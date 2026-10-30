Помилванията на Вучич! Сръбската прокуратура поиска документите за 49 решения на президента

Прокуратурата за организирана престъпност в Сърбия поиска спешно да получи всички документи, свързани с помилванията, обявени от бившия президент Александър Вучич. От компетентните институции се изисква да посочат дали в Министерството на правосъдието са образувани производства по помилване, за кои лица се отнасят и кои наказателни производства са засегнати. ([]())

Прокуратурата настоява да бъде изяснено дали сред помилваните има обвиняеми по активни производства на самата прокуратура или по дела, разглеждани от Специалния отдел за организирана престъпност към Висшия съд в Белград.

49 души са били помилвани

„Ако е така, за кои конкретни лица и за кои конкретни наказателни производства се отнасят помилванията, както и дали се отнасят до помилвания на обвиняеми в активни производства“, се посочва в изявлението.

Вучич обяви в последния ден от президентския си мандат, че е помилвал общо 49 души. Той посочи, че 23 от тях са свързани със събитията в Сърбия през предходната година и половина.

Сред тях, по думите му, са 12 души от така наречената „Новосадска група“, начело с Мила Паич, както и 11 души, участвали в инциденти срещу участници в антиправителствените протести. Вучич заяви, че решението е взето „въпреки становището на различни служби и комисии“, за да бъде даден шанс на младите хора.

Бившият президент обаче отказа да съобщи имената на помилваните. В медийни публикации бяха посочени министърът на културата Никола Селакович и бившият министър на транспорта Горан Весич. И двамата са подсъдими по различни дела, но в предоставената информация няма официално потвърждение, че са сред помилваните.

Министерството отрича да има документите

След изявлението на Вучич Министерството на правосъдието заяви, че не разполага с документи, свързани с помилванията.

В отговор прокуратурата поиска ведомството да посочи причините, поради които не притежава документацията, ако това действително е така. От министерството се очаква също да обясни как са започнали и как са били изпълнени процедурите по помилване, както и да предостави решенията, ако ги притежава.

Към момента официално не са оповестени пълните имена на всички 49 помилвани и не е потвърдено кои конкретни наказателни производства са засегнати.

Източници: bta.bg