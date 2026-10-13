Турция въвежда проверка на възрастта при покупка на цигари

Турция подготвя нови правила за продажбата на цигари и тютюневи изделия, които предвиждат проверка на възрастта на купувачите. Целта е да се спре продажбата на тютюн на лица под 18 години и да се ограничи пушенето сред младите.

„Регламентът, чиято цел е да предотврати продажбата на цигари на деца под 18 години, е готов“, заяви министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу, цитиран от вестник „Тюркийе“ и БТА. По думите му проектът предстои да бъде внесен в Националното събрание на Турция.

Проверка с личен документ

Според подготвяната разпоредба при покупка на цигари клиентите ще трябва да представят документ, съдържащ единния граждански идентификационен номер на Турция, известен като TC kimlik numarası. Така търговците ще могат да потвърждават дали купувачът е навършил 18 години.

Мемишоглу уточни, че се разглеждат и електронни варианти за проверка на възрастта. Те трябва да осигуряват защита на личните данни, поверителност и по-лесно прилагане на правилата. Това уточнение идва на фона на въпроси дали при всяка покупка ще се налага директно предоставяне на личен номер.

Мерки и срещу пушенето на обществени места

„Нашият приоритет е да предотвратим продажбата на тютюневи изделия на деца под 18 години чрез потвърждаване на възрастта им и да ги защитим от вредното им въздействие“, заяви Кемал Мемишоглу.

Здравният министър свърза подготвяната регулация и с по-широки ограничения за пушенето в обществени пространства. По думите му правителството работи за отстраняване на неудобствата, които непушачите изпитват заради тютюнев дим.

„Щетите, които тютюневите изделия нанасят на нашия организъм, не са просто въпрос на личен избор, а и на съвместна отговорност, която носим като общество“, каза министърът.

Мемишоглу заяви още, че гражданите могат да бъдат спокойни, но не посочи конкретен срок за приемането на законопроекта и за въвеждането на новия контрол. До окончателното му одобрение предложените правила остават част от подготвяната законодателна и нормативна рамка.

Източници: news.bg, aa.com.tr, dailysabah.com