тази вечер.
Още на 2 септември РТС съобщи, че изборите ще се произведат на 25 октомври, позовавайки се на свои източници.
Студентското движение в Сърбия, което възниква спонтанно след инцидент на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души, издигна искане за произвеждането на нови избори още през май 2025 г.
Сръбските студенти оглавиха масови антисистемни протести и обвиниха за трагедията в Нови Сад управляващите.
Те ще участват във вота като наблюдатели и ще подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и досега не са били част от политическия живот на Сърбия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
Коментиран от #12
23:28 08.09.2026
2 Дано
23:33 08.09.2026
3 Меж Дувременно
Противопожарния самолет Ил-76 на руското Министерство на извънредните ситуации продължава операциите си срещу големите горски пожари в Сърбия, като мисиите днес са фокусирани върху Сува планина и Делиблатска пещера.
От началото на дислоцирането си самолетът е извършил 55 полета и е хвърлил 2310 тона вода върху големи пожарни зони в цялата страна.
23:35 08.09.2026
4 Караянчева
23:40 08.09.2026
5 Студент - шорошпия
Коментиран от #10, #11
23:52 08.09.2026
6 ПРАВЕТЕ СИ ИЗВОДИТЕ
Коментиран от #8
23:55 08.09.2026
7 ВВП
Ще ми забраняват прокситата в цяла Европаааа!
Да се обеся или да се помилвам? Къде ми беше запетайката, подскажи ми поне това.
А?!
23:56 08.09.2026
8 Путин подозира ли за изводите ти?
До коментар #6 от "ПРАВЕТЕ СИ ИЗВОДИТЕ":Или си ги измисли?
23:57 08.09.2026
9 Няма друг ход
23:58 08.09.2026
10 Имайки предвид, че
До коментар #5 от "Студент - шорошпия":повечето видни възрожденски копейци са били грантаджии на Сорос, няма учудени. Горките маргинали! Ми кой ви кара да си харпитвюе телковете за хазарт?
00:00 09.09.2026
11 Уточняващ въпрос:
До коментар #5 от "Студент - шорошпия":освен, че е възрожденец, студентът Е ли ваксиниран антиваксър?
00:01 09.09.2026
12 Щом така му е обещал
До коментар #1 от "Браво":Путин...
00:03 09.09.2026
13 Вучко го пуснаха по пързалката
00:04 09.09.2026