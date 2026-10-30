Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Сърбия »
Помилванията на Вучич! Сръбската прокуратура поиска документите за 49 решения на президента

Помилванията на Вучич! Сръбската прокуратура поиска документите за 49 решения на президента

30 Октомври, 2026 21:23 417 5

  • сърбия-
  • александър вучич-
  • помилвания-
  • прокуратура-
  • организирана престъпност

Проверява се дали сред помилваните от Александър Вучич има обвиняеми по активни дела за организирана престъпност

Помилванията на Вучич! Сръбската прокуратура поиска документите за 49 решения на президента - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Прокуратурата за организирана престъпност в Сърбия поиска спешно да получи всички документи, свързани с помилванията, обявени от бившия президент Александър Вучич. От компетентните институции се изисква да посочат дали в Министерството на правосъдието са образувани производства по помилване, за кои лица се отнасят и кои наказателни производства са засегнати. ([]())

Прокуратурата настоява да бъде изяснено дали сред помилваните има обвиняеми по активни производства на самата прокуратура или по дела, разглеждани от Специалния отдел за организирана престъпност към Висшия съд в Белград.

„Ако е така, за кои конкретни лица и за кои конкретни наказателни производства се отнасят помилванията, както и дали се отнасят до помилвания на обвиняеми в активни производства“, се посочва в изявлението.

49 души са били помилвани

Вучич обяви в последния ден от президентския си мандат, че е помилвал общо 49 души. Той посочи, че 23 от тях са свързани със събитията в Сърбия през предходната година и половина.

Сред тях, по думите му, са 12 души от така наречената „Новосадска група“, начело с Мила Паич, както и 11 души, участвали в инциденти срещу участници в антиправителствените протести. Вучич заяви, че решението е взето „въпреки становището на различни служби и комисии“, за да бъде даден шанс на младите хора.

Бившият президент обаче отказа да съобщи имената на помилваните. В медийни публикации бяха посочени министърът на културата Никола Селакович и бившият министър на транспорта Горан Весич. И двамата са подсъдими по различни дела, но в предоставената информация няма официално потвърждение, че са сред помилваните.

Министерството отрича да има документите

След изявлението на Вучич Министерството на правосъдието заяви, че не разполага с документи, свързани с помилванията.

В отговор прокуратурата поиска ведомството да посочи причините, поради които не притежава документацията, ако това действително е така. От министерството се очаква също да обясни как са започнали и как са били изпълнени процедурите по помилване, както и да предостави решенията, ако ги притежава.

Към момента официално не са оповестени пълните имена на всички 49 помилвани и не е потвърдено кои конкретни наказателни производства са засегнати.

Източници: bta.bg


Сърбия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А на Йотова

    2 4 Отговор
    КОГА!!!

    21:25 30.10.2026

  • 2 По поръчка и по сценарий

    1 0 Отговор
    Познат сценарий , тип компромат бг.

    21:28 30.10.2026

  • 3 О, Морес

    1 0 Отговор
    Социалните инженери от Лондон направо ми скриха топката ! Възхитен съм.Ако има най-хубави дни в живота на един млад човек,това са студентските.И,О чудеса,в Сърбия "студентите" спечелили изборите,наредили и листите ! Последните,които се интересуват от политика,да не говорим за печелене на избори Са студентите.Такъв Филм Няма !

    21:32 30.10.2026

  • 4 Ма тя работата съвсем загрубя.

    0 0 Отговор
    Ми то в южното крило при Бай Ставри местата свършиха!

    21:34 30.10.2026

  • 5 Кина

    0 0 Отговор
    Мазохистите гласуват в неделя..

    21:37 30.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания