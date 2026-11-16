Ирак губи милиарди долари от контрабанда на петрол

Ирак губи милиарди долари заради контрабанда на петрол, заяви Юсеф ал Килаби, член на парламентарната комисия за разследване на контрабандата и на комисията по финанси. Изказването му е цитирано от иракската новинарска агенция ИНА.

Ирак разполага с 10 000 километра петролопроводи, а монтирането на сензори по тях би струвало 350 милиарда иракски динара, или около 200 милиона долара. „Какво са 200 милиона долара в сравнение с контрабандните операции, чиято стойност възлиза на милиарди?“, попита Ал Килаби.

Предложението е направено още през 2019 г.

По думите на депутата поставянето на сензори по тръбопроводите е било предложено още през 2019 г., но препоръките не са били изпълнени. Той определи пренебрегването им и прехвърлянето на отговорността върху други лица като неприемливи.

Ал Килаби съобщи още, че директорът на Компанията за тръбопроводи и няколко други длъжностни лица са били освободени с решение на министър-председателя. Депутатът определи това като положителна стъпка.

В района на Рабия се извършват контрабандни операции с приблизително 5000 до 10 000 барела петрол, заяви още той. Според Ал Килаби тези операции са сред причините за сериозните финансови загуби за Ирак.

Депутатът изрази пълна подкрепа за действията на правителството срещу контрабандата. Той каза, че парламентарната комисия е изправена пред множество предизвикателства и разполага с редица препоръки. „Положително е, че настоящото правителство изпълнява решенията, приети от Съвета на представителите“, добави Ал Килаби.

Източници: bta.bg