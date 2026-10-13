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Турция въвежда проверка на възрастта при покупка на цигари

Турция въвежда проверка на възрастта при покупка на цигари

13 Октомври, 2026 08:28 627 3

  • турция-
  • тютюнопушене-
  • цигари-
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Здравният министър Кемал Мемишоглу обяви, че подготвеният регламент ще бъде внесен в парламента, обсъждат се и електронни системи, които да защитават личните данни

Турция въвежда проверка на възрастта при покупка на цигари - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Турция подготвя нови правила за продажбата на цигари и тютюневи изделия, които предвиждат проверка на възрастта на купувачите. Целта е да се спре продажбата на тютюн на лица под 18 години и да се ограничи пушенето сред младите.

„Регламентът, чиято цел е да предотврати продажбата на цигари на деца под 18 години, е готов“, заяви министърът на здравеопазването Кемал Мемишоглу, цитиран от вестник „Тюркийе“ и БТА. По думите му проектът предстои да бъде внесен в Националното събрание на Турция.

Проверка с личен документ

Според подготвяната разпоредба при покупка на цигари клиентите ще трябва да представят документ, съдържащ единния граждански идентификационен номер на Турция, известен като TC kimlik numarası. Така търговците ще могат да потвърждават дали купувачът е навършил 18 години.

Мемишоглу уточни, че се разглеждат и електронни варианти за проверка на възрастта. Те трябва да осигуряват защита на личните данни, поверителност и по-лесно прилагане на правилата. Това уточнение идва на фона на въпроси дали при всяка покупка ще се налага директно предоставяне на личен номер.

„Нашият приоритет е да предотвратим продажбата на тютюневи изделия на деца под 18 години чрез потвърждаване на възрастта им и да ги защитим от вредното им въздействие“, заяви Кемал Мемишоглу.

Мерки и срещу пушенето на обществени места

Здравният министър свърза подготвяната регулация и с по-широки ограничения за пушенето в обществени пространства. По думите му правителството работи за отстраняване на неудобствата, които непушачите изпитват заради тютюнев дим.

„Щетите, които тютюневите изделия нанасят на нашия организъм, не са просто въпрос на личен избор, а и на съвместна отговорност, която носим като общество“, каза министърът.

Мемишоглу заяви още, че гражданите могат да бъдат спокойни, но не посочи конкретен срок за приемането на законопроекта и за въвеждането на новия контрол. До окончателното му одобрение предложените правила остават част от подготвяната законодателна и нормативна рамка.

Източници: news.bg, aa.com.tr, dailysabah.com


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Казанлъшкия

    0 1 Отговор
    Турция и правила. Хахаха. Ще намерят някой на 18 да им купува цигари.

    08:42 13.10.2026

  • 2 безиме

    0 0 Отговор
    то който има бръмбари в глвата, нищо не може го спре да се самоубива.

    09:00 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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