Вучич: Кабинетът на Студентската листа ще е антисръбски

Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че бъдещото правителство, което ще бъде сформирано от победилата на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври Студентска листа, ще бъде „антисръбско“. Той определи кабинета като възможно най-лошия вариант за Сърбия досега.

В интервю за сръбската частна телевизия „Информер“ Вучич каза, че сред хората, които ще формират новото управление, няма подготвени и компетентни личности. По думите му липсват и интелектуалци като бившия президент Воислав Кощуница и покойния премиер Зоран Джинджич, които са сред основателите на Демократичната опозиция на Сърбия. Коалицията беше създадена с цел отстраняването на югославския лидер Слободан Милошевич от власт на 5 октомври 2000 г.

„Говорим за буквално антисръбско правителство, което не само ще признае, че сме геноцидна нация и ще отмени всичко, което направихме в Общото събрание на ООН, но и ще наложи санкции на Русия“, заяви Вучич.

Тези оценки са част от политическата позиция на лидера на Сръбската прогресивна партия. От Студентската листа не са посочени в предоставената информация конкретни решения за признаване на Сърбия като „геноцидна нация“ или за налагане на санкции срещу Русия.

Вучич обеща връщане на партията във властта

Бившият президент заяви, че Сърбия е изправена пред труден период, но Сръбската прогресивна партия ще успее да върне страната „в правилния път“.

„Готови сме да разговаряме с всички движения, с всички хора с добра воля, с всички, които разбират мащаба на тази измама“, каза Вучич, визирайки Студентската листа.

Той определи като единствено решение за Студентската листа това тя „да остане и да оцелее в бъдеще“. В изявлението си Вучич не посочи конкретен състав на бъдещия кабинет или срок за неговото формиране.

Източници: bta.bg