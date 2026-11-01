Сърбия отне лиценза на „Алта банка“, проверяват трансфери и връзки с властта

Националната банка на Сърбия отне лиценза за банкова дейност на „Алта банка“ АД – Белград заради значително влошаване на финансовото ѝ състояние и риск за вложителите. Решението е взето след надзорни мерки, които не са довели до необходимото подобряване на ликвидността.

„Финансовото състояние на банката се е влошило значително“, посочва сръбският регулатор. Според него има риск от допълнително влошаване на финансовото състояние или ликвидността, което пряко застрашава интересите на вложителите.

Гарантираните депозити са до 50 000 евро

Съд ще назначи Агенцията за застраховане на депозитите за синдик на банката. Агенцията трябва да осигури изплащането на гарантираните суми и достъпа на вложителите до тях в срок до седем работни дни. Клиентите ще бъдат информирани коя институция ще извършва плащанията и как ще се предявяват останалите претенции.

Операциите с платежни карти, услугите по сетълмент на вътрешни и международни трансакции, както и работата на клоновата мрежа са преустановени.

Прокуратурата проверява преводи към чужбина

Прокуратурата за борба с организираната престъпност е поискала от Националната банка на Сърбия данни за всички изходящи трансгранични трансакции на „Алта банка“ от 27 септември до датата на изготвяне на справката.

Централната банка е предоставила наличните тримесечни данни до 20 септември 2026 г. и е посочила, че отчетът за останалия период може да бъде изготвен след 4 ноември. Отправено е и допълнително искане за информация за валутни операции и евентуално изтичане на средства от сметки на банката към чужбина.

Прокуратурата е получила сигнал от Националната банка на Сърбия за предполагаемо престъпление, извършено от „Алта банка“ като юридическо лице и от няколко отговорни служители. Службата за борба с организираната престъпност трябва спешно да провери цялостната дейност на банката, както и действията на длъжностни лица в централната банка.

Проверката е насочена към евентуални отливи на средства и парични преводи към чужбина. Към този момент няма публично обявени данни за конкретния размер на средствата или за доказана вина на определени лица.

Банката е свързвана с бизнеса на Давор Мацура

„Алта банка“ е собственост на „Алта груп“, контролирана от бизнесмена Давор Мацура. Конгломератът развива дейност в хотелиерството, търговията на дребно и недвижимите имоти, а чрез „Алта ритейл“ придоби веригата „Идея маркети“.

Сръбски медии свързват разрастването на групата с отношения с досегашното управление и посочват договори за платежни услуги с държавни структури и компании, сред които Министерството на вътрешните работи, „Електростопанство на Сърбия“, „Еър Сърбия“ и „Паркинг сервис“.

Лицензът беше отнет дни след парламентарните избори на 25 октомври, на които Сръбската прогресивна партия загуби властта след 14 години управление. Политическите връзки и твърденията за трансфери към чужбина са предмет на проверки, но не са посочени от централната банка като пряка причина за отнемането на лиценза.

Източници: news.bg, n1info.rs, danas.rs