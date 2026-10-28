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Вучич: Кабинетът на Студентската листа ще е антисръбски

Вучич: Кабинетът на Студентската листа ще е антисръбски

28 Октомври, 2026 14:11 688 13

  • александър вучич-
  • студентска листа-
  • сърбия-
  • сръбска прогресивна партия-
  • санкции срещу русия

Бившият сръбски президент определи бъдещото правителство като най-лошия възможен вариант за страната, той предупреди и за възможни санкции срещу Русия

Вучич: Кабинетът на Студентската листа ще е антисръбски - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че бъдещото правителство, което ще бъде сформирано от победилата на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври Студентска листа, ще бъде „антисръбско“. Той определи кабинета като възможно най-лошия вариант за Сърбия досега.

В интервю за сръбската частна телевизия „Информер“ Вучич каза, че сред хората, които ще формират новото управление, няма подготвени и компетентни личности. По думите му липсват и интелектуалци като бившия президент Воислав Кощуница и покойния премиер Зоран Джинджич, които са сред основателите на Демократичната опозиция на Сърбия. Коалицията беше създадена с цел отстраняването на югославския лидер Слободан Милошевич от власт на 5 октомври 2000 г.

„Говорим за буквално антисръбско правителство, което не само ще признае, че сме геноцидна нация и ще отмени всичко, което направихме в Общото събрание на ООН, но и ще наложи санкции на Русия“, заяви Вучич.

Тези оценки са част от политическата позиция на лидера на Сръбската прогресивна партия. От Студентската листа не са посочени в предоставената информация конкретни решения за признаване на Сърбия като „геноцидна нация“ или за налагане на санкции срещу Русия.

Вучич обеща връщане на партията във властта

Бившият президент заяви, че Сърбия е изправена пред труден период, но Сръбската прогресивна партия ще успее да върне страната „в правилния път“.

„Готови сме да разговаряме с всички движения, с всички хора с добра воля, с всички, които разбират мащаба на тази измама“, каза Вучич, визирайки Студентската листа.

Той определи като единствено решение за Студентската листа това тя „да остане и да оцелее в бъдеще“. В изявлението си Вучич не посочи конкретен състав на бъдещия кабинет или срок за неговото формиране.

Източници: bta.bg


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Ще е миш маш.Националисти и глобалисти заедно.

    Коментиран от #8

    14:13 28.10.2026

  • 2 мдааа

    12 4 Отговор
    Кабинетът, ще е урсулански т. е. либерастичноантичовешки!

    14:15 28.10.2026

  • 3 Орбан Вучич Йотова....

    5 8 Отговор
    БРаво на братята сърби! Нашата НаркоПутинистка отива при Вучич!

    14:15 28.10.2026

  • 4 А на Вучич управлението щото беше

    3 7 Отговор
    Просръбско.
    Със сигурност обаче беше лошо за сърбите, но за това пък много добро за Путин

    14:15 28.10.2026

  • 5 зле

    1 5 Отговор
    опааа още няколко съветски пърченца от доминото падат, кой ли ще остане накрая последем аз залагам на лукашенко но той сам ще си обере крушите подобно на асад ама няма да има къде да избяга че след преврата в маскве там няма да има място за него . време е и българите да се събудим време е за лустрация

    14:16 28.10.2026

  • 6 Късно е вече за китка!

    4 6 Отговор
    Това означава антируски. Накрая ще останем само ние с Румен Боташов да се кланяме на Кремъл.

    Коментиран от #9

    14:17 28.10.2026

  • 7 Иво Христов Вангата

    1 7 Отговор
    Ако сръбите си бяха поели по нормален път към цивилизационния свят, досега да бяха в пъти по-добре от нас. Но бай Вучо ги докара дотам да кандидатстват за бг паспорти за да работят в ЕС..

    Коментиран от #10

    14:27 28.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Боташов

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Късно е вече за китка!":

    си е доказано турски! Не е руски!

    14:31 28.10.2026

  • 10 към яро

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Иво Христов Вангата":

    халифата ли! Не се излагай, молим!

    14:32 28.10.2026

  • 11 антиРуски

    0 0 Отговор
    Кабинентът ще бъде против руската корупция обхванала Сърбия!

    14:52 28.10.2026

  • 12 Перо

    5 0 Отговор
    Просто ще дойдат научните, “не реализирани” дървени философи от ВУЗ на власт, които ще отстъпят управлението на страната на криминалните, икономически престъпници! Схемата за ликвидация на държавата е една и съща!

    14:56 28.10.2026

  • 13 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    ТОВА БЕШЕ ЦЕЛТА! СРЪБСКИ МАЙДАН БЕЗ КУРАБИИКИ

    15:11 28.10.2026

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